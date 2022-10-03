Центр духовного единения

Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности,

заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы.

Для Президента страны Туркестан имеет особое значение. Именно в этот древний город Касым-Жомарт Токаев совершил свой первый визит в качестве Главы государства три года назад, подчеркнув тем самым его значение как ядра духовности, гармонии и сотрудничества в интересах всех народов Евразии. Аплодисментами и всеобщим одобрением встретил зал предложение Главы государства о присвоении Туркестану статуса духовно-исторической столицы.

– В прошлом году городу присвоено звание Духовной столицы тюркского мира. Это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану, – подчеркнул Президент.

Придание городу статуса областного центра и признание его Духовной столицей тюркского мира дало мощный импульс развитию Туркестана. Объем инвестиций за четыре года вырос в восемь раз. С 2018 года в преобразование древнего города вложили порядка 2,5 трлн тенге инвестиций. Теперь здесь новостройки граничат с раскопками древних городищ, прошлое переплетается с современностью буквально везде.

Некогда провинциальный городок преобразился и приобрел очертания современного мегаполиса. Строятся уникальные здания, современные объекты и новые дома, расширяются улицы, разбиваются скверы и парки. Совершенно очевидно, что объем инвестиций в развитие региона будет только расти. Этому будут способствовать в том числе и политические реформы, важность проведения которых в полной мере осознают и поддерживают южане.

– Для меня очень важно было услышать из уст Главы государства суть проводимых реформ, на которых зиждется построение Справедливого Казахстана, – говорит секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Билабиев. – Это одна из наиболее обсуждаемых сегодня тем казахстанцами. Президент отметил готовность их принятия населением, призвал казахстанцев быть сплоченными, милосердными и толерантными, учитывая нынешние геополитические реалии. Касым-­Жомарт Токаев отсек все возможные кривотолки и домыслы, подчеркнув, что наша страна всегда будет отстаивать прежде всего национальные интересы, сохраняя дружеские отношения с другими государствами. На туркестанской земле эти слова звучали по-особенному, учитывая двухтысячелетнюю историю города. На мой взгляд, в этом и есть проявление вековой мудрости, присущей нашему народу.

Президент назвал Туркестан центром национальных ценнос­тей и сакральным сердцем рес­публики. Чтобы древний город трансформировался в духовную и историческую столицу, в центр культуры, науки и религии и развивался по пути евразийской интеграции, необходимо принять ряд важных решений, в том числе официально закрепить статус города как духовной и исторической столицы.

– Глава государства уделяет особое внимание развитию Туркестанской области, здесь реализуется много проектов, но нет ничего важнее культурной и духовной составляющей, – считает писатель, лауреат международных премий «За заслуги перед Тюркским миром» и «Алаш» Мархабат Байгут. – Древний город является энергетически притягательным местом для паломников из тюркского мира, а значит, необходимо усилить работу по продвижению знаний о мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. Величие его учения, масштаб самой личности подтверждают выражение «В Медине – Мухаммед, в Туркестане – Ходжа Ахмет». Так что не менее важна популяризация личности самого суфия, оставившего нам многочисленные духовные произведения, сыгравшие важную роль в религиозном формировании населения региона. Новый статус Туркестана продиктован реа­лиями нашего времени и имеет важное значение не только для казахстанцев, но и сопредельных тюркоязычных стран.

С 2019 года область посетили около двух миллионов турис­тов. Этот интерес объясняется просто: Туркестан – один из немногих городов Казахстана, чья история длится более чем 2 000 лет. За это время социальный статус города неоднократно менялся, но неизменной оставалась его важная духовная составляющая – от регио­нального культового центра, столицы округа⁄вилайята в монголо-тимуридскую эпоху, тюркской Мекки Востока до духовной столицы.

– Обновленный, динамично развивающийся город, безусловно, достоин носить это высокое звание, – убеждена главный редактор областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан», депутат Туркестанского областного маслихата Марина Лимаренко. – В современный Туркестан сегодня едут гости из разных государств, в нем проводят праздники и выходные дни многие жители нашей страны. Здесь есть где остановиться, куда сходить, что посмотреть. И с гостеприимством у нас проблем никогда не было – на юге народ добрый, щедрый, открытый. Однако новый статус потребует от горожан соответствовать требованиям времени. Важное значение обретают вопросы воспитания, культуры, образования самих туркестанцев.

Предложив сохранить миру колыбель тюркских народов – священный Туркестан, Президент обратился к молодежи. Ей сохранять заветы предков, укреп­лять нашу государственность. Очень уместно прозвучали из уст Касым-Жомарта Токаева слова о совершенном человеке, взятые из сочинений Абая. Содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие – вот те качества, вооружившись которыми, нужно строить Казахстан будущего. Эти слова Президента запали в душу многим. Пусть они станут достоянием широкой общественности, установкой к активной работе по становлению нового Туркестана, являющегося частью Справедливого Казахстана.