Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары

О блокировке около незаконных 15 сайтов-посредников в получении сертификатов на товары, сообщили в комитете техрегулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz

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В соответствии с законодательством, реклама услуг по обязательному подтверждению соответствия и (или) посреднических услуг в сфере подтверждения соответствия продукции организациями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством РК об аккредитации в области оценки соответствия, является недопустимой.