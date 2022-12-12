Сельского акима убили в Актюбинской области

Как установила полиция, между главой крестьянского хозяйства и акимом произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер ударил ножом потерпевшего.

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В Актюбинской области в ходе конфликта с фермером был убит аким Карабулакского сельского округа Алгинского района Ернар Махамбетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, в 00:50. На телефон 102 Алгинского района полиции поступило сообщение об убийстве в одном из крестьянских хозяйств.

Потерпевший потерял много крови и скончался, когда его доставили в районную больницу.

«Выехавшей следственно-оперативной группой установлено, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес ножевое ранение в область живота потерпевшему. В результате данного происшествия 36-летний мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 1 УК РК «Убийство», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ернар Махамбетов родился в селе Карабулак Алгинского района в 1986 году. Трудовой путь начал в качестве ведущего специалиста Аккемерского сельского округа Мугалжарского района с 2012 году. В 2014 году был руководителем отдела аппарата акима Аккемерского сельского округа Мугалжарского района. На должность акима Карабулакского сельского округа Алгинского района Е.Махамбетов был назначен 2 апреля 2019 года.