Закон Республики Казахстан Законы 6 июля 2024 г. 4:31 31 О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: 1) главу 12 дополнить статьей 135-1 следующего содержания: «Статья 135-1. Несообщение должностными лицами о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1. Несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. 2. То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.»; 2) в статье 147-1: в абзаце втором части первой: слово «двадцати» заменить словом «пятидесяти»; слова «от пяти до пятнадцати» заменить словами «от пяти до двадцати»; в абзаце втором части второй слова «от пятнадцати до тридцати» заменить словами «от двадцати до тридцати»; в абзаце втором части третьей слово «двадцати» заменить словом «шестидесяти»; 3) в статье 434: в части первой: абзац первый изложить в следующей редакции: «1. Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, –»; в абзаце втором слово «влечет» заменить словом «влекут»; дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания: «4. Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток. 5. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет административный арест на срок от двадцати до тридцати суток. 6. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влечет штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.»; 4) в статье 434-2: в абзаце втором части первой слово «пяти» заменить словом «десяти»; в абзаце втором части второй слово «десяти» заменить словом «двадцати»; 5) абзац первый части первой статьи 449: после слова «попрошайничества,» дополнить словами «занятия проституцией,»; после слова «оказания» дополнить словом «иных»; 6) заголовок и абзац первый части первой статьи 450 после слова «проституцией» дополнить словами «, оказания иных услуг сексуального характера»; 7) дополнить статьей 730-1 следующего содержания: «Статья 730-1. Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан 1. Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 135-1 настоящего Кодекса. 2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан и его заместители.»; 8) в подпункте 65) части первой статьи 804 слово «ребенка» заменить словами «детей Республики Казахстан». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 5 июля 2024 года № 112-VІIІ ЗРК