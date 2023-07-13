Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

1) часть первую пункта 1 статьи 182 дополнить подпунк­том 6) следующего содержания:

«6) при проведении проверки законности источников приобретения (происхождения) актива в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

2) пункт 2 статьи 249 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) обращения в доход государства имущества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

3) статью 261 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» могут быть установлены иные основания признания лица добросовестным приобретателем.».

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

1) подпункт 3) части первой пункта 2 статьи 742 изложить в следующей редакции:

«3) в третью очередь производится изъятие денег по обязательствам клиента перед бюджетом, а также по требованию о взыскании активов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;»;

2) часть первую пункта 5 статьи 830 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) уполномоченному органу по возврату активов – по письменному запросу, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, утвержденного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;».

3. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

пункт 2 статьи 81 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) обращения в доход государства земельного участка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.».

4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

1) подпункт 10) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«10) принцип своевременности – зачисление поступлений в республиканский и местные бюджеты, на контрольный счет наличности Национального фонда Республики Казахстан и перевод их на счета Правительства в Национальном Банке Республики Казахстан, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования, Специальный государственный фонд, зачисление и распределение поступлений в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза, принятие обязательств государственными учреждениями в соответствии с индивидуальными планами финансирования по обязательствам, проведение платежей в соответствии с индивидуальными планами финансирования по платежам и перечисление бюджетных средств на счета получателей бюджетных средств в сроки с соблюдением порядка, определенного соответствующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан;»;

2) часть третью пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Консолидированным бюджетом является централизованный денежный фонд государства, объединяющий республиканский бюджет, бюджеты областей, городов республиканского значения, столицы, поступления и расходы Национального фонда Республики Казахстан, поступления и выплаты Фонда компенсации потерпевшим, поступления и расходы Фонда поддержки инфраструктуры образования, поступления и расходы Специального государственного фонда, поступления и расходы Государственного фонда социального страхования, поступления и расходы Фонда социального медицинского страхования, без учета взаимопогашаемых операций между ними.»;

3) подпункты 4) и 5) пункта 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«4) штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд;

5) другие неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд.»;

4) главу 8 дополнить статьей 52-4 следующего содержания:

«Статья 52-4. Поступления в Специальный государственный фонд

Неналоговыми поступлениями в Специальный государственный фонд являются:

1) деньги, в том числе от реализации имущества, возвращенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

2) деньги от реализации иного имущества, поступившего в собственность управляющей компании либо в результате ее деятельности по управлению активами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

5) подпункт 8-1) пункта 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«8-1) выработка предложений и рассмотрение вопросов по распределению средств Фонда поддержки инфраструктуры образования и Специального государственного фонда;»;

6) в статье 88:

пункт 1 дополнить подпунктами 16) и 17) следующего содержания:

«16) с зачислением поступлений денег, направляемых в Специальный государственный фонд, и расходованием их в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов (счет Специального государственного фонда);

17) с зачислением поступлений денег Специального государственного фонда и расходованием их в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов (специальный счет центрального и (или) местного уполномоченных органов соответствующей сферы).»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Операции по поступлениям и проведенным платежам, и (или) переводам денег с контрольных счетов наличности соответствующих бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда, от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг) учитываются в соответствии с единой бюджетной классификацией и кодами государственных учреждений.»;

7) подпункт 2) пункта 2 статьи 90 изложить в следующей редакции:

«2) распределение поступлений между республиканским, местными бюджетами, Национальным фондом Республики Казахстан, Фондом компенсации потерпевшим, Фондом поддержки инфраструктуры образования, Специальным государственным фондом и бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза;»;

8) статьи 92 и 94 изложить в следующей редакции:

«Статья 92. Распределение поступлений между республиканским, местными бюджетами, Национальным фондом Республики Казахстан, Фондом компенсации потерпевшим, Фондом поддержки инфраструктуры образования, Специальным государственным фондом и бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза

1. Распределение поступлений между республиканским, местными бюджетами, Национальным фондом Республики Казахстан, Фондом компенсации потерпевшим, Фондом поддержки инфраструктуры образования, Специальным государственным фондом и бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза осуществляется каждый рабочий день центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Распределение поступлений осуществляется на основании утверждаемой центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию таблицы распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан, Фондом компенсации потерпевшим, Фондом поддержки инфраструктуры образования, Специальным государственным фондом и бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза, нормативов распределения доходов между областным бюджетом и его районными (городов областного значения) бюджетами, устанавливаемых решением областного маслихата, а также перечня организаций нефтяного сектора.»;

«Статья 94. Возврат из бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений либо их зачет в счет погашения задолженности

1. Возврат из бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений по кодам классификации поступлений в бюджет единой бюджетной классификации осуществляются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании платежных поручений органов государственных доходов.

Платежное поручение на возврат из бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм неналоговых поступлений в бюджет, Национальный фонд Республики Казахстан, Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования, Специальный государственный фонд, за исключением администрируемых органами государственных доходов поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, составляются на основании заключения уполномоченных органов, ответственных за их взимание.

Уполномоченный орган, ответственный за взимание неналоговых поступлений в бюджет, Национальный фонд Республики Казахстан, Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования, Специальный государственный фонд, за исключением администрируемых органами государственных доходов поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, составляет и представляет в органы государственных доходов заключение на возврат из бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм.

Достоверность данных заключений и обоснованность их представления обеспечивают руководители уполномоченных органов.

2. Уполномоченный орган, ответственный за взимание поступлений в бюджет, Национальный фонд Республики Казахстан, Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования, Специальный государственный фонд, обеспечивает полноту и своевременность поступлений, администрируемых им, и осуществляет мониторинг за их поступлением, возвратом излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений или их зачетом в счет погашения задолженностей в бюджет.

3. Перечень уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, Национальный фонд Республики Казахстан, Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования, Специальный государственный фонд, а также за возврат из бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм в бюджет, Национальный фонд Республики Казахстан, Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования, Специальный государственный фонд неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Перечень уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в местный бюджет, за возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм и осуществляющих контроль за поступлениями в бюджет неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, определяется соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).

4. Платежные поручения представляются по форме, установленной банковским законодательством Республики Казахстан.

