Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025 – 2027 годы:

2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2027 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 2. Размеры цены отсечения

Установить следующие размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025 – 2027 годы:

2025 год – 42,3 доллара США за баррель;

2026 год – 41,0 доллар США за баррель;

2027 год – 39,4 доллара США за баррель.

Статья 3. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 4 декабря 2024 года

№ 140-VІIІ ЗРК