За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков

Возврат активов
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В нашей стране планомерно реализуется Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Фото: СЦК

Председатель Комитета по возврату активов Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндиков рассказал о проводимой работе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

По его словам, с 2022 года возвращены активы на 1,5 трлн тенге. Они взысканы в пользу государства по уголовным, гражданским, административным делам и производствам в рамках контрольно-надзорной деятельности государственных органов. 

«С текущего года мы начали использовать новые механизмы и способы возврата, установленные соответствующим законом. Мы строго придерживаемся целей принятия закона по обеспечению стабильного экономического и социального развития страны на благо народа Казахстана путем вовлечения активов в легальный оборот. Одним из основных принципов закона является поощрение добровольного возвращения. Его преимущество состоит в том, что субъект может сохранить часть своего имущества. В то же время он может реализовать необходимые стране проекты, которые напрямую влияют на благосостояние наших граждан», - сказал спикер на площадке СЦК.  

Главное, чтобы деньги работали в Казахстане, уплачивались налоги, создавались новые рабочие места. При добровольном возвращении субъект получает ряд правовых возможностей и гарантий, предусмотренных законом. Среди них возможно и освобождение от ответственности.

Большинство людей, с которыми работает комитет, сами инициируют сотрудничество и добровольное возвращение. Специальная комиссия одобрила более 40 соглашений на общую сумму 450 млрд тенге. Из 300 млрд тенге на счет Фонда поступило около 170 млрд. Согласно подписанным соглашениям, активы на сумму более 100 млрд тенге перейдут государству в имущественном виде. Активы стоимостью 82 млрд тенге переданы «Компании по управлению возвращенными активами».  Это акции предприятий, коммерческие и жилые помещения, недвижимость в стране и за рубежом, земельные участки, ювелирные изделия.

Работа Комитета по линии добровольного возврата активов охватывает 4 основных компонента: пополнение республиканского бюджета; возврат активов в натуре; реинвестирование капитала и реализацию соцпроектов. 

#Генпрокуратура #возврат активов #государство

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