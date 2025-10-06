Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские СКО задержали в Караганде 45-летнего жителя Астаны, подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких человек, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснилось, речь идет о начальнике команды Сергее Филе, который исчез в конце сентября после сообщений о сборе денег с иностранных хоккеистов якобы для оформления казахстанских документов.

По данным пресс-службы департамента полиции СКО, мужчина водворён в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». Другие детали дела пока не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Напомним, ранее руководство клуба сообщало, что с 24 сентября Сергей Филь перестал выходить на связь. Его отсутствие было заактировано, а вскоре после этого начали всплывать факты возможных махинаций.

Директор ХК «Кулагер» Игорь Шерстов подтвердил, что Филь официально работал начальником команды и занимался организацией выездов и тренировочного процесса. По его словам, к моменту исчезновения у сотрудника не было замечаний по работе.

- После пропажи выяснились некоторые обстоятельства мошеннических действий. Подано заявление в полицию, следствие разберется, — отметил Шерстов.

Он также подчеркнул, что обсуждать слухи о якобы прошлых криминальных эпизодах Филя не намерен.

- Человек был официально трудоустроен, зарегистрирован на портале «Енбек». Никаких вопросов со стороны правоохранительных органов к нему ранее не поступало, - заявил директор ХК.

Тем временем в соцсетях активно обсуждают возможные финансовые потери игроков, однако руководство клуба заявляет, что речь идет о частных отношениях и клуб к этому не причастен.

Фото ХК Кулагер