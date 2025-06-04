Зачисленным в региональный кадровый резерв предлагают на выбор в среднем по десять вакансий на госслужбе

Общество
5
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В стране стартует четвертый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Как сообщил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области Ержан Айкымбеков, молодым людям дается крутой шанс реализовать себя в профессиональной карьере и стать частью команды созидателей будущего.

фото автора

На востоке страны накоплен позитивный опыт по привлечению талантливой, амбициозной молодежи в региональный резерв. Этот пул был сформирован в 2024 году по аналогии с Президентским кадровым резервом и объединил 22 человека.

– Идея важная, – отметил руководитель облдепартамента. – Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что молодежь нужно привлекать на госслужбу, будущее страны – за молодыми. Поэтому и создаются такие проекты, вводятся преференции. Например, лучшие выпускники вузов могут без конкурса пройти на должности в госслужбе. На руководящих позициях нужны креативщики, умеющие быстро ориентироваться в современных технологиях и горящие желанием служить стране.

Отбор лучших специалистов велся по профилям, где регион испытывает кадровый голод. Искали технарей-промышленников, экономистов, финансис­тов, специалистов в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и агропромышленном комплексе. Кандидаты проходили этапы в виде тестирования на знание законодательства, профессионализм, обладание деловыми навыками. В финале они защищали проекты по своим направлениям.

В итоге в региональный молодежный кадровый резерв вошли 20 человек плюс еще двое претендентов, принимавших участие в отборе в Президентский резерв. Восемь специалистов из этой команды на сегодня получили назначения на различные руководящие должности. Например, педагог из Самарского района Айгерим Ахмадиева стала заместителем руководителя областного управления образования, специалист областного акимата Нурсултан Бейсенов сел в кресло заместителя акима района Маркаколь, сотрудник горотдела Самат Каирдинов вырос до зам­руководителя обл­управления государственного архитектурно-строительного контроля.

– Я пришла на госслужбу на самую низшую рядовую долж­ность, и сейчас у меня стаж более десяти лет, – рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ Самарского района Раушан Оразаева. – Молодежный кадровый резерв – это отличная возможность реализовать себя в профессии, причем в качестве руководителя. Я бы всем советовала попробовать себя. Не надо бояться госслужбы, мы все работаем на общее дело, на благо родной страны.

В профильном облдепар­таменте подтвердили: резервис­там предоставляют такие долж­ности, до которых в обычных условиях им пришлось бы расти многие годы. За несколько месяцев каждому из «пула двадцати двух» поступило в среднем по десять предложений на различные позиции. Как только открывается вакансия, с нею в первую очередь знакомят молодых людей. И только в случае их отказа объявляется открытый конкурс. Этой работой в департаменте занимаются каждый день.

– В основном мы предлагаем вакансии в новых, возрожденных районах – Маркаколе и Катон-Карагайском, – уточнил Ержан Медетханович. – Практически на всех направлениях в органы местной исполнительной власти требуются профессионалы в ЖКХ, строительстве, налоговых органах, сельском хозяйстве. Здесь нужны новый, как говорят, незамыленный взгляд, энергия, креатив, современные подходы – все то, что и отличает молодых людей. Но мы видим, что резервисты боятся ехать в отдаленную местность. Боятся менять город на село, не хотят выходить из зоны комфорта.

Между тем работа в районах – это возможность получить в молодые годы бесценный опыт: узнать людей, понять село. Собственно, сам проект задумывался как раз с целью устранения кадрового голода в глубинке. Завтра такие специалисты, поработавшие «на земле», будут на вес золота в Астане.

Как заключили в облдепар­таменте госслужбы, у каждого из «команды двадцати двух» в течение двух лет есть возможность занять ответственные посты. И только от самих специалистов зависит, как они распорядятся этим шансом.

#госслужба #молодежь #кадровый резерв

Популярное

Все
Состоялся гала-концерт конкурса детского творчества «Жұлдызай»
Стартовала пора оздоровительных лагерей
Спасенного пеликана выпустили на волю
Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алим­акын презентовал свою книгу «Америка ашқан қазақтар»
ТЮЗ: сезон закончен, выступления продолжаются
Ушел из жизни поэт, писатель, журналист
Не касаясь земли
Двойной интеллект
Атрибуты, объединяющие нацию
Прощай, друг…
Реконструируют шесть вокзалов
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Богатырь с добрым сердцем
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Таяние ледников – проблема всего человечества
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Местные полицейские службы расформируют в РК
Память, звучащая в Слове
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужны…
Двойной интеллект
Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алим­акын…
Стартовала пора оздоровительных лагерей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]