Явка на выборах в Узбекистане достигла 88%

В мире
В Узбекистане в воскресенье завершились выборы депутатов законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) и представительных органов государственной власти на местах. "По предварительным данным, в выборах приняли участие более 18 миллионов  избирателей, что составляет более 88% от общего числа избирателей, внесенных в списки", – сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По его оценке, выборы "проведены с соблюдением всех демократических норм и принципов, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан и законах о выборах". "В ходе выборов информация с мест о каких-либо нарушениях избирательного законодательства не поступала", – уточнил он.

Абдусаломов отметил, что голосование продолжается лишь на избирательных участках, образованных при представительствах Республики Узбекистан в США и некоторых странах Европы.

На конференции Экологического движения Узбекистана по выдвижению и избранию 15 депутатов законодательной палаты парламента продолжаются подсчет голосов и определение результатов выборов.

В настоящее время на избирательных участках проводится подсчет голосов отдельно по каждому кандидату в депутаты нижней палаты парламента. "22 декабря в 15.00 (13.00 мск) будут опубликованы предварительные итоги выборов депутатов в нижнюю палату парламента", – уточнил глава ЦИК.

За ходом голосования следили более 300 международных и иностранных наблюдателей пяти международных организаций и 50 государств.

Популярное

Все
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
Карметкомбинат модернизируется
Начнут выращивать форель и осетра
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Конституционный закон Республики Казахстан
Шанырак под небесно-голубым флагом
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Мир насекомых и опасные трюки: журналистам показали закулисье шоу цирка Cirque du Soleil в Астане
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Глава государства принял старшего советника Совета мира
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы

Читайте также

Вулкан Семеру проявил активность в Индонезии
Более 40 человек погибли из-за землетрясения на Филиппинах
ООН: рост уровня океана ускорился вдвое за последние 10 лет
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]