Заключения представляются по форме, установленной центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

5. Возврат из бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений осуществляются в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

9) в статье 97:

абзац первый пункта 5-3 изложить в следующей редакции:

«5-3. Территориальное подразделение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета осуществляет текущий контроль при проведении платежей Фонда поддержки инфраструктуры образования, счета местного исполнительного органа по поддержке инфраструктуры образования, Специального государственного фонда, специального счета центрального и (или) местного уполномоченного органа соответствующей сферы, который заключается в проверке счетов к оплате на:»;

пункт 6-3 изложить в следующей редакции:

«6-3. При выделении средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда и их использовании несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, аким области, города республиканского значения, столицы и первый руководитель центрального и (или) местного уполномоченного органа соответствующей отрасли, ответственного за использование средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда.»;

10) часть первую пункта 3 статьи 98 изложить в следующей редакции:

«3. Не допускается выставление инкассовых распоряжений на единый казначейский счет и счета в иностранной валюте, открытые центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета, на специальные счета внешних займов или связанных грантов, Фонда поддержки инфраструктуры образования, счета к специальным счетам внешних займов или связанных грантов, Фонда поддержки инфраструктуры образования, контрольные счета наличности соответствующих бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан, временного размещения денег, реконвертации внешних займов или связанных грантов, Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда, на счет дирекции по реализации пилотного национального проекта в области образования.»;

11) пункт 3-1 статьи 104 изложить в следующей редакции:

«3-1. Остатки денег Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда не подлежат изъятию (перечислению) в государственный бюджет.»;

12) подпункт 1) пункта 1 статьи 124 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«отчет о поступлениях и расходах Специального государственного фонда;».

5. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) в статье 3:

пункт 3):

после цифр «194,» дополнить цифрами «195,»;

после слов «217 – доход, сумма которого превышает пять тысяч месячных расчетных показателей;» дополнить словами «218-1 – деньги, права на имущество и (или) иное имущество на сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей;»;

после слов «234 – стоимость перемещенных товаров, превышающая двадцать тысяч месячных расчетных показателей;» дополнить словами «235-1 – сумма незаконно вывезенной, пересланной или переведенной суммы валютных ценностей, превышающая сто тысяч месячных расчетных показателей;»;

пункт 29) после слов «218 (пунктом 1) части третьей),» дополнить словами «218-1 (пунктом 1) части четвертой),»;

в пункте 38):

после слов «218 – деньги и (или) иное имущество, полученные преступным путем, на сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей;» дополнить словами «218-1 – деньги, права на имущество и (или) иное имущество, на сумму, превышающую десять тысяч месячных расчетных показателей;»;

слова «235 – сумма невозвращенных средств в национальной и (или) иностранной валюте, превышающая сорок пять тысяч месячных расчетных показателей;» заменить словами «235-1 – сумма незаконно вывезенной, пересланной или переведенной суммы валютных ценностей, превышающая сорок пять тысяч месячных расчетных показателей;»;

2) часть четвертую статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4. Иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно не проживающие на территории Республики Казахстан, совершившие преступление за пределами Республики Казахстан, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если это деяние направлено против интересов Республики Казахстан, совершения коррупционного преступления или преступления в сфере экономической деятельности и в случаях, предусмотренных международным договором Республики Казахстан, если они не были осуждены в другом государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Республики Казахстан.»;

3) пункт 2) части первой статьи 55 после цифр «218,» дополнить цифрами «218-1,»;

4) дополнить статьей 67-1 следующего содержания:

«Статья 67-1. Освобождение от уголовной ответственности при выполнении условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов

Лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, может быть освобождено от уголовной ответственности.»;

5) статью 71 дополнить частью 4-1 следующего содержания:

«4-1. Течение сроков давности приостанавливается с момента поступления в суд или орган уголовного преследования ходатайства о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов от подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или его защитника до момента его полного исполнения.

В случае отказа одной из сторон от заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов течение сроков давности возобновляется.»;

6) статью 195 дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они причинили особо крупный ущерб, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.»;

7) дополнить статьей 218-1 следующего содержания:

«Статья 218-1. Сокрытие незаконно приобретенных активов от обращения в доход государства, а также их легализация (отмывание)

1. Сокрытие субъектом и (или) аффилированным лицом, определенным Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», незаконно приобретенных активов в крупном размере от обращения в доход государства путем представления заведомо недостоверных, неполных либо искаженных сведений в декларации о раскрытии активов, подаваемой в соответствии Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Вовлечение субъектом и (или) аффилированным лицом, определенным Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», в законный оборот активов, указанных в части первой настоящей статьи, или любых доходов от них в крупном размере посредством совершения сделок по их отчуждению, конверсии или переводу, сокрытия или утаивания их подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на активы или их принадлежности либо посредничество в совершении вышеуказанных действий, а равно отчуждение и (или) обременение в любой форме, а также передача в доверительное управление активов в крупном размере без предварительного или надлежащего либо своевременного уведомления уполномоченного органа по возврату активов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) преступной группой;

3) в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1) настоящей части, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечания.

1. Лицо, добровольно заявившее о готовящихся либо совершенных действиях, предусмотренных настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи, или иного преступления.

2. Под «активами» в настоящей статье понимаются имущественные блага или права (имущество), находящиеся в Республике Казахстан или за ее пределами, включая любые имущественные блага или права, извлеченные (извлекаемые) из этого имущества или приобретенные за счет этого имущества.»;

8) статью 235 исключить;

9) дополнить статьей 235-1 следующего содержания:

«Статья 235-1. Незаконный вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей

1. Вывоз, пересылка или перевод из Республики Казахстан валютных ценностей в объемах (размерах), превышающих истинную стоимость (цену) соответствующих сделок и иных встречных оплате обязательств, в том числе путем использования подложных документов, искусственного завышения стоимости (цены) работ, услуг, товаров, –

наказываются штрафом в размере пятидесятикратной суммы незаконно вывезенной, пересланной или переведенной суммы валютных ценностей либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Вывоз, пересылка или перевод из Республики Казахстан валютных ценностей в крупном размере в счет оплаты работ, услуг, товаров и по иным возмездным договорам при отсутствии намерений сторон исполнить соответствующие обязательства о выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров и иные встречные оплате обязательства, в том числе путем использования подложных документов, совершения сделок и (или) действий для вида (без намерения создать реальные правовые последствия), – наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от семи до двенадцати лет либо лишением свободы на тот же срок.»;

10) в статье 367:

в абзаце втором части первой слова «или без таковой» исключить;

в абзаце втором части второй слова «или без таковой» исключить;

11) в абзаце втором части первой статьи 368 слова «или без таковой» исключить;

12) статьи 373 и 374 исключить;

13) статью 430 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Незаконное отчуждение, обременение имущества, конфискованного решением или приговором (постановлением) суда, а равно имущества, обращенного в доход государства, либо имущества, на которое наложен арест по делам, связанным с возвратом государству незаконно приобретенных активов, совершенные в целях уклонения от исполнения судебных актов, –

наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.».

6. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) часть первую статьи 36 после цифр «67,» дополнить цифрами «67-1,»;

2) часть первую статьи 58 после слов «заместители Генерального Прокурора Республики Казахстан, их старшие помощники и помощники,» дополнить словами «первый руководитель ведомства органов прокуратуры по возврату активов, его заместители,»;

3) часть третью статьи 136 после цифр «218,» дополнить цифрами «218-1,»;

4) в статье 187:

в части первой цифры «373, 374,» исключить;

часть третью после слов «218 (пунктом 1) части третьей),» дополнить словами «218-1 (пунктом 1) части четвертой),»;

в части 3-1 цифры «235,» заменить цифрами «235-1,»;

в абзаце первом части 4-1 слова «195 (частями третьей и четвертой),» заменить словами «195 (частями третьей, четвертой и пятой),»;

часть шестую после слов «218 (частями первой и второй, пунктами 2) и 3) части третьей),» дополнить словами «218-1 (частями первой, второй и третьей, пунктами 2) и 3) части четвертой),»;

5) абзац первый части второй статьи 192 после слов «о признании вины» дополнить словами «или сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов»;

6) часть третью статьи 201 дополнить пунктом 3) следующего содержания:

«3) представление уполномоченному органу по возврату активов сведений, связанных с незаконным приобретением и выводом активов, полученных в ходе уголовного производства.»;

7) часть первую статьи 291 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При невыполнении условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов постановление о прекращении досудебного расследования или уголовного преследования отменяется по ходатайству прокурора судом, вынесшим такое постановление.»;

8) статью 565 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«4. В запросе (поручении, ходатайстве) об оказании правовой помощи в форме конфискации дополнительно указываются сведения об имуществе, которое находится на территории Республики Казахстан и подлежит конфискации, а также данные о собственнике, владельце этого имущества, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и место нахождения.

В запросе (поручении, ходатайстве) о правовой помощи в форме конфискации могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи.

5. К запросу (поручению, ходатайству) об оказании правовой помощи в форме конфискации прилагаются документы, предусмотренные международным договором Республики Казахстан, а если это не предусмотрено международным договором Республики Казахстан, прилагаются следующие документы:

1) заверенная иностранным судом копия приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства, которыми предусмотрена конфискация находящегося на территории Республики Казахстан имущества, а также доказательства их вступления в законную силу;

2) доказательства, подтверждающие нахождение на территории Республики Казахстан имущества, подлежащего конфискации;

3) перевод указанных в пунктах 1) и 2) настоящей части документов на казахском и русском языках.»;

9) статью 577 дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

«7. По запросу запрашивающей стороны компетентными органами Республики Казахстан могут быть приняты также иные процессуальные меры, предусмотренные международными договорами Республики Казахстан.

8. Запросы, предусмотренные настоящей статьей, рассматриваются судом по месту жительства или месту нахождения в Республике Казахстан лица, в отношении имущества которого приговором, постановлением или иным решением суда иностранного государства принято решение о конфискации, а в случае, если это лицо не имеет места жительства или места нахождения в Республике Казахстан либо его место нахождения неизвестно, – по месту нахождения в Республике Казахстан его имущества, подлежащего конфискации.»;

10) статью 608 дополнить частями 1-1, 2-1, 7-1 и 7-2 следующего содержания:

«1-1. Рассмотрение запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи в форме конфискации осуществляется в судебном заседании с извещением лица, в отношении имущества которого приговором, постановлением или иным решением суда иностранного государства принято решение о конфискации, других заинтересованных лиц, в собственности, владении, пользовании или распоряжении которых находится имущество, подлежащее конфискации, и (или) их представителей либо защитников, компетентного органа иностранного государства и прокурора о месте, дате и времени рассмотрения запроса.

Лица, указанные в абзаце первом настоящей части, проживающие или находящиеся на территории Республики Казахстан, должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не позднее тридцати суток до дня судебного заседания. Извещения лицам, проживающим или находящимся за пределами Республики Казахстан, и в компетентный орган иностранного государства направляются в порядке, предусмотренном международным договором и законодательством Республики Казахстан, не позднее шести месяцев до дня судебного заседания.

Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания суда, за исключением лиц, участие которых в судебном заседании признано судом обязательным, не препятствует рассмотрению запроса компетентного органа иностранного государства.»;

«2-1. В постановлении суда о признании и принудительном исполнении приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства в части конфискации имущества полностью или частично указываются:

1) наименование суда иностранного государства, время и место постановления приговора, постановления или иного решения о конфискации;

2) сведения о последнем месте жительства, месте работы и роде занятий в Республике Казахстан лица, осужденного судом иностранного государства;

3) описание преступления, в совершении которого осужденный признан виновным, и уголовный закон иностранного государства, на основании которого он осужден и принято решение о конфискации имущества;

4) статья Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающая ответственность за преступление, совершенное осужденным;

5) сведения об имуществе, находящемся на территории Республики Казахстан и подлежащем конфискации;

6) порядок обжалования постановления.

