Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) в статье 31:

в части первой слова «в области дорожного движения» заменить словами «на транспорте

и в дорожном хозяйстве»;

в примечании:

абзац первый после слова «физические» дополнить словами «и юридические»;

абзац второй дополнить словами «, весовые и (или) габаритные параметры, осевые нагрузки»;

2) в статье 571:

в абзаце первом части шестой слова «специальных автоматизированных измерительных средств» заменить словами «сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов, работающих в автоматическом режиме»;

в абзаце первом части седьмой слова «специальных автоматизированных измерительных средств» заменить словами «сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов, работающих в автоматическом режиме»;

3) в статье 592:

абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от сорока до шестидесяти километров в час –»;

дополнить частями 3-1 и пятой следующего содержания:

«3-1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от шестидесяти и более километров в час – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.»;

«5. Действие, предусмотренное частью 3-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.»;

4) абзац второй части первой статьи 602 изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение.»;

5) в примечании статьи 615 слово «мопедами,» исключить;

6) в статье 616:

в части первой:

подпункты 2), 3), 4), 5), 6) и 11) абзаца первого исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.»;

в абзаце втором части второй слова «исключением из реестра операторов» заменить словами «лишением разрешения на деятельность оператора»;

в части четвертой:

в абзаце первом слова «включении в реестр операторов» заменить словами «получении разрешения на деятельность оператора»;

в абзаце втором слова «исключением из реестра операторов» заменить словами «лишением разрешения на деятельность оператора»;

абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере девяноста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей, с лишением разрешения на деятельность оператора технического осмотра.»;

7) статью 620 изложить в следующей редакции:

«Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения

1. Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации,

не перечисленных в настоящей главе Кодекса, – влечет предупреждение.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

Примечание. При составлении протокола указывается, какая именно норма правил дорожного движения нарушена.»;

8) статью 630 дополнить частями 1-1 и третьей следующего содержания:

«1-1. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

«3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

9) статью 631 дополнить частями 1-1 и третьей следующего содержания:

«1-1. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей.»;

«3. Действия (бездействие), предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей.»;

10) статью 632 дополнить частями 1-1 и третьей следующего содержания:

«1-1. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчетных показателей.»;

«3. Действие (бездействие), предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

11) в подпункте 2) части второй статьи 685 слова «592 (частями третьей и четвертой)» заменить словами «592 (частями третьей, 3-1, четвертой и пятой)»;

12) предложение первое части третьей статьи 796 исключить;

13) в подпункте 2) части первой статьи 797 слова «593 (части вторая, третья, четвертая и пятая)» заменить цифрами «593, 628»;

14) подпункт 4) части первой статьи 802 изложить в следующей редакции:

«4) показания сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов наблюдения, работающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение административного правонарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве посредством фото-, видеосъемки дорожной ситуации, определения скорости и направления движения транспортного средства, его весовых и (или) габаритных параметров, осевых нагрузок, действий других участников дорожного движения;»;

15) часть третью статьи 822-1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Предписание о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца по административным правонарушениям, зафиксированным в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса, составленное в электронной форме, может быть удостоверено посредством электронной цифровой подписи уполномоченного органа в случае его формирования в Едином реестре административных производств в автоматическом режиме.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 5) и 6) статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 3 октября 2024 года

№ 131-VІIІ ЗРК