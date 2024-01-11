"Если нас долго проверяют, мы тоже должны так проверять" – глава Сената о неравных условиях на границе

Как отметил Ашимбаев, это же улица с двусторонним движением, здесь в целом вопрос паритетности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первое заседание Сената в новом году началось с обсуждения актуальных для регионов вопросов. Одной из проблем для казахстанских предпринимателей являются долгие сроки проверок их продукции на границе с Россией. Спикер палаты Маулен Ашимбаев считает, что правила для всех участников должны быть одинаковыми и призвал министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева оперативно принять соответствующие меры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Все коллеги были в регионах. Сам посетил Атыраускую область, встречался с людьми, предпринимателями, депутатами маслихатов. И на одной из встреч с предпринимателями был поднят вопрос о том, что при поставке продукции в Россию, они вынуждены до 15-20 дней проходить всевозможные проверки: ветеринарные, санитарные, фитосанитарные и так далее… Почему тогда, и в нашу сторону, когда идет эта продукция, они спрашивают (предприниматели – прим. ред.), на должном уровне не осуществляется ветеринарный, санитарный, фитосанитарный и иные виды контроля?... Это же улица с двусторонним движением! Если наши партнеры проверяют, мы же тоже должны проверять. Здесь же в целом вопрос паритетности. И главное - обеспечить здоровье наших граждан», – озвучил возмущение предпринимателей Маулен Ашимбаев.

Председатель отметил, что такие вопросы не задаются просто так. Значит, казахстанцы нередко сталкиваются с такими ситуациями.

«В регионах жители эти вопросы поднимают. О чем это говорит? Или нет соответствующей работы со стороны госорганов, или мы соответствующим образом не выполняем условия договора… Если где-то недостаточно осуществляется реализация этих договоров, важно принять соответствующие меры по их реализации. Если где-то информация до людей не доходит – необходимо довести эту информацию. Нужно принять соответствующие меры», – заключил спикер Сената.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев с остротой проблемы согласился и отметил, что на сегодня создан ситуационный штаб, на границах будут проводиться выездные мероприятия, и пообещал усилить работу в этом направлении.

Отметим, сегодня сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», направленный на дальнейшее развитие евразийской интеграции путем устранения пробелов в правовом регулировании.

В частности, протоколом вносятся изменения и дополнения в Договор о ЕАЭС касательно вопросов государственного контроля на таможенной границе.