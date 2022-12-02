Закон Республики Казахстан

Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2023–2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1) доходы – 17 543 276 102 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 13 559 036 264 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 351 081 214 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 1 248 374 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов – 3 631 910 250 тысяч тенге;

2) затраты – 20 578 663 319 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 25 878 145 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 279 299 322 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 253 421 177 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 138 734 638 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 138 734 638 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета – -3 200 000 000 тысяч тенге, или 2,7 процента к валовому внутреннему продукту страны;

6) ненефтяной дефицит бюджета – -8 161 315 600 тысяч тенге, или 6,8 процента к валовому внутреннему продукту страны;

7) финансирование дефицита бюджета – 3 200 000 000 тысяч тенге.

Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2023 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 54 050 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 9 418 330 тысяч тенге.

Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2023 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:

1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;

2) по коду «Социальный налог» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинского страхования, исчисленные в соответствии с законами Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2023 год объемы бюджетных изъятий из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 431 910 250 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской – 155 010 785 тысяч тенге;

города Алматы – 207 229 679 тысяч тенге;

города Астаны – 69 669 786 тысяч тенге.

Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2023 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 200 000 000 тысяч тенге.

Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2023 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 000 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.

Статья 8. Установить с 1 января 2023 года:

1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

4) месячный расчетный показатель – 3 450 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

Статья 9. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5 процента.

Статья 10. Установить с 1 января 2023 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, – 1,8 процента от объекта исчисления взносов государства.

Статья 11. Установить с 1 января 2023 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

Статья 12. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2023 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты и бюджет города республиканского значения, в сумме 4 995 054 752 тысяч тенге, в том числе:

Абай – 220 533 161 тысяча тенге;

Акмолинской – 333 439 507 тысяч тенге;

Актюбинской – 279 949 307 тысяч тенге;

Алматинской – 185 755 708 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской – 233 326 679 тысяч тенге;

Жамбылской – 405 274 939 тысяч тенге;

Жетісу – 338 878 225 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской – 211 025 886 тысяч тенге;

Карагандинской – 312 051 899 тысяч тенге;

Кызылординской – 400 532 133 тысячи тенге;

Костанайской – 306 403 347 тысяч тенге;

Мангистауской – 121 986 599 тысяч тенге;

Павлодарской – 121 594 196 тысяч тенге;

Северо-Казахстанской – 306 294 110 тысяч тенге;

Туркестанской – 976 724 624 тысячи тенге;

Ұлытау – 49 718 239 тысяч тенге;

города Шымкента – 191 566 193 тысячи тенге.

Статья 13. Распределение и порядок использования целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на содержание объектов среднего образования, построенных в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа», на 2023 год определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Распределение средств на кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 15. Распределение и (или) порядок использования сумм кредитов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на содействие предпринимательской инициативе молодежи определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 16. Распределение и (или) порядок использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт», определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2023 год в сумме 617 646 675 тысяч тенге.

Статья 18. Утвердить резерв на инициативы Президента Республики Казахстан на 2023 год в сумме 215 751 031 тысячи тенге.

Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2023 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 8 999 977 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 1 248 374 тысяч тенге.

Статья 20. Учесть, что в составе затрат Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 129 464 653 тысяч тенге.

Статья 21. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2023 году в размере 1 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта в 2023 году в размере 129 200 000 тысяч тенге.

Статья 23. Установить, что лимит предоставления поручительств государства на 2023 год не применяется.

Статья 24. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2023 года в размере 24 694 600 000 тысяч тенге.

Статья 25. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2023 год в размере 3 509 898 443 тысяч тенге.

Статья 26. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2023 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2023 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 27. Утвердить прогноз поступлений и расходов Государственного фонда социального страхования и фонда социального медицинского страхования согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 28. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 декабря 2022 года

№ 163-VІI ЗРК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы» от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК

Республиканский бюджет на 2023 год

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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы»

от 1 декабря 2022 года

№ 163-VII ЗРК

Республиканский бюджет на 2024 год

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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы»

от 1 декабря 2022 года

№ 163-VII ЗРК

Республиканский бюджет на 2025 год

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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы» от 1 декабря 2022 года

№ 163-VII ЗРК

Объемы поступлений на 2023 год, направляемые

в Национальный фонд Республики Казахстан

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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы»

от 1 декабря 2022 года

№ 163-VII ЗРК

Перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2023 год

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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы»

от 1 декабря 2022 года

№ 163-VII ЗРК

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2023 год

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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы»

от 1 декабря 2022 года

№ 163-VII ЗРК

Прогноз поступлений и расходов Государственного фонда социального страхования и фонда социального медицинского страхования

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