Явка на выборах в Узбекистане достигла 88%

В Узбекистане в воскресенье завершились выборы депутатов законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) и представительных органов государственной власти на местах. "По предварительным данным, в выборах приняли участие более 18 миллионов избирателей, что составляет более 88% от общего числа избирателей, внесенных в списки", – сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По его оценке, выборы "проведены с соблюдением всех демократических норм и принципов, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан и законах о выборах". "В ходе выборов информация с мест о каких-либо нарушениях избирательного законодательства не поступала", – уточнил он.
Абдусаломов отметил, что голосование продолжается лишь на избирательных участках, образованных при представительствах Республики Узбекистан в США и некоторых странах Европы.
На конференции Экологического движения Узбекистана по выдвижению и избранию 15 депутатов законодательной палаты парламента продолжаются подсчет голосов и определение результатов выборов.
В настоящее время на избирательных участках проводится подсчет голосов отдельно по каждому кандидату в депутаты нижней палаты парламента. "22 декабря в 15.00 (13.00 мск) будут опубликованы предварительные итоги выборов депутатов в нижнюю палату парламента", – уточнил глава ЦИК.
За ходом голосования следили более 300 международных и иностранных наблюдателей пяти международных организаций и 50 государств.
По его оценке, выборы "проведены с соблюдением всех демократических норм и принципов, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан и законах о выборах". "В ходе выборов информация с мест о каких-либо нарушениях избирательного законодательства не поступала", – уточнил он.
Абдусаломов отметил, что голосование продолжается лишь на избирательных участках, образованных при представительствах Республики Узбекистан в США и некоторых странах Европы.
На конференции Экологического движения Узбекистана по выдвижению и избранию 15 депутатов законодательной палаты парламента продолжаются подсчет голосов и определение результатов выборов.
В настоящее время на избирательных участках проводится подсчет голосов отдельно по каждому кандидату в депутаты нижней палаты парламента. "22 декабря в 15.00 (13.00 мск) будут опубликованы предварительные итоги выборов депутатов в нижнюю палату парламента", – уточнил глава ЦИК.
За ходом голосования следили более 300 международных и иностранных наблюдателей пяти международных организаций и 50 государств.