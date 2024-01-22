Ящур, дерматит и африканская чума свиней – в Казахстан не впустили товары из России

Мониторинговая группа из Астаны посетила пункт пропуска на границе с Российской Федерацией «Жайсан» в Актюбинской области, чтобы оценить, насколько эффективен «заслон» на границе товарам низкого качества, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТИ

Напомним, на первом заседании Сената в новом году спикер палаты Маулен Ашимбаев озвучил проблему казахстанских предпринимателей, связанную с затянутыми сроками проверок их продукции на границе с Россией. Предприниматели, по словам главы Сената, сетовали на слабый контроль с казахстанской стороны, в то время как «при поставке продукции в Россию, экспортеры вынуждены до 15-20 дней проходить всевозможные проверки».

В ответ на данные заявления, по информации пресс-службы МТИ, была создана группа под председательством главы комитета техрегулирования Куаныша Еликбаева, куда вошли представители МСХ, МЗ и территориальных контролирующих департаментов.

В ходе мониторинга представители группы установили, что через пункт пропуска «Жайсан» за 2023 год не было пропущено в Казахстан 237 транспортных средств. Чаще всего – из-за отсутствия нужных документов, попытки ввести запрещенные в РК товары. К примеру, в результате мониторинга выявлено, что на границе были пресечены попытки ввезти из России пшеницу с карантинными объектами – амброзией и горчаком, с нарушением маркировки, что позволило предотвратить ввоз и распространение в страну опасных болезней животных и растений.

«По части ветеринарии около 150 транспортных средств в прошлом году не были пропущены из России в Казахстан, из них 17 машин пытались ввезти 380 голов животных (из регионов, зараженных африканской чумой свиней, ящуром, дерматитом), 9 машин – это 464 птицы из регионов с заражением болезнью Ньюкасла и Патогенного гриппа, 12 машин – с 385 тоннами продукции и сырья животного происхождения. По линии фитосанитарного контроля (растений) – более 40 транспортных средств не было впущено в страну через данный пункт, без сертификатов или с иными нарушениями», – говорится в сообщении.

Предполагается, что группа объедет несколько регионов – Актобе, Жамбыл, Алматы, Костанай, а по итогам работы подготовит предложения по усилению контроля ввоза и реализации товаров.