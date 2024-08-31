Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов

Главный клубный турнир самой популярной игры на планете радикально меняется впервые за 33 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Обновленная европейская Лига чемпионов обещает зрелищность, интригу до последнего и битвы футбольных гигантов на телеэкранах с сентября по май — и не только по вторникам и средам, а еще и по четвергам. Критики говорят, что новый формат уж больно напоминает ту самую суперлигу, которую три года назад предложили гранды, но отвергли болельщики.

Главное отличие в том, что раньше играли сначала в отдельных группах друг с другом за очки, а потом лучшие 16 команд — в плей-офф на вылет. А теперь вместо 8 групп по 4 команды (32 клуба) будет общая лига из 36 команд. Каждая сыграет по 8 игр с разными соперниками (жеребьевка), а в конце января нарисуется общая таблица с очками и разницей мячей.

Клубы, занявшие первые восемь мест, напрямую попадают в 1/8 финала и заслуженно отдыхают, пока следующие 16 команд в стыковых матчах отбирают другую восьмерку финалистов. Потом — всё, как раньше: по две игры на вылет дома и на выезде до полуфинала, а финал — одна игра в мае.

Союз уверяет, что новый формат добавит зрелищности. Во-первых, клубов больше. Во-вторых, формат лиги предполагает, что гранды могут встретиться между собой уже в первых матчах, а интрига и необходимость забивать и набирать очки сохранятся до последнего тура общего этапа, все игры которого пройдут в один день — 29 января 2025 года.

Смысл жеребьёвки таков. В 4 корзинах по 9 команд. Каждая должна сыграть по 8 матчей на общем этапе (новый формат лиги, пришедший на смену групповой стадии). Для этого каждому клубу выбирают по два соперника из каждой корзины.

Правила жесткие. Нельзя играть с командами из своей страны и максимум с двумя из любой другой. Четыре игры на своем поле, четыре — на чужом. Все это определяет как раз компьютер.

Помимо Лиги чемпионов меняется формат и двух других европейских клубных турниров — Лиги Европы и Лиги конференций. В первой будет восемь матчей на общем этапе, во второй — шесть. И там, и там также выступят по 36 команд.

Формат экспериментальный. Если не пойдет, в 2027 году все поменяют снова.