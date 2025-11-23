Концерт представил как классические интерпретации, так и новые художественные решения, подчеркивающие масштаб творческого наследия великого композитора, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Центральном концертном зале Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке министерства культуры и информации прошел концерт «Анам сенсің, туған жер», посвященный 100-летию со дня рождения Народного артиста Казахстана и СССР, лауреата Государственной премии, Народного героя, выдающегося кюйши-композитора и дирижера Нургисы Тлендиева. Значимость юбилея подтверждается тем, что празднование организовано не только в Казахстане, но и на уровне таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ.

Юбилейная программа позволила зрителям вновь прикоснуться к творчеству маэстро и услышать бессмертные произведения Нургисы Тлендиева, вошедшие в золотой фонд казахской музыки.

Нургиса Тлендиев занимает особое место в истории казахской музыкальной культуры. Автор свыше 500 произведений, он создал уникальный стиль, определивший развитие отечественной композиторской школы и ставший неотъемлемой частью национального культурного наследия. Концерт стал одним из главных событий в череде мероприятий, посвященных 100-летию Нургисы Тлендиева.