Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) пункт 2 статьи 718 изложить в следующей редакции:

«2. Защита прав заемщиков банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, обеспечивается путем установления предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитываемых в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам определяются совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан.»;

2) статью 728 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Особенности потребительского банковского займа и потребительского микрокредита определяются банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности.»;

3) часть первую пункта 1 статьи 740 изложить в следующей редакции:

«1. На деньги граждан и юридических лиц, находящиеся на банковских счетах, может быть наложен арест не иначе как судами на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, либо постановлений территориальных органов юстиции, сформированных в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, в порядке и по основаниям, которые установлены уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.».

2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

1) абзац двадцатый подпункта 1) пункта 1 статьи 53 исключить;

2) часть четвертую пункта 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«Верховный Суд Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан, Администрация Президента Республики Казахстан, Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан, Управление Делами Президента Республики Казахстан, Служба государственной охраны Республики Казахстан, Аппарат Правительства Республики Казахстан, Управление материально-технического обеспечения, Национальный центр по правам человека Республики Казахстан, Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, Высший Судебный Совет Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, планы развития государственных органов не разрабатывают.»;

3) заголовок раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Система бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

подпункт 1) пункта 2 статьи 169-1 изложить в следующей редакции:

«1) государственные органы, государственные учреждения, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;».

4. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

в статье 15:

в части второй:

дополнить подпунктом 48-1) следующего содержания:

«48-1) совместный нормативный правовой акт об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам, разрабатываемый уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

подпункт 75) изложить в следующей редакции:

«75) правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Казахстана, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Казахстана или находятся в его доверительном управлении, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

часть третью дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) принимает решение о финансировании деятельности уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;».

5. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) статью 2 дополнить подпунктами 1-1) и 15) следующего содержания:

«1-1) электронная торговая площадка по продаже банковских и микрофинансовых активов – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам для проведения торгов, действующий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;»;

«15) потребительский банковский заем – банковский заем, не являющийся ипотечным жилищным займом (ипотечным займом), предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.»;

2) в статье 8:

пункт 7-1 изложить в следующей редакции:

«7-1. Банк обязан реализовать путем проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов следующее имущество:

залоговое имущество, ранее являвшееся обеспечением исполнения обязательств по договору банковского займа, перешедшее в собственность банка в результате обращения на него взыскания;

имущество, поступившее в собственность банка в результате получения банком отступного взамен исполнения обязательства по договору банковского займа.

Требование, установленное частью первой настоящего пункта, не распространяется на жилище, переданное банком в аренду в соответствии с подпунктом 14) пункта 9 настоящей статьи с условием его выкупа.

Имущество, указанное в части первой настоящего пункта, должно быть реализовано банком в течение трех лет со дня его перехода в собственность банка, за исключением:

земельного участка, срок реализации которого определяется с учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан;

жилища, переданного банком в аренду в соответствии с подпунктом 14) пункта 9 настоящей статьи без условия его выкупа, срок реализации которого продлевается соразмерно сроку аренды.

Требования, установленные частями первой, второй и третьей настоящего пункта, распространяются на организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и дочерние организации банков, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи перехода в собственность банков акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи.

Имущество, указанное в части первой настоящего пункта, в случае признания торгов несостоявшимися может быть реализовано путем проведения прямой адресной продажи в соответствии с правилами проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, утвержденными нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

в пункте 9:

подпункт 7) дополнить словами «и имущества, полученного в виде отступного взамен исполнения обязательства по договору банковского займа»;

дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:

«9-2) оказанием услуг по управлению счетом (счетами) депонента, открытым (открытыми) в центральном депозитарии на имя депонента;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) сдавать на основании договора имущественного найма (аренды) в аренду, в том числе с условием выкупа, жилище, перешедшее в собственность банка.

В качестве арендаторов жилища, указанного в части первой настоящего подпункта, могут выступать только физические лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», жилище которых перешло в собственность банка в результате обращения на него взыскания в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими обязательств по договору ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) либо предоставления ими отступного в виде жилища, выступавшего в качестве залога по договору ипотечного жилищного займа (ипотечного займа);»;

в подпункт 15) внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

3) статью 9 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, при распространении и (или) размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по банковскому займу или вкладу, обязаны указывать ставку вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.

При распространении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по банковскому займу или вкладу, в том числе ее публикации, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов форме с другими ставками вознаграждения. Не допускается указание годовой эффективной ставки вознаграждения шрифтом, меньше используемого при указании иной информации в данной рекламе.»;

4) в статье 17-1:

в подпункте 4) пункта 5 слова «Физические лица – нерезиденты в подтверждение безупречной деловой репутации представляют документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства – страны их постоянного проживания (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления);» заменить словами «По руководящим работникам заявителя, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, заявитель представляет сведения, подтверждающие их безупречную деловую репутацию, по форме, предусмотренной нормативным правовым актом уполномоченного органа;»;

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Требования настоящей статьи по наличию минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств и соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией не распространяются на случаи приобретения заявителем – финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан ста процентов акций банка – резидента Республики Казахстан у национального управляющего холдинга.»;

5) в статье 20:

подпункт 2) пункта 3 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«и (или) на должностях политических государственных служащих, обеспечивающих формирование государственной политики в сферах экономики, финансов или государственного аудита и финансового контроля;

и (или) в национальном управляющем холдинге, Банке Развития Казахстана, специальном фонде развития частного предпринимательства, дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций, на должностях, предусмотренных подпунктом 3-2) пункта 5-1 настоящей статьи;»;

пункт 5-1 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) политического государственного служащего, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах экономики, финансов или государственного аудита и финансового контроля;

3-2) руководителя и членов органа управления, руководителя исполнительного органа, его заместителя и членов исполнительного органа национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства, дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций;»;

6) в пункте 13 статьи 30:

часть вторую исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Помимо условия, предусмотренного частью первой настоящего пункта, условием проведения филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, является прием от физического лица вклада не ниже суммы, равной в эквиваленте ста двадцати тысячам долларов США.»;

7) в статье 34:

в пункте 3:

абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:

«отсрочка, в том числе на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, и (или) рассрочка платежей по договору банковского займа;»;

часть четвертую после слов «предусмотренном договором банковского займа,» дополнить словами «а также через объекты информатизации, предоставляющие банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, возможность осуществить идентификацию заемщика – физического лица посредством применения идентификационных средств, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – объекты информатизации),»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Предоставление банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, отсрочки и (или) рассрочки платежей по договору банковского займа без увеличения ежемесячных платежей по займу осуществляется при наличии согласия заемщика.»;

в части пятой слова «в порядке, предусмотренном в договоре банковского займа,» заменить словами «в порядке, предусмотренном договором банковского займа, а также через объекты информатизации»;

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, обязаны предоставить по договору банковского займа военнослужащим срочной воинской службы отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу в порядке, определенном уполномоченным органом.

Обмен сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, предоставлении отсрочки платежа по нему осуществляется посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов и банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, сбор, обработка и использование персональных данных осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 5-1:

слова «Лицо вправе установить» заменить словами «Физическое лицо вправе установить бесплатно»;

после слов «снять его» дополнить словами «в кредитном бюро либо»;

пункт 5-2 изложить в следующей редакции:

«5-2. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, полученном банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, до принятия решения о предоставлении банковского займа.

Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга (супруги), порядок получения которого и минимальный размер банковского займа, по которому необходимо согласие, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В случае выдачи банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковского займа при наличии информации об установлении клиентом – физическим лицом добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, а также без согласия супруга (супруги) банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе требовать от физического лица исполнения обязательств по такому банковскому займу.

Запрет на предоставление банковского займа физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения задолженности по банковскому займу физического лица или в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере, не превышающем семидесяти пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи банковского займа при наличии информации об установлении физическим лицом добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, предусмотренной частью первой настоящего пункта, а также без согласия супруга (супруги) принимают следующие меры:

принимают решение о списании задолженности клиента по такому банковскому займу;

прекращают взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу клиента;

вносят корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро путем устранения записей об информации по такому банковскому займу;

осуществляют возврат клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм вознаграждения и (или) неустойки по такому банковскому займу.»;

дополнить пунктами 5-3, 5-4, 5-5 и 15 следующего содержания:

«5-3. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставление банковского займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, физическому лицу, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше девяноста календарных дней.

Данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения банковского займа и (или) микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, на улучшающих условиях, предусматривающих изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения и (или) размера периодических платежей и (или) изменение в сторону уменьшения или полную отмену неустойки (штрафа, пени).

5-4. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе выдавать потребительский банковский заем, сумма которого не соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5-5. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается заключать договор банковского займа с физическим лицом посредством Интернета без проведения его биометрической идентификации, порядок проведения которой определяется уполномоченным органом.»;

«15. С момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей банковскую тайну, ее неправомерного изменения, осуществления неправомерных действий со стороны третьих лиц либо иных незаконных (мошеннических) действий с банковскими займами физических лиц банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение двух рабочих дней принимают меры для устранения причин и последствий таких действий, а также в течение одного рабочего дня информируют об этом клиента и уполномоченный орган.

На основании внесенного (вынесенного) правоохранительными органами в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, либо постановления о признании заемщика – физического лица потерпевшим банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее трех календарных дней:

приостанавливают взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу клиента;

приостанавливают начисление вознаграждения и (или) неустойки по такому банковскому займу клиента.

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее десяти рабочих дней с даты получения вступившего в законную силу судебного акта, в котором установлен факт оформления банковского займа мошенническим способом без участия клиента, принимают решение о списании задолженности клиента по банковскому займу, а также меры по возврату клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм по такому банковскому займу.»;

8) статью 34-1 дополнить пунктами 11, 12, 13 и 14 следующего содержания:

«11. В случаях перехода жилища в собственность банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) передачи жилища по акту и отсутствия у залогодателя – физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», в собственности иного жилища он вправе в течение тридцати календарных дней с даты перехода жилища в собственность банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, обратиться в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с заявлением о передаче ему в аренду такого жилища, в том числе с условием его выкупа.

12. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, рассматривают его и сообщают физическому лицу об одном из следующих решений:

1) о согласии на заключение договора имущественного найма (аренды) жилища с условием его выкупа или без такового;

2) об отказе в заключении договора имущественного найма (аренды) с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа по основаниям, установленным настоящим Законом.

13. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, вправе отказать в заключении договора имущественного найма (аренды) по заявлению, предусмотренному пунктом 11 настоящей статьи, в следующих случаях:

1) представления заявителем недостоверных сведений о принадлежности к категории социально уязвимых слоев населения;

2) невозможности заявителем оплачивать арендную плату ввиду отсутствия источников дохода;

3) банкротства заявителя;

4) наличия у заявителя жилья на праве собственности.

14. В случае заключения договора имущественного найма (аренды) с условием выкупа жилища право собственности на жилище оформляется на арендатора после осуществления арендатором последнего платежа по аренде либо полного досрочного погашения стоимости жилища, определенного в договоре имущественного найма (аренды).

Договор имущественного найма (аренды) прекращается в случае неисполнения арендатором обязательств по договору имущественного найма (аренды) сроком более девяноста последовательных календарных дней, при этом банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается начислять и требовать неустойку (пеню) на просроченные платежи.»;

9) в статье 36:

в части первой пункта 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. При наличии просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, но не позднее десяти календарных дней с даты ее наступления банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) обязан (обязана) уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренные договором банковского займа, а также через объекты информатизации о:»;

подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:

«1-1) праве заемщика – физического лица по договору банковского займа обратиться в банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) с заявлением, предусмотренным пунктом 1-1 настоящей статьи;»;

абзац первый пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. В течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа заемщик – физическое лицо вправе посетить банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) и (или) представить в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором банковского займа, заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора банковского займа, в том числе связанных с:»;

пункты 1-2 и 1-3 изложить в следующей редакции:

«1-2. Банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления, предусмотренного пунктом 1-1 настоящей статьи, рассматривает изменения в условия договора банковского займа, предложенные заемщиком – физическим лицом, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором банковского займа, сообщает заемщику – физическому лицу об одном из следующих решений:

1) о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа;

2) о встречном предложении по изменению условий договора банковского займа;

3) об отказе в изменении условий договора банковского займа с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

В период рассмотрения заявления заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) не вправе требовать досрочного погашения займа.

Недостижение взаимоприемлемого решения между банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) и заемщиком – физическим лицом в течение тридцати календарных дней с даты получения решения банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций), предусмотренного подпунктом 2) части первой настоящего пункта, считается отказом в изменении условий договора банковского займа. Данный срок может быть продлен при наличии согласия обеих сторон.

1-3. Заемщик – физическое лицо в течение пятнадцати календарных дней с даты получения решения банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций), предусмотренного подпунктом 3) части первой пункта 1-2 настоящей статьи, или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа в срок, предусмотренный частью третьей пункта 1-2 настоящей статьи, вправе обратиться к банковскому омбудсману с одновременным уведомлением банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций).

Банковский омбудсман рассматривает обращение заемщика – физического лица при представлении доказательств его обращения в банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) и недостижения с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа.

