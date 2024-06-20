Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:
1) пункт 2 статьи 718 изложить в следующей редакции:
«2. Защита прав заемщиков банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, обеспечивается путем установления предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитываемых в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам определяются совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан.»;
2) статью 728 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Особенности потребительского банковского займа и потребительского микрокредита определяются банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности.»;
3) часть первую пункта 1 статьи 740 изложить в следующей редакции:
«1. На деньги граждан и юридических лиц, находящиеся на банковских счетах, может быть наложен арест не иначе как судами на основании судебных актов и судебными исполнителями на основании постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, либо постановлений территориальных органов юстиции, сформированных в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, в порядке и по основаниям, которые установлены уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.».
2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:
1) абзац двадцатый подпункта 1) пункта 1 статьи 53 исключить;
2) часть четвертую пункта 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«Верховный Суд Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан, Администрация Президента Республики Казахстан, Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан, Управление Делами Президента Республики Казахстан, Служба государственной охраны Республики Казахстан, Аппарат Правительства Республики Казахстан, Управление материально-технического обеспечения, Национальный центр по правам человека Республики Казахстан, Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, Высший Судебный Совет Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, планы развития государственных органов не разрабатывают.»;
3) заголовок раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Система бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций».
3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:
подпункт 1) пункта 2 статьи 169-1 изложить в следующей редакции:
«1) государственные органы, государственные учреждения, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;».
4. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:
в статье 15:
в части второй:
дополнить подпунктом 48-1) следующего содержания:
«48-1) совместный нормативный правовой акт об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам, разрабатываемый уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;
подпункт 75) изложить в следующей редакции:
«75) правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Казахстана, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Казахстана или находятся в его доверительном управлении, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;
часть третью дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:
«20-1) принимает решение о финансировании деятельности уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;».
5. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:
1) статью 2 дополнить подпунктами 1-1) и 15) следующего содержания:
«1-1) электронная торговая площадка по продаже банковских и микрофинансовых активов – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам для проведения торгов, действующий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;»;
«15) потребительский банковский заем – банковский заем, не являющийся ипотечным жилищным займом (ипотечным займом), предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.»;
2) в статье 8:
пункт 7-1 изложить в следующей редакции:
«7-1. Банк обязан реализовать путем проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов следующее имущество:
залоговое имущество, ранее являвшееся обеспечением исполнения обязательств по договору банковского займа, перешедшее в собственность банка в результате обращения на него взыскания;
имущество, поступившее в собственность банка в результате получения банком отступного взамен исполнения обязательства по договору банковского займа.
Требование, установленное частью первой настоящего пункта, не распространяется на жилище, переданное банком в аренду в соответствии с подпунктом 14) пункта 9 настоящей статьи с условием его выкупа.
Имущество, указанное в части первой настоящего пункта, должно быть реализовано банком в течение трех лет со дня его перехода в собственность банка, за исключением:
земельного участка, срок реализации которого определяется с учетом особенностей, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан;
жилища, переданного банком в аренду в соответствии с подпунктом 14) пункта 9 настоящей статьи без условия его выкупа, срок реализации которого продлевается соразмерно сроку аренды.
Требования, установленные частями первой, второй и третьей настоящего пункта, распространяются на организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и дочерние организации банков, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка.
Требования настоящего пункта не распространяются на случаи перехода в собственность банков акций или долей участия в уставных капиталах юридических лиц, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи.
Имущество, указанное в части первой настоящего пункта, в случае признания торгов несостоявшимися может быть реализовано путем проведения прямой адресной продажи в соответствии с правилами проведения торгов на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, утвержденными нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;
в пункте 9:
подпункт 7) дополнить словами «и имущества, полученного в виде отступного взамен исполнения обязательства по договору банковского займа»;
дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:
«9-2) оказанием услуг по управлению счетом (счетами) депонента, открытым (открытыми) в центральном депозитарии на имя депонента;»;
подпункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) сдавать на основании договора имущественного найма (аренды) в аренду, в том числе с условием выкупа, жилище, перешедшее в собственность банка.
