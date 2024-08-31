Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов

Главный клубный турнир самой популярной игры на планете радикально меняется впервые за 33 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Обновленная европейская Лига чемпионов обещает зрелищность, интригу до последнего и битвы футбольных гигантов на телеэкранах с сентября по май — и не только по вторникам и средам, а еще и по четвергам. Критики говорят, что новый формат уж больно напоминает ту самую суперлигу, которую три года назад предложили гранды, но отвергли болельщики.
Главное отличие в том, что раньше играли сначала в отдельных группах друг с другом за очки, а потом лучшие 16 команд — в плей-офф на вылет. А теперь вместо 8 групп по 4 команды (32 клуба) будет общая лига из 36 команд. Каждая сыграет по 8 игр с разными соперниками (жеребьевка), а в конце января нарисуется общая таблица с очками и разницей мячей.
Клубы, занявшие первые восемь мест, напрямую попадают в 1/8 финала и заслуженно отдыхают, пока следующие 16 команд в стыковых матчах отбирают другую восьмерку финалистов. Потом — всё, как раньше: по две игры на вылет дома и на выезде до полуфинала, а финал — одна игра в мае.
Союз уверяет, что новый формат добавит зрелищности. Во-первых, клубов больше. Во-вторых, формат лиги предполагает, что гранды могут встретиться между собой уже в первых матчах, а интрига и необходимость забивать и набирать очки сохранятся до последнего тура общего этапа, все игры которого пройдут в один день — 29 января 2025 года.
Смысл жеребьёвки таков. В 4 корзинах по 9 команд. Каждая должна сыграть по 8 матчей на общем этапе (новый формат лиги, пришедший на смену групповой стадии). Для этого каждому клубу выбирают по два соперника из каждой корзины.
Правила жесткие. Нельзя играть с командами из своей страны и максимум с двумя из любой другой. Четыре игры на своем поле, четыре — на чужом. Все это определяет как раз компьютер.
Помимо Лиги чемпионов меняется формат и двух других европейских клубных турниров — Лиги Европы и Лиги конференций. В первой будет восемь матчей на общем этапе, во второй — шесть. И там, и там также выступят по 36 команд.
Формат экспериментальный. Если не пойдет, в 2027 году все поменяют снова.