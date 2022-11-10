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Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны

Амир Умаров, заместитель руководителя Национального центра по правам человека

Такой акт гуманизма консолидирует наше общество. Согласен с Главой государства: большинство из тех, кто попадает под амнистию, были подвержены влиянию толпы, не имеют отношения к организации этих массовых беспорядков. Кроме того, среди них были те, у кого нет постоянного места работы, отсутствует стабильный доход. А ведь люди, которые попали в места лишения свободы, не имея криминального опыта, могут стать потенциальными преступниками в будущем. Среди них много молодых ребят, студентов, они чьи-то дети.

Был проведен достаточно глубокий анализ, чтобы в перечень статей не вошли те, которые по своей тяжести и общественной опасности могут создать определенный резонанс в обществе. В законе четко определен круг лиц, не попадающих под амнис­тию: это те, кто организовывал беспорядки, совершил террористические или экстремистские преступления.

Немаловажно, что заключительные нормы закона возлагают на Правительство задачу о социализации амнистированных. Что это значит? В первую очередь это трудоустройство, помощь людям, которые не имеют постоянного места жительства, соцпомощь. Этим будут заниматься местные исполнительные органы.

Государство предлагает прос­тить тех людей, которые совершили преступления по неосторожности. Если мы будем ссылаться на Уголовный кодекс, то это когда у человека отсутствовал прямой умысел совершить акт, который бы привел к общественно опасным последствиям. Закон распространяется только на определенный круг лиц – по времени (с 4 по 7 января) и месту. Других граждан, которые совершили преступления, не связанные с январскими событиями, он обходит.

Главный посыл закона для общества в том, что государство не позиционирует себя как карательный орган и имеет право на сострадание. Мы понимаем, что бывают моменты, когда человек может оступиться. Но при этом надо понимать, что больше таких снисхождений не будет.

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