В стране стартует четвертый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Как сообщил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области Ержан Айкымбеков, молодым людям дается крутой шанс реализовать себя в профессиональной карьере и стать частью команды созидателей будущего.

фото автора

На востоке страны накоплен позитивный опыт по привлечению талантливой, амбициозной молодежи в региональный резерв. Этот пул был сформирован в 2024 году по аналогии с Президентским кадровым резервом и объединил 22 человека.

– Идея важная, – отметил руководитель облдепартамента. – Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что молодежь нужно привлекать на госслужбу, будущее страны – за молодыми. Поэтому и создаются такие проекты, вводятся преференции. Например, лучшие выпускники вузов могут без конкурса пройти на должности в госслужбе. На руководящих позициях нужны креативщики, умеющие быстро ориентироваться в современных технологиях и горящие желанием служить стране.

Отбор лучших специалистов велся по профилям, где регион испытывает кадровый голод. Искали технарей-промышленников, экономистов, финансис­тов, специалистов в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и агропромышленном комплексе. Кандидаты проходили этапы в виде тестирования на знание законодательства, профессионализм, обладание деловыми навыками. В финале они защищали проекты по своим направлениям.

В итоге в региональный молодежный кадровый резерв вошли 20 человек плюс еще двое претендентов, принимавших участие в отборе в Президентский резерв. Восемь специалистов из этой команды на сегодня получили назначения на различные руководящие должности. Например, педагог из Самарского района Айгерим Ахмадиева стала заместителем руководителя областного управления образования, специалист областного акимата Нурсултан Бейсенов сел в кресло заместителя акима района Маркаколь, сотрудник горотдела Самат Каирдинов вырос до зам­руководителя обл­управления государственного архитектурно-строительного контроля.

– Я пришла на госслужбу на самую низшую рядовую долж­ность, и сейчас у меня стаж более десяти лет, – рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ Самарского района Раушан Оразаева. – Молодежный кадровый резерв – это отличная возможность реализовать себя в профессии, причем в качестве руководителя. Я бы всем советовала попробовать себя. Не надо бояться госслужбы, мы все работаем на общее дело, на благо родной страны.

В профильном облдепар­таменте подтвердили: резервис­там предоставляют такие долж­ности, до которых в обычных условиях им пришлось бы расти многие годы. За несколько месяцев каждому из «пула двадцати двух» поступило в среднем по десять предложений на различные позиции. Как только открывается вакансия, с нею в первую очередь знакомят молодых людей. И только в случае их отказа объявляется открытый конкурс. Этой работой в департаменте занимаются каждый день.

– В основном мы предлагаем вакансии в новых, возрожденных районах – Маркаколе и Катон-Карагайском, – уточнил Ержан Медетханович. – Практически на всех направлениях в органы местной исполнительной власти требуются профессионалы в ЖКХ, строительстве, налоговых органах, сельском хозяйстве. Здесь нужны новый, как говорят, незамыленный взгляд, энергия, креатив, современные подходы – все то, что и отличает молодых людей. Но мы видим, что резервисты боятся ехать в отдаленную местность. Боятся менять город на село, не хотят выходить из зоны комфорта.

Между тем работа в районах – это возможность получить в молодые годы бесценный опыт: узнать людей, понять село. Собственно, сам проект задумывался как раз с целью устранения кадрового голода в глубинке. Завтра такие специалисты, поработавшие «на земле», будут на вес золота в Астане.

Как заключили в облдепар­таменте госслужбы, у каждого из «команды двадцати двух» в течение двух лет есть возможность занять ответственные посты. И только от самих специалистов зависит, как они распорядятся этим шансом.