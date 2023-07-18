За смерть акима осудили жителя Актюбинской области

В Актюбинской области вынесли приговор по факту смерти акима сельского округа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алгинского районного суда.

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У. предали суду по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК).

11 декабря 2022 года в Сарыхобдинском сельском округе У. будучи пьяным в ходе ссоры ударил ножом в живот потерпевшему М. Последний скончался из-за обильного внутреннего кровотечения.

Подсудимый вину признал частично.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние и наличие детей. Кроме того, У. добровольно возместил потерпевшей стороне моральный ущерб в 25 млн тенге.

У. приговорили к 8 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что аким Карабулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области Ернар Махамбетов погиб в ходе конфликта с фермером в одном из крестьянских хозяйств.