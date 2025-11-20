По его словам, аграрии уже несколько лет не могут получить положенные по законы субсидии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пленарном заседании сенатор Сергей Карплюк сообщил, что задолженность государства перед аграриями достигла критического уровня и подрывает устойчивость всего агропромышленного комплекса, передает Kazpravda.kz

Как он отметил, только в трёх зерносеющих регионах долги по субсидиям превысили 170 млрд тенге, а в одной лишь Костанайской области задолженность перед сельхозтоваропроизводителями составляет 83,6 млрд тенге.

«Аграрии не могут получить субсидии уже в течение двух лет, в связи с чем, отсутствуют средства на создание и расширение производств, приобретение новой сельхозтехники и оборудования. Аграрии вынуждены расставлять приоритеты прежде, чем думать о крупном вложении инвестиций - вложиться в ГСМ, семена, удобрения или увеличение зарплаты», - подчеркнул сенатор.

Сергей Карплюк предупредил, что хроническая нехватка субсидий делает отрасль малопривлекательной для инвесторов.

Кроме того, данная ситуация тормозит развитие производств, снижает конкурентоспособность и в долгосрочной перспективе угрожает продовольственной безопасности всей страны.