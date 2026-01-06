Федерация профсоюзов Республики Казахстан, объединяющая около двух миллионов работников различных отраслей экономики, выражает всестороннюю поддержку стратегическому курсу и ключевым положениям, изложенным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в программном интервью

Фото: ФПРК

Общая мысль ясна и взвешена: достижения есть, но самоуспокаиваться нельзя. Экономика растёт, показатели хорошие, однако для простого человека важнее всего то, чтобы эти цифры ощущались в реальной жизни.

В условиях масштабных реформ и глобальных трансформаций особую значимость приобретает ориентированность государственной политики на человека труда — главную движущую силу развития страны.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан и ее членские организации высоко оценивают чётко обозначенный Главой государства курс на справедливость, закон и трудолюбие как базовые принципы новой модели Казахстана. Эти ценности лежат в основе социальной стабильности и устойчивого развития, а их практическая реализация невозможна без сильных институтов социального партнёрства, уважения к трудовым правам и реального участия работников в процессах преобразований.

Президент справедливо акцентирует внимание на том, что экономический рост должен сопровождаться реальным повышением благосостояния граждан. Обоснованным является и внимание к теме инфляции. Если рост цен «съедает» доходы населения, люди не ощущают никаких изменений. Поэтому одной из главных задач остаётся сдерживание цен, бережное использование бюджетных средств и достижение того, чтобы результаты принятых решений отражались в кошельках граждан. Благосостояние должно расти не на бумаге, а в реальной жизни.В этой связи Федерация профсоюзов поддерживает курс на укрепление бюджетной дисциплины и сдерживание инфляционных процессов, подчёркивая при этом необходимость постоянного мониторинга влияния экономических реформ на уровень жизни наёмных работников и их семей.

Одной из ключевых идей интервью является необратимость реформ. Казахстан встал на путь изменений, укрепляя уважение к закону, порядку и труду. Это не просто лозунг, а необходимое направление ради будущего страны. Реформы не всегда воспринимаются легко, иногда вызывают сопротивление. Однако позиция Президента ясна: даже если трудно, останавливаться нельзя — нужно двигаться вперёд.

Особое значение для профсоюзного сообщества имеет позиция Президента по налоговой реформе. Подход, основанный на партнёрстве государства, бизнеса и граждан, соответствует принципам Международной организации труда и лучшим практикам социального диалога. Профсоюзы считают важным, чтобы налоговые изменения сопровождались сохранением покупательной способности заработной платы, усилением социальной защиты работников и прозрачным использованием бюджетных средств на развитие образования, здравоохранения, охраны труда и системы социальной поддержки.

В интервью подчёркивается стратегическая роль реального сектора экономики — транспорта, логистики, сельского хозяйства, промышленности. Для профсоюзов эти направления неразрывно связаны с вопросами занятости, безопасных условий труда и устойчивого развития регионов. Масштабные инфраструктурные проекты и модернизация отраслей должны сопровождаться заключением коллективных договоров, строгим соблюдением трудового законодательства и развитием профессиональных компетенций работников. Только в этом случае экономический рост будет носить по-настоящему инклюзивный характер.

Федерация профсоюзов особо отмечает внимание Президента к рабочим и техническим профессиям. Формирование нового поколения квалифицированных специалистов, повышение престижа труда и развитие профессионального образования — ключевые условия успешной модернизации. Профсоюзы последовательно выступают за расширение дуального обучения, укрепление связи между работодателями и учебными заведениями, а также за государственную поддержку работников, занятых в стратегически важных и социально значимых отраслях.

Отдельного внимания заслуживает тема цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Государство выбрало курс на цифровое развитие, и мы, профсоюзы, находимся в самом центре этого процесса. Цифровая трансформация профсоюзов для нас — не дань моде, а реальная необходимость. Это современная защита прав работников, повышение прозрачности, прямой и оперативный диалог с людьми, раннее выявление рисков, сокращение избыточной бюрократии и несправедливости. Цифровые инструменты должны работать не против человека, а в его интересах. Бесспорно, профсоюзы поддерживают курс на технологическое развитие, одновременно подчёркивая необходимость социальной ответственности при внедрении новых технологий. Цифровая трансформация должна сопровождаться программами переобучения, предотвращением высвобождения работников без альтернативной занятости, а также адаптацией трудового законодательства к новым формам занятости. Человек труда должен оставаться не объектом, а активным участником цифровых преобразований.

Важным сигналом для всего общества является принципиальная позиция Президента по вопросу социальной ответственности бизнеса. Федерация профсоюзов полностью разделяет подход, согласно которому предпринимательская деятельность не может быть оторвана от интересов работников и общества. Социальная ответственность бизнеса — это достойная заработная плата, безопасные условия труда, инвестиции в развитие персонала и честное участие в решении социальных задач. Именно такой бизнес является надёжным партнёром государства и профсоюзов.

Значимым является и понимание патриотизма, озвученное Главой государства. Для профсоюзов патриотизм — это ежедневный честный труд, соблюдение закона, уважение к человеку труда и солидарность в коллективе. Рабочие, инженеры, учителя, врачи, фермеры и другие трудящиеся, о которых говорит Президент, — это основа страны, и именно они обеспечивают устойчивость государства в период реформ.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан подтверждает свою готовность и впредь активно участвовать в реализации реформ, обозначенных Президентом, усиливать роль социального диалога, защищать трудовые и социально-экономические права работников, а также вносить предложения, направленные на обеспечение справедливого распределения результатов экономического роста. Задача гражданского общества и профсоюзов — содействовать тому, чтобы эти изменения реально доходили до каждого рабочего места и каждой семьи. Лишь тогда, когда рост в стране будет ощущаться в повседневной жизни людей и превратится в уверенность в завтрашнем дне, смысл реформ раскроется в полной мере.