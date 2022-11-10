Заключенного убили в тюрьме в СКО

В колонии в Северо-Казахстанской области заключенный убил сокамерника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«9 ноября в РГУ чрезвычайной безопасности №51, дислоцирующемся в селе Новоукраинка Айыртауского района СКО, произошел конфликт между осужденными 1994 и 1976 годов рождения, в ходе которого один из осужденных нанес другому удар по голове.

Пострадавший 1976 года рождения был госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы Айыртауского района, где скончался, не приходя в сознание», – сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован по части 1 уголовной статьи «Убийство».

Задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Айыртауского района. Проводятся следственные действия.