В период рассмотрения банковским омбудсманом обращения от заемщика – физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», по ипотечному жилищному займу (ипотечному займу), не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество путем подачи иска в суд либо во внесудебном порядке.»;

в пункте 2:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Взыскание задолженности заемщика – физического лица по договору банковского займа путем предъявления платежного требования ограничивается в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на его банковском счете, и (или) от каждой суммы денег, поступающей в последующем на банковский счет заемщика от юридического лица или индивидуального предпринимателя, и осуществляется, не дожидаясь поступления на банковский счет всей суммы, необходимой для полного исполнения платежного требования.»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Сумма денег, сохраняемая на текущем счете или в совокупности на текущих счетах физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, открытых в одном банке, при исполнении платежного требования должна быть не менее двукратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Указанное ограничение не распространяется на деньги, находящиеся на сберегательном счете заемщика – физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.»;

в пункте 2-1:

подпункт 2) дополнить частью третьей следующего содержания:

«Банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) в день передачи задолженности на досудебные взыскание и урегулирование задолженности уведомляет об этом заемщика способом, предусмотренным договором банковского займа, а также через объекты информатизации с указанием наименования, места нахождения коллекторского агентства, телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками.»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) уступить с соблюдением требований, установленных в статье 36-1 настоящего Закона, права (требования) по договору банковского займа при наличии у заемщика просрочки исполнения денежного обязательства:

по ипотечному займу физического лица – свыше ста восьмидесяти последовательных календарных дней;

по иным договорам банковского займа физического лица – свыше девяноста последовательных календарных дней.

Уступка прав (требований) по договору банковского займа физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, коллекторскому агентству допускается по истечении двадцати четырех месяцев с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении процедур по урегулированию задолженности, предусмотренных пунктом 3 статьи 34 настоящего Закона и (или) пунктом 1-1 настоящей статьи и обеспечивающих взаимоприемлемые для сторон условия, при которых заемщик может погашать задолженность по займу. Полная отмена начисленных и неуплаченных неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа, является обязательной.

Положения настоящего подпункта не распространяются на случаи применения в отношении заемщика – гражданина Республики Казахстан процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан»;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) запрещается получать от третьих лиц услуги по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью, за исключением случаев, когда такие услуги оказываются банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) коллекторским агентством и (или) сервисной компанией.»;

10) в статье 36-1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 36-1. Порядок уступки прав (требований) по договору банковского займа»;

пункт 1 исключить;

абзац десятый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«иному лицу – в отношении прав (требований) по договору банковского займа физического лица, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, по договору банковского займа юридического лица в случае, если по указанным займам на дату уступки имеются признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.»;

дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«4-1. Уступка прав (требований) по договору банковского займа, по которому на дату уступки имеются признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, осуществляется банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с соблюдением следующих условий:

1) лицо, в пользу которого уступаются права (требования) по договору банковского займа, определяется по результатам торгов в отношении данных прав (требований), проводимых банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, за исключением:

лиц, указанных в абзацах седьмом, восьмом и (или) девятом части первой пункта 4 настоящей статьи;

уступки прав (требований), осуществляемой в рамках мероприятий, предусмотренных статьями 61-10, 61-11 и 61-12 настоящего Закона;

2) уступка прав (требований) по договору банковского займа осуществляется с соблюдением ограничений и правил, установленных в пункте 4 настоящей статьи.

Требования, установленные частью первой настоящего пункта, распространяются на дочерние организации банков, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка.

4-2. Уступка прав (требований) по договору банковского займа физического лица коллекторскому агентству запрещается без соблюдения требований подпункта 3) пункта 2-1 статьи 36 настоящего Закона.»;

в пункте 7:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) до заключения договора уступки уведомить заемщика – физическое лицо по договору банковского займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, о планируемой уступке прав (требований) кредитора по указанному договору банковского займа третьему лицу, а также об обработке (передаче) персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным договором банковского займа, а также через объекты информатизации;»;

в подпункте 2) слова «либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан,» заменить словами «, а также через объекты информатизации»;

абзац седьмой части первой подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«учредительные документы заемщика – юридического лица, копию документа, удостоверяющего личность заемщика – физического лица;»;

11) пункт 7 статьи 39 дополнить частью второй следующего содержания:

«Размер годовой эффективной ставки вознаграждения по займам не должен превышать предельный размер, определенный совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан.»;

12) статьи 40-1, 40-2, 40-3 и 40-4 изложить в следующей редакции:

«Статья 40-1. Банковский омбудсман, его статус, порядок избрания и досрочное прекращение его полномочий.

Совет представителей банковского омбудсмана, его компетенция

1. Банковским омбудсманом является независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий, возникающих из договора банковского займа, заключенного физическим лицом с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по его обращению, с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов физического лица и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Банковский омбудсман руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

1) равноправие сторон;

2) беспристрастность;

3) соблюдение банковской и иной охраняемой законом тайны;

4) соблюдение прав и уважение охраняемых законом интересов сторон;

5) прозрачность процедуры принятия и обоснованность решения.

2. Банковским омбудсманом осуществляется урегулирование разногласий, возникающих между заемщиком, являющимся физическим лицом, и лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с таким заемщиком договору банковского займа, на основании обращения заемщика.

Лицо, которому уступлено право (требование) по договору банковского займа, обязано взаимодействовать с банковским омбудсманом и предоставлять любую запрашиваемую банковским омбудсманом информацию и сведения, связанные с займом, при обращении заемщика, обязательства которого по договору банковского займа им были приобретены.

3. Избрание банковского омбудсмана осуществляется советом представителей из числа кандидатов, согласованных с уполномоченным органом на соответствие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 40-2 настоящего Закона. Совет представителей формируется по одному представителю от:

1) каждого банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предоставляющих банковские займы физическим лицам;

2) ассоциации (союза) общественных объединений потребителей и (или) республиканского общественного объединения потребителей, зарегистрированных в органах юстиции и осуществляющих деятельность, направленную на реализацию и защиту прав потребителей финансовых услуг, при их наличии;

3) ассоциации (союза) финансовых организаций, зарегистрированных в органах юстиции и осуществляющих деятельность, направленную на представление и защиту общих интересов банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, коллекторских агентств;

4) уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан.

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение тридцати календарных дней с даты получения лицензии на право осуществления банковской заемной операции обязаны войти в состав совета представителей банковского омбудсмана.

Ассоциации (союзы), указанные в подпункте 3) части первой настоящего пункта, в течение тридцати календарных дней с даты регистрации в органах юстиции обязаны войти в состав совета представителей банковского омбудсмана.

4. Банковский омбудсман избирается сроком на три года.

Порядок избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана определяется настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Одно и тоже лицо не может быть избрано банковским омбудсманом более двух раз подряд.

5. Компетенция совета представителей:

1) предложение кандидатур для избрания на должность банковского омбудсмана, определение порядка голосования;

2) утверждение структуры и штата (офиса банковского омбудсмана);

3) определение порядка финансирования деятельности банковского омбудсмана;

4) утверждение внутренних правил банковского омбудсмана по согласованию с уполномоченным органом;

5) предоставление рекомендаций банковскому омбудсману по совершенствованию его деятельности по итогам анализа жалоб заемщиков – физических лиц на действия (бездействие) банковского омбудсмана, проведенного уполномоченным органом, и рассмотрения отчетов банковского омбудсмана;

6) рассмотрение ходатайства члена (членов) совета представителей о досрочном прекращении полномочий банковского омбудсмана по основаниям, предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи;

7) утверждение порядка учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений банковского омбудсмана по согласованию с уполномоченным органом;

8) иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности банковского омбудсмана, в соответствии с настоящим Законом.

6. Заседание совета представителей признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие на нем члены совета представителей обладают в совокупности пятьюдесятью и более процентами от общего числа голосов.

Банковский омбудсман избирается большинством голосов членов совета представителей, присутствовавших на заседании совета. Каждый член совета представителей при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос представителя уполномоченного органа является решающим.

Голосование по вопросу избрания банковского омбудсмана осуществляется тайным способом. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) кандидата, рекомендованного для избрания на должность банковского омбудсмана;

2) информацию, подтверждающую соответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 1 статьи 40-2 настоящего Закона;

3) сведения о занятии должности кандидата в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторских агентствах, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, о наличии признаков аффилированности к банкам, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторским агентствам, о работающих близких родственниках, супруге и (или) свойственниках в должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан;

4) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за» или «против».

7. Досрочное прекращение полномочий банковского омбудсмана осуществляется советом представителей банковского омбудсмана по следующим основаниям:

1) выявление несоответствия банковского омбудсмана требованиям, установленным пунктом 1 статьи 40-2 настоящего Закона;

2) занятие любой должности в банке, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторском агентстве, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, наличие признаков аффилированности банковского омбудсмана к банкам, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторским агентствам, занятие близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками банковского омбудсмана должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан;

3) неоднократное (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований настоящего Закона и внутренних правил банковского омбудсмана.

Досрочное прекращение полномочий банковского омбудсмана по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета представителей.

Письменное уведомление представляется совету представителей не менее чем за месяц до прекращения полномочий в порядке, установленном внутренними правилами банковского омбудсмана.

Статья 40-2. Требования к банковскому омбудсману

1. Не может быть рекомендовано для избрания банковским омбудсманом лицо:

1) не имеющее высшего экономического и (или) юридического образования;

2) не имеющее безупречной деловой репутации;

3) имеющее стаж работы в сфере предоставления финансовых услуг и (или) регулирования финансовых услуг менее пяти лет;

4) ранее являвшееся руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Данное требование применяется в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом;

5) признанное судом в установленном законом Республики Казахстан порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) состоящее на динамическом наблюдении с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе вызванными употреблением психоактивных веществ, в организациях службы охраны психического здоровья.

2. Банковский омбудсман не вправе занимать любую из должностей в банке, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторском агентстве, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, быть аффилированным лицом банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторских агентств, иметь близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников, работающих в должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан.

Статья 40-3. Порядок принятия решений банковским омбудсманом

1. Решение принимается банковским омбудсманом единолично и в письменной форме доводится до сведения сторон, участвующих в споре.

При принятии решений банковский омбудсман руководствуется законодательством Республики Казахстан и условиями заключенных договоров.

2. Банковский омбудсман не рассматривает обращения:

1) принятые к рассмотрению судом и (или) по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу;

2) по которым обращающееся лицо не представило письменное доказательство его обращения в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, лицу, которому уступлено право (требование) по договору банковского займа, с целью урегулирования возникшей ситуации в рамках договора банковского займа;

3) направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

3. Решение банковского омбудсмана обязательно для банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору банковского займа, в случае принятия его физическим лицом.

Рассмотрение обращений физических лиц и принятие решений в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 40-1 настоящего Закона, осуществляются банковским омбудсманом безвозмездно.

Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, подписываемым банковским омбудсманом, с доведением его до сведения физического лица и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа.

Протокол должен содержать:

1) дату и место его подписания;

2) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) банковского омбудсмана;

3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), контактный номер телефона заявителя – физического лица, наименование банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору банковского займа, их адреса и реквизиты;

4) предмет спора или заявленное требование физического лица;

5) обстоятельства дела, установленные банковским омбудсманом;

6) решение банковского омбудсмана о полном либо частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления заявителя – физического лица;

7) срок исполнения решения банковского омбудсмана;

8) срок информирования банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору банковского займа, о результатах исполнения решения.

4. По обращениям заемщиков – физических лиц, касающимся изменения условий исполнения обязательств по договорам банковского займа, банковский омбудсман содействует в достижении сторонами взаимоприемлемого решения и принятии согласованного сторонами решения об изменении условий исполнения обязательств по договору банковского займа.

В случае несогласия с решением банковского омбудсмана заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

В случае неисполнения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, решения банковского омбудсмана в установленный им срок банковский омбудсман обязан не позднее пяти рабочих дней информировать об этом уполномоченный орган.

Срок исполнения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, решения банковского омбудсмана составляет тридцать календарных дней, если иной срок не установлен по соглашению сторон.

Статья 40-4. Деятельность банковского омбудсмана

1. Деятельность банковского омбудсмана, в том числе порядок и сроки рассмотрения обращений по разрешению споров и принятия решений, осуществляется на основании внутренних правил банковского омбудсмана.

2. В целях надлежащего исполнения возложенных функций деятельность банковского омбудсмана финансируется за счет обязательных взносов банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, коллекторских агентств, которым уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа.

В случае неуплаты, несвоевременной уплаты либо уплаты обязательных взносов в неполном объеме банковский омбудсман в течение семи рабочих дней со дня направления им уведомления об уплате обязательных взносов информирует уполномоченный орган о ненадлежащем исполнении банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, коллекторским агентством, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, коллекторское агентство, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, обязаны уплачивать обязательные взносы в офис банковского омбудсмана в сроки и порядке, которые определены внутренними правилами банковского омбудсмана.

3. Банковский омбудсман по согласованию с советом представителей образует офис с организационной структурой и штатом.

