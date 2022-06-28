Политика
За нарушителями правил отдыха на воде в Алматы следит дрон
Людмила Макаренко

Среди ясного неба

Контроль за соблюдением норм безопасности на пляжах в черте мегаполиса возложен на сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. С открытия купального сезона за их нарушение уже оштрафованы девять горожан.

В прошедшие выходные патруль обнаружил двоих молодых мужчин, купавшихся в запрещенном месте на озере Сайран, и 45-летнюю женщину, которая отдыхала на берегу в компании со спиртным. Нарушителям пришлось отвечать по статьям Административного кодекса, которые расценивают подобные действия как несоблюдение правил общего водопользования и запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах.

В Алматы единственным водое­мом, где официально разрешен пляжный отдых, остается городское озеро Сайран, хотя и там места, где можно входить в воду, ограничены. На остальных водных объек­тах города купание строжайше запрещено.

С недавних пор мониторинг несанкционированных пляжей проводится не только на земле пешими патрулями и автотранспортом, но и с воздуха – при помощи дрона. Особенность этого аппарата в том, что он может не только вести видеонаблюдение, но и использовать громкоговорящую связь. И «голос сверху» буквально распугивает посетителей, которые намереваются купаться там, где нельзя.

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