В качестве арендаторов жилища, указанного в части первой настоящего подпункта, могут выступать только физические лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», жилище которых перешло в собственность банка в результате обращения на него взыскания в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими обязательств по договору ипотечного жилищного займа (ипотечного займа) либо предоставления ими отступного в виде жилища, выступавшего в качестве залога по договору ипотечного жилищного займа (ипотечного займа);»;
в подпункт 15) внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
3) статью 9 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, при распространении и (или) размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по банковскому займу или вкладу, обязаны указывать ставку вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.
При распространении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по банковскому займу или вкладу, в том числе ее публикации, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов форме с другими ставками вознаграждения. Не допускается указание годовой эффективной ставки вознаграждения шрифтом, меньше используемого при указании иной информации в данной рекламе.»;
4) в статье 17-1:
в подпункте 4) пункта 5 слова «Физические лица – нерезиденты в подтверждение безупречной деловой репутации представляют документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства – страны их постоянного проживания (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления);» заменить словами «По руководящим работникам заявителя, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, заявитель представляет сведения, подтверждающие их безупречную деловую репутацию, по форме, предусмотренной нормативным правовым актом уполномоченного органа;»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Требования настоящей статьи по наличию минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств и соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией не распространяются на случаи приобретения заявителем – финансовой организацией – нерезидентом Республики Казахстан ста процентов акций банка – резидента Республики Казахстан у национального управляющего холдинга.»;
5) в статье 20:
подпункт 2) пункта 3 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«и (или) на должностях политических государственных служащих, обеспечивающих формирование государственной политики в сферах экономики, финансов или государственного аудита и финансового контроля;
и (или) в национальном управляющем холдинге, Банке Развития Казахстана, специальном фонде развития частного предпринимательства, дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций, на должностях, предусмотренных подпунктом 3-2) пункта 5-1 настоящей статьи;»;
пункт 5-1 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:
«3-1) политического государственного служащего, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах экономики, финансов или государственного аудита и финансового контроля;
3-2) руководителя и членов органа управления, руководителя исполнительного органа, его заместителя и членов исполнительного органа национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства, дочерней организации национального управляющего холдинга, осуществляющей развитие рынка прямых инвестиций;»;
6) в пункте 13 статьи 30:
часть вторую исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Помимо условия, предусмотренного частью первой настоящего пункта, условием проведения филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, является прием от физического лица вклада не ниже суммы, равной в эквиваленте ста двадцати тысячам долларов США.»;
7) в статье 34:
в пункте 3:
абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:
«отсрочка, в том числе на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, и (или) рассрочка платежей по договору банковского займа;»;
часть четвертую после слов «предусмотренном договором банковского займа,» дополнить словами «а также через объекты информатизации, предоставляющие банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, возможность осуществить идентификацию заемщика – физического лица посредством применения идентификационных средств, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – объекты информатизации),»;
дополнить частью пятой следующего содержания:
«Предоставление банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, отсрочки и (или) рассрочки платежей по договору банковского займа без увеличения ежемесячных платежей по займу осуществляется при наличии согласия заемщика.»;
в части пятой слова «в порядке, предусмотренном в договоре банковского займа,» заменить словами «в порядке, предусмотренном договором банковского займа, а также через объекты информатизации»;
дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, обязаны предоставить по договору банковского займа военнослужащим срочной воинской службы отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания, без начисления вознаграждения по займу в порядке, определенном уполномоченным органом.
Обмен сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, предоставлении отсрочки платежа по нему осуществляется посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов и банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан.
В случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, сбор, обработка и использование персональных данных осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
в пункте 5-1:
слова «Лицо вправе установить» заменить словами «Физическое лицо вправе установить бесплатно»;
после слов «снять его» дополнить словами «в кредитном бюро либо»;
пункт 5-2 изложить в следующей редакции:
«5-2. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, полученном банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, до принятия решения о предоставлении банковского займа.
Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга (супруги), порядок получения которого и минимальный размер банковского займа, по которому необходимо согласие, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
В случае выдачи банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковского займа при наличии информации об установлении клиентом – физическим лицом добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, а также без согласия супруга (супруги) банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе требовать от физического лица исполнения обязательств по такому банковскому займу.
Запрет на предоставление банковского займа физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения задолженности по банковскому займу физического лица или в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере, не превышающем семидесяти пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее трех рабочих дней с даты выявления факта выдачи банковского займа при наличии информации об установлении физическим лицом добровольного отказа от получения банковского займа в его кредитном отчете, предусмотренной частью первой настоящего пункта, а также без согласия супруга (супруги) принимают следующие меры:
принимают решение о списании задолженности клиента по такому банковскому займу;
прекращают взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу клиента;
вносят корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро путем устранения записей об информации по такому банковскому займу;
осуществляют возврат клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм вознаграждения и (или) неустойки по такому банковскому займу.»;
дополнить пунктами 5-3, 5-4, 5-5 и 15 следующего содержания:
«5-3. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается предоставление банковского займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, физическому лицу, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше девяноста календарных дней.
Данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения банковского займа и (или) микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, на улучшающих условиях, предусматривающих изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения и (или) размера периодических платежей и (или) изменение в сторону уменьшения или полную отмену неустойки (штрафа, пени).
5-4. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не вправе выдавать потребительский банковский заем, сумма которого не соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.
5-5. Банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается заключать договор банковского займа с физическим лицом посредством Интернета без проведения его биометрической идентификации, порядок проведения которой определяется уполномоченным органом.»;
«15. С момента обнаружения неправомерного доступа к информации, составляющей банковскую тайну, ее неправомерного изменения, осуществления неправомерных действий со стороны третьих лиц либо иных незаконных (мошеннических) действий с банковскими займами физических лиц банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение двух рабочих дней принимают меры для устранения причин и последствий таких действий, а также в течение одного рабочего дня информируют об этом клиента и уполномоченный орган.
На основании внесенного (вынесенного) правоохранительными органами в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, либо постановления о признании заемщика – физического лица потерпевшим банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее трех календарных дней:
приостанавливают взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по такому банковскому займу клиента;
приостанавливают начисление вознаграждения и (или) неустойки по такому банковскому займу клиента.
Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее десяти рабочих дней с даты получения вступившего в законную силу судебного акта, в котором установлен факт оформления банковского займа мошенническим способом без участия клиента, принимают решение о списании задолженности клиента по банковскому займу, а также меры по возврату клиенту ранее удержанных (уплаченных) сумм по такому банковскому займу.»;
8) статью 34-1 дополнить пунктами 11, 12, 13 и 14 следующего содержания:
«11. В случаях перехода жилища в собственность банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) передачи жилища по акту и отсутствия у залогодателя – физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», в собственности иного жилища он вправе в течение тридцати календарных дней с даты перехода жилища в собственность банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, обратиться в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с заявлением о передаче ему в аренду такого жилища, в том числе с условием его выкупа.
12. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, рассматривают его и сообщают физическому лицу об одном из следующих решений:
1) о согласии на заключение договора имущественного найма (аренды) жилища с условием его выкупа или без такового;
2) об отказе в заключении договора имущественного найма (аренды) с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа по основаниям, установленным настоящим Законом.
13. Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, вправе отказать в заключении договора имущественного найма (аренды) по заявлению, предусмотренному пунктом 11 настоящей статьи, в следующих случаях:
1) представления заявителем недостоверных сведений о принадлежности к категории социально уязвимых слоев населения;
2) невозможности заявителем оплачивать арендную плату ввиду отсутствия источников дохода;
3) банкротства заявителя;
4) наличия у заявителя жилья на праве собственности.
14. В случае заключения договора имущественного найма (аренды) с условием выкупа жилища право собственности на жилище оформляется на арендатора после осуществления арендатором последнего платежа по аренде либо полного досрочного погашения стоимости жилища, определенного в договоре имущественного найма (аренды).