В постановлении суда об отказе в признании и принудительном исполнении приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства в части конфискации имущества должны быть указаны основания для такого отказа.»;

«7-1. В признании и принудительном исполнении приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства в части конфискации находящегося на территории Республики Казахстан имущества отказывается по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 569 настоящего Кодекса, а также в следующих случаях, если:

1) приговор, постановление или иное решение суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, не вступили в законную силу;

2) имущество, которое подлежит конфискации, находится на территории, на которую не распространяется юрисдикция Республики Казахстан;

3) деяние, в связи с которым приговором, постановлением или иным решением суда иностранного государства предусмотрена конфискация имущества, совершено на территории Республики Казахстан и (или) это деяние по законодательству Республики Казахстан не является преступлением;

4) законодательство Республики Казахстан не предусматривает конфискации имущества за деяние, аналогичное деянию, в связи с которым приговором, постановлением или иным решением суда иностранного государства назначена конфискация;

5) в отношении указанного в запросе компетентного органа иностранного государства лица за то же самое деяние вступил в законную силу приговор, прекращено производство по уголовному делу, а равно имеется неотмененное решение органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела;

6) приговор, постановление или иное решение суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, не могут быть исполнены по основаниям, предусмотренным международным договором или законодательством Республики Казахстан;

7) в Республике Казахстан в связи с тем же деянием осуществляется уголовное преследование лица, о конфискации имущества которого направлен запрос компетентного органа иностранного государства;

8) на имущество, о конфискации которого поступил запрос компетентного органа иностранного государства, взыскание обращено приговором, решением или постановлением суда Республики Казахстан по уголовному, гражданскому делам или делу об административном правонарушении;

9) имущество, указанное в приговоре, постановлении или ином решении суда иностранного государства, не подлежит конфискации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7-2. На основании вступившего в законную силу постановления суда о признании и принудительном исполнении приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства в части конфискации находящегося на территории Республики Казахстан имущества судом выдается исполнительный лист, в котором должна быть указана резолютивная часть приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства, а также резолютивная часть постановления суда о признании приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства и их принудительном исполнении полностью или частично.

Исполнительный лист с копиями приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства и копией постановления суда о признании и принудительном исполнении приговора, постановления или иного решения суда иностранного государства направляются для исполнения в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.»;

11) часть первую статьи 612 дополнить пунктом 3) следующего содержания:

«3) в форме соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов по преступлениям небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан.»;

12) дополнить статьями 617-1, 617-2, 617-3, 617-4 и 617-5 следующего содержания:

«Статья 617-1. Условия для заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов

1. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов может быть заключено при наличии следующих условий:

1) добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым, подсудимым желания на заключение процессуального соглашения;

2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда.

2. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов не может быть заключено в отношении совокупности преступлений, если хотя бы одно из них не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьей и статьей 612 настоящего Кодекса.

Статья 617-2. Последствия заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов

1. Последствиями заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов являются:

1) завершение досудебного расследования в сроки, установленные статьей 192 настоящего Кодекса;

2) проведение судебного разбирательства дела в соответствии с частью второй статьи 382 и главой 64 настоящего Кодекса.

2. Невыполнение лицом условий заключенного процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов влечет возобновление прекращенного досудебного расследования или уголовного преследования в порядке, предусмотренном статьей 291 настоящего Кодекса.

3. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеют право отказаться от процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения.

4. Отказ сторон от заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов не препятствует заявлению ходатайства о его заключении повторно.

Статья 617-3. Порядок рассмотрения ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов

1. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый вправе заявить ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату. Процессуальное соглашение может быть заключено по инициативе прокурора.

2. Орган, осуществляющий расследование, получив ходатайство от подозреваемого, обвиняемого, подсудимого либо защитника о заключении процессуального соглашения о производстве в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, с учетом оснований, предусмотренных статьей 613 настоящего Кодекса, в течение трех суток направляет поступившее ходатайство вместе с материалами уголовного дела прокурору для решения вопроса о заключении процессуального соглашения.

Прокурор истребует дело из органа, осуществляющего расследование, выполняет действия, предусмотренные частями третьей и четвертой настоящей статьи, усмотрев в деле возможность заключения процессуального соглашения, предлагает стороне защиты обсудить вопрос о его заключении либо письменно сообщает об отказе в удовлетворении ходатайства.

3. Прокурор при рассмотрении вопроса о возможности заключения процессуального соглашения обязан проверить:

1) подпадает ли деяние, совершенное лицом, под процессуальное соглашение о производстве в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов;

2) добровольность заявленного лицом ходатайства о заключении процессуального соглашения и осведомленность о последствиях его заключения;

3) лицо не оспаривает собранные доказательства и квалификацию деяния;

4) согласие лица с характером и размером причиненного им вреда и гражданским иском;

5) отсутствие в деле обстоятельств, влекущих прекращение уголовного преследования.

Для выяснения указанных обстоятельств прокурор вызывает подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (требует доставления содержащегося под стражей), его защитника и потерпевшего, у которых выясняет мнение о возможности заключения процессуального соглашения. Лицу, подавшему ходатайство, прокурор разъясняет последствия заключения процессуального соглашения, право отказаться от его заключения.

4. Получение согласия потерпевшего на заключение процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов не требуется.

Решение по ходатайству о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов принимается в течение десяти суток с момента поступления уголовного дела в прокуратуру.

Отказ прокурора от заключения процессуального соглашения обжалованию не подлежит, однако это не препятствует заключению процессуального соглашения в дальнейшем.

Статья 617-4. Порядок составления процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов

1. В процессуальном соглашении о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов указываются:

1) дата и место его составления;

2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее процессуальное соглашение;

3) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, заключающего процессуальное соглашение, дата и место его рождения, место жительства и род занятий, фамилия, имя, отчество (при его наличии) его защитника;

4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с положениями настоящего Кодекса;

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающие ответственность за данное преступление;

6) признание подозреваемым, обвиняемым или подсудимым своей вины в совершении преступления и обязанность добровольного возвращения незаконно приобретенных активов, в том числе находящихся за пределами Республики Казахстан;

7) перечень и описание незаконно приобретенных активов, подлежащих возврату, место их нахождения, в том числе активов, находящихся за пределами Республики Казахстан;

8) обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, наказание, и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого при соблюдении им условий и выполнении обязательств, указанных в процессуальном соглашении;

9) вопросы освобождения лица от уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса Республики Казахстан, о котором будет ходатайствовать прокурор;

10) действия, которые подозреваемый, обвиняемый или подсудимый обязуются совершить после заключения процессуального соглашения;

11) сроки и способы перечисления (перевода) или передачи незаконно приобретенных активов в Специальный государственный фонд или управляющую компанию, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов;

12) обязанность подозреваемого, обвиняемого или подсудимого по взаимодействию и сотрудничеству с прокурором по вопросам уголовного расследования и возврату незаконно приобретенных активов;

13) последствия заключения процессуального соглашения и действия прокурора по уголовному делу после заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов;

14) последствия невыполнения подозреваемым, обвиняемым или подсудимым условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов;

15) другие условия и обязанности, согласованные сторонами в процессуальном соглашении о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

2. Условия процессуального соглашения должны предусматривать возврат сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, в случаях, когда лицо получало такие сверхдоходы в связи с благоприятными неконкурентными условиями ведения предпринимательской деятельности, в том числе установленными в законодательных и иных нормативных правовых актах, а равно в результате фактической концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг, в том числе путем прямого или опосредованного владения акциями (долями участия в уставных капиталах) субъектов рынка, занимающих и (или) занимавших доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке.

3. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов заключается в письменном виде и подписывается прокурором, подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, а также его защитником.

До подписания процессуального соглашения подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право наедине и конфиденциально обсудить его положения со своим защитником.

Статья 617-5. Действия прокурора, следователя по уголовному делу после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов

1. После подписания процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов прокурор рассматривает вопрос о необходимости отмены либо изменения меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. В случае необходимости проведения по делу следственных и процессуальных действий прокурор направляет дело в орган досудебного расследования.

2. Следователь осуществляет сбор доказательств в объеме, достаточном для подтверждения вины подозреваемого, обвиняемого.

3. В случае, если в результате досудебного расследования будут установлены иные обстоятельства совершения преступления, не предусмотренные процессуальным соглашением, данное соглашение подлежит пересмотру в порядке и сроки, которые предусмотрены статьями 617-3 и 617-4 настоящего Кодекса, либо прекращает свое действие.

4. В случае отсутствия необходимости проведения следственных и процессуальных действий после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов досудебное расследование по делу считается оконченным и прокурор незамедлительно направляет его в суд без обвинительного акта, о чем уведомляет потерпевшего и его представителя (при наличии).»;

13) статью 622 дополнить пунктом 3) следующего содержания:

«3) в стадии досудебного производства либо в ходе судебного разбирательства заключено процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов со всеми подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми.»;

14) в статье 623:

заголовок и абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«Статья 623. Действия судьи по делу, поступившему с процессуальным соглашением о признании вины, процессуальным соглашением о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, заключенным на стадии досудебного производства

1. Судья, получив уголовное дело с процессуальным соглашением о признании вины, процессуальным соглашением о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов и ходатайством о рассмотрении дела в согласительном производстве, проверяет соответствие заключенного процессуального соглашения требованиям закона, после чего выносит постановление о:»;

в части второй и абзаце первом части третьей слова «о признании вины» исключить;

15) части первую, третью, четвертую и пятую статьи 625 изложить в следующей редакции:

«1. В судебном заседании после разрешения отводов и ходатайств председательствующий объявляет о начале рассмотрения процессуального соглашения о признании вины, процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов и предлагает прокурору изложить его сущность.»;

«3. Выяснив позицию подсудимого, председательствующий предлагает защитнику и прокурору сообщить их мнение относительно процессуального соглашения в форме сделки о признании вины или в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, а также уточняет, поддерживают ли они процессуальное соглашение.

4. Председательствующий в судебном заседании при необходимости может опрашивать прокурора, подсудимого и его защитника по вопросу соблюдения предусмотренного законом порядка заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины или в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

5. После окончания рассмотрения процессуального соглашения председательствующий выясняет у подсудимого, какой срок ему потребуется для добровольного исполнения судебного акта в части имущественных взысканий, предусмотренных в соглашении, при этом выясняет его семейное и материальное положение. По окончании рассмотрения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов председательствующий выясняет у подсудимого, в какой срок им будет выполнено процессуальное соглашение в части возврата незаконно приобретенных активов и подтверждает ли он способ и порядок их возврата.

Подсудимому должно быть также предоставлено право что-либо дополнительно сообщить суду. После выслушивания подсудимого председательствующий удаляется в совещательную комнату и сообщает время оглашения судебного решения.»;

16) часть первую статьи 626 дополнить пунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) постановление о прекращении производства по уголовному делу с процессуальным соглашением о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов;»;

17) в статье 628:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Государственный обвинитель, подсудимый и его защитник в ходе главного судебного разбирательства по уголовному делу вправе заявить ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины, процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

При поступлении ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины или в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов судья прерывает судебное разбирательство и предоставляет сторонам разумный срок для его заключения.»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. После заключения процессуальное соглашение о признании вины или процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов предоставляется судье, который проверяет его на соответствие требованиям закона и принимает одно из следующих мотивированных решений:»;

18) часть первую статьи 629 после цифр «616» дополнить словами «и статье 617-4».

7. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) статью 1 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Положения настоящего Кодекса не распространяются на отношения, связанные с возвратом незаконно приобретенных активов, в том числе на создание и деятельность управляющей компании, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

2) в пункте 4 статьи 80 слова «а также на проекты нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «на проекты нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также на проекты нормативных правовых актов уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, по вопросам валютного регулирования».

8. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Порядок рассмотрения дел по возврату государству незаконно приобретенных активов по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», осуществляется судом по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

2) статью 11 дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Предварительные обеспечительные меры в виде наложения ареста на активы субъекта, являющегося собственником, осуществляются в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

3) в статье 54:

подпункт 3) части третьей дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Прокурор вправе обратиться в суд для восстановления нарушенных прав и защиты интересов субъектов квазигосударственного сектора, крупного предпринимательства, в том числе банков, получавших государственную поддержку, а также подавать иски о признании недействительными сделок и применении последствий недействительности сделок, совершенных субъектами квазигосударственного сектора, крупного предпринимательства, в том числе банками, получавшими государственную поддержку; об истребовании их имущества из чужого незаконного владения; о возмещении ущерба, причиненного субъектам квазигосударственного сектора, крупного предпринимательства, в том числе банкам, получавшим государственную поддержку; об оспаривании решений органов в отношении субъектов квазигосударственного сектора, крупного предпринимательства, в том числе банков, получавших государственную поддержку.»;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«5. Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными правами, а также несет все процессуальные обязанности истца, кроме права на заключение мирового соглашения, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации и соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. Отказ прокурора от иска, предъявленного в защиту интересов другого лица, не лишает это лицо права требовать рассмотрения дела по существу после уплаты им государственной пошлины в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Иски, заявления прокурора в суд, предусмотренные абзацем вторым подпункта 3) части третьей настоящей статьи, подаются в отношении субъектов и (или) их аффилированных лиц, определенных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», либо в отношении иных лиц в связи с осуществлением уполномоченным органом по возврату активов мер по поиску и возврату активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

4) подраздел 3 дополнить главой 30-1 следующего содержания:

«Глава 30-1. Производство по делам об оспаривании действий (бездействия) уполномоченного органа по возврату активов

Статья 301-1. Подача заявления

1. В случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», лицо, являющееся собственником актива, вправе оспорить действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов.

