Закон Республики Казахстан

4. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

«2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае установления общему ребенку с инвалидностью по достижении им возраста восемнадцати лет первой или второй группы инвалидности;»;

«3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае установления общему ребенку с инвалидностью по достижении им возраста восемнадцати лет первой или второй группы инвалидности.»;

3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

в подпунктах 7) и 9) пункта 5 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью».

в абзаце четвертом слова «инвалидов», «индивидуальной программой реабилитации инвалида» заменить соответственно словами «лиц с инвалидностью», «индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью»;

5) в абзаце шестом подпункта 5) пункта 1 статьи 55 слова «инвалидов, включая детей-инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью»;

4) в абзаце третьем подпункта 5) пункта 1 статьи 54 слова «инвалидов, включая детей-инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью»;

2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

«1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактических учреждениях, удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих учреждений, а также завещания престарелых и лиц с инвалидностью, проживающих в медико-социальных учреждениях (организациях), удостоверенные директорами и главными врачами этих учреждений (организаций);».

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью

1) в части третьей статьи 43 слово «инвалидам» заменить словами «лицам с инвалидностью»;

2) в части первой статьи 44 слово «инвалиды» заменить словами «лица с инвалидностью»;

3) в части третьей статьи 45 слово «инвалидам» заменить словами «лицам с инвалидностью»;

4) в статье 72:

в абзаце четвертом части первой слово «инвалиды» заменить словами «лица с инвалидностью»;

в абзаце первом части четвертой слово «инвалидам» заменить словами «лицам с инвалидностью»;

в пункте 2) части седьмой слово «инвалидом» заменить словами «лицом с инвалидностью»;

в абзаце втором пункта 3) части восьмой слово «инвалидами» заменить словами «лицами с инвалидностью»;

5) в абзаце первом части второй статьи 152 слово «инвалидом» заменить словами «лицом с инвалидностью».

5. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) часть третью статьи 30 изложить в следующей редакции:

«3. Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по делу, разъясняется и обеспечивается право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, подавать жалобы, оспаривать судебные акты, знакомиться с материалами дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют; бесплатно пользоваться услугами переводчика, специалиста жестового языка для лиц, имею­щих инвалидность по слуху, в порядке, установленном настоящим Кодексом.»;

2) в части шестой статьи 81 слова «немого или глухого» заменить словами «лиц с полной потерей речи и (или) слуха»;

3) в абзаце четвертом части третьей статьи 145 слово «родственников-инвалидов» заменить словами «родственников с инвалидностью»;

4) часть седьмую статьи 210 изложить в следующей редакции:

«7. Допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого с полной потерей речи и (или) слуха осуществляется с участием лица, владеющего навыками сурдоперевода. Участие этого лица в допросе отражается в протоколе.»;

5) пункты 2) и 3) части второй статьи 640 изложить в следующей редакции:

«2) лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, лица с полной потерей речи, лица с полной потерей слуха и лица с полной потерей зрения;

3) лица с инвалидностью при отсутствии организационных либо технических возможностей по обеспечению их полноценного участия в судебном заседании.».

6. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:

1) часть третью статьи 10 изложить в следующей редакции:

«3. Осужденные с инвалидностью, имеющие нарушение речи либо слуха, либо зрения, имеют право пользоваться услугами специалистов, владеющих дактильно-жестовым языком или азбукой Брайля.»;

2) в подпункте 18) части первой статьи 16 слова «осуж­денным, имеющим инвалидность и отбывающим наказание в учреждениях,» заменить словами «осужденным с инвалидностью, отбывающим наказание в учреждениях»;

3) часть девятую статьи 52 изложить в следующей редакции:

«9. При установлении осужденному инвалидности первой или второй группы служба пробации вносит в суд представление об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.»;

4) часть пятую статьи 57 изложить в следующей редакции:

«5. При установлении осужденному инвалидности первой или второй группы служба пробации вносит в суд представление об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.»;

5) часть третью статьи 69 изложить в следующей редакции:

«3. При установлении осужденному инвалидности первой или второй группы служба пробации направляет в суд представление об освобождении его от принудительного труда, а в случае наступления беременности у осужденной – представление об отсрочке ей отбывания наказания.»;

6) абзац второй подпункта 4) части второй статьи 86 изложить в следующей редакции:

«Больные осужденные, осужденные с инвалидностью вправе получать посылки и передачи с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в количестве и ассортименте, определенными медицинским заключением;»;

7) абзац третий части 3-1 статьи 96 изложить в следующей редакции:

«Изменение вида на учреждение полной безопасности не допускается в отношении осужденных беременных женщин и осужденных женщин, имеющих при себе малолетних детей, а также осужденных с инвалидностью.»;

8) часть третью статьи 105 изложить в следующей редакции:

«3. Беременные женщины, женщины, имеющие детей, а также лица с инвалидностью и осужденные, содержащиеся в лечебно-профилактических учреждениях, вправе приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся на контрольных счетах наличности временного размещения денег, без ограничения.»;

9) в статье 113:

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«Осужденные женщины, имеющие несовершеннолетних детей с инвалидностью вне учреждения, имеют право на один краткосрочный выезд в год для свидания с ними.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«4. Осужденным с инвалидностью первой или второй группы, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе, а также несовершеннолетним осужденным выезд за пределы учреждения разрешается в сопровож­дении супруга (супруги), родственника или иного сопровождающего лица.»;

10) части пятую и шестую статьи 115 изложить в следующей редакции:

«5. Беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, а также больным и лицам с инвалидностью создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания.

6. Здания и помещения, в которых содержатся осужденные с инвалидностью, оборудуются специальными техническими средствами и приспособлениями.»;

11) часть вторую статьи 127 изложить в следующей редакции:

«2. Осужденные старше тридцати лет и осужденные с инвалидностью получают начальное, основное среднее, общее среднее образование по их желанию.»;

12) часть пятую статьи 134 изложить в следующей редакции:

«5. Камеры в дисциплинарных изоляторах и одиночные камеры, предназначенные для содержания осужденных с инвалидностью, оборудуются специальными техничес­кими средствами.»;

13) часть пятую статьи 144 изложить в следующей редакции:

«5. Не могут содержаться в строгих условиях осужденные беременные женщины и осужденные женщины, имеющие при себе малолетних детей, а также осужденные с инвалидностью.»;

14) часть седьмую статьи 162 изложить в следующей редакции:

«7. При установлении инвалидности первой или второй группы осужденному к наказанию в виде привлечения к общественным работам, исправительных работ или ограничения свободы орган, исполняющий наказание, вносит представление в суд о его досрочном освобождении от отбывания наказания.»;

15) в абзаце первом части третьей статьи 166:

слово «Инвалиды» заменить словами «Лица с инвалидностью»;

слова «дома инвалидов и престарелых» заменить словами «медико-социальные учреждения (организации) для престарелых и лиц с инвалидностью»;

16) часть четвертую статьи 167 изложить в следующей редакции:

«4. При освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы лиц с инвалидностью первой или второй группы, беременных женщин и женщин с малолетними детьми, а также несовершеннолетних администрация учреждения за шесть месяцев ставит в известность их супруга (супругу), родственников либо иных лиц, указанных в заявлении осужденного, а также службу пробации по избранному осужденным месту жительства.»;

17) подпункт 9) приложения изложить в следующей редакции:

«9) транспортные средства, специально предназначенные для передвижения лиц с инвалидностью, технические вспомогательные (компенсаторные) средства и специальные средства передвижения лиц с инвалидностью;».

7. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 79-3:

абзацы второй и третий подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«лица с инвалидностью;

родители и другие законные представители, воспитывающие ребенка с инвалидностью;»;

в подпункте 3):

в абзаце первом слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

в абзаце восьмом слова «инвалидов», «детей-инвалидов» заменить соответственно словами «лиц с инвалидностью», «детей с инвалидностью»;

в абзацах девятом и одиннадцатом слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

2) подпункт 47) статьи 138 изложить в следующей редакции:

«47) в области социальной защиты лиц с инвалидностью;».

8. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) часть третью статьи 14 изложить в следующей редакции:

«3. Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по делу, разъясняется и обеспечивается право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, подавать жалобы, оспаривать судебные акты, знакомиться с материалами дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют; бесплатно пользоваться услугами переводчика, специалиста жестового языка для лиц, имею­щих инвалидность по слуху, в порядке, установленном нас­тоящим Кодексом.»;

2) статью 46 дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Лица, участвующие в деле, имеющие инвалидность по слуху и (или) зрению, с полной потерей речи вправе пользоваться правами, указанными в части первой настоящей статьи, с помощью услуг переводчика, а также с использованием сурдотехнических, тифлотехнических средств.»;

3) часть первую статьи 56-4 изложить в следующей редакции:

«1. В качестве переводчика вызывается не заинтересованное в деле лицо, владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, в том числе языком жестов и (или) азбукой Брайля, и привлеченное для участия в процессуальных действиях в случаях, когда лицо, участ­вующее в деле, а также свидетель, эксперт, специалист не владеют языком, на котором ведется производство по делу, а равно для перевода письменных документов.»;

4) в подпункте 3) части первой статьи 112 слова «инвалидами I и II» заменить словами «лицами с инвалидностью первой и второй».

9. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в пункте 2 статьи 6:

слова «а также» исключить;

дополнить словами «или по иным обстоятельствам»;

2) пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«2. Заключаемый с лицом с инвалидностью трудовой договор должен содержать условия по оборудованию рабочего места с учетом его индивидуальных возможностей.»;

3) в пункте 2 статьи 54 слово «ребенка-инвалида» заменить словами «ребенка с инвалидностью»;

4) пункт 3 статьи 69 изложить в следующей редакции:

«3. Работникам с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.»;

5) пункт 8 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«8. Не допускается применение суммированного учета рабочего времени для работников с инвалидностью первой группы.

Не может устанавливаться суммированный учет рабочего времени работникам с инвалидностью второй и треть­ей групп, если такой режим запрещен им на основании заключения экспертной профпатологической комиссии.»;

6) в статье 76:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Привлечение к работе в ночное время работников с инвалидностью допускается только с их письменного согласия при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.»;

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) работников, воспитывающих детей с инвалид­ностью до восемнадцати лет.»;

7) подпункт 3) пункта 3 статьи 77 изложить в следую­щей редакции:

«3) лица с инвалидностью.»;

8) часть первую подпункта 2) пункта 1 статьи 89 изложить в следующей редакции:

«2) лицам с инвалидностью первой и второй групп продолжительностью не менее шести календарных дней.»;

9) пункты 4 и 5 статьи 127 изложить в следующей редакции:

«4. Направление в командировку работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, беременных женщин, а также работников с инвалидностью допускается, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом указанные работники вправе отказаться от направления в командировку.

5. От направления в командировку вправе отказаться работники, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, осуществляющие уход за больными членами семьи либо воспитывающие детей с инвалидностью, если на основании медицинского заключения дети с инвалидностью либо больные члены семьи нуждаются в осуществлении постоянного ухода.»;

10) пункт 3 статьи 135 изложить в следующей редакции:

«3. К работам, выполняемым вахтовым методом, не допускаются работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, беременные женщины со сроком беременности двенадцать и более недель, предоставившие справку о беременности, лица с инвалидностью первой группы со дня предоставления медицинского заключения. Иные работники могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом, если такие работы им не противопоказаны на основании медицинских заключений.».

10. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»:

1) пункт 2 статьи 129 изложить в следующей редакции:

«2. К финансированию расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры относятся расходы недропользователя на развитие и поддержание объектов социальной инфраструктуры региона, поддержку субъектов социального предпринимательства, а также средства, перечисляемые им на эти цели в государственный бюджет.»;

2) пункт 2 статьи 178 изложить в следующей редакции:

«2. К финансированию расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры относятся расходы недропользователя на развитие и поддержание объектов социальной инфраструктуры региона, поддержку субъектов социального предпринимательства, а также средства, перечисляемые им на эти цели в государственный бюджет.».

11. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в пункте 1 статьи 1:

в подпункте 49) слова «, передвижной аптечный пункт для отдаленных сельских местностей, организованный от аптеки» заменить словами «и передвижной аптечный пункт для сельских населенных пунктов»;

подпункты 159) и 191) изложить в следующей редакции:

«159) медико-социальная реабилитация – комплекс мер по восстановлению здоровья больных и лиц с инвалид­ностью с использованием медицинских, социальных и профессионально-трудовых мероприятий для приобщения к работе, включения в семейную и общественную жизнь;»;

«191) сестринский уход – комплекс медицинских услуг, оказываемых медицинскими сестрами и медицинскими сестрами расширенной практики лицам всех возрастов, групп и сообществ, больным или здоровым, включающий в себя пропаганду здоровья, профилактику болезней и уход за больными, лицами с инвалидностью и умирающими людьми;»;

2) в статье 7:

подпункт 43) изложить в следующей редакции:

«43) разрабатывает и утверждает перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых единым дистрибьютором в рамках долгосрочных договоров пос­тавки лекарственных средств и медицинских изделий;»;

дополнить подпунктом 104-1) следующего содержания:

«104-1) разрабатывает и утверждает положение о деятельности врачебно-консультативной комиссии;»;

3) в пункте 2 статьи 12:

дополнить подпунктом 21-2) следующего содержания:

«21-2) организуют в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки, обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями;»;

в подпункте 27) слова «отдаленных от районного цент­ра» заменить словом «сельских»;

4) подпункт 1) пункта 2 статьи 65 изложить в следую­щей редакции:

«1) улучшения качества и доступности оказываемой медицинской помощи для всех групп населения, в том числе адаптации объектов медицинского назначения для лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями;»;

5) статью 77 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Лица с ограниченными возможностями (лица с инвалидностью) имеют право на первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения.»;

6) в статье 78:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Помимо прав, предусмотренных пунктом 1 статьи 77 настоящего Кодекса, каждый ребенок имеет право на:»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Дети с ограниченными возможностями (дети с инвалидностью) имеют право на первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения.»;

7) пункт 2 статьи 83 дополнить частью второй следую­щего содержания:

«Иностранцы и лица без гражданства, выявленные и идентифицированные в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по перечню и в объеме, которые определяются уполномоченным органом.»;

8) пункт 1 статьи 122 изложить в следующей редакции:

«1. Доврачебная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая средними медицинскими работниками самостоятельно или в составе мультидисциплинарной команды, включающая в себя пропаганду здоровья, оценку состояния пациента, постановку доврачебного диагноза, назначение плана доврачебных вмешательств, исполнение доврачебных манипуляций и процедур и уход за больными, лицами с инвалидностью и умирающими людьми.»;

9) в пункте 5 статьи 125 слово «детей-инвалидов» заменить словами «детей с инвалидностью»;

10) в подпункте 1) пункта 1 статьи 165 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

11) в статье 233:

подпункт 5) пункта 4 дополнить словами «, за исключением розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий в сельских населенных пунктах в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи»;

в пункте 6 слова «отдаленных от районного центра» заменить словом «сельских»;

12) в статье 276:

подпункт 7) пункта 1 исключить;

пункты 2 и 3 исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»:

1) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Пенсионерам и лицам с инвалидностью, проживающим в зоне экологического бедствия, предоставляется право на преимущественное обеспечение местами в медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью.»;

2) в пункте 2 статьи 17 слова «Инвалиды I и II групп» заменить словами «Лица с инвалидностью первой и второй групп».

13. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»:

в абзаце пятом статьи 10 слова «признанные инвалидами или имеющие заболевания» заменить словами «имеющие инвалидность или заболевания».

14. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических реп­рессий»:

абзац седьмой части первой статьи 24 изложить в следующей редакции:

«первоочередное устройство в медико-социальные учреждения (организации) для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

15. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»:

1) абзацы седьмой и восьмой части второй статьи 6 изложить в следующей редакции:

«использование новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность устройств и технологий, адаптированных для лиц с инвалидностью, при осуществлении пассажирских перевозок;

обучение работников транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки, навыкам общения и предос­тавления услуг лицам с инвалидностью, в том числе обу­чение жестовому языку;»;

2) абзац двенадцатый части первой статьи 11 изложить в следующей редакции:

«обеспечивать лицам с инвалидностью доступность пассажирских перевозок, услуг перевозчиков, информации по обслуживанию, создавать необходимые удобства и условия при оказании им услуг по перевозке.»;

3) часть десятую статьи 18 изложить в следующей редакции:

«Перевозчик обязан при задержке рейсов на десять и более часов предоставлять за свой счет пассажирам места в гостинице и питание, в том числе с учетом нуждаемости лиц с инвалидностью.»;

4) подпункт 1-1) части второй статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1-1) контроль за обеспечением лицам с инвалидностью доступности пассажирских перевозок, услуг перевозчиков, информации по обслуживанию, созданием необходимых удобств и условий при оказании им услуг по перевозке;».

16. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

в подпункте 5) пункта 3 статьи 74-2 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью».

17. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»:

абзац пятый части первой пункта 2 статьи 9-2 изложить в следующей редакции:

«лиц с инвалидностью, а также одного из родителей лица с инвалидностью с детства;».

18. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) в пункте 4 статьи 1 слова «домах престарелых» заменить словами «медико-социальных учреждениях (организациях)»;

2) часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Собственники нежилых помещений, предназначенных для общего пользования, должны обеспечить дос­туп для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.»;

3) в пункте 8 статьи 13:

подпункты 2) и 5) изложить в следующей редакции:

«2) лица с инвалидностью первой и второй групп;»;

«5) военнослужащие, признанные лицами с инвалид­ностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза Советских Социалистических Республик, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохож­дении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;»;

в абзаце третьем части первой подпункта 7) слова «ребенка-инвалида (детей-инвалидов)», «инвалида (инвалидов)» заменить соответственно словами «ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью)», «лица с инвалидностью (лиц с инвалидностью)»;

в подпункте 10) слово «детей-инвалидов» заменить словами «детей с инвалидностью»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«В случае, когда изменения, указанные в части первой настоящего пункта, связаны с обеспечением доступа лиц с инвалидностью к жилищу, письменное согласие собственников квартир, нежилых помещений не требуется.»;

5) в части второй подпункта 2) части второй пункта 1 статьи 67 слово «детей-инвалидов» заменить словами «детей с инвалидностью»;

6) подпункты 2) и 3) статьи 68 изложить в следующей редакции:

«2) лица с инвалидностью первой и второй групп;

3) семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;»;

7) в пункте 2-1 статьи 73 слова «1 или 2 группы», «ребенку-инвалиду», «детей-инвалидов» заменить соответственно словами «первой или второй группы», «ребенку с инвалидностью», «детей с инвалидностью»;

8) пункт 3 статьи 76 изложить в следующей редакции:

«3. Лицам с инвалидностью, престарелым, больным сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется с учетом их желания на нижних этажах или в жилых домах, имеющих лифты, а лицам с инвалидностью, имею­щим нарушение опорно-двигательного аппарата, – не выше второго этажа.

Лицам с инвалидностью предоставляется право выбора жилого помещения с учетом типа здания, степени благоустройства и других необходимых условий для проживания.»;

9) в подпункте 3) статьи 101-10 слова «ребенок-инвалид (дети-инвалиды)», «инвалид (инвалиды) с детства», «ребенка-инвалида (детей-инвалидов)» заменить соответственно словами «ребенок с инвалидностью (дети с инвалидностью)», «лицо с инвалидностью (лица с инвалидностью) с детства», «ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью)»;

10) подпункты 4), 10) и 12) части первой пункта 1

статьи 118 изложить в следующей редакции:

«4) лиц с инвалидностью первой и второй групп (за исключением лиц, которым была установлена инвалидность в результате совершенного ими преступления);»;

«10) лиц, воспитывающих детей с инвалидностью;»;

«12) лиц с инвалидностью третьей группы, пенсионеров по возрасту, одиноких матерей (не состоящих в браке женщин, воспитывающих ребенка), семей при рождении близнецов, если эти категории граждан получают доходы ниже прожиточного минимума, определяемого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;»;

11) подпункт 1) статьи 120 изложить в следующей редакции:

«1) лица с инвалидностью (за исключением лиц, которым была установлена инвалидность в результате совершенного ими преступления);».

19. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан»:

по всему тексту:

слова «инвалидов», «инвалид», «инвалидом», «инвалидам», «инвалиды», «Инвалидам», «инвалидами» заменить соответственно словами «лиц с инвалидностью», «лицо с инвалидностью», «лицом с инвалидностью», «лицам с инвалидностью», «лица с инвалидностью», «Лицам с инвалидностью», «лицами с инвалидностью»;

слова «детей-инвалидов», «Детям-инвалидам», «дети-инвалиды», «детям-инвалидам» заменить соответственно словами «детей с инвалидностью», «Детям с инвалид­ностью», «дети с инвалидностью», «детям с инвалидностью».

20. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года «О судебных приставах»:

подпункты 1), 2) и 3) пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1) лицу с инвалидностью первой группы – пятилетней заработной платы;

2) лицу с инвалидностью второй группы – трехлетней заработной платы;

3) лицу с инвалидностью третьей группы – годовой заработной платы.».

21. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

1) подпункты 3) и 5) пункта 2 статьи 30-1 изложить в следующей редакции:

«3) престарелые и лица с инвалидностью, проживающие в медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью;»;

«5) лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп;»;

2) подпункт 1) части первой статьи 37 изложить в следующей редакции:

«1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактичес­ких учреждениях, удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих учреждений, а также завещания престарелых и лиц с инвалидностью, проживающих в медико-социальных учреждениях (организациях), удостоверенные директорами и главными врачами этих учреждений (организаций);».

22. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»:

1) статью 11 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Сотрудники мест содержания под стражей должны иметь специальную подготовку, знания и навыки для работы с лицами с инвалидностью.»;

2) пункт 2-1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2-1. Подозреваемые и обвиняемые, являющиеся лицами с инвалидностью, имеющими нарушение речи либо слуха, либо зрения, имеют право пользоваться услугами специалистов, владеющих дактильно-жестовым языком или азбукой Брайля.».

23. В Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 1-1) статьи 1 слово «инвалидом» заменить словами «лицом с инвалидностью»;

2) статью 3-1 дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 1-3) и 1-4) следующего содержания:

«1-1) утверждает перечень городов и периодов ведения боевых действий, при участии в которых гражданам Рес­публики Казахстан назначается пособие;

1-2) утверждает перечень периодов ведения боевых действий на территории других государств, при участии в которых гражданам Республики Казахстан назначается пособие;

1-3) утверждает перечень государств, территорий и периодов ведения боевых действий, при участии в которых гражданам Республики Казахстан назначается пособие;

1-4) утверждает перечень медалей бывшего Союза ССР, отнесенных к наградам за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, при награждении которыми наз­начается пособие;»;

3) подпункты 1-3), 3), 4), 7), 8) и 8-1) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1-3) лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, статус которых определен подпунктом 2) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О ветеранах»;»;

«3) семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, службы в специальных государственных органах в мирное время, семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших лиц с инвалидностью, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний;

4) не вступившие в повторный брак супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных);»;

«7) лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, предусмотренную пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан», а также лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) дети с инвалидностью до семи лет, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8-1) дети с инвалидностью с семи до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