Договор имущественного найма (аренды) прекращается в случае неисполнения арендатором обязательств по договору имущественного найма (аренды) сроком более девяноста последовательных календарных дней, при этом банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается начислять и требовать неустойку (пеню) на просроченные платежи.»;
9) в статье 36:
в части первой пункта 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. При наличии просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, но не позднее десяти календарных дней с даты ее наступления банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) обязан (обязана) уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренные договором банковского займа, а также через объекты информатизации о:»;
подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:
«1-1) праве заемщика – физического лица по договору банковского займа обратиться в банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) с заявлением, предусмотренным пунктом 1-1 настоящей статьи;»;
абзац первый пункта 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. В течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа заемщик – физическое лицо вправе посетить банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) и (или) представить в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором банковского займа, заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора банковского займа, в том числе связанных с:»;
пункты 1-2 и 1-3 изложить в следующей редакции:
«1-2. Банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления, предусмотренного пунктом 1-1 настоящей статьи, рассматривает изменения в условия договора банковского займа, предложенные заемщиком – физическим лицом, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором банковского займа, сообщает заемщику – физическому лицу об одном из следующих решений:
1) о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа;
2) о встречном предложении по изменению условий договора банковского займа;
3) об отказе в изменении условий договора банковского займа с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.
В период рассмотрения заявления заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) не вправе требовать досрочного погашения займа.
Недостижение взаимоприемлемого решения между банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) и заемщиком – физическим лицом в течение тридцати календарных дней с даты получения решения банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций), предусмотренного подпунктом 2) части первой настоящего пункта, считается отказом в изменении условий договора банковского займа. Данный срок может быть продлен при наличии согласия обеих сторон.
1-3. Заемщик – физическое лицо в течение пятнадцати календарных дней с даты получения решения банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций), предусмотренного подпунктом 3) части первой пункта 1-2 настоящей статьи, или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа в срок, предусмотренный частью третьей пункта 1-2 настоящей статьи, вправе обратиться к банковскому омбудсману с одновременным уведомлением банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций).
Банковский омбудсман рассматривает обращение заемщика – физического лица при представлении доказательств его обращения в банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) и недостижения с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа.
В период рассмотрения банковским омбудсманом обращения от заемщика – физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», по ипотечному жилищному займу (ипотечному займу), не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество путем подачи иска в суд либо во внесудебном порядке.»;
в пункте 2:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Взыскание задолженности заемщика – физического лица по договору банковского займа путем предъявления платежного требования ограничивается в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на его банковском счете, и (или) от каждой суммы денег, поступающей в последующем на банковский счет заемщика от юридического лица или индивидуального предпринимателя, и осуществляется, не дожидаясь поступления на банковский счет всей суммы, необходимой для полного исполнения платежного требования.»;
дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
«Сумма денег, сохраняемая на текущем счете или в совокупности на текущих счетах физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, открытых в одном банке, при исполнении платежного требования должна быть не менее двукратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Указанное ограничение не распространяется на деньги, находящиеся на сберегательном счете заемщика – физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.»;
в пункте 2-1:
подпункт 2) дополнить частью третьей следующего содержания:
«Банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) в день передачи задолженности на досудебные взыскание и урегулирование задолженности уведомляет об этом заемщика способом, предусмотренным договором банковского займа, а также через объекты информатизации с указанием наименования, места нахождения коллекторского агентства, телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками.»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) уступить с соблюдением требований, установленных в статье 36-1 настоящего Закона, права (требования) по договору банковского займа при наличии у заемщика просрочки исполнения денежного обязательства:
по ипотечному займу физического лица – свыше ста восьмидесяти последовательных календарных дней;
по иным договорам банковского займа физического лица – свыше девяноста последовательных календарных дней.
Уступка прав (требований) по договору банковского займа физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, коллекторскому агентству допускается по истечении двадцати четырех месяцев с момента возникновения просроченной задолженности и при проведении процедур по урегулированию задолженности, предусмотренных пунктом 3 статьи 34 настоящего Закона и (или) пунктом 1-1 настоящей статьи и обеспечивающих взаимоприемлемые для сторон условия, при которых заемщик может погашать задолженность по займу. Полная отмена начисленных и неуплаченных неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа, является обязательной.
