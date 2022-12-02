Закон Республики Казахстан
Законы
О республиканском бюджете на 2023–2025 годы
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2023–2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 543 276 102 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 559 036 264 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 351 081 214 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 248 374 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 631 910 250 тысяч тенге;