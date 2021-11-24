Культура
Юбилеи Ахмета Байтурсынова и Розы Баглановой включены в календарь памятных дат ЮНЕСКО
23 ноября в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята специальная резолюция об утверждении международного календаря памятных дат на 2022-2023 годы, в который по предложению Казахстана вошли 150-летие лингвиста и литератора Ахмета Байтурсынова и 100-летие певицы Розы Баглановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.    

Посол Казахстана во Франции и постоянный представитель при ЮНЕСКО Жан Галиев поблагодарил Генеральную конференцию за поддержку казахстанских предложений и пригласил государства-члены и Секретариат Организации участвовать в мероприятиях, планируемых к проведению в рамках данных юбилеев в нашей стране и за рубежом.

Всего в список юбилеев на 2022-2023 годы вошли 67 памятных дат, представленных государствами-членами Организации.

Кроме того, в рамках Генеральной конференции Казахстан по результатам тайного голосования избран в состав межправительственных советов двух субсидиарных органов ЮНЕСКО на 2021-2025 годы – Межправительственной гидрологической программы (МГП) и Международной программы развития коммуникаций (МПРК). Доверие, оказанное Казахстану государствами-членами ЮНЕСКО, отражает признание значимого вклада нашей страны в деятельность Организации.



Справочно: Казахстан является членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 года. Сотрудничество с ней координирует Национальная комиссия РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Наше государство является стороной 15 международных конвенций под эгидой ЮНЕСКО. В Реестр документального наследия «Память мира» вошли 3 казахстанские заявки, список всемирного наследия – 5, нематериального культурного наследия – 11, сеть биосферных резерватов – 13, календарь памятных дат – 25. В стране действуют 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 50 клубов ЮНЕСКО.

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