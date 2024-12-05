Закон Республики Казахстан Законы 5 декабря 2024 г. 3:31 52 О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025 – 2027 годы: 2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге; 2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге; 2027 год – 2 000 000 000 тысяч тенге. Статья 2. Размеры цены отсечения Установить следующие размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025 – 2027 годы: 2025 год – 42,3 доллара США за баррель; 2026 год – 41,0 доллар США за баррель; 2027 год – 39,4 доллара США за баррель. Статья 3. Порядок введения в действие настоящего Закона 1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2025 года. 2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы». Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 4 декабря 2024 года № 140-VІIІ ЗРК