За пафосный проезд свадебного водителя разыскивают туркестанские полицейские

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Видео с участием свадебных авто со световыми сигналами красно-синего цвета и без госномеров, дерзко проехавших мимо полицейского участка, привлекло внимание полицейских. Одного из свадебных водителей разыскивают, второго планируют наказать по трем адмстатьям, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.  

Скрин с видео

Сообщается, что в ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись со свадебным кортежем, который нарушил ПДД. Так, на авто незаконно установлены световые сигналы красно-синего цвета, а также отсутствовали государственные номерные знаки.

Установлено, что правонарушение имело место в Казыгуртском районе. Сотрудники местной полицейской службы установили автомобиль ВАЗ-21015, а в отношении водителя составили административные протоколы по ч. 2 ст. 590, ч. 2 ст. 603 и ч. 1 ст. 601 КоАП РК.

В ДП отметили, что авто водворено на штрафстоянку. Водитель признал свою вину.

Кроме того, установлена личность жителя Шымкента, управлявшего автомобилем Lada Granta. Стражами порядка ведется розыск.

 

#розыск #штраф #нарушение ПДД #свадебный кортеж

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