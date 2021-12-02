Юная актюбинка покорила корейцев и выиграла миллион на конкурсе в Сеуле

Культура
Фото: diapazon.kz
14-летняя Снежанна Ли на международном конкурсе единственная представляла Казахстан. Ее казахское национальное платье, знание языков и танец «Камажай» произвели фурор, а все члены жюри единогласно отдали ей свои голоса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".   

В конкурсе «International Super Queen Korea», который проходил в Сеуле участвовало 1000 детей из разных стран и городов, и только Снежанна Ли одна представляла Казахстан.

В финал прошли 100 участников, в том числе и актюбинка. В итоге Снежанна выиграла золотой кубок, один миллион вон (это около 400 000 тенге), а также подписала контракт с модельным агентством на fashion-показы и съемки в дорамах (корейских сериалах).

Родители 14-летней Снежанны три года назад уехали в Южную Корею по работе и сейчас девочка живет и учится в 8 классе в городе Инчхон. Она знает в совершенстве четыре языка, поёт и танцует. На конкурсе красавица сделала акцент на казахские традиции и культуру. С детства любовь к этому и родному языку прививала ее любимая Аже. Танец «Камажай» и наряды в национальном стиле, которые по заказу сшила казахстанский дизайнер Динара Кошкарбаева, не оставили равнодушным никого.



- Конкурс проходил полностью на корейском языке, и то, что Снежанна представлялась и отвечала на вопросы на корейском, очень удивило членов жюри, - делится мама победительницы Гульнура Ахметова. - За два года она выучила язык и сейчас свободно говорит на нем. Детей оценивали по визитной карточке, внешним данным, творческим способностям и нарядам. Наши шикарные наряды Саукеле были выполнены в традиционном казахском стиле, на одном из них был изображен наш флаг. Мы сделали упор на казахские традиции и культуру, хотели познакомить жюри с Казахстаном, ведь Снежанна стала первой и единственной кто представила нашу страну на конкурсе. Другие участники делали упор на К-Рор культуру и современные танцы. Жюри пришли в восторг и единогласно все отдали свои голоса Снежанне. Сейчас моя дочь учится и является волонтером, она помогает с корейским языком иностранным детям. Снежанна поет и танцует с четырех лет, сейчас ее хобби печь торты. Так как она росла в Актобе, всему этому и казахскому языку ее учила наша Гуль Ажека. Она часто готовила внучке баурсаки и бешбармак. Снежанна все время с трепетом вспоминает это и очень скучает по Аже. В нашей интернациональной семье я, муж и наши две прекрасные дочери, Снежанна и Милана, свободно говорим на казахском, корейском и русском языках.



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