Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:
1) в статье 31:
в части первой слова «в области дорожного движения» заменить словами «на транспорте
и в дорожном хозяйстве»;
в примечании:
абзац первый после слова «физические» дополнить словами «и юридические»;
абзац второй дополнить словами «, весовые и (или) габаритные параметры, осевые нагрузки»;
2) в статье 571:
в абзаце первом части шестой слова «специальных автоматизированных измерительных средств» заменить словами «сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов, работающих в автоматическом режиме»;
в абзаце первом части седьмой слова «специальных автоматизированных измерительных средств» заменить словами «сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов, работающих в автоматическом режиме»;
3) в статье 592:
абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:
«3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от сорока до шестидесяти километров в час –»;
дополнить частями 3-1 и пятой следующего содержания:
«3-1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от шестидесяти и более километров в час – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.»;
«5. Действие, предусмотренное частью 3-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влечет штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.»;
4) абзац второй части первой статьи 602 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение.»;
5) в примечании статьи 615 слово «мопедами,» исключить;
6) в статье 616:
в части первой:
подпункты 2), 3), 4), 5), 6) и 11) абзаца первого исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.»;
в абзаце втором части второй слова «исключением из реестра операторов» заменить словами «лишением разрешения на деятельность оператора»;
в части четвертой:
в абзаце первом слова «включении в реестр операторов» заменить словами «получении разрешения на деятельность оператора»;
в абзаце втором слова «исключением из реестра операторов» заменить словами «лишением разрешения на деятельность оператора»;
абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:
«влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере девяноста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей, с лишением разрешения на деятельность оператора технического осмотра.»;
7) статью 620 изложить в следующей редакции:
«Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения
1. Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации,
не перечисленных в настоящей главе Кодекса, – влечет предупреждение.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей.
Примечание. При составлении протокола указывается, какая именно норма правил дорожного движения нарушена.»;
8) статью 630 дополнить частями 1-1 и третьей следующего содержания:
«1-1. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;
«3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;
9) статью 631 дополнить частями 1-1 и третьей следующего содержания:
«1-1. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей.»;
«3. Действия (бездействие), предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей.»;
10) статью 632 дополнить частями 1-1 и третьей следующего содержания:
«1-1. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей.»;
«3. Действие (бездействие), предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;
11) в подпункте 2) части второй статьи 685 слова «592 (частями третьей и четвертой)» заменить словами «592 (частями третьей, 3-1, четвертой и пятой)»;
12) предложение первое части третьей статьи 796 исключить;
13) в подпункте 2) части первой статьи 797 слова «593 (части вторая, третья, четвертая и пятая)» заменить цифрами «593, 628»;
14) подпункт 4) части первой статьи 802 изложить в следующей редакции:
«4) показания сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов наблюдения, работающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение административного правонарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве посредством фото-, видеосъемки дорожной ситуации, определения скорости и направления движения транспортного средства, его весовых и (или) габаритных параметров, осевых нагрузок, действий других участников дорожного движения;»;
15) часть третью статьи 822-1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предписание о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца по административным правонарушениям, зафиксированным в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, составленное в электронной форме, может быть удостоверено посредством электронной цифровой подписи уполномоченного органа в случае его формирования в Едином реестре административных производств в автоматическом режиме.».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 5) и 6) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 3 октября 2024 года
№ 131-VІIІ ЗРК