Лицо, являющееся собственником актива, может обратиться в суд после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, установленного Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

2. Заявление может быть подано в течение десяти рабочих дней с момента совершения действия (бездействия) уполномоченного органа по возврату активов.

3. Заявление подается в суд по правилам подсудности, установленным главой 3 настоящего Кодекса.

4. К заявлению должны быть приобщены доказательства, свидетельствующие о нарушении права лица, являющегося собственником актива.

Статья 301-2. Рассмотрение заявления

1. Заявление, поступившее в сроки, установленные статьей 301-1 настоящего Кодекса, должно быть рассмотрено в течение двадцати рабочих дней.

2. Заявление рассматривается судом с участием заявителя и представителя уполномоченного органа по возврату активов.

Неявка в суд указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела.

Статья 301-3. Решение суда по заявлению и его исполнение

1. Решение суда выносится в соответствии с требованиями статьи 228 настоящего Кодекса.

2. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство в течение трех рабочих дней со дня вручения копии решения.»;

5) часть вторую статьи 466 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) основанием дел служат иски и заявления прокурора в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

6) статью 476 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Принятие запросов об оказании правовой помощи, адресованных судам Республики Казахстан, от судов и компетентных органов иностранных государств может осуществляться уполномоченным органом по возврату активов, иными компетентными органами Республики Казахстан, если это предусмотрено международными договорами Республики Казахстан.».

9. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

часть первую пункта 4 статьи 3 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.».

10. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности»:

1) в подпункте 1) части первой пункта 4 статьи 12 слова «195 (частью четвертой),» заменить словами «195 (частями четвертой и пятой),»;

2) дополнить статьей 26 следующего содержания:

«Статья 26. Взаимодействие с уполномоченным органом по возврату активов

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» представлять уполномоченному органу по возврату активов получаемые ими в ходе оперативно-розыскной деятельности сведения, в том числе составляющие государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, за исключением:

1) сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

2) сведений об организации оперативно-розыскной деятельности, о конкретных оперативно-розыскных мероприятиях, об источниках и способах получения информации;

3) сведений, касающихся личной жизни, чести и достоинства личности, если в них не содержится информация о совершении запрещенных законом действий.».

11. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

подпункт 7) части первой статьи 56 изложить в следующей редакции:

«7) совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, определяет порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения выполнения резидентами Республики Казахстан требования репатриации;».

12. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

1) подпункт 4-4) части первой статьи 11 изложить в следующей редакции:

«4-4) если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 216, 218, 218-1, 235-1, 237, 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан;»;

2) в статье 14-2:

часть первую дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) изменении бенефициарного собственника юридического лица.»;

в части второй слова «и 7)» заменить словами «, 7) и 8)».

13. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

в части второй пункта 4 статьи 50:

подпункт 1-4) изложить в следующей редакции:

«1-4) предоставление в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, банками, Национальным Банком Республики Казахстан органу государственных доходов информации и (или) документов по экспортным или импортным операциям, подлежащим контролю в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) предоставление банками информации, сведений и документов, составляющих банковскую тайну, по лицам, включенным в реестр, по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, утвержденного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».».

14. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

1) часть первую пункта 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения, полученные аудитором и (или) аудиторской организацией при исполнении договора на проведение аудита, аудита по налогам, составляют коммерческую тайну, за исключением сведений, представляемых органам государственных доходов, а также сведений, раскрываемых (передаваемых) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» уполномоченному органу по возврату активов.»;

2) в пункте 2 статьи 20:

подпункт 2) дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) сообщать руководителю аудиторской организации, участником которой он является, сведения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», включая сведения, составляющие коммерческую тайну.»;

3) пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) раскрывать (передавать) уполномоченному органу по возврату активов сведения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», включая сведения, составляющие коммерческую тайну.».

15. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

часть первую пункта 3 статьи 43 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) уполномоченному органу по возврату активов по письменному запросу, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, утвержденного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;».

16. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) в статье 1:

подпункт 3-4) изложить в следующей редакции:

«3-4) реестр бенефициарных собственников юридических лиц – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

дополнить подпунктом 3-5) следующего содержания:

«3-5) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;»;

2) в подпункте 2-2) части первой пункта 3 статьи 5:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента, реестра бенефициарных собственников юридических лиц либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При этом субъект финансового мониторинга в случае, если при выявлении бенефициарного собственника предоставленная юридическим лицом информация не соответствует информации, указанной в реестре бенефициарных собственников юридических лиц, и имеются достаточные основания полагать, что деятельность такого юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма, обязан прекратить или отказать в установлении деловых отношений с таким юридическим лицом.»;

3) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц

1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом.

2. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц включает в себя следующие сведения:

1) наименование юридического лица;

2) бизнес-идентификационный номер юридического лица;

3) организационно-правовую форму юридического лица;

4) юридический адрес;

5) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя юридического лица;

6) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) бенефициарного собственника юридического лица;

7) гражданство бенефициарного собственника юридического лица;

8) номер документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника юридического лица;

9) размер доли собственности бенефициарного собственника юридического лица;

10) индивидуальный идентификационный номер бенефициарного собственника (при наличии).

3. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом путем:

1) интеграции с информационными системами иных государственных органов;

2) предоставления в уполномоченный орган правоохранительными, специальными государственными органами информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности;

3) направления уполномоченным органом запросов в иные государственные органы и организации;

4) предоставления юридическими лицами информации и сведений о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа;

5) предоставления субъектами финансового мониторинга информации и сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление информации и сведений из реестра бенефициарных собственников о бенефициарном собственнике юридического лица:

1) государственным органам Республики Казахстан, осуществляющим в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по подконтрольным им субъектам;

2) правоохранительным и специальным государственным органам;

3) субъектам финансового мониторинга.

