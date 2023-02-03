Заключенный убил сокамерника в СКО: как наказали руководство колонии

Происшествия
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В Северо-Казахстанской области уволили руководителя колонии, где произошло убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 9 ноября 2022 года в колонии в Айыртауском районе СКО заключенный убил сокамерника.

За ряд допущенных нарушений по представлению прокуратуры области освободили от должностей двоих руководителей учреждения, в том числе начальника, другие пятеро сотрудников привлечены к различным видам строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме того, надзорный орган выявил и другие существенные нарушения в деятельности колонии.

По словам заместителя прокурора Северо-Казахстанской области Мурата Кожамкулова, один этот факт умышленного убийства уже указывает на провал в деятельности должностных лиц, отвечающих за порядок в учреждении. Отсутствие полного контроля позволило совершить на режимном, охраняемом объекте особо тяжкое преступление.

В надзорном органе потребовали принять все меры по недопущению впредь подобных случаев и усилить ведомственный контроль.

 

 

 

 

 

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