4. Внутренние правила банковского омбудсмана должны определять:

1) структуру, задачи и полномочия ревизионной комиссии и других постоянно действующих органов (при наличии);

2) права, обязанности и ответственность банковского омбудсмана; 3) порядок разрешения споров; 4) иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности банковского омбудсмана. 5. Банковский омбудсман обязан соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе разрешения споров, и не разглашать ее третьим лицам. Банковский омбудсман несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за разглашение сведений, полученных в ходе осуществления им своей деятельности. В случае невыполнения банковским омбудсманом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи и настоящим пунктом, совет представителей досрочно прекращает его полномочия. 6. На интернет-ресурсе банковского омбудсмана размещается следующая информация: 1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы офиса, в том числе подразделений и представительств; 2) сведения об избрании банковского омбудсмана; 3) перечень финансовых организаций, ассоциаций (союзов), входящих в состав совета представителей банковского омбудсмана; 4) сведения о видах услуг, предоставляемых банковским омбудсманом; 5) порядок учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений банковского омбудсмана; 6) ежемесячная информация об итогах работы банковского омбудсмана; 7) годовые отчеты об итогах деятельности банковского омбудсмана; 8) раздел для потребителей финансовых услуг с публикацией информационных и разъяснительных материалов и материалов судебной практики; 9) перечень соглашений и меморандумов, заключенных с участниками финансового рынка; 10) иная информация в соответствии с внутренними правилами банковского омбудсмана. 7. В случае изменения места нахождения банковский омбудсман обязан известить об этом потребителей финансовых услуг посредством опубликования объявления в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках не позднее месячного срока и на интернет-ресурсе банковского омбудсмана в течение десяти рабочих дней. 8. Банковский омбудсман по решению совета представителей должен обеспечить: 1) применение специализированного программного обеспечения по автоматизации учета и обработке обращений потребителей; 2) внедрение колл-центра либо горячей линии в офисе банковского омбудсмана для оказания консультационных услуг заемщикам – физическим лицам; 3) оперативное получение кредитной истории заемщика – физического лица в информационной базе кредитного бюро на основании договора. По результатам анализа обращений заемщиков – физических лиц банковский омбудсман вправе направить в уполномоченный орган рекомендации по совершенствованию банковского законодательства Республики Казахстан, а также деятельности банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, коллекторских агентств. 9. Уполномоченный орган: 1) осуществляет согласование внутренних правил, порядка учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений банковского омбудсмана; 2) рассматривает жалобы заемщиков – физических лиц на действия (бездействие) банковского омбудсмана; 3) направляет совету представителей рекомендации о деятельности банковского омбудсмана в случаях выявления в действиях (бездействии) банковского омбудсмана нарушений прав потребителей финансовых услуг; 4) осуществляет иные функции, связанные с деятельностью банковского омбудсмана, в соответствии с настоящим Законом.»; 13) пункт 1 части первой статьи 42 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания: «коэффициент долговой нагрузки заемщика; коэффициент долга к доходу заемщика.»; 14) в статье 50: в подпункте 8-2) части второй пункта 4 слова «договора о взыскании задолженности» заменить словами «договора, предметом которого является оказание услуг по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью»; пункт 6 дополнить подпунктом е) следующего содержания: «е) территориальному органу юстиции на основании постановления, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, в рамках упрощенного производства, предусмотренного Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», и удостоверенного посредством электронной цифровой подписи руководителя территориального органа юстиции или его заместителя.»; пункт 7 дополнить подпунктом з-1) следующего содержания: «з-1) территориальному органу юстиции на основании постановления, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, в рамках упрощенного производства, предусмотренного Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», и удостоверенного посредством электронной цифровой подписи руководителя территориального органа юстиции или его заместителя, только в части сведений о наличии банковских счетов физического лица – должника и их номерах, наличии денег на этих счетах в пределах взыскиваемой суммы, а в случае недостаточности денег – также о движении денег на этих счетах с момента возбуждения упрощенного производства и наличии сейфовых ящиков;»; 15) в пункте 1 статьи 51: предложение первое части первой дополнить словами «, а также на основании постановлений территориальных органов юстиции, полученных посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства»; дополнить частями пятой и шестой следующего содержания: «При наложении ареста в обеспечение исполнения исполнительного документа на основании постановления территориального органа юстиции в рамках упрощенного производства, полученного посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, сумма денег и стоимость имущества, на которые налагается арест, не должны превышать сумму, указанную в исполнительном документе. Постановление территориального органа юстиции в рамках упрощенного производства, полученное посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, не подлежит санкционированию прокурором.»; часть седьмую изложить в следующей редакции: «Для наложения ареста на деньги физических и юридических лиц суды, органы дознания и предварительного следствия, судебные исполнители, территориальные органы юстиции направляют документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.»; 16) в части второй пункта 1 статьи 69 слово «третьей» заменить словом «второй». 6. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»: 1) статью 1 изложить в следующей редакции: «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, а также здания, сооружения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно; 2) ипотека недвижимого имущества (ипотека) – вид залога, при котором заложенное недвижимое имущество или доля в нем остаются во владении и пользовании залогодателя или третьего лица; 3) ипотечный заем – заем, в том числе банковский заем или синдицированный заем, обеспеченный ипотекой недвижимого имущества; 4) ипотечный жилищный заем – ипотечный банковский заем, предоставляемый в целях строительства жилища либо его покупки и (или) ремонта; 5) ипотечная организация – юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого является деятельность, предусмотренная настоящим Законом; 6) ипотечный договор – соглашение сторон об установлении ипотеки в обеспечение основного обязательства; 7) реализация ипотеки – реализация имущества, являющегося предметом ипотеки; 8) залогодатель – лицо, чье недвижимое имущество или доля в нем являются предметом ипотеки; 9) залогодержатель – лицо, чьи интересы по основному обязательству обеспечены ипотекой; 10) основное обязательство – долговое или иное обязательство, полностью или частично обеспеченное ипотекой; 11) уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства – центральный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью; 12) доверенное лицо – лицо, которое проводит реализацию ипотеки во внесудебном порядке; 13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.»; 2) в статье 5-2: в пункте 1 слова «ипотечного займа» заменить словами «ипотечного банковского займа»; в подпункте 1) пункта 2 слова «ипотечным займам» заменить словами «ипотечным банковским займам»; 3) часть первую статьи 9-1 изложить в следующей редакции: «Изменение условий основного обязательства и (или) ипотечного договора оформляется путем заключения залогодателем и залогодержателем (иными лицами, подписавшими договор об основном обязательстве и ипотечный договор) дополнительного соглашения к договору об основном обязательстве и к ипотечному договору, за исключением случаев, предусмотренных в части второй настоящей статьи, подпункте 11) пункта 2 статьи 5-1, части первой пункта 3-2 статьи 34, пунктах 3 и 10 статьи 61-4, подпункте 2) пункта 5 статьи 61-11 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», части первой подпункта 11-2) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», части второй пункта 2 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности», а также в части второй пункта 3 статьи 51-3 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».»; 4) в пункте 1-1 статьи 20 слова «ипотечного займа» заменить словами «ипотечного банковского займа»; 5) в подпункте 7-2) статьи 26 слова «ипотечному займу» заменить словами «ипотечному банковскому займу»; 6) пункт 3 статьи 32 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: «При синдицированном финансировании, если иное не установлено договором между созалогодержателями, первоочередное право обращения заложенного имущества в свою собственность принадлежит созалогодержателю, перед которым должник имеет наибольшую сумму задолженности. Созалогодержатель, обративший заложенное имущество в свою собственность, обязан в течение десяти рабочих дней выплатить оставшимся созалогодержателям сумму денег пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, исходя из оценочной стоимости, устанавливаемой решением суда или доверенным лицом на основании отчета об оценке, составленного оценщиком.»; 7) в статье 36: абзац первый изложить в следующей редакции: «1. Доверенное лицо распределяет выручку от торгов в следующем порядке приоритетности:»; дополнить пунктом 2 следующего содержания: «2. При синдицированном финансировании доверенное лицо распределяет выручку от торгов в следующем порядке приоритетности: 1) на покрытие издержек и расходов на проведение торгов; 2) на оплату основного обязательства, обеспеченного ипотекой, перед созалогодержателями пропорционально размерам их требований; 3) на оплату просроченных обязательств, обеспеченных вторичными залогами и перезалогами, а также иных обременений недвижимого имущества в порядке очередности, установленном законами Республики Казахстан; 4) на возврат залогодателю оставшейся суммы.»; 8) часть вторую пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: «Нормы части первой настоящего пункта распространяются на случаи продажи в судебном порядке заложенного недвижимого имущества по договору ипотечного жилищного займа, принадлежащего физическому лицу и полностью обеспечивавшего основное обязательство на момент заключения договора ипотечного жилищного займа, при отсутствии у должника – физического лица на дату продажи в судебном порядке заложенного имущества иного имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание, превышающих двукратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.». 7. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»: пункт 3-1 статьи 29 изложить в следующей редакции: «3-1. При принудительном прекращении права собственности на единственное жилище на территории Республики Казахстан граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а также семей, имеющих и воспитывающих несовершеннолетних детей, и (или) в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй группы с постоянной или временной регистрацией по месту жительства, по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, выселение в отопительный сезон запрещается.». 8. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года «О регистрации залога движимого имущества»: статью 16 дополнить частью второй следующего содержания: «Действие части первой настоящей статьи не распространяется на случаи, предусмотренные частью первой пункта 3-2 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», частью первой подпункта 11-2) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», частью второй пункта 2 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности».». 9. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»: 1) пункт 3 статьи 2 исключить; 2) в статье 6-1: часть четвертую изложить в следующей редакции: «Уполномоченный орган является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, финансируемого из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан.»; дополнить частями пятой и шестой следующего содержания: «Уполномоченный орган разрабатывает стратегический план на пятилетний период, в котором определяет стратегические направления, цели и целевые индикаторы деятельности уполномоченного органа. Стратегический план утверждается Председателем уполномоченного органа по согласованию с Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.»; 3) статью 6-5 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания: «9-1) утверждает систему оплаты труда работников уполномоченного органа по согласованию с Президентом Республики Казахстан;»; 4) подпункт 12) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «12) публикует в средствах массовой информации сведения о финансовых организациях, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, коллекторских агентствах, кредитных бюро, операторах электронных торговых площадок по продаже банковских и микрофинансовых активов (за исключением сведений, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну), в том числе информацию о мерах, принятых к ним;»; 5) часть вторую пункта 1 статьи 15-1: после слов «кредитными бюро,» дополнить словами «операторами электронных торговых площадок по продаже банковских и микрофинансовых активов,»; после слов «венчурных фондах» дополнить словами «, настоящим Законом»; после слов «Национальным Банком Республики Казахстан,» дополнить словами «нормативными правовыми актами уполномоченного органа, регулирующими отношения, связанные с осуществлением деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов и функционированием электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов,»; 6) пункт 1 статьи 15-6 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) рассмотрения в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции документов по вопросам учетной регистрации коллекторских агентств;»; 7) подпункт 1) пункта 2 статьи 15-7 изложить в следующей редакции: «1) контроля и надзора за соблюдением требований банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, социальной защите, рынке ценных бумаг, микрофинансовой деятельности, бухгалтерском учете и финансовой отчетности, почте, Банке Развития Казахстана, об инвестиционных и венчурных фондах;»; 8) часть вторую статьи 15-11 изложить в следующей редакции: «Оплата труда работников уполномоченного органа производится на основании системы оплаты труда работников уполномоченного органа.»; 9) в подпункте 7) пункта 1 статьи 15-13 слова «за счет бюджетных средств» исключить; 10) пункт 1 статьи 15-16 изложить в следующей редакции: «1. Работникам уполномоченного органа возмещаются расходы на служебные командировки, в том числе и в иностранные государства, в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.»; 11) дополнить главой 2-3 следующего содержания: «Глава 2-3. Электронная торговая площадка по продаже банковских и микрофинансовых активов Статья 15-18. Электронная торговая площадка по продаже банковских и микрофинансовых активов 1. Электронной торговой площадкой по продаже банковских и микрофинансовых активов (далее – электронная торговая площадка) является интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам для проведения торгов в отношении: 1) имущества банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, указанного в части первой пункта 7-1 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; 2) имущества микрофинансовой организации, указанного в части первой пункта 7 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»; 3) прав (требований) по договору банковского займа; 4) прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита. 2. Доступ к электронной торговой площадке и ее функционирование обеспечивает оператор электронной торговой площадки (далее – оператор). 3. Участниками торгов, проводимых на электронной торговой площадке, могут быть банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, дочерние организации банка, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка, микрофинансовые организации, а также иные лица с учетом ограничений, установленных в статье 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статье 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности». 4. Оператор проводит торги на электронной торговой площадке на основании внутренних правил оператора, разработанных в соответствии с правилами проведения торгов на электронной торговой площадке, утвержденными нормативным правовым актом уполномоченного органа. Информационная безопасность электронной торговой площадки обеспечивается оператором в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа. 5. Денежные обязательства сторон, вытекающие из договора купли-продажи, договора уступки прав (требований), заключаемого по результатам торгов, проведенных на электронной торговой площадке, исполняются участниками торгов в порядке и сроки, которые определены в заключенном договоре купли-продажи, договоре уступки прав (требований). Оператор не является стороной договора купли-продажи, договора уступки прав (требований), заключаемых по результатам торгов, проведенных на электронной торговой площадке. Статья 15-19. Оператор 1. В качестве оператора может выступать юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью. 2. Оператор вправе осуществлять деятельность при наличии разрешения уполномоченного органа на право осуществления деятельности оператора. Датой начала функционирования электронной торговой площадки является дата получения оператором разрешения уполномоченного органа на право осуществления деятельности оператора. 3. Оператор для целей обеспечения функционирования электронной торговой площадки обязан обеспечить: 1) опубликование объявлений в отношении имущества, выставленного на торги; 2) заключение договора о неразглашении информации между продавцом и потенциальным покупателем в отношении прав (требований) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, реализуемых на электронной торговой площадке; 3) раскрытие участниками торгов информации в отношении имущества, выставленного на торги, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа; 4) согласование и внесение изменений участниками торгов в проект договора купли-продажи в отношении имущества, выставленного на торги; 5) согласование и внесение изменений участниками торгов в проект договора уступки прав (требований) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, выставленных на торги; 6) заключение договора купли-продажи в отношении имущества, реализованного на торгах, в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом уполномоченного органа; 7) заключение договора уступки прав (требований) по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, реализованных на торгах, в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом уполномоченного органа; 8) опубликование результатов о проведенных торгах; 9) ведение учета действий участников торгов, осуществляемых на электронной торговой площадке; 10) соблюдение требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных, банковской и иной охраняемой законом тайны; 11) соблюдение других требований, предусмотренных настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа. Проверка заявителя на соответствие требованиям, предъявляемым к оператору для обеспечения функционирования электронной торговой площадки, осуществляется создаваемой в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа комиссией. 