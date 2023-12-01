За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Усть-Каменогорске вынесли приговор мужчине, устроившему стрельбу в многоквартирном доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города

Фото иллюстративное: instagram.com/policeofkaraganda

Д. обвинялся по части 3 уголовной статьи «Хулиганство» (особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся повреждением чужого имущества, совершенное с применением огнестрельного оружия).

Этим летом Д. будучи пьяным из гладкоствольного ружья калибра 12 мм и нарезной винтовки калибра 7,62 мм произвел выстрелы внутри своей квартиры и в сторону лестничной площадки подъезда, повредив дверь и мебель в соседней квартире.

Вина подсудимого помимо его признания подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, осмотрами места происшествия, баллистической экспертизой.

Учитывая повышенную общественную опасность и способ преступления, суд пришел к выводу о необходимости назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года.

Также устькаменогорца лишили на 10 лет права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия.

Приговор не вступил в силу.

 

 

#суд #Усть-Каменогорск #приговор #стрельба #ВКО

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