Положения настоящего подпункта не распространяются на случаи применения в отношении заемщика – гражданина Республики Казахстан процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан»;»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) запрещается получать от третьих лиц услуги по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с задолженностью, за исключением случаев, когда такие услуги оказываются банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) коллекторским агентством и (или) сервисной компанией.»;
10) в статье 36-1:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 36-1. Порядок уступки прав (требований) по договору банковского займа»;
пункт 1 исключить;
абзац десятый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«иному лицу – в отношении прав (требований) по договору банковского займа физического лица, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, по договору банковского займа юридического лица в случае, если по указанным займам на дату уступки имеются признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.»;
дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1. Уступка прав (требований) по договору банковского займа, по которому на дату уступки имеются признаки обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, осуществляется банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с соблюдением следующих условий:
1) лицо, в пользу которого уступаются права (требования) по договору банковского займа, определяется по результатам торгов в отношении данных прав (требований), проводимых банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на электронной торговой площадке по продаже банковских и микрофинансовых активов, за исключением:
лиц, указанных в абзацах седьмом, восьмом и (или) девятом части первой пункта 4 настоящей статьи;
уступки прав (требований), осуществляемой в рамках мероприятий, предусмотренных статьями 61-10, 61-11 и 61-12 настоящего Закона;
2) уступка прав (требований) по договору банковского займа осуществляется с соблюдением ограничений и правил, установленных в пункте 4 настоящей статьи.
Требования, установленные частью первой настоящего пункта, распространяются на дочерние организации банков, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка.
4-2. Уступка прав (требований) по договору банковского займа физического лица коллекторскому агентству запрещается без соблюдения требований подпункта 3) пункта 2-1 статьи 36 настоящего Закона.»;
в пункте 7:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) до заключения договора уступки уведомить заемщика – физическое лицо по договору банковского займа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, о планируемой уступке прав (требований) кредитора по указанному договору банковского займа третьему лицу, а также об обработке (передаче) персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным договором банковского займа, а также через объекты информатизации;»;
в подпункте 2) слова «либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан,» заменить словами «, а также через объекты информатизации»;
абзац седьмой части первой подпункта 3) изложить в следующей редакции:
«учредительные документы заемщика – юридического лица, копию документа, удостоверяющего личность заемщика – физического лица;»;
11) пункт 7 статьи 39 дополнить частью второй следующего содержания:
«Размер годовой эффективной ставки вознаграждения по займам не должен превышать предельный размер, определенный совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан.»;
12) статьи 40-1, 40-2, 40-3 и 40-4 изложить в следующей редакции:
«Статья 40-1. Банковский омбудсман, его статус, порядок избрания и досрочное прекращение его полномочий.
Совет представителей банковского омбудсмана, его компетенция
1. Банковским омбудсманом является независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий, возникающих из договора банковского займа, заключенного физическим лицом с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по его обращению, с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов физического лица и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Банковский омбудсман руководствуется в своей деятельности следующими принципами:
1) равноправие сторон;
2) беспристрастность;
3) соблюдение банковской и иной охраняемой законом тайны;
4) соблюдение прав и уважение охраняемых законом интересов сторон;
5) прозрачность процедуры принятия и обоснованность решения.
2. Банковским омбудсманом осуществляется урегулирование разногласий, возникающих между заемщиком, являющимся физическим лицом, и лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с таким заемщиком договору банковского займа, на основании обращения заемщика.
Лицо, которому уступлено право (требование) по договору банковского займа, обязано взаимодействовать с банковским омбудсманом и предоставлять любую запрашиваемую банковским омбудсманом информацию и сведения, связанные с займом, при обращении заемщика, обязательства которого по договору банковского займа им были приобретены.
