Забыл предупредить

Закон и Порядок
Галина Устинова

В регионе впервые к реальному лишению свободы приговорили дорожника, по чьей халатности случилось тяжелое ДТП.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авария произошла прошлой осенью в Курчумском районе на дороге Курчум – Калжыр – Аксуат. Водитель возвращался со своей семьей домой и в темноте врезался в насыпь из грунта. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, дорожно-строи­тельная компания завезла на участок материал для ремонт­ных работ, вывалила его на проезжую часть, и никто при этом не поду­мал выставить предупреждаю­щий знак.

«В результате ДТП на месте скончался шестилетний сын водителя и получила травмы восьмилетняя дочь, – пояснили в департаменте. – Было возбуж­дено уголовное дело в отношении 53-летнего главного инженера дорожной компании».

Как выяснило следствие, специа­лист знал, какую опасность представляют искусственные насыпи для движущегося на скорости транспорта. Более того, Закон «О дорожном движении» содержит прямое требование по установке предупреждающих знаков. Тем не менее сотрудник проявил халатность, спровоцировав тяжелую аварию.

Судебное разбирательство длилось в течение двух месяцев. Суд признал главного инженера виновным по части 3 статьи 353 УК РК «Нарушение действующих на транспорте правил» и назначил наказание в виде лишения свободы на один год с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения. Решение суда вступило в законную силу.

#суд #ДТП #авария #ВКО

