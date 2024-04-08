Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары

О блокировке около незаконных 15 сайтов-посредников в получении сертификатов на товары, сообщили в комитете техрегулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz
В соответствии с законодательством, реклама услуг по обязательному подтверждению соответствия и (или) посреднических услуг в сфере подтверждения соответствия продукции организациями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством РК об аккредитации в области оценки соответствия, является недопустимой.
«Сертификат соответствия либо декларация о соответствии подтверждают, что товар безопасен, прошел испытания, а реклама «быстрых» сертификатов теми, кто не аккредитован (не имеет права осуществлять оценку соответствия), вводит потребителя в заблуждение, нарушает закон и как правило это «серые сертификаты». Поэтому мы активно мониторим и блокируем такие ресурсы, сотрудничая с МКИ», – подчеркнул председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.