3. Избрание банковского омбудсмана осуществляется советом представителей из числа кандидатов, согласованных с уполномоченным органом на соответствие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 40-2 настоящего Закона. Совет представителей формируется по одному представителю от:
1) каждого банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предоставляющих банковские займы физическим лицам;
2) ассоциации (союза) общественных объединений потребителей и (или) республиканского общественного объединения потребителей, зарегистрированных в органах юстиции и осуществляющих деятельность, направленную на реализацию и защиту прав потребителей финансовых услуг, при их наличии;
3) ассоциации (союза) финансовых организаций, зарегистрированных в органах юстиции и осуществляющих деятельность, направленную на представление и защиту общих интересов банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, коллекторских агентств;
4) уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан.
Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение тридцати календарных дней с даты получения лицензии на право осуществления банковской заемной операции обязаны войти в состав совета представителей банковского омбудсмана.
Ассоциации (союзы), указанные в подпункте 3) части первой настоящего пункта, в течение тридцати календарных дней с даты регистрации в органах юстиции обязаны войти в состав совета представителей банковского омбудсмана.
4. Банковский омбудсман избирается сроком на три года.
Порядок избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана определяется настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Одно и тоже лицо не может быть избрано банковским омбудсманом более двух раз подряд.
5. Компетенция совета представителей:
1) предложение кандидатур для избрания на должность банковского омбудсмана, определение порядка голосования;
2) утверждение структуры и штата (офиса банковского омбудсмана);
3) определение порядка финансирования деятельности банковского омбудсмана;
4) утверждение внутренних правил банковского омбудсмана по согласованию с уполномоченным органом;
5) предоставление рекомендаций банковскому омбудсману по совершенствованию его деятельности по итогам анализа жалоб заемщиков – физических лиц на действия (бездействие) банковского омбудсмана, проведенного уполномоченным органом, и рассмотрения отчетов банковского омбудсмана;
6) рассмотрение ходатайства члена (членов) совета представителей о досрочном прекращении полномочий банковского омбудсмана по основаниям, предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи;
7) утверждение порядка учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений банковского омбудсмана по согласованию с уполномоченным органом;
8) иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности банковского омбудсмана, в соответствии с настоящим Законом.
6. Заседание совета представителей признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие на нем члены совета представителей обладают в совокупности пятьюдесятью и более процентами от общего числа голосов.
Банковский омбудсман избирается большинством голосов членов совета представителей, присутствовавших на заседании совета. Каждый член совета представителей при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос представителя уполномоченного органа является решающим.
Голосование по вопросу избрания банковского омбудсмана осуществляется тайным способом. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) кандидата, рекомендованного для избрания на должность банковского омбудсмана;
2) информацию, подтверждающую соответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 1 статьи 40-2 настоящего Закона;
3) сведения о занятии должности кандидата в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторских агентствах, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, о наличии признаков аффилированности к банкам, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторским агентствам, о работающих близких родственниках, супруге и (или) свойственниках в должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан;
4) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за» или «против».
7. Досрочное прекращение полномочий банковского омбудсмана осуществляется советом представителей банковского омбудсмана по следующим основаниям:
1) выявление несоответствия банковского омбудсмана требованиям, установленным пунктом 1 статьи 40-2 настоящего Закона;
2) занятие любой должности в банке, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторском агентстве, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, наличие признаков аффилированности банковского омбудсмана к банкам, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторским агентствам, занятие близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками банковского омбудсмана должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан;
3) неоднократное (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований настоящего Закона и внутренних правил банковского омбудсмана.
Досрочное прекращение полномочий банковского омбудсмана по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета представителей.
Письменное уведомление представляется совету представителей не менее чем за месяц до прекращения полномочий в порядке, установленном внутренними правилами банковского омбудсмана.
