"Если нас долго проверяют, мы тоже должны так проверять" – глава Сената о неравных условиях на границе

Сенат
149
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил Ашимбаев, это же улица с двусторонним движением, здесь в целом вопрос паритетности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первое заседание Сената в новом году началось с обсуждения актуальных для регионов вопросов. Одной из проблем для казахстанских предпринимателей являются долгие сроки проверок их продукции на границе с Россией. Спикер палаты Маулен Ашимбаев считает, что правила для всех участников должны быть одинаковыми и призвал министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева оперативно принять соответствующие меры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Все коллеги были в регионах. Сам посетил Атыраускую область, встречался с людьми, предпринимателями, депутатами маслихатов. И на одной из встреч с предпринимателями был поднят вопрос о том, что при поставке продукции в Россию, они вынуждены до 15-20 дней проходить всевозможные проверки: ветеринарные, санитарные, фитосанитарные и так далее… Почему тогда, и в нашу сторону, когда идет эта продукция, они спрашивают (предприниматели – прим. ред.), на должном уровне не осуществляется ветеринарный, санитарный, фитосанитарный и иные виды контроля?... Это же улица с двусторонним движением! Если наши партнеры проверяют, мы же тоже должны проверять. Здесь же в целом вопрос паритетности. И главное - обеспечить здоровье наших граждан», – озвучил возмущение предпринимателей Маулен Ашимбаев.

Председатель отметил, что такие вопросы не задаются просто так. Значит, казахстанцы нередко сталкиваются с такими ситуациями.

«В регионах жители эти вопросы поднимают. О чем это говорит? Или нет соответствующей работы со стороны госорганов, или мы соответствующим образом не выполняем условия договора… Если где-то недостаточно осуществляется реализация этих договоров, важно принять соответствующие меры по их реализации. Если где-то информация до людей не доходит – необходимо довести эту информацию. Нужно принять соответствующие меры», – заключил спикер Сената.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев с остротой проблемы согласился и отметил, что на сегодня создан ситуационный штаб, на границах будут проводиться выездные мероприятия, и пообещал усилить работу в этом направлении.

Отметим, сегодня сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», направленный на дальнейшее развитие евразийской интеграции путем устранения пробелов в правовом регулировании.

В частности, протоколом вносятся изменения и дополнения в Договор о ЕАЭС касательно вопросов государственного контроля на таможенной границе.

 

 

#Сенат #граница #проверка #Ашимбаев

Популярное

Все
Под председательством Казахстана
Голос национальной духовности
Уровень финансовой грамотности казахстанцев в 2023 году вырос
От змей к лимонам
В Казахстане разрабатывается программа по профилактике буллинга в школах
Против безнаказанности: Как бороться с домашними тиранами
Дорога домой
Костанайский таксист намеренно столкнулся с патрулем, спасаясь от пассажира с ножом
КГД дал отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений
В Семее ветер повалил главную ёлку на городской площади
Овцеводство: второе дыхание отрасли
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 10 января 2024 года № 40-НП
История жизни – в истории страны
Из хирурга – в производственника
Когда лошадки помогают
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Проверка на честность
Настоящий детектив
Травля была, есть и... будет?
От польки до вальса
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Казахстан вошёл в ТОП-10 по объёму прямых иностранных инвестиций среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Объединиться в молитвах за мир
Освобожден от должности секретарь Высшего Судебного Совета – руководитель аппарата
«Караганды Жарык» оштрафовали после внеплановой проверки
Энергия саморазрушения
В плену бурана
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Тело третьего погибшего обнаружили на месте взрыва в кафе Уральска
Новогодняя мощная вспышка зафиксирована на Солнце
Житель Карагандинской области пропагандировал терроризм в соцсетях
Долгожданный газовый комфорт
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Как очистить репутацию нации? – сенатор Нурторе Жусип
Субъекты фармрынка жалуются на непрозрачность предельного ц…
В Договор о ЕАЭС о госконтроле на таможенной границе союза …
Сенат одобрил поправки в закон по поддержке экспорта несырь…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]