4. Оператор не вправе совмещать деятельность оператора с иной предпринимательской деятельностью, за исключением следующих видов деятельности: 1) основные и дополнительные виды деятельности кредитного бюро (при наличии соответствующего разрешения); 2) оказание услуг по предоставлению и обслуживанию специализированного программного обеспечения в отношении организации торгов, проводимых на электронной торговой площадке; 3) маркетинговые и статистические исследования. 5. Условия и порядок выдачи разрешения уполномоченного органа на право осуществления деятельности оператора определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа. 6. Для получения разрешения заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы: 1) заявление о выдаче разрешения, содержащее сведения, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа; 2) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их уполномоченным органом через веб-портал «электронного правительства». Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора должно быть рассмотрено в сроки, определенные уполномоченным органом, но не более семидесяти рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных настоящим пунктом. 7. Отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора производится уполномоченным органом по любому из следующих оснований: 1) осуществление заявителем вида деятельности, запрещенного в соответствии с настоящим Законом для оператора; 2) несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящей статьей, статьей 15-18 настоящего Закона и нормативными правовыми актами уполномоченного органа; 3) если в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, запрещающее заявителю осуществление деятельности оператора; 4) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный срок. 8. Реорганизация и ликвидация оператора осуществляются в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан. Статья. 15-20. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью операторов В целях государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью операторов уполномоченный орган: 1) принимает обязательные для исполнения операторами нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности оператора и функционирования электронной торговой площадки; 2) выдает либо отказывает в выдаче разрешения на право осуществления деятельности оператора; 3) направляет письменные предписания об устранении выявленных нарушений требований настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих отношения, связанные с осуществлением деятельности оператора и функционированием электронной торговой площадки, в том числе в случае непредоставления в установленные сроки информации, необходимой уполномоченному органу для осуществления своих контрольных и надзорных функций; 4) применяет санкции к операторам в порядке и на основаниях, которые установлены настоящим Законом; 5) рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам деятельности оператора и функционирования электронной торговой площадки; 6) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Статья 15-21. Письменное предписание и санкции 1. В случае нарушения настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих отношения, связанные с осуществлением деятельности оператора и функционированием электронной торговой площадки, уполномоченный орган вправе направить оператору письменное предписание. Письменным предписанием является указание оператору на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению, в установленный срок, и (или) на необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – план мероприятий). В плане мероприятий, представленном в срок, установленный письменным предписанием, указываются описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные должностные лица. 2. Обжалование письменного предписания уполномоченного органа осуществляется в порядке, определенном законами Республики Казахстан. Обжалование письменного предписания уполномоченного органа не приостанавливает его исполнения. 3. Оператор обязан уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании, в сроки, предусмотренные письменным предписанием. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий либо письменном предписании, по причинам, не зависящим от оператора, срок по исполнению плана мероприятий либо письменного предписания может быть продлен уполномоченным органом в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа. 4. В качестве санкций уполномоченный орган вправе применить к оператору санкцию в виде приостановления действия разрешения на право осуществления деятельности оператора либо лишения разрешения на право осуществления деятельности оператора по основаниям, установленным настоящей статьей. 5. Действие разрешения на право осуществления деятельности оператора приостанавливается уполномоченным органом на срок до шести месяцев по одному из следующих оснований: 1) несоблюдение требований, установленных настоящим Законом и (или) нормативным правовым актом уполномоченного органа; 2) установление несоответствия действительности документов, явившихся основанием для выдачи разрешения; 3) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа об устранении нарушения требований настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих отношения, связанные с осуществлением деятельности оператора и функционированием электронной торговой площадки. 6. Приостановление действия разрешения на право осуществления деятельности оператора влечет запрет на осуществление деятельности в качестве оператора. 7. В решении о приостановлении действия разрешения на право осуществления деятельности оператора должны быть указаны основания и срок приостановления действия разрешения. Действие указанного разрешения считается приостановленным со дня доведения соответствующего решения уполномоченного органа до сведения исполнительного органа оператора. Оператор, действие разрешения на право осуществления деятельности оператора которого приостановлено, обязан выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным на электронной торговой площадке договорам. 8. Лишение разрешения на право осуществления деятельности оператора производится уполномоченным органом по одному из следующих оснований: 1) неустранение причины, по которой уполномоченный орган приостановил действие разрешения на право осуществления деятельности оператора; 2) неоднократное (два и более раза) в течение последних двенадцати месяцев приостановление действия разрешения на право осуществления деятельности оператора; 3) предоставление оператором заведомо ложной информации при получении разрешения на право осуществления деятельности оператора; 4) наличие вступившего в законную силу решения суда, запрещающего осуществление деятельности оператора; 5) решение о добровольной или принудительной ликвидации оператора. 9. Прекращение действия разрешения на право осуществления деятельности оператора производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». 10. Оператор, лишенный разрешения на право осуществления деятельности оператора, не вправе осуществлять деятельность оператора.». 10. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»: пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 3) следующего содержания: «3) связанные с деятельностью оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов и функционированием электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.». 11. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»: 1) в статье 1: подпункты 13) и 16-1) изложить в следующей редакции: «13) согласие субъекта кредитной истории – разрешение субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) либо разрешение субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем другим лицам из кредитного бюро, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;»; «16-1) режим реального времени – период времени, в течение которого действие должно быть осуществлено незамедлительно или в срок, не превышающий одного часа;»; дополнить подпунктом 16-2) следующего содержания: «16-2) заявитель – юридическое лицо, представившее в уполномоченный орган документы с целью получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее – разрешение);»; 2) подпункт 1) статьи 3 изложить в следующей редакции: «1) наличие согласия субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) либо согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем другим лицам из кредитного бюро, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона;»; 3) в части первой статьи 5: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро (для поставщиков информации, указанных в подпунктах 1), 1-1), 2), 3) и 3-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона);»; дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) о перечне сведений, представляемых поставщиками информации в кредитные бюро (для поставщиков информации, указанных в подпунктах 1) и 1-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона);»; в подпункте 1-1) слова «1) и 1-1)» заменить словами «1), 1-1) и 3-3)»; подпункты 2) и 6) изложить в следующей редакции: «2) о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета о нем другим лицам из кредитного бюро;»; «6) о требованиях к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации, указанных в подпунктах 1) и 1-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, и получателей кредитных отчетов, указанных в подпункте 1) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, а также о требованиях, предъявляемых кредитными бюро к иным поставщикам информации и получателям кредитных отчетов в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 и подпунктом 9) пункта 3 статьи 27 настоящего Закона.»; 4) в статье 7: пункт 2 дополнить подпунктами 4-1), 7) и 8) следующего содержания: «4-1) деятельность оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов (при наличии разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов);»; «7) услуги по уведомлению субъектов кредитной истории о получателях кредитных отчетов, запросивших кредитный отчет, изменении кредитной истории субъекта кредитной истории в режиме реального времени; 8) услуги по уведомлению поставщиков информации, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов в режиме реального времени.»; пункт 2-2 изложить в следующей редакции: «2-2. Для кредитного бюро с государственным участием предоставление услуг по расчету кредитного скоринга относится к основному виду деятельности и является обязательным. Осуществление деятельности, предусмотренной подпунктом 4-1) пункта 2 настоящей статьи, кредитным бюро с государственным участием не допускается.»; 5) в статье 7-1: часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции: «1. Кредитный скоринг рассчитывается кредитным бюро или поставщиками информации, указанными в подпунктах 1) и 1-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, самостоятельно.»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1) и 1-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, проводят оценку кредитоспособности субъекта кредитных историй, используя кредитный скоринг кредитного бюро и (или) кредитные скоринги, рассчитанные самостоятельно. Кредитные бюро и поставщики информации, указанные в подпунктах 1) и 1-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, не обязаны раскрывать субъектам кредитных историй и иным третьим лицам собственные методики расчета кредитного скоринга, оценки рисков с учетом кредитных скорингов.»; 6) подпункт 2) статьи 16 изложить в следующей редакции: «2) требовать от поставщиков информации, указанных в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, представления подтверждения о получении согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро, за исключением кредитного бюро с государственным участием и (или) случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона, а также полной и достоверной информации, формирующей кредитные истории;»; 7) подпункты 9) и 10-1) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: «9) по получении информации от поставщика информации не позднее следующего рабочего дня внести изменения и дополнения в кредитную историю соответствующего субъекта, за исключением информации, предусмотренной частью второй пункта 2 статьи 19 и подпунктом 1-1) пункта 5 статьи 24 настоящего Закона, которая должна быть внесена в кредитную историю соответствующего субъекта в режиме реального времени;»; «10-1) требовать от поставщиков информации, указанных в подпунктах 2), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, и получателей кредитных отчетов, указанных в подпунктах 2), 3), 4-2), 4-4) и 4-5) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, соблюдения требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности;»; 8) в пункте 1 статьи 18: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность;»; дополнить подпунктами 1-1) и 3-3) следующего содержания: «1-1) коллекторские агентства, сервисные компании, осуществляющие доверительное управление правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита в рамках договора доверительного управления правами (требованиями) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита, заключенного с лицом, указанным в части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и (или) части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» (далее – сервисные компании), лица, указанные в абзаце десятом части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и абзаце восьмом части первой пункта 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», в случае если полученные права (требования) по договору банковского займа и (или) по договору о предоставлении микрокредита не переданы данными лицами в доверительное управление сервисной компании, а также иные лица, которым переданы права (требования) по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц;»; «3-3) организации, предоставившие займы (кредиты) и (или) микрокредиты физическим лицам, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и по которым не прекращены права (требования);»; 9) в пункте 2 статьи 19: в части первой: абзац первый изложить в следующей редакции: «2. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны:»; абзацы второй и третий подпункта 8) изложить в следующей редакции: «одного рабочего дня о субъекте кредитной истории – физическом лице, предусмотренную подпунктами 1), 2) и 3-2) части первой пункта 1 и пунктом 3 статьи 24 настоящего Закона, – для поставщиков информации, указанных в подпунктах 1) (за исключением кредитных товариществ), 1-1) (за исключением коллекторских агентств) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона; десяти рабочих дней с даты изменения или получения любых данных в отношении субъекта кредитной истории – для поставщиков информации, указанных в подпунктах 1), 1-1) (за исключением коллекторских агентств) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона;»; дополнить частью второй следующего содержания: «Поставщики информации, указанные в подпункте 1) (за исключением кредитных товариществ и ломбардов) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, в порядке, определенном договором о предоставлении информации, обязаны предоставлять в кредитное бюро в режиме реального времени следующую информацию о субъекте кредитной истории – физическом лице: о подаче заявления на заключение договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита с указанием индивидуального идентификационного номера физического лица, суммы и цели банковского займа, микрокредита.»; часть вторую изложить в следующей редакции: «Поставщики информации, указанные в подпунктах 1) и 1-1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, соблюдают требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»; 10) в статье 20: часть первую пункта 1 дополнить подпунктами 4-4) и 4-5) следующего содержания: «4-4) банковский омбудсман; 4-5) микрофинансовый омбудсман;»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Лица, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4-2), 4-4) и 4-5) части первой пункта 1 настоящей статьи, после заключения договора о получении кредитных отчетов должны зарегистрироваться в кредитном бюро в качестве получателей кредитных отчетов.»; 11) статью 21 дополнить пунктами 2-2 и 4 следующего содержания: «2-2. Получатели кредитного отчета, указанные в подпунктах 4-4) и 4-5) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, получают кредитные отчеты бесплатно.»; «4. Получатели кредитного отчета, указанные в подпунктах 4-4) и 4-5) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, обязаны: 1) представить в кредитное бюро подтверждение о получении согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета о нем, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона; 2) сообщать об изменении сведений, представленных им при регистрации в качестве получателя кредитного отчета; 3) соблюдать конфиденциальность в отношении кредитного отчета и не разглашать содержащуюся в нем информацию третьим лицам; 4) использовать информацию, содержащуюся в кредитном отчете, только для целей, предусмотренных статьей 40-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьей 29-1 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»; 5) нести иные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан.»; 12) подпункт 8) статьи 22: после слова «установить» дополнить словом «бесплатно»; дополнить предложением вторым следующего содержания: «Право, предусмотренное настоящим подпунктом, не распространяется на субъект кредитной истории, являющийся юридическим лицом.»; 13) часть первую пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: «1. