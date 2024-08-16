За созданием спектаклей стоит большой труд целой команды профессионалов, где каждый выполняет важную и ответственную миссию

– Обычно на школьные праздники дети приносили из дома угощения и подарки, а я на санках привозил музыкальный центр и модные на то время записи для организации танцевальной прог­раммы. Будучи старшеклассником, первые деньги я заработал тем, что под контролем руководителя музыкального кружка в родном сельском Доме культуры изготавливал громкоговорители и усилители, монтировал оборудование. В студенческие годы подрабатывал диск-жокеем в ночных клубах и ресторанах. Мне всегда было интересно изучать только появившиеся в то время компьютерные программы для написания музыки, создавать аранжировки, минусовки для певцов. Тогда еще не было Интернета, и минусовку невозможно было скачать – ее надо было изготовить, полностью переиграв все партии похожими звуками, многократно переслушав готовую песню, и правильно расставить звуковые акценты, – вспоминает собеседник.

Как известно, звукорежиссура включает в себя множество профессий, востребованных в киноиндустрии, концертной дея­тельности, театрах, на радио, телевидении, производстве музыки, интернет-контента и компьютерных играх.

Так, саунд-дизайнер создает звуковые эффекты, призванные усиливать атмосферу происходящего на экране или на сцене. Звукооператор отвечает за запись, монтаж и обработку аудиоматериала, подбирает и настраивает оборудование в случае работы на концертных площадках.

Евгений Шпаков подчеркивает, что общие требования к уровню и качеству проводимых мероприя­тий в свете роста технологий и средств реализации задумок режиссеров постоянно растут – развиваются и специалисты. Например, шум ветра, применяемый в операх «Қыз Жібек», «Біржан – Сара», или шторм в балете «Корсар» усиливают восприятие зрителей от происходящего на сцене. Такие звуковые эффекты обычно создают из нескольких файлов, взятых из библиотек. Вначале их пробуют применить на репетициях, после чего режиссер вносит корректировки и утверждает к применению.

Для молодых специалистов в приоритете наличие музыкального и технического, а лучше всего специализированного образования. Эта востребованная специальность находится на стыке музыкального искусства и современных звуковых технологий. В нашей стране возможно получить диплом по специальности «звукорежиссура» в Казахском национальном университете искусств, Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, появляется большое количество курсов, обу­чающих азам профессии.

– Новичкам необходимо слушать много разной музыки, анализировать ее, делить на инструменты и партии, развивать музыкальный слух, применять при прослушивании одного и того же произведения разную аппаратуру, делать выводы о том, как изменяется звучание, пробовать вносить свои корректировки. Сейчас доступно множество программ и плагинов для работы со звуком, в Интернете есть тысячи часов видеоуроков от разных экспертов. Специалисты должны уметь разделить произведение на его составляющие, знать, как звучат инструмен­ты по отдельности, в чем их отличия, особенности, техники звукоизвлечения. В этом смысле звукорежиссер – сотворец, поскольку нужно понимать и уметь с помощью технических средств передать характер произ­ведения и нюансы звучания слушателям. Неправильно примененные или неверно настроенные приборы обработки звука могут ухудшить или испортить всю картину, – пояс­няет Евгений Шпаков.

Кроме того, многие музыканты записывают любимые или авторские произведения, чтобы зафиксировать во времени свою музыкальную форму или звук своего инструмента.

Для организации этого процесса обычно привлекается группа специалистов – звукооператор, инженер звукозаписи, режиссер записи и его ассистент. После окончания записи наступает пора монтажных работ, где из самых удачных дублей собирается проект, который в последующем уже проходит этап обработки звуковых дорожек и сведения в готовый файл.

По мнению Евгения, самое важное – сохранить целостность музыкального произведения при сведении фонограммы.

– Существует понятие «сессионный музыкант». По набору своих качеств такой музыкант способен по команде исполнить записываемый материал, что очень, на самом деле, нелегко. Кто-то после команды «запись» начинает излишне волноваться и «прятать» свое исполнение в группе инструментов или, напротив, старается показать себя. Запись оркестра – сложный, творческий процесс, к которому готов не каждый музыкант. Помимо точного выполнения указаний дирижера и режиссера звукозаписи для максимально качественного исполнения произ­ведения нужно слышать свою группу и весь коллектив оркестра как бы со стороны. Конечно, это бывает относительно сложнее, чем выступать на концерте, где небольшие помарки и нюансы естественны, – рассказывает Евгений Шпаков.

Однако в отличие от студийной версии в концертные записи проникают гул от работы световых приборов, экранов, шумы, издаваемые зрителями, шорохи, аплодисменты и крики «Браво!».

– «Чистка» такого материала – процесс очень трудозатратный. При работе с многоканальным проектом обнаружить локализацию источника шума или помех несколько проще, чем при работе с готовым аудиофайлом. Слишком вычищенная запись теряет пространство и глубину, исчезает атмосфера зала, звуки не затухают так естественно, как это должно быть, возможно изменение частотных характеристик. Поэтому целесообразность проведения работ по реставрации и чистке аудиоматериала нужно обсуждать применительно к каж­дой конкретной записи. Если в записи присутствует брак, где шум полностью подавляет сигнал, необходимо решать вопрос о перезаписи или монтаже такого материала. В связи с этим концертная запись потому и выходит с пометкой live, чтобы зритель ощутил всю атмосферу мероприятия, – говорит звукорежиссер.

По его словам, современные компьютерные технологии и возможности искусственного интеллекта теперь поражают даже профессионалов.

– Двадцать лет назад с помощью специальных программ было возможно отредактировать запись тембра голоса, просто попросив спеть любого человека. Но это была кропотливая работа, сродни рисованию мультфильмов на бумаге, где часы монтажного времени тратились на минуту звучания. Сегодня до определенной степени это делается автоматичес­ки, в реальном времени. Получается, что из любого желающего можно «сделать» певца, вопрос только в том, что он всегда будет петь под фоно­грамму, – прокомментировал он.

В заключение Евгений Шпаков отметил, что с развитием индустрии подкастинга и появлением блогеров многие поняли важность роли звукоряда, способного улучшить неудачное видео или, наоборот, испортить восприятие зрителем даже гениально отснятого видеоматериала. Очевидно, аудиоэффекты и даже просто правильно записанный и смонтированный аудиоматериал помогают вывести контент на новый уровень.