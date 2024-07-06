Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) главу 12 дополнить статьей 135-1 следующего содержания:

«Статья 135-1. Несообщение должностными лицами о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

2. То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

2) в статье 147-1:

в абзаце втором части первой:

слово «двадцати» заменить словом «пятидесяти»;

слова «от пяти до пятнадцати» заменить словами «от пяти до двадцати»;

в абзаце втором части второй слова «от пятнадцати до тридцати» заменить словами «от двадцати до тридцати»;

в абзаце втором части третьей слово «двадцати» заменить словом «шестидесяти»;

3) в статье 434:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, –»;

в абзаце втором слово «влечет» заменить словом «влекут»;

дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«4. Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах –

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.

5. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет административный арест на срок от двадцати до тридцати суток.

6. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное лицами, к которым административный арест в соответствии

с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, –

влечет штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.»;

4) в статье 434-2:

в абзаце втором части первой слово «пяти» заменить словом «десяти»;

в абзаце втором части второй слово «десяти» заменить словом «двадцати»;

5) абзац первый части первой статьи 449:

после слова «попрошайничества,» дополнить словами «занятия проституцией,»;

после слова «оказания» дополнить словом «иных»;

6) заголовок и абзац первый части первой статьи 450 после слова «проституцией» дополнить словами «, оказания иных услуг сексуального характера»;

7) дополнить статьей 730-1 следующего содержания:

«Статья 730-1. Уполномоченный орган в области защиты

прав детей Республики Казахстан

1. Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 135-1 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа

в области защиты прав детей Республики Казахстан и его заместители.»;

8) в подпункте 65) части первой статьи 804 слово «ребенка» заменить словами «детей Республики Казахстан».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июля 2024 года

№ 112-VІIІ ЗРК