4) в статье 5 слова «Инвалид», «об инвалиде», «инвалида», «уведомляет инвалида» заменить соответственно словами «Лицо с инвалидностью», «о лице с инвалидностью», «лица с инвалидностью», «уведомляет лицо с инвалидностью»;

5) в статье 6:

слова «инвалида», «инвалид», «инвалидом», «инвалидов», «Инвалид» заменить соответственно словами «лица с инвалидностью», «лицо с инвалидностью», «лицом с инвалидностью», «лиц с инвалидностью», «Лицо с инвалидностью»;

в части второй пункта 4 слово «переведен» заменить словом «переведено»;

6) в части третьей статьи 7:

подпункты 4), 6) и 7) изложить в следующей редакции:

«4) лицам, приравненным по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, – 7,55 месячного расчетного показателя;»;

«6) семьям военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьям военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, службы в специальных государственных органах в мирное время; семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьям умерших вследствие лучевой болезни или умерших лиц с инвалидностью, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний, – 4,59 месячного расчетного показателя;

7) супруге (супругу) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруге (супругу) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, граж­данина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак, – 2,56 месячного расчетного показателя;»;

в подпунктах 13), 14), 15) и 16) слова «инвалидам», «детям-инвалидам» заменить соответственно словами «лицам с инвалидностью», «детям с инвалидностью»;

7) в пунктах 5, 6 и 7 статьи 8 слово «инвалида» заменить словами «лица с инвалидностью»;

8) в пункте 2 статьи 8-1 слово «инвалидом» заменить словами «лицом с инвалидностью».

24. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 14-7) следующего содержания:

«14-7) обеспечивает реализацию иностранцами и лицами без гражданства, выявленными и идентифицированными в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, права на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи по перечню и в объеме, которые определяются уполномоченным органом в области здравоохранения;»;

2) подпункты 12-2), 12-4), 12-5) и 12-6) пункта 1

статьи 35 изложить в следующей редакции:

«12-2) организует помощь лицам с инвалидностью;»;

«12-4) организует совместно с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и общественными объединениями лиц с инвалидностью проведение оздоровительных и спортивных мероприятий среди лиц с инвалидностью;

12-5) организует совместно с общественными объединениями лиц с инвалидностью культурно-массовые и просветительские мероприятия;

12-6) координирует оказание благотворительной и социальной помощи лицам с инвалидностью;».

25. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

подпункт 3) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3) введение льготных условий для организации туристской и экскурсионной работы среди детей, подростков, молодежи, лиц с инвалидностью и малообеспеченных слоев населения;».

26. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) подпункт 61-3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«61-3) маломобильные группы населения – лица пожилого возраста, лица с инвалидностью, лица, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, информации или ориентировании в пространстве, в том числе использующие детские коляски и (или) кресла-коляски;»;

2) подпункт 4) пункта 4 статьи 6 изложить в следую­щей редакции:

«4) здания и сооружения для проживания, пребывания и работы лиц с инвалидностью.»;

3) подпункт 1) части первой статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) на благоприятную, применительно к данной местности, а также доступную лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения среду обитания и жизнедеятельности в пределах территории населенного пункта (поселения) в соответствии с государственной градостроительной политикой в части расселения и размещения производительных сил, с градостроительными требованиями к зонированию территорий, нормами экологической и санитарно-гигиенической безо­пасности и уровнем обеспеченности данной местности инфраструктурой;»;

4) в пунктах 2 и 3 статьи 11 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

5) в подпунктах 9) и 12) части второй пункта 1 статьи 17 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

6) в подпункте 13) пункта 1 статьи 25 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

7) в части третьей пункта 3 статьи 30 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

8) в подпункте 5) пункта 2 статьи 31 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

9) в пункте 4 статьи 48 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

10) в статье 79 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью».

27. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»:

по всему тексту слова «инвалидов», «ребенком-инвалидом», «инвалидом», «инвалидам», «инвалидами» заменить соответственно словами «лиц с инвалидностью», «ребенком с инвалидностью», «лицом с инвалидностью», «лицам с инвалидностью», «лицами с инвалидностью».

28. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»:

1) пункты 1, 2 и 3 статьи 17-1 изложить в следующей редакции:

«1. Железнодорожный вокзал должен иметь билетные кассы, помещения для ожидания, санитарно-бытовые помещения, в том числе специально оборудованные для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, комнату матери и ребенка, объекты информационного обслуживания (в том числе объекты, связывающие пассажиров с единым справочно-информационным центром), медицинский пункт, пункт охраны общественного порядка.

2. На железнодорожном вокзале население обеспечивается достоверной информацией о времени отправления и прибытия пассажирских поездов, стоимости проезда пассажиров и перевозки багажа, грузобагажа, наличии свободных мест в поездах, неотложной медицинской помощи, месте нахождения книги жалоб и предложений, режиме работы билетных и багажных касс, расположении вокзальных помещений, а также о перечне услуг, оказываемых населению.

Предоставление информации обеспечивается также для лиц с инвалидностью с использованием языков, текстов, шрифта Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств.

3. Переходы и выходы на пассажирские платформы и перроны должны быть доступны для лиц с инвалиднос­тью и маломобильных групп населения (оборудованы пандусами, специализированными лифтами).»;

2) статью 17-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 17-2. Доступность услуг в сфере железнодорожного транспорта для лиц с инвалидностью

1. Для доступа лиц с инвалидностью к услугам в сфере железнодорожного транспорта на железнодорожных вокзалах и железнодорожных станциях должны быть обеспечены:

1) выделение мест с установкой специальных дорожных знаков для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью;

2) приспособление зданий, подъезда к зданиям (входа в здание, лестниц), путей движения внутри здания для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью;

3) оборудование информационными сигнальными устройствами и средствами связи, доступными для лиц с инвалидностью по слуху и зрению, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

4) наличие дежурного кресла-коляски для обслуживания лиц с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, и других маломобильных групп населения;

5) оборудование общественных туалетов кабинами для лиц, передвигающихся на креслах-колясках;

6) установление специализированных таксофонов для лиц, передвигающихся на креслах-колясках.

2. В составе поезда должен быть вагон с подъемными устройствами для посадки и высадки лиц, передвигающихся на креслах-колясках, со специализированными местами для лиц, передвигающихся на креслах-колясках.»;

3) в части третьей подпункта 4) пункта 1 статьи 67 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью».

29. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан»:

подпункты 1), 2) и 3) пункта 12 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1) лицу с инвалидностью первой группы – тридцатимесячного содержания;

2) лицу с инвалидностью второй группы – восемнадцатимесячного содержания;

3) лицу с инвалидностью третьей группы – шестимесячного содержания.».

30. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»:

1) в статье 8:

в подпункте 1) пункта 2 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

в пункте 3 слово «шестьдесят» заменить словом «пятьдесят»;

2) в подпункте 1) пункта 6 статьи 9 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

3) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3. Специальные организации образования создают специальные условия для получения образования детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и (или) слуха, и (или) речи, интеллекта, эмоцио­нально-волевой сферы, с использованием жестового языка, азбуки Брайля, других альтернативных шрифтов, методов общения и обучения.»;

4) в статье 15:

пункт 1 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения.»;

в пункте 2 слова «инвалиды I и II групп, инвалиды» заменить словами «лица с инвалидностью первой и второй групп, лица с инвалидностью»;

5) в подпункте 4) статьи 16 слово «инвалидов» заменить словами «детей с инвалидностью».

31. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 12) статьи 1 слово «ребенок-инвалид» заменить словами «ребенок с инвалидностью»;

2) части первую и шестую пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1. В организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физи­ческого развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения до трех (четырех) лет. Для временного содержания детей в организациях здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, открываются специальные отделения.»;

«В медико-социальное учреждение (организацию) принимаются дети с инвалидностью, нуждающиеся в уходе, медицинском, бытовом обслуживании и социально-трудовой адаптации, в возрасте от четырех до восемнадцати лет.»;

3) главу 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Права ребенка с инвалидностью

Статья 31. Права ребенка с инвалидностью на полноценную жизнь

1. Ребенок с инвалидностью имеет равные со здоровыми детьми права на полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих его достоинство, способствующих активному включению в жизнь общества.

