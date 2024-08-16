За созданием спектаклей стоит большой труд целой команды профессионалов, где каждый выполняет важную и ответственную миссию
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Дина Есетова
Начальник отдела звукового сопровождения и звукозаписи театра «Астана Опера» Евгений Шпаков уже одиннадцать лет отвечает за качество аудиопотока музыкального материала, представленного вниманию публики не только на оперных, балетных постановках, концертах, но и в аудиозаписи основного репертуара. Впрочем, его профессиональный путь начинался еще со школьной скамьи. С тех пор прошло более двадцати пяти лет.