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны предоставлять информацию в кредитное бюро с государственным участием, а также при наличии согласия субъекта кредитной истории на основании договоров о предоставлении информации – в иные кредитные бюро, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона.»; 14) в статье 24: в части первой пункта 1: абзац первый изложить в следующей редакции: «1. Информация, предоставляемая в кредитные бюро поставщиками информации, указанными в подпунктах 1) и 3-3) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, должна содержать:»; дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания: «3-3) сведения о проведении урегулирования задолженности путем заключения дополнительного соглашения к договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита либо нового договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита с указанием даты их заключения и (или) об отказе в изменении условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, а также сведения о взыскании задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;»; подпункт 4) изложить в следующей редакции: «4) иные сведения, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»; в пункте 1-1: абзац первый после слов «управление сервисной компании,» дополнить словами «а также иными лицами, которым переданы права (требования) по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц,»; дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) сведения о проведении урегулирования задолженности путем заключения дополнительного соглашения к договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита либо заключения соглашения об условиях исполнения судебного решения или исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием даты их заключения и (или) об отказе в изменении условий договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, условий исполнения судебного решения или исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, а также сведения о взыскании задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;»; подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) иные сведения, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»; в пункте 5: абзац первый изложить в следующей редакции: «5. Информация, предоставляемая в кредитные бюро Государственной корпорацией «Правительство для граждан», должна содержать сведения:»; дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания: «1-1) для физических лиц – фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дату рождения, место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, сведения об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов;»; дополнить частью второй следующего содержания: «Государственная корпорация «Правительство для граждан» предоставляет в кредитные бюро информацию, предусмотренную подпунктом 1-1) части первой настоящего пункта, в режиме реального времени.»; в пункте 6 слова «пунктами 1, 2 и 5» заменить словами «пунктами 2 и 5»; 15) в статье 25: пункты 1 и 3 изложить в следующей редакции: «1. Согласие субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) и (или) согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета о нем получателю кредитного отчета из кредитного бюро оформляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»; «3. За отсутствие согласия субъекта кредитной истории поставщикам информации, указанным в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) для формирования кредитной истории и (или) на выдачу кредитного отчета о нем из кредитного бюро, а также за его неправильное оформление поставщик информации, получатель кредитного отчета, подавший запрос о предоставлении кредитного отчета, либо их должностные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»; пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания: «Не требуется согласие субъекта кредитной истории – физического лица на предоставление поставщиком информации, указанным в подпункте 3) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, информации, предусмотренной подпунктом 1-1) части первой пункта 5 статьи 24 настоящего Закона, в кредитные бюро и предоставление такой информации кредитными бюро поставщикам информации, указанным в подпункте 1) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона.»; 16) в статье 27: часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции: «1. В целях выполнения своих обязательств по предоставлению информации поставщики информации, указанные в подпунктах 1), 1-1) и 2) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, обязаны заключить с кредитным бюро с государственным участием договоры о предоставлении информации в течение ста восьмидесяти календарных дней со дня государственной регистрации кредитного бюро с государственным участием и (или) соответствия поставщиков информации признакам, определенным подпунктами 1), 1-1) и 2) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона. Поставщики информации, указанные в подпунктах 1), 1-1), 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, вправе заключить договор о предоставлении информации с иными кредитными бюро в сроки, определенные договором о предоставлении информации.»; подпункты 2) и 3) пункта 2 изложить в следующей редакции: «2) срок действия договора, основания и порядок его изменения, прекращения и расторжения в одностороннем порядке, в том числе в случае несоблюдения поставщиками информации, указанными в подпунктах 1), 1-1), 2), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности, а также размеры штрафов за нарушение обязательств по договору; 3) обязательное получение поставщиками информации, указанными в подпунктах 1), 1-1), 2) и 4) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро, за исключением кредитного бюро с государственным участием, а также случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 25 настоящего Закона;»; подпункты 2) и 9) пункта 3 изложить в следующей редакции: «2) срок действия договора, основания и порядок его изменения, прекращения и расторжения в одностороннем порядке, в том числе в случае несоблюдения получателями кредитных отчетов, указанными в подпунктах 1), 2), 3), 4-2), 4-4) и 4-5) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации их деятельности, а также размеры штрафов за нарушение обязательств по договору;»; «9) требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности получателей кредитных отчетов, указанных в подпунктах 2), 3), 4-2), 4-4) и 4-5) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, соответствующие требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.»; 17) статью 28 дополнить частью второй следующего содержания: «Лица, указанные в подпунктах 4-4) и 4-5) части первой пункта 1 статьи 20 настоящего Закона, для регистрации в кредитном бюро представляют следующие документы: 1) заявление о регистрации в кредитном бюро; 2) выписку из протокола заседания совета представителей банковского или микрофинансового омбудсмана о его избрании; 3) информацию о фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должности лиц, уполномоченных осуществлять запросы в кредитные бюро. При необходимости указанная информация удостоверяется посредством электронной цифровой подписи таких лиц.». 12. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации»: 1) в статье 1: подпункт 10-1) изложить в следующей редакции: «10-1) участники синдиката кредиторов – банки второго уровня, Банк Развития Казахстана, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, банки Международного финансового центра «Астана», банки – нерезиденты Республики Казахстан, международные финансовые организации;»; дополнить подпунктами 15-2) и 22) следующего содержания: «15-2) организатор синдицированного займа – лицо, которое в соответствии с договором об организации синдицированного финансирования осуществляет функции по формированию состава участников синдиката кредиторов и организации процесса заключения договора синдицированного займа с заемщиком и не является участником синдицированного займа;»; «22) иностранная профессиональная организация – международная организация, иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, устанавливающие единые правила и (или) стандарты на финансовых рынках, входящие в перечень, утвержденный уполномоченным органом.»; 2) статью 14-1 дополнить пунктами 1-1, 2-1, 5 и 6 следующего содержания: «1-1. Договор синдицированного займа может быть заключен после того, как заемщик заключил с несколькими будущими участниками синдиката кредиторов договоры займа (банковского займа). В таком случае договор синдицированного займа изменяет ранее возникшие обязательства указанных лиц, если состав участников ранее возникших обязательств и состав участников договора синдицированного займа полностью совпадают, при этом договор синдицированного займа может предусматривать прекращение или изменение договора залога и (или) иного соглашения, связанного с обязательствами заемщика.»; «2-1. Если между юридическим лицом и иным лицом, которое в соответствии с настоящим Законом вправе быть участником синдиката кредиторов (первоначальным кредитором), заключен двусторонний договор займа (банковского займа), договор синдицированного займа с участием указанных лиц может быть заключен одним из следующих способов: 1) путем заключения сторонами двустороннего договора займа (банковского займа) с третьим лицом (третьими лицами) соглашения, в соответствии с которым третье лицо (третьи лица) принимает (принимают) на себя обязанность согласованно с первоначальным кредитором предоставить или предоставлять заемщику деньги в размере и сроки, которые установлены указанным соглашением, и (или) вступает (вступают) в первоначальное обязательство на стороне кредитора; 2) путем уступки прав требования первоначальным кредитором по двустороннему договору займа новому кредитору или новым кредиторам, если при этом между первоначальным кредитором и новым кредитором или новыми кредиторами заключено соглашение о порядке принятия всеми кредиторами решений и исполнения ими обязанностей в отношении заемщика и иных лиц в связи с предоставлением займа, его обслуживанием и возвратом, и заемщик в любое время дал согласие на применение к отношениям с его участием положений настоящего Закона.»; «5. В случаях, если на дату заключения договора синдицированного займа не менее двух третей от суммы по договору синдицированного займа предоставляется заемщику банками Международного финансового центра «Астана», банками – нерезидентами Республики Казахстан и (или) международной финансовой организацией, договор синдицированного займа может быть заключен в виде договора синдицированного займа на типовых условиях, разработанных иностранной профессиональной организацией. Стороны вправе вносить изменения и (или) дополнения в договор синдицированного займа, заключенный на типовых условиях, разработанных иностранной профессиональной организацией, в порядке и на условиях, которые определены данным договором синдицированного займа. 6. В случае заявления одним из участников синдиката кредиторов требования о расторжении договора синдицированного займа такой договор сохраняет свое действие в отношении других участников синдиката кредиторов при условии, что их остается не менее двух.»; 3) в статье 14-2: дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Лицо, желающее заключить договор синдицированного займа, вправе заключить с одним из лиц, которые в соответствии с настоящим Законом вправе быть участниками синдиката кредиторов, или несколькими такими лицами договор об организации синдицированного финансирования, по которому организатор синдицированного займа обязуется, действуя по заданию заказчика, оказать ему услуги по подготовке к заключению на определенных условиях договора синдицированного займа (услуги по организации синдицированного финансирования), а заказчик обязуется выплатить вознаграждение за оказание этих услуг. Если иное не предусмотрено договором об организации синдицированного финансирования, услуги по организации синдицированного финансирования считаются оказанными в момент заключения договора синдицированного займа. Договор об организации синдицированного финансирования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора об организации синдицированного финансирования влечет его ничтожность.»; в пункте 3: части первую и третью изложить в следующей редакции: «3. Отношения между участниками синдиката кредиторов и порядок координации их совместной деятельности регулируются соглашением между участниками синдиката кредиторов.»; «Соглашением между участниками синдиката кредиторов в том числе определяются ответственность участников синдиката кредиторов в случае одностороннего отказа одного или нескольких участников синдиката кредиторов от исполнения обязательств по договору синдицированного займа и порядок принятия решений по вопросам, связанным с исполнением договора синдицированного займа, в том числе по вопросу перехода прав требований и иных прав участника синдиката кредиторов к другому лицу, с учетом требований пункта 3 статьи 14-1 настоящего Закона.»; дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания: «Банк-агент выступает наравне с иными участниками синдиката кредиторов при принятии решений синдикатом кредиторов, а также при осуществлении банком-агентом своих прав в качестве кредитора и при совершении юридически значимых действий в качестве кредитора в соответствии с условиями договора синдицированного займа. К обязанностям банка-агента применяются правила о договоре поручения, если иное не предусмотрено настоящей статьей или не вытекает из существа обязательств по договору синдицированного займа.»; пункт 5 дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания: «При переходе прав (требований) участника синдиката кредиторов к другому лицу в отношении такого лица сохраняют свою силу ранее установленные в соответствии с договором синдицированного займа или договором управления залогом полномочия банка-агента и управляющего залогом. Права (требования), принадлежащие участнику синдиката кредиторов на основании договора синдицированного займа, переходят по сделке или на основании закона к другому лицу только вместе с предусмотренными настоящим Законом и договором синдицированного займа правами и обязанностями, в том числе правом участвовать в принятии решений участников синдиката кредиторов.». 13. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»: 1) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: «3. Объем, формы и порядок составления финансовой отчетности государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, устанавливаются бюджетным законодательством Республики Казахстан.»; 2) пункты 2 и 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: «2. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях, кроме Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, устанавливается бюджетным законодательством Республики Казахстан. 3. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах осуществляется Советом директоров Национального Банка Республики Казахстан. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций посредством разработки и утверждения по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан: 1) порядка ведения бухгалтерского учета в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 2) типового плана счетов бухгалтерского учета и форм финансовой отчетности уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.». 14. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»: подпункт 2) части первой пункта 5 статьи 48 дополнить частью второй следующего содержания: «Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи, предусмотренные частью первой пункта 3-2 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», частью первой подпункта 11-2) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», частью второй пункта 2 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности»;». 15. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»: 1) в статье 1: часть вторую подпункта 1-1) исключить; дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания: «5-1) упрощенное производство – автоматизированное исполнение исполнительных документов, осуществляемое территориальным органом посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства; 5-2) постановление в упрощенном производстве – процессуальный документ территориального органа, в котором фиксируется процессуальное решение, принимаемое в рамках упрощенного производства, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи руководителя территориального органа либо его заместителя;»; 2) дополнить главой 1-1 следующего содержания: «Глава 1-1. Упрощенное производство Статья 10-1. Особенности упрощенного производства 1. В рамках упрощенного производства принимаются исполнительные документы, предусмотренные подпунктами 5), 6), 11), 13) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, о взыскании суммы с физического лица до двадцати месячных расчетных показателей. 2. В случае неисполнения в рамках упрощенного производства в срок, предусмотренный настоящим Законом, исполнительный документ исполняется согласно пункту 1 статьи 138 настоящего Закона. 3. В рамках упрощенного производства должник вправе отказаться от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном порядке. В случае отказа исполнительный документ передается на исполнение судебному исполнителю. 4. Вынесенное постановление в упрощенном производстве равнозначно постановлению судебного исполнителя. 5. Порядок осуществления упрощенного производства определяется уполномоченным органом. Статья 10-2. Принятие исполнительного документа к упрощенному производству 1. На основании исполнительного документа, поступившего в электронной форме, территориальным органом незамедлительно возбуждается упрощенное производство посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства с соблюдением требований пункта 1-1 статьи 11 настоящего Закона, о чем выносится постановление и надлежащим образом уведомляется должник. 2. Ответственность за соответствие исполнительного документа требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, несет орган, выдавший исполнительный документ. Статья 10-3. Меры принудительного исполнения в упрощенном производстве В рамках упрощенного производства принимаются меры по обеспечению исполнения исполнительных документов, предусмотренные подпунктами 1-1) и 3) пункта 2 статьи 32 и статьей 36 настоящего Закона. Взыскание на денежные суммы должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществляется на основании инкассового распоряжения территориального органа, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства. Статья 10-4. Сроки исполнения исполнительных документов в упрощенном производстве Исполнение исполнительного документа в упрощенном производстве должно быть закончено не позднее тридцати календарных дней со дня возбуждения упрощенного производства. Неисполнение должником требований исполнительного документа в рамках упрощенного производства является основанием для передачи исполнительного документа частному судебному исполнителю в порядке, определяемом уполномоченным органом. Статья 10-5. Основания и последствия прекращения упрощенного производства 1. Упрощенное производство прекращается, если: 1) требование исполнительного документа исполнено в полном объеме; 2) отменено решение соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ. 2. В случаях прекращения упрощенного производства территориальным органом в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства незамедлительно выносится постановление. 3. Прекращенное упрощенное производство не может быть начато вновь в упрощенном порядке. 4. Одновременно с прекращением упрощенного производства автоматически отменяются меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в упрощенном производстве. 5. В случае прекращения упрощенного производства неисполненные инкассовые распоряжения в автоматизированной информационной системе исполнительного производства отзываются автоматически. Статья 10-6. Основания и последствия передачи исполнительного документа из упрощенного производства к частному судебному исполнителю 1. Исполнительный документ из упрощенного производства передается к частному судебному исполнителю, если: 1) истек срок, предусмотренный статьей 10-4 настоящего Закона; 2) должник отказался от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном производстве. 2. Переданное упрощенное производство не может быть начато вновь в упрощенном порядке. 3. В случае передачи исполнительного документа из упрощенного производства к частному судебному исполнителю принятые меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в упрощенном производстве не подлежат отмене. 