2. Ребенок с инвалидностью вправе получить образование, соответствующее его физическим, умственным способностям и желаниям, выбрать род деятельности и профессию, участвовать в творческой и общественной деятельности.

3. Дети с инвалидностью, включая детей с недостатками умственного или физического развития, имеют право на получение медико-социальной помощи согласно индивидуальному плану развития ребенка, составленному под руководством родителей (законных представителей), а также социального работника и других специалистов в соответствии с индивидуальными требованиями ребенка и семьи.

Статья 32. Государственные гарантии в сфере занятос­ти ребенка с инвалидностью

1. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны создавать необходимые условия для обучения, профессиональной подготовки, подбора подходящей работы и трудоустройства ребенка с инвалидностью с учетом его состояния здоровья, потребнос­тей и возможностей.

2. Законами Республики Казахстан могут быть установлены льготы для физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обеспечению занятости детей с инвалидностью, организации их профессиональной подготовки и переподготовки.

Статья 33. Государственная помощь для детей с инвалидностью

1. Государство осуществляет комплекс медицинских, правовых, социально-экономических мер, направленных на поддержку детей с инвалидностью.

2. Государственная помощь, оказываемая детям с инвалидностью, устанавливается законами Республики Казахстан.

3. Родители и другие законные представители, воспитывающие ребенка с инвалидностью и осуществляющие уход за ним, имеют право на получение государственной помощи.».

32. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»:

абзацы пятый, шестой, седьмой и восьмой пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«первой группы – 5 000;

второй группы – 3 500;

третьей группы – 2 500;

ребенок с инвалидностью – 5 000;».

33. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»:

1) в части первой пункта 1 статьи 20 слова «инвалиды I и II групп» заменить словами «лица с инвалидностью первой и второй групп»;

2) абзацы четвертый, пятый, шестой и седьмой подпунк­та 1) пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«первой группы – 1 600;

второй группы – 1 200;

третьей группы – 500;

ребенок с инвалидностью – 1 000;».

34. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

1) в подпункте 23) статьи 13 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

2) подпункт 7) части первой пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«7) при наличии десяти и более такси иметь на каждые десять такси не менее одного такси, приспособленного для перевозки людей с инвалидностью, использующих специальные средства передвижения;»;

3) в статье 27:

часть вторую подпункта 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Указанными преимуществами пользуются лица с инвалидностью, пенсионеры, беременные женщины, пассажиры с детьми дошкольного возраста;»;

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) устройства для посадки и высадки пассажиров с инвалидностью.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Транспорт общего пользования снабжается устройствами для посадки и высадки пассажиров с инвалидностью.

При проведении государственными органами конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров преимущество имеют физические и юридические лица, транспортные средства которых приспособлены для доступа лиц с инвалидностью.»;

4) статью 27-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 27-1. Доступность услуг в сфере автомобильного транспорта для лиц с инвалидностью

1. Для доступа лиц с инвалидностью к услугам в сфере автомобильного транспорта на автовокзалах и автостанциях должны быть обеспечены:

1) выделение мест с установкой специальных дорожных знаков для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью;

2) приспособление зданий, подъезда к зданиям (входа в здание, лестниц), путей движения внутри здания для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью;

3) оборудование информационными сигнальными устройствами и средствами связи, доступными для лиц с инвалидностью по слуху и зрению, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

4) наличие дежурного кресла-коляски для обслуживания лиц с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, и других маломобильных групп населения;

5) отведение в залах ожидания специальных мест для лиц с инвалидностью, которые должны быть оборудованы с учетом потребностей лиц, передвигающихся на креслах-колясках;

6) оборудование общественных туалетов кабинами для лиц, передвигающихся на креслах-колясках;

7) оборудование специализированных билетных касс для обслуживания лиц с инвалидностью;

8) установление специализированных таксофонов для лиц, передвигающихся на креслах-колясках.

2. Действие подпункта 2) пункта 1 настоящей статьи распространяется в отношении пунктов обслуживания пассажиров.

3. В аэропортах, на вокзалах, объектах образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, досуга и отдыха, а также на площадях, проспектах, улицах, в кварталах выделяются бесплатные стояночные места для парковки специальных автотранспортных средств лиц с инвалидностью, которые не должны занимать иные автотранспортные средства.

В случаях, если количество стояночных мест составляет:

1) до десяти включительно, – выделяется одно место для парковки специального автотранспортного средства лица с инвалидностью;

2) более десяти, – не менее десяти процентов для парковки специального автотранспортного средства лица с инвалидностью от общего количества стояночных мест.

При этом, если по итогам расчета количество стояночных мест составит дробное значение от 0,5 и выше, такое значение подлежит округлению до целых единиц.

4. Автотранспортные средства, приобретаемые для осуществления регулярных городских перевозок пассажиров и багажа в городах республиканского и областного значения, столице, должны быть приспособлены заводом-изготовителем для перевозки маломобильных групп населения.».

35. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте»:

1) в части первой пункта 1 статьи 46 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

2) статью 51-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 51-2. Доступность услуг в сфере внутреннего водного транспорта для лиц с инвалидностью

1. Для доступа лиц с инвалидностью к услугам в сфере внутреннего водного транспорта в порту должны быть обеспечены:

1) выделение мест с установкой специальных дорожных знаков для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью;

2) приспособление зданий, подъезда к зданиям (входа в здание, лестниц), путей движения внутри здания для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью;

3) оборудование информационными сигнальными устройствами и средствами связи, доступными для лиц с инвалидностью по слуху и зрению, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

4) наличие дежурного кресла-коляски для обслуживания лиц с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, и других маломобильных групп населения;

5) отведение в залах ожидания специальных мест для лиц с инвалидностью, которые должны быть оборудованы с учетом потребностей маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью;

6) оборудование общественных туалетов кабинами для лиц, передвигающихся на креслах-колясках;

7) установление специализированных таксофонов для лиц, передвигающихся на креслах-колясках;

8) оборудование специализированных билетных касс для обслуживания лиц с инвалидностью.»;

3) в части второй подпункта 3) пункта 1 статьи 52 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью».

36. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам»:

абзацы второй, третий, четвертый и пятый подпункта 2) пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«первой группы – 800;

второй группы – 600;

третьей группы – 500;

ребенок с инвалидностью – 500;».

37. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:

в части второй пункта 2 статьи 24 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью».

