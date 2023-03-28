Заключенный получил второй срок за убийство сокамерника в СКО

Из обычной колонии его отправили на 14 лет в учреждение чрезвычайной безопасности.

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Суд вынес приговор заключенному за убийство другого осужденного в колонии СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

«В Айыртауском районе в учреждении № 51 осужденный Пешков К. Г., отбывая наказание, совершил убийство другого осужденного Стельмах В.М. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области Пешкову К. Г. вынесен приговор по части 1 статьи 99 УК РК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания осужденный свою вину не признал.

Вместе с тем, гособвинителем были предоставлены суду неопровержимые доказательства его вины, в том числе видеозапись произошедшего.

«С учетом неоспоримых фактов Пешков К. Г. отправлен в места лишения свободы на 14 лет в учреждение чрезвычайной безопасности, из которых 3 года - в учреждении полной безопасности», - проинформировали в областной прокуратуре.

Напомним, 9 ноября 2022 года в колонии в Айыртауском районе СКО заключенный убил сокамерника.

За ряд допущенных нарушений по представлению прокуратуры области освободили от должностей двоих руководителей учреждения, в том числе начальника, другие пятеро сотрудников привлечены к различным видам строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме того, надзорный орган выявил и другие существенные нарушения в деятельности колонии.