4. В случае передачи упрощенного производства выставленные инкассовые распоряжения в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства отзываются автоматически. Статья 10-7. Обжалование решения в упрощенном производстве Постановление в упрощенном производстве может быть обжаловано взыскателем или должником в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.»; 3) пункт 6 статьи 32 дополнить частью третьей следующего содержания: «Принятие мер по обеспечению исполнения исполнительных документов по подпункту 1-1) пункта 2 настоящей статьи в рамках упрощенного производства осуществляется без санкции.»; 4) подпункт 6-1) части первой статьи 42 изложить в следующей редакции: «6-1) принудительного выселения граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а также семей, имеющих и воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй группы с постоянной или временной регистрацией по месту жительства, из единственного жилища на территории Республики Казахстан в период отопительного сезона в соответствии с пунктом 3-1 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»;»; 5) пункт 1 статьи 47 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания: «5-2) завершена процедура внесудебного банкротства и должник признан банкротом в отношении кредиторов, указанных в подпункте 11) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», сведения о которых отражены в базе данных кредитных бюро;»; 6) часть первую пункта 2 статьи 58 изложить в следующей редакции: «2. Взыскание на денежные суммы должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществляется путем выставления инкассового распоряжения территориальным органом посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства или судебным исполнителем. При направлении инкассового распоряжения на бумажном носителе к инкассовому распоряжению прилагаются копии исполнительных документов, заверенные печатью частного судебного исполнителя либо территориального отдела. Ответственность за достоверность копии исполнительного документа несет частный судебный исполнитель, руководитель территориального отдела – старший судебный исполнитель.»; 7) подпункт 11) статьи 167 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: «порядок осуществления упрощенного производства;». 16. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»: 1) подпункт 19) статьи 1 изложить в следующей редакции: «19) уполномоченный орган по управлению государственным имуществом (далее – уполномоченный орган по государственному имуществу) – центральный исполнительный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции руководство в сфере управления республиканским имуществом, реализации прав государства на республиканское имущество, приватизации и государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, и стратегических объектов, за исключением имущества, закрепленного за Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»; 2) статью 4 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: «8-1. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от имени Республики Казахстан самостоятельно осуществляет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом, находящимся на его балансе, принимает правовые акты индивидуального применения в отношении имущества, закрепленного за ним.». 17. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»: 1) статью 1 дополнить подпунктами 1-1) и 7-2) следующего содержания: «1-1) электронная торговая площадка по продаже банковских и микрофинансовых активов – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам для проведения торгов, действующий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;»; «7-2) потребительский микрокредит – микрокредит, не являющийся микрокредитом, обеспеченным ипотекой недвижимого имущества, предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;»; 2) в статье 3: подпункт 12) пункта 1-2 изложить в следующей редакции: «12) выдачу юридическим лицам гарантий, поручительств и иных обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме.»; в пункте 3-2: слова «Лицо вправе установить» заменить словами «Физическое лицо вправе установить бесплатно»; после слов «снять его» дополнить словами «в кредитном бюро либо»; пункт 3-3 изложить в следующей редакции: «3-3. Микрофинансовой организации запрещается предоставлять микрокредиты физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения микрокредитов в его кредитном отчете, полученном микрофинансовой организацией до принятия решения о предоставлении микрокредита. Данный запрет не распространяется на случаи выдачи микрокредита ломбардом. Микрофинансовой организации запрещается предоставлять микрокредиты физическому лицу без согласия супруга (супруги), порядок получения которого и минимальный размер микрокредита, по которому необходимо согласие, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа. Запрет на предоставление микрокредита физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения микрокредита не распространяется на случаи выдачи микрокредита в целях погашения задолженности по микрокредиту физического лица. В случае выдачи микрофинансовой организацией микрокредита при наличии информации об установлении клиентом – физическим лицом добровольного отказа от получения микрокредита в его кредитном отчете, а также без согласия супруга (супруги) микрофинансовая организация не вправе требовать от физического лица исполнения обязательств по такому микрокредиту. Микрофинансовая организация не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи микрокредита при наличии информации об установлении физическим лицом добровольного отказа от получения микрокредита в его кредитном отчете, предусмотренной частью первой настоящего пункта, а также без согласия супруга (супруги) принимает следующие меры: принимает решение о списании задолженности клиента по такому микрокредиту; прекращает взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому микрокредиту клиента; вносит корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро путем устранения записей об информации по такому микрокредиту; осуществляет возврат клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм вознаграждения и (или) неустойки по такому микрокредиту.»; дополнить пунктами 3-4 и 3-5 следующего содержания: «3-4. С момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, ее неправомерного изменения, осуществления неправомерных действий со стороны третьих лиц либо иных незаконных (мошеннических) действий с микрокредитами физических лиц микрофинансовая организация в течение двух рабочих дней принимает меры для устранения причин и последствий таких действий, а также в течение одного рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган. На основании внесенного (вынесенного) правоохранительными органами в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, либо постановления о признании заемщика – физического лица потерпевшим микрофинансовая организация не позднее трех календарных дней: приостанавливает взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому микрокредиту клиента; приостанавливает начисление вознаграждения и (или) неустойки по такому микрокредиту клиента. Микрофинансовая организация не позднее десяти рабочих дней с даты получения вступившего в законную силу судебного акта, в котором установлен факт оформления микрокредита мошенническим способом без участия клиента, принимает решение о списании задолженности клиента по микрокредиту, а также меры по возврату клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм по такому микрокредиту. 3-5. Микрофинансовой организации запрещается заключать договор о предоставлении микрокредита с физическим лицом посредством Интернета без проведения его биометрической идентификации, порядок проведения которой определяется уполномоченным органом.»; в пункте 6: часть вторую дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «отсрочка платежей по основному долгу и начисленному вознаграждению по договору о предоставлении микрокредита на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по микрокредиту.»; дополнить частью четвертой следующего содержания: «Заемщик вправе в течение четырнадцати календарных дней с даты получения уведомления отказаться в порядке, предусмотренном договором о предоставлении микрокредита, от примененных микрофинансовой организацией улучшающих условий.»; пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Микрофинансовая организация обязана реализовать путем проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов следующее имущество: залоговое имущество, ранее являвшееся обеспечением исполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита, перешедшее в собственность микрофинансовой организации в результате обращения на него взыскания; имущество, поступившее в собственность микрофинансовой организации в результате получения микрофинансовой организацией отступного взамен исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита. Имущество, указанное в части первой настоящего пункта, должно быть реализовано микрофинансовой организацией в течение трех лет со дня его перехода в собственность микрофинансовой организации, за исключением земельного участка, находящегося в собственности микрофинансовой организации. Срок реализации земельного участка определяется с учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан. Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на ломбарды. Имущество, указанное в части первой настоящего пункта, в случае признания торгов несостоявшимися, может быть реализовано путем проведения прямой адресной продажи в соответствии с правилами проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, утвержденными нормативным правовым актом уполномоченного органа.»; 3) в статье 4: дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. Микрофинансовая организация не вправе предоставлять потребительский микрокредит, сумма которого не соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа. Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на договоры о предоставлении микрокредита, заключаемые ломбардом или кредитным товариществом.»; пункт 3-1 исключить; 4) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «1. Размер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту не должен превышать предельный размер, определенный совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан.»; 5) в статье 6: часть вторую пункта 1-1 изложить в следующей редакции: «Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на договор о предоставлении микрокредита, заключаемый ломбардом.»; в пункте 3 слова «за исключением договора, заключенного на условиях пункта 3-1 статьи 4 настоящего Закона,» исключить; 6) в статье 7: в пункте 2: часть третью подпункта 4) исключить; подпункт 5) изложить в следующей редакции: «5) проинформировать заемщика (заявителя) о его правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита, а также возможных последствиях в случае невыполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита;»; дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания: «11-2) предоставить по договору о предоставлении микрокредита военнослужащим срочной воинской службы отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по микрокредиту в порядке, определенном уполномоченным органом. Обмен сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по нему осуществляется посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов и микрофинансовых организаций в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, сбор, обработка и использование персональных данных осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»; в пункте 3: подпункт 1-1) изложить в следующей редакции: «1-1) предоставлять микрокредит, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, физическому лицу, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше девяноста календарных дней. Требование, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на микрокредиты, выдаваемые в целях погашения банковского займа и (или) микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, на улучшающих условиях, предусматривающих изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения и (или) размера периодических платежей и (или) изменение в сторону уменьшения или полную отмену неустойки (штрафа, пени), а также микрокредиты, предоставляемые ломбардами под залог движимого имущества, не подлежащий обязательной регистрации;»; дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания: «6) заключать договоры, предусматривающие сотрудничество с частными судебными исполнителями для взыскания с заемщика суммы долга по договору о предоставлении микрокредита, а также заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с частным судебным исполнителем, являющимся аффилированным лицом микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) пунктом 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 7) обращаться за совершением нотариальных действий к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и (или) пунктом 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 8) увеличивать срок действия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении микрокредита.»; 7) подпункт 4-1) пункта 1 статьи 9 исключить; 8) в статье 9-1: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 9-1. Порядок уступки прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита»; пункты 1, 2 и 3 исключить; абзац восьмой части первой пункта 5 изложить в следующей редакции: «иному лицу – в отношении прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита заемщику – физическому лицу, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, договору о предоставлении микрокредита заемщику – юридическому лицу в случае, если по указанным микрокредитам на дату уступки имеются признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.»; дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания: «5-1. Уступка прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита, по которому на дату уступки имеются признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, осуществляется микрофинансовой организацией с соблюдением следующих условий: 1) лицо, в пользу которого уступаются права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, определяется по результатам торгов в отношении данных прав (требований), проводимых микрофинансовой организацией на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, за исключением уступки прав (требований) лицам, указанным в абзацах пятом, шестом и седьмом части первой пункта 5 настоящей статьи; 2) уступка прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита осуществляется с соблюдением ограничений и правил, установленных в пункте 5 настоящей статьи. Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на ломбарды. 5-2. Уступка прав (требований) по договору о предоставлении микрокредита физического лица коллекторскому агентству запрещается без соблюдения требований подпункта 2-1) пункта 5 статьи 9-2 настоящего Закона.»; в пункте 8: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) до заключения договора уступки уведомить заемщика – физическое лицо по договору о предоставлении микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, о планируемой уступке прав (требований) кредитора по указанному договору о предоставлении микрокредита третьему лицу, а также об обработке (передаче) персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, а также через объекты информатизации, предоставляющие микрофинансовой организации возможность осуществить идентификацию клиента – физического лица посредством применения идентификационных средств, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – объекты информатизации);»; в подпункте 2) слова «либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан,» заменить словами «, а также через объекты информатизации»; абзац седьмой части первой подпункта 3) изложить в следующей редакции: «учредительные документы заемщика – юридического лица, копию документа, удостоверяющего личность заемщика – физического лица;»; 9) в статье 9-2: в части первой пункта 1: абзац первый изложить в следующей редакции: «1. При наличии просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита, но не позднее десяти календарных дней с даты ее наступления микрофинансовая организация обязана уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении микрокредита, а также через объекты информатизации о:»; подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) праве заемщика – физического лица по договору о предоставлении микрокредита обратиться в микрофинансовую организацию с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;»; абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: «2. В течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита заемщик – физическое лицо вправе посетить микрофинансовую организацию и (или) представить в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, в том числе связанных с:»; пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: «3. Микрофинансовая организация в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления заемщика – физического лица рассматривает предложенные изменения в условия договора о предоставлении микрокредита в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, сообщает заемщику – физическому лицу об одном из следующих решений: 1) о согласии с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита; 2) о встречном предложении по изменению условий договора о предоставлении микрокредита; 3) об отказе в изменении условий договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа. В период рассмотрения заявления заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита микрофинансовая организация не вправе требовать досрочного погашения микрокредита. Недостижение взаимоприемлемого решения между микрофинансовой организацией и заемщиком – физическим лицом в течение тридцати календарных дней с даты получения решения микрофинансовой организации, предусмотренного подпунктом 2) части первой настоящего пункта, считается отказом в изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Данный срок может быть продлен при наличии согласия обеих сторон. 4. Заемщик – физическое лицо в течение пятнадцати календарных дней с даты получения решения микрофинансовой организации, предусмотренного подпунктом 3) части первой пункта 3 настоящей статьи, или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора о предоставлении микрокредита в срок, предусмотренный частью третьей пункта 3 настоящей статьи, вправе обратиться к микрофинансовому омбудсману с одновременным уведомлением микрофинансовой организации. Микрофинансовый омбудсман рассматривает обращение заемщика – физического лица при представлении доказательств его обращения в микрофинансовую организацию и недостижения с микрофинансовой организацией взаимоприемлемого решения об изменении условий договора о предоставлении микрокредита. В период рассмотрения микрофинансовым омбудсманом обращения от заемщика – физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», по договору о предоставлении микрокредита, обеспеченного ипотекой недвижимого имущества, являющегося жилищем, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество путем подачи иска в суд либо во внесудебном порядке.»; в пункте 5: подпункт 2) дополнить частью третьей следующего содержания: «Микрофинансовая организация в день передачи задолженности на досудебные взыскание и урегулирование задолженности уведомляет об этом заемщика способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, а также через объекты информатизации с указанием наименования, места нахождения коллекторского агентства, телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками;»; дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) уступить с соблюдением требований, установленных в статье 9-1 настоящего Закона, права (требования) по договору о предоставлении микрокредита лицу при наличии у заемщика просрочки исполнения денежного обязательства: по договору о предоставлении микрокредита физического лица, обеспеченного ипотекой недвижимого имущества, – свыше ста восьмидесяти последовательных календарных дней; по иным договорам о предоставлении микрокредита физического лица – свыше девяноста последовательных календарных дней. Уступка права (требования) по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с заемщиком – физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, коллекторскому агентству допускается по истечении двадцати четырех месяцев с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении процедур по урегулированию задолженности, предусмотренных пунктом 6 статьи 3 настоящего Закона и (или) пунктом 2 настоящей статьи и обеспечивающих взаимоприемлемые для сторон условия, при которых заемщик может погашать задолженность по микрокредиту. Полная отмена неустойки (штрафа, пени) является обязательной. Положения настоящего подпункта не распространяются на случаи применения в отношении заемщика – гражданина Республики Казахстан процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан»;»; дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания: «6. Микрофинансовой организации запрещается получать от третьих лиц услуги по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью, за исключением случаев, когда такие услуги оказываются микрофинансовой организации коллекторским агентством и (или) сервисной компанией. 