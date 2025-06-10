Задушила детей подушкой: казахстанку отправили на принудительное лечение

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

У женщины после медицинского обследования признали психоз второй степени

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд в Актобе освободил от уголовной ответственности женщину, убившую своих малолетних детей. Она будет лечиться в психиатрической клинике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мой город

Такое постановление вынес 10 июня межрайонный специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области в отношении 29-летней жительницы Атырауской области.

Она по специальности учитель информатики, до декретного отпуска преподавала в сельской школе.

Теперь женщина будет лечиться в Республиканской психиатрической больнице в Талгаре, где сейчас и находится. На процессе обвиняемой не было, ее интересы представляли адвокат и брат. Потерпевшей стороной выступал супруг женщины. 

Ее обвиняли в совершении преступлении по ст. 99 ч. 3 - «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии». Мать задушила подушкой своих малолетних детей - сына, которому было 3 года,  и дочь, ей было 11 месяцев.

Все произошло 23 марта в городе Кандыагаш Актюбинской области, куда женщина приехала к отцу после того как, находясь у себя дома в Сагизе Атырауской области, она дважды попыталась убить своих детей и говорила об этом супругу. 

У женщины после медицинского обследования признали психоз второй степени. Отец предложил забрать ее с детьми к себе, помочь с лечением, а 23 марта, находясь в родительском доме в Кандыагаше, она все же совершила задуманное. Это произошло в то время, когда дети спали. Было возбуждено уголовное дело.

Супруг подсудимой рассказал, что депрессивное состояние у нее стало наблюдаться после вторых родов. Она говорила, что устала жить, у детей нет будущего. 11 марта она впервые сказала, что пыталась задушить дочь, и ее супруг обратился в полицию, эксперты определили у нее психоз 2-й степени. 13 марта женщина позвонила на 102 и попросила ружье.

Супруг сообщил журналистам, что не будет просить для нее уголовного наказания, он за то, чтобы ее лечили. По данным адвоката подсудимой, эксперты признали у нее шизофрению с параноидальным синдромом, тенденцией к суициду.

Напомним, трагедия произошла в марте этого года в селе Кандыагаш Актюбинской области. Подсудимая  задушила подушкой двух малолетних детей. 

#дети #суд #Актюбинская область #лечение #подушка

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