Статья 40-2. Требования к банковскому омбудсману
1. Не может быть рекомендовано для избрания банковским омбудсманом лицо:
1) не имеющее высшего экономического и (или) юридического образования;
2) не имеющее безупречной деловой репутации;
3) имеющее стаж работы в сфере предоставления финансовых услуг и (или) регулирования финансовых услуг менее пяти лет;
4) ранее являвшееся руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Данное требование применяется в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом;
5) признанное судом в установленном законом Республики Казахстан порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) состоящее на динамическом наблюдении с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе вызванными употреблением психоактивных веществ, в организациях службы охраны психического здоровья.
2. Банковский омбудсман не вправе занимать любую из должностей в банке, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторском агентстве, уполномоченном органе, Национальном Банке Республики Казахстан, быть аффилированным лицом банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и (или) коллекторских агентств, иметь близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников, работающих в должности руководителя уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан или их заместителей, а также руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан.
Статья 40-3. Порядок принятия решений банковским омбудсманом
1. Решение принимается банковским омбудсманом единолично и в письменной форме доводится до сведения сторон, участвующих в споре.
При принятии решений банковский омбудсман руководствуется законодательством Республики Казахстан и условиями заключенных договоров.
2. Банковский омбудсман не рассматривает обращения:
1) принятые к рассмотрению судом и (или) по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу;
2) по которым обращающееся лицо не представило письменное доказательство его обращения в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, лицу, которому уступлено право (требование) по договору банковского займа, с целью урегулирования возникшей ситуации в рамках договора банковского займа;
3) направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.
3. Решение банковского омбудсмана обязательно для банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору банковского займа, в случае принятия его физическим лицом.
Рассмотрение обращений физических лиц и принятие решений в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 40-1 настоящего Закона, осуществляются банковским омбудсманом безвозмездно.
Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, подписываемым банковским омбудсманом, с доведением его до сведения физического лица и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа.
Протокол должен содержать:
1) дату и место его подписания;
2) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) банковского омбудсмана;
3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), контактный номер телефона заявителя – физического лица, наименование банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лица, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору банковского займа, их адреса и реквизиты;
4) предмет спора или заявленное требование физического лица;
5) обстоятельства дела, установленные банковским омбудсманом;
6) решение банковского омбудсмана о полном либо частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления заявителя – физического лица;
7) срок исполнения решения банковского омбудсмана;
8) срок информирования банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком – физическим лицом договору банковского займа, о результатах исполнения решения.
4. По обращениям заемщиков – физических лиц, касающимся изменения условий исполнения обязательств по договорам банковского займа, банковский омбудсман содействует в достижении сторонами взаимоприемлемого решения и принятии согласованного сторонами решения об изменении условий исполнения обязательств по договору банковского займа.
В случае несогласия с решением банковского омбудсмана заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
В случае неисполнения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, решения банковского омбудсмана в установленный им срок банковский омбудсман обязан не позднее пяти рабочих дней информировать об этом уполномоченный орган.
Срок исполнения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, решения банковского омбудсмана составляет тридцать календарных дней, если иной срок не установлен по соглашению сторон.
Статья 40-4. Деятельность банковского омбудсмана
1. Деятельность банковского омбудсмана, в том числе порядок и сроки рассмотрения обращений по разрешению споров и принятия решений, осуществляется на основании внутренних правил банковского омбудсмана.
2. В целях надлежащего исполнения возложенных функций деятельность банковского омбудсмана финансируется за счет обязательных взносов банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, коллекторских агентств, которым уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа.
В случае неуплаты, несвоевременной уплаты либо уплаты обязательных взносов в неполном объеме банковский омбудсман в течение семи рабочих дней со дня направления им уведомления об уплате обязательных взносов информирует уполномоченный орган о ненадлежащем исполнении банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, коллекторским агентством, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, коллекторское агентство, которому уступлено право (требование) по заключенному с заемщиком договору банковского займа, обязаны уплачивать обязательные взносы в офис банковского омбудсмана в сроки и порядке, которые определены внутренними правилами банковского омбудсмана.
3. Банковский омбудсман по согласованию с советом представителей образует офис с организационной структурой и штатом.
4. Внутренние правила банковского омбудсмана должны определять:
1) структуру, задачи и полномочия ревизионной комиссии и других постоянно действующих органов (при наличии);