7. Не допускается заключение микрофинансовой организацией договора о досудебном взыскании и урегулировании задолженности, а также сборе информации, связанной с задолженностью, с коллекторским агентством в отношении физического лица, задолженность которого обеспечена ипотекой недвижимого имущества, являющегося жилищем. 8. В период нахождения задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у коллекторского агентства микрофинансовая организация не вправе: обращаться с иском в суд о взыскании задолженности; требовать выплаты вознаграждения за период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения.»; 10) в статье 14-1: в пункте 2: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале или представительстве;»; дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) сведений о помещениях филиала с указанием адреса, по которому расположено помещение филиала (при наличии).»; пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Уполномоченный орган требует закрытия филиала либо помещения или представительства микрофинансовой организации в случае невыполнения требований пунктов 2, 3, 4, 5 и 7 настоящей статьи.»; 11) в статье 21: пункты 3 и 5-1 изложить в следующей редакции: «3. Тайна предоставления микрокредита может быть раскрыта только заемщику, третьему лицу на основании согласия заемщика, данного в письменной форме, а также через объекты информатизации, кредитному бюро по предоставленным микрокредитам в соответствии с законами Республики Казахстан, а также лицам, указанным в пунктах 4, 5, 5-1 и 6 настоящей статьи.»; «5-1. Тайна предоставления микрокредита может быть раскрыта микрофинансовому омбудсману по находящимся у него на рассмотрении обращениям заемщиков – физических лиц по урегулированию разногласий, возникающих из договора о предоставлении микрокредита, в том числе права (требования) по которому уступлены лицу, указанному в пункте 4 и части первой пункта 5 статьи 9-1 настоящего Закона.»; в подпункте 3) пункта 6 слова «о взыскании задолженности» заменить словами «, предметом которого является оказание услуг по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью заемщика»; 12) статью 26 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания: «6) коэффициент долговой нагрузки заемщика; 7) коэффициент долга к доходу заемщика.»; 13) дополнить главой 4-1 следующего содержания: «Глава 4-1. Микрофинансовый омбудсман Статья 29-1. Микрофинансовый омбудсман, его статус, порядок избрания и досрочное прекращение его полномочий. Совет представителей микрофинансового омбудсмана, его компетенция 1. Микрофинансовым омбудсманом является независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий, возникающих из договора о предоставлении микрокредита, заключенного между микрофинансовой организацией и физическим лицом по его обращению, с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов физического лица и микрофинансовой организации, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Микрофинансовый омбудсман руководствуется в своей деятельности следующими принципами: 1) равноправие сторон; 2) беспристрастность; 3) соблюдение тайны предоставления микрокредита и иной охраняемой законом тайны; 4) соблюдение прав и уважение охраняемых законом интересов сторон; 5) прозрачность процедуры принятия и обоснованность решения. 2. Микрофинансовым омбудсманом осуществляется урегулирование разногласий, возникающих между заемщиком, являющимся физическим лицом, и лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с таким заемщиком договору о предоставлении микрокредита, на основании обращения заемщика. Лицо, которому уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, обязано взаимодействовать с микрофинансовым омбудсманом и предоставлять любую запрашиваемую микрофинансовым омбудсманом информацию и сведения, связанные с микрокредитом, при обращении заемщика, обязательства которого по договору о предоставлении микрокредита им были приобретены. 3. Избрание микрофинансового омбудсмана осуществляется советом представителей из числа кандидатов, согласованных уполномоченным органом на соответствие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29-2 настоящего Закона. Совет представителей формируется по одному представителю от: 1) ассоциации (союза) общественных объединений потребителей и (или) республиканского общественного объединения потребителей, зарегистрированных в органах юстиции и осуществляющих деятельность, направленную на реализацию и защиту прав потребителей финансовых услуг, при их наличии; 2) ассоциации финансовых организаций (союза), зарегистрированных в органах юстиции и осуществляющих деятельность, направленную на представление и защиту общих интересов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, коллекторских агентств; 3) уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан. Ассоциации (союзы), указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, в течение тридцати календарных дней с даты регистрации в органах юстиции обязаны войти в состав совета представителей микрофинансового омбудсмана. 4. Микрофинансовый омбудсман избирается сроком на три года. Порядок избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности микрофинансового омбудсмана определяется настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа. 5. Компетенция совета представителей: 1) предложение кандидатур для избрания на должность микрофинансового омбудсмана, определение порядка голосования; 2) утверждение структуры и штата (офиса микрофинансового омбудсмана); 3) определение порядка финансирования деятельности микрофинансового омбудсмана; 4) утверждение внутренних правил микрофинансового омбудсмана по согласованию с уполномоченным органом; 5) предоставление рекомендаций микрофинансовому омбудсману по совершенствованию его деятельности по итогам анализа жалоб заемщиков – физических лиц на действия (бездействие) микрофинансового омбудсмана, проведенного уполномоченным органом, и рассмотрения отчетов микрофинансового омбудсмана; 6) рассмотрение ходатайства члена (членов) совета представителей о досрочном прекращении полномочий микрофинансового омбудсмана по основаниям, предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи; 7) утверждение порядка учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений микрофинансового омбудсмана по согласованию с уполномоченным органом; 8) иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности микрофинансового омбудсмана, в соответствии с настоящим Законом. 6. Заседание совета представителей признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие на нем члены совета представителей обладают в совокупности пятьюдесятью и более процентами от общего числа голосов. Микрофинансовый омбудсман избирается большинством голосов членов совета представителей, присутствовавших на заседании совета. Каждый член совета представителей при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос представителя уполномоченного органа является решающим. Голосование по вопросу избрания микрофинансового омбудсмана осуществляется тайным способом. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию: 1) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) кандидата, рекомендованного для избрания на должность микрофинансового омбудсмана; 2) информацию, подтверждающую соответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29-2 настоящего Закона; 3) сведения о занятии должности кандидата в микрофинансовой организации и (или) коллекторском агентстве, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, о наличии признаков аффилированности к микрофинансовой организации и (или) коллекторскому агентству, о работающих близких родственниках, супруге и (или) свойственниках в должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан; 4) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за» или «против». 7. Досрочное прекращение полномочий микрофинансового омбудсмана осуществляется советом представителей микрофинансового омбудсмана по следующим основаниям: 1) выявление несоответствия микрофинансового омбудсмана требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29-2 настоящего Закона; 2) занятие любой должности в микрофинансовой организации, коллекторском агентстве, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, наличие признаков аффилированности микрофинансового омбудсмана с микрофинансовой организацией и (или) коллекторским агентством, занятие близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан; 3) неоднократное (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований настоящего Закона и внутренних правил микрофинансового омбудсмана. Досрочное прекращение полномочий микрофинансового омбудсмана по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета представителей. Письменное уведомление представляется совету представителей не менее чем за месяц до прекращения полномочий в порядке, установленном внутренними правилами микрофинансового омбудсмана. Статья 29-2. Требования к микрофинансовому омбудсману 1. Не может быть рекомендовано для избрания микрофинансовым омбудсманом лицо: 1) не имеющее высшего экономического и (или) юридического образования; 2) не имеющее безупречной деловой репутации; 3) имеющее стаж работы в сфере предоставления финансовых услуг и (или) регулирования финансовых услуг менее пяти лет; 4) ранее являвшееся руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Данное требование применяется в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом; 5) признанное судом в установленном законом Республики Казахстан порядке недееспособным или ограниченно дееспособным; 6) состоящее на динамическом наблюдении с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе вызванными употреблением психоактивных веществ, в организациях службы охраны психического здоровья. 2. Микрофинансовый омбудсман не вправе занимать любую из должностей в микрофинансовой организации и (или) коллекторском агентстве, иметь близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников, работающих в должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан. Статья 29-3. Порядок принятия решений микрофинансовым омбудсманом 1. Решение принимается микрофинансовым омбудсманом единолично и в письменной форме доводится до сведения сторон, участвующих в споре. При принятии решений микрофинансовый омбудсман руководствуется законодательством Республики Казахстан и условиями заключенных договоров. 2. Микрофинансовый омбудсман не рассматривает обращения: 1) принятые к рассмотрению судом и (или) по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу; 2) по которым обращающееся лицо не представило письменное доказательство его обращения в микрофинансовую организацию лицу, которому уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, с целью урегулирования возникшей ситуации в рамках договора о предоставлении микрокредита; 3) направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела. 3. Решение микрофинансового омбудсмана обязательно для микрофинансовой организации, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору о предоставлении микрокредита, в случае принятия его заемщиком – физическим лицом. Рассмотрение обращений физических лиц и принятие решений в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 29-1 настоящего Закона, осуществляются микрофинансовым омбудсманом безвозмездно. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, подписываемым заинтересованными сторонами или их представителями, с доведением его до сведения физического лица и микрофинансовой организации, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору о предоставлении микрокредита. Протокол должен содержать: 1) дату и место его подписания; 2) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) микрофинансового омбудсмана; 3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), контактный номер телефона заявителя – физического лица, наименование микрофинансовой организации, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору о предоставлении микрокредита, их адреса и реквизиты; 4) предмет спора или заявленное требование физического лица; 5) обстоятельства дела, установленные микрофинансовым омбудсманом; 6) решение микрофинансового омбудсмана о полном либо частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления заявителя – физического лица; 7) срок исполнения решения микрофинансового омбудсмана; 8) срок информирования микрофинансовой организацией, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору о предоставлении микрокредита, о результатах исполнения решения. 4. По обращениям заемщиков – физических лиц, касающимся изменения условий исполнения обязательств по договорам о предоставлении микрокредита микрофинансовый омбудсман содействует в достижении сторонами взаимоприемлемого решения и принятии согласованного сторонами решения об изменении условий исполнения обязательств по договору о предоставлении микрокредита. В случае несогласия с решением микрофинансового омбудсмана заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 5. В случае неисполнения микрофинансовой организацией, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору о предоставлении микрокредита, решения микрофинансового омбудсмана в установленный им срок микрофинансовый омбудсман обязан не позднее пяти рабочих дней информировать об этом уполномоченный орган. Срок исполнения микрофинансовой организацией, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору о предоставлении микрокредита, решения микрофинансового омбудсмана составляет тридцать календарных дней, если иной срок не установлен по соглашению сторон. Статья 29-4. Деятельность микрофинансового омбудсмана 1. Деятельность микрофинансового омбудсмана, в том числе порядок и сроки рассмотрения обращений по разрешению споров и принятия решений, осуществляется на основании внутренних правил микрофинансового омбудсмана. 2. В целях надлежащего исполнения возложенных функций деятельность микрофинансового омбудсмана финансируется за счет обязательных взносов микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, которым уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору о предоставлении микрокредита. В случае неуплаты, несвоевременной уплаты либо уплаты обязательных взносов в неполном объеме, микрофинансовый омбудсман в течение семи рабочих дней обязан уведомить уполномоченный орган о ненадлежащем исполнении микрофинансовой организацией, коллекторским агентством, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору о предоставлении микрокредита, своих обязательств, предусмотренных частью первой настоящего пункта. 3. Микрофинансовый омбудсман по согласованию с советом представителей образует офис с организационной структурой и штатом. 4. Внутренние правила микрофинансового омбудсмана должны определять: 1) структуру, задачи и полномочия ревизионной комиссии и других постоянно действующих органов (при наличии); 2) права, обязанности и ответственность микрофинансового омбудсмана; 3) порядок разрешения споров; 4) иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности микрофинансового омбудсмана. 5. Микрофинансовый омбудсман обязан соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе разрешения споров, и не разглашать ее третьим лицам. Микрофинансовый омбудсман несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за разглашение сведений, полученных в ходе осуществления им своей деятельности. В случае невыполнения микрофинансовым омбудсманом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи и настоящим пунктом, совет представителей досрочно прекращает его полномочия. 6. На интернет-ресурсе микрофинансового омбудсмана размещается следующая информация: 1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы офиса, в том числе подразделений и представительств; 2) сведения об избрании микрофинансового омбудсмана; 3) перечень ассоциаций (союзов), входящих в состав совета представителей микрофинансового омбудсмана; 4) сведения о видах услуг, предоставляемых микрофинансовым омбудсманом; 5) порядок учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений микрофинансового омбудсмана; 6) ежемесячная информация об итогах работы микрофинансового омбудсмана; 7) годовые отчеты об итогах деятельности микрофинансового омбудсмана; 8) раздел для потребителей финансовых услуг с публикацией информационных и разъяснительных материалов и материалов судебной практики; 9) перечень соглашений и меморандумов, заключенных с участниками микрофинансового рынка. 7. В случае изменения места нахождения микрофинансовый омбудсман обязан известить об этом потребителей финансовых услуг посредством опубликования объявления в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках не позднее месячного срока и на интернет-ресурсе микрофинансового омбудсмана в течение десяти рабочих дней. 8. Микрофинансовый омбудсман по решению совета представителей должен обеспечить: 1) применение специализированного программного обеспечения по автоматизации учета и обработке обращений заемщиков – физических лиц; 2) внедрение колл-центра либо горячей линии в офисе микрофинансового омбудсмана для оказания консультационных услуг заемщикам – физическим лицам; 3) оперативное получение кредитного отчета заемщика – физического лица в информационной базе кредитного бюро на основании договора в целях урегулирования разногласий. По результатам анализа обращений заемщиков – физических лиц микрофинансовый омбудсман вправе направить в уполномоченный орган рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности, а также деятельности микрофинансовых организаций и (или) коллекторских агентств. 9. Уполномоченный орган: 1) осуществляет согласование внутренних правил микрофинансового омбудсмана; 2) рассматривает жалобы заемщиков – физических лиц на действия (бездействие) микрофинансового омбудсмана; 3) направляет совету представителей рекомендации о деятельности микрофинансового омбудсмана в случаях выявления в действиях (бездействии) микрофинансового омбудсмана нарушений прав потребителей финансовых услуг; 4) осуществляет иные функции, связанные с деятельностью микрофинансового омбудсмана, в соответствии с настоящим Законом.». 18. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»: класс 1 приложения 2 дополнить строкой 87-16 следующего содержания: « 87-