Предоставленная уполномоченным органом информация не является нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.

5. Порядок ведения реестра бенефициарных собствеников юридических лиц определяется уполномоченным органом.»;

4) пункт 5 статьи 12-3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Непредставление, несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов о бенефициарных собственниках юридических лиц влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

5) в пункте 3 статьи 18:

часть первую после слов «специальными государственными органами» дополнить словами «, за исключением уполномоченного органа по возврату активов,»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов предоставляются в электронной форме в порядке, определяемом совместным нормативным правовым актом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и уполномоченного органа.»;

6) пункт 10 статьи 19-4 изложить в следующей редакции:

«10. Уполномоченный орган по возврату активов проводит работу по предъявлению в иностранные суды гражданских исков об установлении правового статуса или права собственности на деньги и (или) иное имущество, выведенные из Республики Казахстан.».

17. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) подпункт 4-1) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«4-1) определения судов об обеспечении иска или отмене обеспечения иска, а также определения судов о предварительных обеспечительных мерах или отмене предварительных обеспечительных мер;»;

2) статью 75 дополнить частью второй следующего содержания:

«Обращенное в доход государства имущество в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» передается в Специальный государственный фонд либо управляющую компанию, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

3) пункт 3 статьи 112 изложить в следующей редакции:

«3. В четвертую очередь удовлетворяются требования по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, юридических лиц по возмещению ущерба, причиненного уголовным или административным правонарушением, а также требования о взыскании активов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».».

18. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

статью 83 дополнить словами «, и (или) Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов».

19. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

1) в статье 14:

подпункт 24-1) изложить в следующей редакции:

«24-1) ведет базу данных по учету и дальнейшему использованию конфискованного имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность, а также имущества (активов), обращенного (обращенных) в доход государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;»;

дополнить подпунктом 24-2) следующего содержания:

«24-2) осуществляет контроль эффективности управления имуществом (активами) управляющей компанией в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;»;

2) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Поступление конфискованного имущества

и имущества, обращенного в доход государства

Поступление в состав государственного имущества конфискованного имущества осуществляется в порядке и на условиях, которые определены статьями 210 – 212, 214, 215 настоящего Закона, поступление имущества (активов), обращенного (обращенных) в доход государства, осуществляется в порядке и на условиях, которые определены законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

3) статью 90 изложить в следующей редакции:

«Статья 90. Прекращение прав на государственное имущество, полученное в результате конфискации, или имущество (активы), обращенное (обращенные) в доход государства

Отмена (изменение в соответствующей части) судом акта, на основании которого имущество было конфисковано в собственность государства или обращено в доход государства, является основанием прекращения имущественных прав государства на конфискованное имущество или имущество (активы), обращенное (обращенные) в доход государства.

Возврат конфискованного имущества или возмещение его стоимости производятся по правилам пункта 5 статьи 213 настоящего Закона, а имущества и активов, переданных в управление или собственность управляющей компании, – в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

4) пункт 1 статьи 211 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) переданного управляющей компании имущества (активов), обращенного (обращенных) в доход государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;».

20. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

пункт 4 статьи 21 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) уполномоченному органу по возврату активов по письменному запросу, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, утвержденного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;».

21. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

1) в статье 12:

подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«8) использования активов Национального Банка Республики Казахстан, доверительного управления пенсионными активами только с согласия или по поручению Президента Республики Казахстан;»;

дополнить пунктами 5, 6, 7 и 8 следующего содержания:

«5. Высшая аудиторская палата вправе проводить аудит средств местного бюджета по следующим основаниям:

1) по поручению Президента Республики Казахстан и его Администрации;

2) по обращениям государственных органов, ревизионных комиссий, физических и юридических лиц;

3) по информации правоохранительных органов.

6. Решение о проведении аудита средств местного бюджета по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 5 настоящей статьи, принимается на заседании Высшей аудиторской палаты большинством голосов с последующим уведомлением Администрации Президента Республики Казахстан.

7. Высшая аудиторская палата вправе пересматривать итоги аудита органов государственного аудита и финансового контроля, за исключением материалов аудита, по которым имеются вступившие в законную силу судебные акты, по следующим основаниям:

1) по поручению Президента Республики Казахстан и его Администрации;

2) по решению Высшей аудиторской палаты.

8. О проведении пересмотра итогов аудита органов государственного аудита и финансового контроля информируется Администрация Президента Республики Казахстан в рамках предоставляемой ежеквартальной информации о работе Высшей аудиторской палаты.»;

2) часть первую статьи 15 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) осуществляет анализ данных информационных систем:

в государственном органе, его ведомствах, территориальных подразделениях, подведомственных организациях – для служб внутреннего аудита центральных государственных органов;

в исполнительных органах, финансируемых из местных бюджетов и находящихся на территории административной подчиненности соответствующей области, города республиканского значения, столицы, их подразделениях и подведомственных организациях – для служб внутреннего аудита местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.»;

3) в статье 19:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Органами государственного аудита и финансового контроля признаются результаты государственного аудита, проведенного другими органами государственного аудита и финансового контроля, в соответствии с пунктами 2 – 5 настоящей статьи, если они не признаны судом незаконными согласно гражданскому процессуальному законодательству Республики Казахстан.

Органами государственного аудита и финансового контроля признаются результаты государственного аудита соответствия служб внутреннего аудита, прошедших контроль качества уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту.»;

пункт 2 после слов «внутреннему государственному аудиту» дополнить словами «и служб внутреннего аудита»;

в пункте 3 слова «и ревизионными комиссиями» заменить словами «, ревизионными комиссиями и службами внутреннего аудита»;

пункт 5 после слов «внутреннему государственному аудиту» дополнить словами «и службами внутреннего аудита»;

4) статью 53 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту по запросу уполномоченного органа по возврату активов направляет государственных аудиторов для участия в проверке по вопросам, входящим в компетенцию, установленную настоящим Законом.».

22. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

1) подпункт 12) статьи 1 после слов «либо из средств Национального Банка Республики Казахстан» дополнить словами «и (или) Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов,»;

2) пункт 4 статьи 53 изложить следующей редакции:

«4. Оплата труда государственных служащих производится за счет средств республиканского и местных бюджетов, средств Национального Банка Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».».

23. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле»:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) орган государственных доходов – государственный орган, в пределах своей компетенции осуществляющий обеспечение поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также выполняющий иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;»;

2) в статье 5:

подпункт 3) пункта 4 исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Национальный Банк Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан.»;

3) в статье 9:

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«По валютным договорам по экспорту или импорту, на которые распространяется требование репатриации, уступка резидентом в пользу физического лица, не являющегося субъектом предпринимательства, своего права требования к нерезиденту, а также безвозмездная уступка резидентом нерезиденту своего права требования к другому нерезиденту не допускаются.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Орган государственных доходов совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и агентами валютного контроля осуществляет мониторинг движения денег и иного исполнения обязательств в рамках отдельных валютных договоров по экспорту или импорту в целях контроля выполнения требования репатриации резидентами (за исключением филиалов (представительств) иностранных организаций).

Для целей данного мониторинга уполномоченный банк, обслуживающий валютный договор по экспорту или импорту, присваивает ему учетный номер, который в последующем указывается при представлении отчетов по валютному договору по экспорту или импорту органам валютного контроля.»;

пункт 6 после слов «из требования репатриации» дополнить словами «, порядок передачи информации и (или) документов по валютным договорам по экспорту или импорту»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«Валютный контроль в отношении финансовых организаций проводится Национальным Банком Республики Казахстан. Валютный контроль в отношении иных лиц проводится органом государственных доходов, Национальным Банком Республики Казахстан и (или) другими органами валютного контроля в пределах компетенции.»;

5) пункты 2 и 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2. Органы валютного контроля вправе определять порядок представления отчетности по валютным операциям, запрашивать документы и (или) информацию, которые связаны с проведением валютных операций, предъявлять требования об устранении выявленных нарушений, причин и условий, способствовавших их совершению, и принимать другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, которые являются обязательными для исполнения всеми резидентами и нерезидентами в Республике Казахстан.»;

«4. Органы и агенты валютного контроля обязаны сохранять в соответствии с законодательством Республики Казахстан коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий, в том числе при обмене информацией в электронной форме в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением ее представления в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

6) в статье 20:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В отношении финансовых организаций проводятся проверки на основе оценки степени риска, внеплановые и документальные проверки органа валютного контроля и иные формы контроля.

В отношении иных резидентов, осуществляющих валютные операции, а также нерезидентов, осуществляющих валютные операции на территории Республики Казахстан, проводятся процедуры валютного контроля при проведении ими платежей и (или) переводов денег по валютным операциям, проверки органа валютного контроля и иные формы контроля.»;

в пункте 3:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) анализа информации, отчетности и документов, связанных с проведением валютной операции, запрошенных органом валютного контроля в связи с поступлением информации о возможном нарушении требований валютного законодательства Республики Казахстан, и иной информации (отчетности), представляемой в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Иные формы контроля, указанные в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, осуществляются исключительно Национальным Банком Республики Казахстан.»;

7) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Особенности проведения валютного контроля по репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту органом государственных доходов

1. Валютный контроль за выполнением резидентами, указанными в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона (далее – проверяемый резидент), требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту осуществляется органом государственных доходов.

2. Орган государственных доходов при проведении валютного контроля за выполнением проверяемым резидентом требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту проводит проверку и (или) осуществляет иную форму контроля, предусмотренную подпунктом 3) пункта 3 статьи 20 настоящего Закона.

3. Проведение проверки не требует оформления акта о ее назначении.

Проверка осуществляется без посещения проверяемого резидента путем направления ему письменного запроса о предоставлении информации и (или) документов, связанных с проведением валютной операции, в том числе по исполнению обязательств в рамках валютного договора по экспорту или импорту.

В письменном запросе указываются:

1) наименование, фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого резидента, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, его место нахождения;

2) основание проверки;

3) перечень запрашиваемых документов (их копий);

4) информация (сведения), требующие пояснений, при необходимости;

5) срок предоставления запрашиваемых информации и (или) документов.

4. Началом проверки является направление в адрес проверяемого резидента письменного запроса, подписанного уполномоченным должностным лицом органа государственных доходов.

Письменный запрос, направленный одним из нижеперечисленных способов, считается врученным проверяемому резиденту в следующих случаях:

1) по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки проверяемого резидента в уведомлении оператора почты;

2) электронным способом:

с даты доставки письменного запроса в веб-приложении. Указанный способ распространяется на проверяемого резидента, зарегистрированного в качестве пользователя информационной системы органа государственных доходов;

с даты доставки уведомления в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства». Указанный способ распространяется на проверяемого резидента, зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства».

5. Запрошенные информация и (или) документы (их копии) предоставляются проверяемым резидентом в сроки, установленные в письменном запросе органа государственных доходов, но не позднее пятнадцати рабочих дней с даты, следующей за датой получения проверяемым резидентом письменного запроса.

6. Для уточнения имеющихся в уполномоченном банке, обслуживающем проверяемого резидента, информации и (или) документов (их копий), орган государственных доходов направляет письменный запрос в адрес такого банка с использованием иной формы валютного контроля, предусмотренной подпунктом 3) пункта 3 статьи 20 настоящего Закона.

7. Завершением проверки органа государственных доходов является дата подписания уполномоченным должностным лицом заключения о результатах, не требующего подписания со стороны проверяемого резидента.»;

8) пункты 1 и 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«1. Платежи и (или) переводы денег резидентов (за исключением уполномоченных банков и филиалов (представительств) иностранных организаций) по отдельным валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, осуществляются уполномоченными банками в порядке, предусмотренном правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, и при представлении резидентом, являющимся отправителем денег или получателем денег, разрешения уполномоченному банку на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег органам валютного контроля и правоохранительным органам.

2. Виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, устанавливаются правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 2) пункта 1, подпункта 2) пункта 2, пункта 3, подпунктов 1), 2), 3), 6), 7), 9), 10), 11), 13) пункта 5, подпункта 3), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого подпункта 4) пункта 6, подпункта 2) пункта 8, подпункта 1) пункта 10, пункта 12, абзацев второго, пятого, шестого пункта 13, пунктов 14, 15, подпунктов 1), 2), 3), 4) пункта 16 и пункта 20 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпункта 2) пункта 7, пункта 11, абзацев третьего, четвертого пункта 13 и пункта 23 статьи 1, которые вводятся с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июля 2023 года

№ 23-VІIІ ЗРК