Напомним, за годы независимос­ти в республике было построено всего лишь три стадиона. Это столичная «Астана Арена», «Туркестан Арена» и недавно появившаяся в Кызыл­орде «Кайсар Арена». На стадии проектирования и строительства находятся объекты в Алматы, Актобе, Шымкенте, Семее, Кокшетау и других городах.

При этом как среди болельщиков, так и на самом высоком уровне не раз поднимался вопрос и о подходах к вместимости этих арен. В частности, в сентяб­ре Касым-Жомарт Токаев дал важное поручение по поводу стадио­на в Кокшетау, настояв на его расширении: вместо запланированных 5 тыс. – до 10 тыс., а то и всех 15 тыс. посадочных мест.

Отметим, что в этом плане показательны новые стадионы в Актобе и Шымкенте, которые смогут вмещать на своих трибунах более 30 тыс. фанатов. А вот оставшиеся проекты вызывают некоторые вопросы. Одним из первых на этот аспект внимание обратил аким облас­ти Абай Берик Уали, который поручил увеличить вместимость арены с первоначальных 12 тыс. до 20–22 тыс., а по последним данным – до 25 тыс. зрительских мест.

Наибольшее обсуждение среди болельщиков и специалистов получил первоначальный проект строительства футбольного стадиона в Алматы на 35 тыс. мест, что, конечно же, не может соответствовать статусу города, который борется за лидерство в Центральной Азии. Для сравнения: в Туркменистане имеется 45-тысячный стадион, в Таджикистане и Кыргызстане в 2026 году вступят в строй арены на 30 тыс. и 51 тыс. мест, а в Узбекистане построят гигантский 55-тысячный стадион.

Но вернемся к Алматы. Буквально на днях аким города Дархан Сатыбалды, выступая перед депутатами местного маслихата, сообщил, что сейчас рассматривается возможность увеличения вместимости стадиона с 35 до 45 тыс. мест. И вот это уже будет правильное решение!

Хотелось бы еще раз напомнить, что возведение больших арен – не просто прихоть, а прагматичный общемировой тренд. Такие стадионы очень сложно окупать только за счет спорта, а потому они становятся многофункциональными – местом крупных музыкальных и развлекательных программ. Тому пример – концерты Дженнифер Лопес, которые покрыли годовые расходы на содержание арен.

Если в Алматы и Семее нашли точку сдвига, то вот по другим регио­нам остаются вопросы. Например, в Караганде, по словам главы региона Ермаганбета Булекпаева, идет проек­тирование стадиона приблизительно на 12 тыс. мест. И даже если он будет крытым, то этого очевидно мало. Караганда – исконно футбольный город, да и больших концертов с топ-звездами он тоже заслуживает. Можно также согласиться с возведением планируе­мой 12-тысячной арены в Атырау, но вот возникает вопрос с планированием стадиона в Усть-Каменогорске на 5 тыс. мест, даже если он будет крытым.

Также я призываю в очередной раз задуматься о строительстве сразу 65-тысячной арены (только на таких проводят финал Лиги чемпионов УЕФА) в строящемся мегагороде Алатау. Причем его не надо начинать строить уже сегодня, просто надо внести в генеральный план мегаполиса (например, под названием «Алаш Арена») и придерживаться его. Это уже наш задел на будущее.