16. Выдача разрешения

на право осуществле-

ния деятельности опе-

ратора электронной

торговой площадки по

продаже банковских

и микрофинансовых

активов Разрешение на право

осуществления

деятельности

оператора электронной

торговой площадки по

продаже банковских

и микрофинансовых

активов Неот-

чужда-

емое ». 19. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»: 1) подпункты 8) и 8-1) статьи 1 изложить в следующей редакции: «8) государственный аудитор – государственный служащий, осуществляющий государственный аудит и (или) финансовый контроль, имеющий сертификат государственного аудитора; 8-1) ассистент государственного аудитора – государственный служащий, обладающий профессиональными знаниями в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности, и специалист в иной области (сфере деятельности) в пределах компетенции государственного органа, имеющий право участвовать в государственном аудите;»; 2) пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: «4. Стандарты внутреннего аудита в Национальном Банке Республики Казахстан разрабатываются и утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Национальном Банке Республики Казахстан. Стандарты внутреннего аудита в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»; 3) в статье 10: подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции: «4) службы внутреннего аудита центральных государственных органов, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;»; пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Внутренний аудит в Национальном Банке Республики Казахстан, включая организацию деятельности службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Национальном Банке Республики Казахстан. Внутренний аудит в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций осуществляется в соответствии со стандартами внутреннего аудита. Организация деятельности службы внутреннего аудита осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций.»; 4) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: «3. Высшая аудиторская палата проводит аудит консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета, аудит финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»; 5) подпункты 1) и 1-1) статьи 14 изложить в следующей редакции: «1) проводит ежегодный аудит финансовой отчетности администраторов бюджетных программ, в том числе консолидированной финансовой отчетности, и государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, на основе системы управления рисками; 1-1) привлекает службу внутреннего аудита по согласованию с первым руководителем центрального государственного органа, акимом области, города республиканского значения, столицы для участия в проведении ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ, в том числе консолидированной финансовой отчетности, и государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»; 6) в части первой статьи 15: абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции: «в государственном органе, его ведомствах, территориальных подразделениях, подведомственных организациях по всем направлениям их деятельности – для служб внутреннего аудита центральных государственных органов, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»; абзац второй подпункта 3) изложить в следующей редакции: «в государственном органе, его ведомствах, территориальных подразделениях, подведомственных организациях – для служб внутреннего аудита центральных государственных органов, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»; абзац второй подпункта 5) изложить в следующей редакции: «в государственном органе, его ведомствах, территориальных подразделениях, подведомственных организациях – для служб внутреннего аудита центральных государственных органов, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»; 7) в статье 18: абзац второй части второй пункта 2 изложить в следующей редакции: «руководителем государственного органа, в котором создана служба внутреннего аудита, – в центральных государственных органах, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»; в части первой пункта 9 слова «за исключением материалов государственного аудита и финансового контроля уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, содержащих охраняемую законом тайну,» исключить; 8) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: «4. Государственные органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции, за исключением Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, правоохранительные органы, специальные государственные органы оказывают содействие органам государственного аудита и финансового контроля в выполнении их задач, предоставляют по их запросам информацию о результатах проведенных ими проверок с соблюдением режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны в соответствии с законами Республики Казахстан.»; 9) в части второй пункта 3 статьи 35 слова «, за исключением материалов государственного аудита и финансового контроля уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, содержащих охраняемую законом тайну,» исключить; 10) пункт 3 статьи 39-1 исключить. 20. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»: часть первую пункта 3 статьи 53 изложить в следующей редакции: «3. Оплата труда государственных служащих, за исключением государственных служащих Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, осуществляется в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.». 21. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»: 1) в пункте 2 статьи 4: подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) отношения, возникающие при осуществлении Национальным Банком Республики Казахстан и организациями, входящими в его структуру, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, работ по созданию или развитию интернет-ресурсов, информационных систем, не интегрируемых с объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», по сбору, обработке, хранению, передаче электронных информационных ресурсов для осуществления аналитики данных в целях реализации функций государственными органами в соответствии с требованиями по управлению данными, утвержденными уполномоченным органом по управлению данными, а также при проведении закупок товаров, работ и услуг в сфере информатизации.»; подпункт 3) исключить; 2) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции: «2. Деятельность государственных органов по формированию государственных электронных информационных ресурсов финансируется за счет бюджетных средств, за исключением формирования электронных информационных ресурсов Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.». 22. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»: 1) подпункт 6) статьи 1 изложить в следующей редакции: «6) товаров, работ, услуг, приобретаемых национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными управляющими компаниями, национальными компаниями и аффилированными с ними юридическими лицами, Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, а также уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»; 2) абзац третий подпункта 27) статьи 2 изложить в следующей редакции: «Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств, организаций, входящих в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, а также уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;». 23. В Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года «Об арбитраже»: 1) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: «4. Арбитражи в Республике Казахстан не могут быть образованы государственными органами, государственными предприятиями, а также субъектами естественных монополий и субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке товаров и услуг, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, их дочерними и зависимыми организациями, а также банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность. Требования части первой настоящего пункта распространяются на коллекторские агентства по уступленным правам (требованиям) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита.»; 2) пункт 8 статьи 8 изложить в следующей редакции: «8. Арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, споры между банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, и их заемщиками – физическими лицами по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, о реабилитации и банкротстве, между субъектами естественных монополий и их потребителями, между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора. Требования части первой настоящего пункта распространяются на коллекторские агентства по уступленным правам (требованиям) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, заключенным с заемщиками – физическими лицами, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.». 24. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»: 1) в пункте 6 статьи 32: части вторую и третью изложить в следующей редакции: «Платежное требование, предъявленное к текущему счету отправителя денег – физического лица, в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, исполняется путем прямого дебетования его текущего счета в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на нем, и (или) от каждой суммы денег, поступающей на банковский счет отправителя денег – физического лица от юридического лица или индивидуального предпринимателя, не дожидаясь поступления всей суммы, указанной в платежном требовании. При этом сумма денег, сохраняемая на текущем счете отправителя денег или в совокупности на текущих счетах физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, открытых в одном банке, при исполнении платежного требования должна быть не менее двукратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»; дополнить частью четвертой следующего содержания: «Указанное ограничение не распространяется на деньги, находящиеся на сберегательном счете заемщика – физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.»; 2) в статье 35: пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Инкассовое распоряжение предъявляется органами государственных доходов, судебными исполнителями, а также территориальным органом юстиции посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства.»; пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания: «Инкассовое распоряжение территориального органа юстиции, сформированное в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, направляется в банк отправителя денег в электронной форме с приложением исполнительных документов, подтверждающих взыскание на основании норм, предусмотренных законами Республики Казахстан.»; часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: «5. Исполнительный документ, подтверждающий обоснованность изъятия денег с банковского счета отправителя денег без его согласия, является основанием для предъявления в банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, только одного инкассового распоряжения судебного исполнителя или территориального органа юстиции, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, если иное не установлено в тексте исполнительного документа.»; пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Исполнение инкассового распоряжения органов государственных доходов о взыскании налоговой задолженности, судебных исполнителей и территориального органа юстиции, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, по исполнительным документам при недостаточности денег на банковском счете отправителя денег производится по мере поступления денег на такой счет не позднее трех операционных дней, следующих за днем их поступления.»; 3) часть вторую пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: «Отзыв инкассового распоряжения территориального органа юстиции, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, частного судебного исполнителя, действие лицензии которого приостановлено или прекращено либо которого лишили лицензии, осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».»; 4) главу 9 дополнить статьей 54-1 следующего содержания: «Статья 54-1. Исполнение постановления территориального органа юстиции, сформированного в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства 1. Постановление территориального органа юстиции, сформированное в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи руководителя территориального органа юстиции или его заместителя, об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, сведений о характере и стоимости имущества, находящихся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, и наложении ареста на них предъявляется в банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства. 2. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, на основании документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в течение трех операционных дней со дня получения указанного документа направить в государственную автоматизированную информационную систему исполнительного производства необходимые сведения в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». 3. Территориальный орган юстиции, получив от банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, указанные сведения, направляет посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, инкассовое распоряжение с приложением исполнительного документа.». 25. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»: 1) статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Коллекторское агентство обязано уплачивать обязательные взносы в офис банковского омбудсмана в случае приобретения прав (требования) по договору банковского займа, заключенному банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с физическим лицом. Коллекторское агентство обязано уплачивать обязательные взносы в офис микрофинансового омбудсмана в случае приобретения прав (требования) по договору о предоставлении микрокредита, заключенному организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, с физическим лицом.»; 2) пункт 1 статьи 4 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: «Коллекторскому агентству запрещается заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с частным судебным исполнителем, являющимся аффилированным лицом коллекторского агентства в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Коллекторскому агентству запрещается обращаться за совершением нотариальных действий к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом коллекторского агентства в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».»; 3) в статье 5: подпункт 1) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции: «1) при каждом контакте сообщением о (об): наименовании коллекторского агентства; месте нахождения коллекторского агентства; фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должности лица, которое осуществляет взаимодействие с должником; наименовании кредитора. Иная информация, не предусмотренная настоящим подпунктом и не являющаяся коммерческой или иной охраняемой законами Республики Казахстан тайной, сообщается должнику по его требованию;»; пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. По требованию должника и (или) его представителя коллекторское агентство обязано ознакомить должника и (или) его представителя с их правами и обязанностями, предусмотренными статьей 16 настоящего Закона.»; в пункте 5: абзац первый изложить в следующей редакции: «5. При осуществлении коллекторской деятельности коллекторскому агентству запрещается осуществлять следующие недобросовестные действия:»; подпункты 3), 4), 5), 6) и 6-1) исключить; дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1. Работнику коллекторского агентства при взаимодействии с должником и (или) его представителем, и (или) третьим лицом запрещается осуществлять следующие недобросовестные действия: 1) вводить лицо, с которым взаимодействует работник коллекторского агентства, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности; 2) сообщать недостоверные фамилию и (или) имя, и (или) отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), а также сведения о месте работы и (или) должности работника коллекторского агентства, не соответствующие действительности; 3) распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует работник коллекторского агентства, либо разглашать сведения, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц; 4) совершать противоправные действия, посягающие на права и свободы лица, с которым взаимодействует работник коллекторского агентства, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда; 5) оказывать давление путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.»; пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Требования пунктов 1, 2, 4, подпунктов 1) и 9) пункта 5, пунктов 5-1 и 6 настоящей статьи распространяются на коллекторское агентство и его работников при реализации им своих прав кредитора, возникших в результате уступки права (требования) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, а также на сервисные компании.»; пункт 8 исключить; пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Требования пункта 1, абзацев четвертого и пятого части первой подпункта 1), подпунктов 2), 3), 4) и 6) части первой пункта 2, пункта 5-1 настоящей статьи распространяются на работников коллекторского агентства при представлении интересов кредитора по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.»; 4) в статье 6: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. При первичном контакте коллекторское агентство информирует должника – физическое лицо и (или) его представителя об их (его) праве обратиться в коллекторское агентство с письменным заявлением об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита. Должник – физическое лицо и (или) его представитель в течение тридцати календарных дней после даты их (его) информирования коллекторским агентством обращаются (обращается) в коллекторское агентство с письменным заявлением и (или) через объекты информатизации, предоставляющие коллекторскому агентству возможность осуществить идентификацию клиента – физического лица посредством применения идентификационных средств, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – объекты информатизации), об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, в котором указываются причины и обстоятельства возникновения задолженности, сведения о доходах и расходах, составе (членах) семьи, месте жительства, наличии имущества, иные сведения, необходимые кредитору для рассмотрения заявления и определения достаточности собственных средств должника для исполнения обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.»; в пункте 3: абзац первый изложить в следующей редакции: «3. Кредитор в течение пятнадцати календарных дней после дня получения письменного заявления должника рассматривает предложенные условия изменения договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита и в письменной форме и (или) через объекты информатизации сообщает коллекторскому агентству и должнику и (или) его представителю о (об):»;