38. В Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О социальной защите лиц с инвалидностью в Респуб­лике Казахстан»;

2) по всему тексту:

слова «инвалидов», «инвалида», «инвалиду», «инвалид», «инвалидами», «инвалидам», «инвалидом», «Инвалиды», «Инвалиду», «Инвалидам», «инвалиды», «Инвалид» заменить соответственно словами «лиц с инвалидностью», «лица с инвалидностью», «лицу с инвалидностью», «лицо с инвалидностью», «лицами с инвалидностью», «лицам с инвалидностью», «лицом с инвалидностью», «Лица с инвалидностью», «Лицу с инвалидностью», «Лицам с инвалидностью», «лица с инвалидностью», «Лицо с инвалидностью»;

слова «детей-инвалидов», «ребенок-инвалид», «детям-инвалидам», «дети-инвалиды» заменить соответственно словами «детей с инвалидностью», «ребенок с инвалиднос­тью», «детям с инвалидностью», «дети с инвалидностью»;

слова «индивидуальная программа реабилитации», «индивидуальной программой реабилитации», «индивидуальной программы реабилитации», «индивидуальных программ реабилитации», «Индивидуальная программа реабилитации», «индивидуальным программам реабилитации», «индивидуальной программе реабилитации» заменить соответственно словами «индивидуальная программа абилитации и реабилитации», «индивидуальной программой абилитации и реабилитации», «индивидуальной программы абилитации и реабилитации», «индивидуальных программ абилитации и реабилитации», «Индивидуальная программа абилитации и реабилитации», «индивидуальным программам абилитации и реа­билитации», «индивидуальной программе абилитации и реабилитации»;

3) в статье 1:

подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:

«5-1) медико-социальное учреждение (организация) – организация, предназначенная для постоянного или временного проживания в условиях стационара, полустационара или дневного пребывания престарелых, лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, нуждающихся в помощи и уходе, обслуживании;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) абилитация лиц с инвалидностью – комплекс мер, направленных на формирование и развитие отсутствовавших у лиц с инвалидностью способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;»;

подпункт 10) исключить;

подпункты 20) и 22) изложить в следующей редакции:

«20) сурдотехнические средства – технические средства для коррекции и компенсации нарушения слуха, в том числе усиливающие звук средства связи и передачи информации;»;

«22) тифлотехнические средства – средства, направленные на коррекцию и компенсацию утраченных возможностей лиц с инвалидностью в результате нарушения зрения;»;

4) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5-1) следую­щего содержания:

«5-1) разрабатывает и утверждает порядок назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности;»;

5) подпункт 7) пункта 2 статьи 10 изложить в следую­щей редакции:

«7) обеспечивают санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, пребывание в санаторно-курортной организации законного представителя, сопровождающего ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение;»;

6) в статье 13:

пункт 1 изложить в следующей редакции

«1. Установление инвалидности, степени утраты трудоспособности лица осуществляется путем очного (осмотр освидетельствуемого лица) или заочного проведения медико-социальной экспертизы территориальными подразделениями уполномоченного органа в области социальной защиты населения.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: «3-1. В период чрезвычайного положения лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения или во время чрезвычайного положения, не прошедшим переосвидетельствование в указанный период, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью продлеваются автоматически на три месяца с установленной ранее даты переосвидетельствования. Месяц окончания действия режима чрезвычайного положения засчитывается полностью.»;

7) подпункт 1) статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1) социальную защиту, в том числе абилитацию, реа­билитацию, интеграцию в общество;»;

8) пункт 3 статьи 20 дополнить частью второй следую­щего содержания:

«Один из законных представителей, сопровождающий ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, имеет право на возмещение местными исполнительными органами стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере семидесяти процентов от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения, определяемой уполномоченным органом в области социальной защиты населения.»;

9) в пункте 1 статьи 24 слово «домах-интернатах» заменить словами «медико-социальных учреждениях (организациях)»;

10) статью 32-1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Отношения между лицами с инвалидностью и поставщиками, связанные с приобретением через портал социальных услуг товаров и (или) услуг, регулируются гражданским законодательством Республики Казах­стан, а также договором, заключаемым на портале социальных услуг.».

39. В Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»:

по всему тексту слова «ребенка-инвалида», «детей-инвалидов» заменить соответственно словами «ребенка с инвалидностью», «детей с инвалидностью».

40. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) подпункт 3) пункта 5 статьи 9-1 изложить в следую­щей редакции:

«3) информировать местные исполнительные органы о предполагаемом количестве зрителей не позднее десяти календарных дней до дня проведения мероприятия, за один календарный день – о количестве проданных билетов, выданных пропусков, в том числе на транспорт­ные средства, а также мест парковок для специальной техники органов внутренних дел и здравоохранения, транспорт­ных средств лиц с инвалидностью;»;

2) статью 12-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 12-1. Минимальные социальные стандарты в сфере культуры

Минимальный социальный стандарт обеспечения доступности услуг государственных организаций культуры и минимальный социальный стандарт обеспечения доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры, являются минимальными социальными стандартами в сфере культуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях».».

41. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) по всему тексту слова «инвалиды», «дети-инвалиды», «инвалидов», «детей-инвалидов», «Инвалиды», «инвалидами», «инвалидам» заменить соответственно словами «лица с инвалидностью», «дети с инвалидностью», «лиц с инвалидностью», «детей с инвалидностью», «Лица с инвалидностью», «лицами с инвалидностью», «лицам с инвалидностью»;

2) подпункт 2) части второй пункта 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2) дети с ограниченными возможностями в развитии, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью и лица с инвалидностью с детства;»;

3) в подпунктах 1) и 9) пункта 8 статьи 26 слова «I, II групп» заменить словами «первой или второй группы»;

4) в статье 47:

в подпункте 2) пункта 17-2 слова «I и II группы» заменить словами «первой или второй группы»;

в подпункте 3) пункта 17-3 слова «I и II группы» заменить словами «первой или второй группы».

42. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах»:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Казахстан, кандасов, а также постоянно проживающих на территории Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, иностранцев, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан.»;

2) подпункт 2) статьи 8 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«методические рекомендации по повышению квалификации социальных работников в области социальной защиты населения;».

43. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) пункт 5 части первой статьи 61 изложить в следую­щей редакции:

«5. Транспортные средства, специально предназначенные для передвижения лиц с инвалидностью, технические вспомогательные (компенсаторные) средства и специальные средства передвижения лиц с инвалидностью.»;

2) в части первой статьи 98:

в подпункте 3) слово «детей-инвалидов» заменить словами «детей с инвалидностью»;

в подпункте 5) слова «инвалидам I группы» заменить словами «лицам с инвалидностью первой группы»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 99 изложить в следующей редакции:

«Для должников, являющихся лицами с инвалидностью, ежемесячные выплаты или задолженность по алиментам определяются из их ежемесячной заработной платы и иного дохода, а в случае, если они не работают, – из ежемесячных пособий и (или) социальных выплат, выплачиваемых из бюджетных средств и (или) Государственного фонда социального страхования.».

44. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»:

подпункты 5) и 6) пункта 8 статьи 42-3 изложить в следующей редакции:

«5) лицам с инвалидностью первой и второй групп;

6) престарелым и лицам с инвалидностью, проживающим в медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью;».

45. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»:

1) в части первой пункта 1, части третьей пункта 3 и пункте 4 статьи 65-1 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

2) статью 65-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 65-2. Доступность услуг в сфере гражданской авиации для лиц с инвалидностью

Для доступа лиц с инвалидностью к услугам в сфере граж­данской авиации в аэропортах должны быть обеспечены:

1) выделение мест с установкой специальных дорожных знаков для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью;

2) приспособление зданий, подъезда к зданиям (входа в здание, лестниц), путей движения внутри здания для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью;

3) наличие дежурного кресла-коляски для обслуживания лиц с инвалидностью, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, и других маломобильных групп населения;

4) оборудование общественных туалетов кабинами для лиц, передвигающихся на креслах-колясках.»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 77 изложить в следующей редакции:

«Пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно имеют право провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.».

46. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) в пункте 3 статьи 31:

слово «детей-инвалидов» заменить словами «детей с инвалидностью»;

слова «и имеющие инвалидность 1 и 2 группы» заменить словами «и имеющие инвалидность первой или второй группы»;

2) в пункте 4 статьи 66:

в подпункте 1) слова «инвалиду I группы» заменить словами «лицу с инвалидностью первой группы»;

в подпункте 2) слова «инвалиду II группы» заменить словами «лицу с инвалидностью второй группы»;

в подпункте 3) слова «инвалиду III группы» заменить словами «лицу с инвалидностью третьей группы»;

3) часть вторую пункта 5 статьи 69 изложить в следующей редакции:

«При определении размера единовременного пособия, предусмотренного настоящим пунктом, в число членов семьи, имеющих право на пособие, включаются: супруга (супруг) независимо от возраста и трудоспособности; дети, не достигшие восемнадцати лет или старше этого возраста, если им установлена инвалидность до достижения восемнадцатилетнего возраста или они являлись на день смерти кормильца учащимися очных учебных заведений и не достигли двадцатитрехлетнего возраста; состоящие на иждивении умершего родители, достигшие установленного законодательством Республики Казахстан пенсионного возраста либо являющиеся лицами с инвалидностью.».

47. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

дополнить статьей 60-1 следующего содержания:

«Статья 60-1. Защита прав иммигрантов, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан

1. Иммигранты, выявленные и идентифицированные в качестве жертв торговли людьми на территории Респуб­лики Казахстан, не подлежат выдворению за пределы Республики Казахстан в государство их происхождения (страну гражданства иностранца) до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере предоставления специальных социальных услуг, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними.

Предоставление гарантированного объема специальных социальных услуг иммигранту, выявленному и идентифицированному в качестве жертвы торговли людьми на территории Республики Казахстан, осуществляется за счет бюджетных средств.

2. Для предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг иммигранту, выявленному и идентифицированному в качестве жертвы торговли людьми на территории Республики Казахстан, выдается разрешение на временное проживание на территории Республики Казахстан.».

48. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»:

в пункте 4 статьи 7:

слова «домах-интернатах для престарелых и инвалидов» заменить словами «медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью»;

слова «указанных организаций» заменить словами «указанных учреждений (организаций)».

49. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности»:

в пункте 1 статьи 32:

в подпункте 1) слова «инвалиду I группы» заменить словами «лицу с инвалидностью первой группы»;

в подпункте 2) слова «инвалиду II группы» заменить словами «лицу с инвалидностью второй группы»;

в подпункте 3) слова «инвалиду III группы» заменить словами «лицу с инвалидностью третьей группы».

50. В Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании»:

заголовок статьи 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Защита прав лиц с инвалидностью при распространении телепрограмм».

51. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Рес­публики Казахстан»:

1) по всему тексту слова «инвалидами», «ребенок-инвалид (дети-инвалиды)», «инвалид (инвалиды)», «ребенка-инвалида (детей-инвалидов)», «инвалиду», «дети-инвалиды», «Участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» заменить соответственно словами «лицами с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью (дети с инвалидностью)», «лицо с инвалидностью (лица с инвалидностью)», «ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью)», «лицу с инвалидностью», «дети с инвалидностью», «Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

2) в пункте 7 статьи 77:

в абзаце втором слова «I группы» заменить словами «первой группы»;

в абзаце третьем слова «II группы» заменить словами «второй группы»;

в абзаце четвертом слова «III группы» заменить словами «третьей группы»;

3) в статье 78:

в части третьей пункта 9 слова «они стали инвалидами до достижения восемнадцати лет или» заменить словами «им установлена инвалидность до достижения восемнадцати лет или они»;

в части первой примечания:

цифры «23», «18» заменить соответственно словами «двадцати трех», «восемнадцати»;

слова «ставшие инвалидами» заменить словами «которым установлена инвалидность»;

4) в пункте 2 статьи 80:

в абзаце втором слова «I группы» заменить словами «первой группы»;

в абзаце третьем слова «II группы» заменить словами «второй группы»;

в абзаце четвертом слова «III группы» заменить словами «третьей группы».

52. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) в части третьей статьи 4 слова «стали инвалидами» заменить словами «которым установлена инвалидность»;

2) в пункте 6 статьи 17 слова «которые признаны инвалидами» заменить словами «которым установлена инвалидность»;

3) в пункте 3 статьи 22 слова «супругу (супруга) – инвалида», «детей-инвалидов» заменить соответственно словами «супругу (супруга), которой (которому) установлена инвалидность», «детей с инвалидностью»;

4) в абзаце четвертом подпункта 2) пункта 3 статьи 26 слово «инвалидами» заменить словами «лицами с инвалидностью»;

5) в части второй подпункта 1) пункта 2 статьи 35 слова «инвалидами», «инвалидом» заменить соответственно словами «лицами с инвалидностью», «лицом с инвалидностью»;

6) в подпункте 3) пункта 1 статьи 36 слова «стал инвалидом» заменить словами «ему установлена инвалидность»;

7) в подпункте 3) части четвертой пункта 8 статьи 44 слова «ребенка-инвалида (детей-инвалидов)», «инвалида (инвалидов)» заменить соответственно словами «ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью)», «лица с инвалидностью (лиц с инвалидностью)»;

8) в статье 51:

в пункте 3:

в части первой:

в подпункте 1) слова «инвалиду I группы» заменить словами «лицу с инвалидностью первой группы»;

в подпункте 2) слова «инвалиду II группы» заменить словами «лицу с инвалидностью второй группы»;

в подпункте 3) слова «инвалиду III группы» заменить словами «лицу с инвалидностью третьей группы».

в части третьей:

в подпункте 1) слова «инвалиду I группы» заменить словами «лицу с инвалидностью первой группы»;

в подпункте 2) слова «инвалиду II группы» заменить словами «лицу с инвалидностью второй группы»;

в подпункте 3) слова «инвалиду III группы» заменить словами «лицу с инвалидностью третьей группы»;

в части третьей пункта 6 слова «если они стали инвалидами до достижения восемнадцатилетнего возраста или», «инвалидами» заменить соответственно словами «если им установлена инвалидность до достижения восемнадцатилетнего возраста или они», «лицами с инвалидностью».

53. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года «О Государственной образовательной накопительной системе»:

подпункт 2) пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2) лица с инвалидностью;».

54. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»:

1) подпункт 6) части первой пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«6) повышать квалификацию работников в сфере оказания государственных услуг, а также обучать навыкам общения с лицами с инвалидностью;»;

2) подпункт 8) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«8) обеспечивают повышение квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, общения с лицами с инвалидностью;»;

3) подпункт 6) статьи 11 изложить в следующей редакции:

«6) обеспечивают повышение квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, общения с лицами с инвалидностью;».

55. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:

1) в подпунктах 4) и 9) части третьей пункта 2 статьи 4 слова «ребенком-инвалидом», «инвалидом» заменить соответственно словами «ребенком с инвалидностью», «лицом с инвалидностью»;

2) подпункты 6), 7) и 11) пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«6) время ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

7) время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;»;

«11) время нахождения на инвалидности неработающих лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, и приравненных к ним лиц с инвалидностью;»;

3) подпункт 3) пункта 1 статьи 31 изложить в следую­щей редакции:

«3) лица с инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;»;

4) подпункт 3) пункта 1 статьи 32 изложить в следую­щей редакции:

«3) лица с инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;»;

5) подпункт 2) пункта 1 статьи 33 изложить в следую­щей редакции:

«2) являющихся лицами с инвалидностью;».

56. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

пункт 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«6. По решению съезда организации, численность лиц с инвалидностью за отчетный период которых составляет не менее пятидесяти одного процента от общего числа работников, могут быть освобождены от уплаты обязательных членских взносов.».

57. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

1) подпункт 32-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«32-1) опасные технические устройства:

технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью), а также установки для бурения и ремонта скважин с глубиной бурения более двухсот метров, шахтные подъемные установки и подъемные машины, передвижные склады взрывчатых веществ и изделий на их основе, смесительно-зарядные и доставочно-зарядные машины, мобильные и стационарные установки для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, государственный надзор за которыми осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) на объектах социальной инфраструктуры, государственный надзор за которыми осуществляется местными исполнительными органами;»;

2) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3. В формирования гражданской защиты зачисляются трудоспособные мужчины и женщины, за исключением лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет, и на военное время – военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания.»;

3) подпункты 14-7) и 14-21) статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«14-7) разрабатывает и утверждает правила безопасной эксплуатации подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью);»;

«14-21) разрабатывает и утверждает инструкцию по проведению обследования технического состояния лифтов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации;»;

4) подпункт 21) пункта 3 статьи 15 изложить в следую­щей редакции:

«21) государственный надзор в области промышленной безопасности за эксплуатацией опасных технических устройств, работающих под давлением более 0,07 мегаПас­каля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров, лифтов, траволаторов, а также подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) на объектах социальной инфраструктуры;»;

5) подпункты 1) и 2) пункта 6 статьи 68 изложить в следующей редакции:

«1) лицу с инвалидностью первой или второй группы – пятикратного годового размера заработной платы;

2) лицу с инвалидностью третьей группы – двукратного годового размера заработной платы.»;

6) подпункт 10) пункта 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:

«10) проведения монтажа, технического обслуживания, технического освидетельствования лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью в соответствии с национальными стандартами;»;

7) подпункты 2) и 3) пункта 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:

«2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью);

3) паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) на объектах социальной инфраструктуры;»;

8) подпункт 6) пункта 1 статьи 72 изложить в следую­щей редакции:

«6) проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.»;

9) подпункты 1) и 2) пункта 4 статьи 103 изложить в следующей редакции:

«1) лицу с инвалидностью первой или второй группы – пятикратного годового размера заработной платы;

2) лицу с инвалидностью третьей группы – двукратного годового размера заработной платы.».

58. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) по всему тексту слова «инвалидов», «водителей-инвалидов», «инвалидам», «Инвалиды», «Инвалид» заменить соответственно словами «лиц с инвалидностью», «водителей с инвалидностью», «лицам с инвалидностью», «Лица с инвалидностью», «Лицо с инвалидностью»;

2) в статье 58:

в пункте 1 слово «слепых» заменить словами «полной потерей зрения»;

пункт 2 исключить;

3) в статье 59:

в заголовке слово «слепых» заменить словами «полной потерей зрения»;

в пункте 2 слово «слепых» заменить словами «полной потерей зрения»;

в пункте 3 слово «слепого» заменить словами «полной потерей зрения».

59. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

пункт 2 и примечание статьи 22 изложить в следующей редакции:

«2. Сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, и сотрудники, уволенные со службы и имеющие выслугу двадцать и более лет в календарном исчислении, за исключением уволенных по отрицательным мотивам, а также сотрудники, имеющие выслугу десять и более лет в календарном исчислении и содержащие на иждивении детей с инвалидностью, имеют право безвозмездно приватизировать занимаемое жилище, предоставленное из государственного жилищного фонда.»;

«Примечание. В настоящей главе под членами семьи сотрудников органов внутренних дел понимаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой); дети (усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети супруга (супруги), обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати трех лет; дети с инвалидностью (усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети с инвалидностью супруга (супруги), если они признаны лицами с инвалидностью до восемнадцати лет; родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении сотрудника.».

60. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

1) подпункты 1-1), 3), 26), 27), 30), 52), 53) и 56) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1-1) специальный спортивный инвентарь – спортивный инвентарь, представляющий собой необходимый компонент тренировочной и соревновательной деятельности, компенсирующий нарушенные или утраченные функции организма спортсмена с инвалидностью;»;

«3) адаптивная физическая культура и спорт – комп­лекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде лиц с инвалидностью, преодоление ими психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознание необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества;»;

«26) спортсмен с инвалидностью – физическое лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, нарушениями, которое приводит к ограничению жизнедеятельности, и занимающееся доступным видом (доступными видами) спорта;

27) классификация спортсменов с инвалидностью – процесс определения классификатором или группой классификаторов класса (классификационной категории) спортсменов с инвалидностью с целью создания им возможности соревноваться с другими спортсменами с инвалидностью, имеющими аналогичный уровень функ­циональных возможностей;»;

«30) Паралимпийские игры – международные зимние и летние соревнования, проводимые среди спортсменов с инвалидностью, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата, органов зрения и нарушение интеллектуального развития;»;

«52) Сурдлимпийские игры – международные зимние и летние соревнования, проводимые среди спортсменов с инвалидностью, имеющих поражение органов слуха;»;

«53) классификатор – физическое лицо, осуществляющее проведение классификации спортсменов с инвалидностью по уровню их функциональных возможностей, уполномоченное на это организаторами соревнований и прошедшее специальную подготовку, подтвержденную соответствующим документом;»;

«56) Международные специальные олимпийские игры – международные зимние и летние соревнования, проводимые среди спортсменов с инвалидностью с ограниченными интеллектуальными возможностями;»;

2) подпункт 55) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«55) по согласованию с уполномоченным органом в облас­ти здравоохранения утверждает порядок и условия проведения классификации спортсменов с инвалидностью;»;

3) подпункт 3) пункта 4 статьи 8 изложить в следую­щей редакции:

«3) организует совместно с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и общественными объединениями лиц с инвалидностью проведение оздоровительных и спортивных мероприятий среди лиц с инвалидностью;»;

4) в статье 13-1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Национальное паралимпийское движение является составной частью международного паралимпийского движения, целями которого являются пропаганда и внедрение принципов паралимпийского движения, содействие развитию физической культуры и спорта среди спортсменов с инвалидностью по паралимпийским видам спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества, участие в Паралимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного паралимпийского комитета.»;

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки спортсменов с инвалидностью Республики Казахстан для участия в Паралимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного паралимпийского комитета;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Реализация Национальным паралимпийским комитетом Республики Казахстан своих полномочий по развитию паралимпийских видов спорта высших достижений и массового спорта, а также обеспечению необходимого уровня подготовки спортсменов с инвалидностью Респуб­лики Казахстан для участия в Паралимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного паралимпийского комитета, осуществляется во взаимодействии с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и республиканскими спортивными федерациями.»;

5) в пункте 1, подпункте 5) пункта 3 и пункте 6 статьи 13-2 слово «спортсменов-инвалидов» заменить словами «спортсменов с инвалидностью»;

6) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1. Специальное олимпийское движение является частью международного специального олимпийского движения, целями которого являются содействие развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, укрепление международного сотрудничества в указанной сфере, участие в Международных специальных олимпийских играх.»;

7) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Адаптивная физическая культура и спорт, физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с инвалидностью

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с инвалидностью с использованием методов адаптивной физической культуры и спорта осуществляются в спортивных клубах, школах и секциях лиц с инвалидностью, физкультурно-спортивных организациях.

2. Учебно-тренировочный процесс, содержание этапов подготовки в физкультурно-спортивных организациях для лиц с инвалидностью осуществляются на основе программ по видам спорта, разрабатываемых соответствующими общественными объединениями по паралимпийским, сурдлимпийским, специальным олимпийским видам спорта и утверждаемых уполномоченным органом в области физической культуры и спорта.

3. Организация занятий физической культурой и спортом лиц с инвалидностью, подготовка кадров, методическое, медицинское обеспечение и врачебный контроль за занятиями физической культурой и спортом лиц с инвалидностью возлагаются на органы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта.

4. Местные исполнительные органы обеспечивают развитие спорта среди лиц с инвалидностью, предоставление специального спортивного инвентаря и создают условия лицам с инвалидностью для доступа к спортивным сооружениям для занятий физической культурой и спортом.

В зависимости от категории инвалидности перечис­ленные услуги осуществляются за счет бюджетных средств и на льготных условиях в соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан».

5. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения совместно с физкультурно-спортивными организациями обеспечивают открытие спортивных клубов, школ, секций, а также подготовку лиц с инвалидностью и их участие в республиканских спортивных соревнованиях.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения совместно с общественными объединениями лиц с инвалидностью организуют проведение спортивных мероприятий на уровне области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

6. Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта совместно с общественными объединениями лиц с инвалидностью организует проведение республиканских спортивных соревнований.

Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта совместно с физкультурно-спортивными организациями организует подготовку сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) среди лиц с инвалидностью и их участие в международных спортивных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и во Всемирных специальных олимпийских играх.»;

8) подпункт 6) пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«6) оказывать помощь ветеранам и лицам с инвалидностью профессионального спорта;»;

9) в статье 33:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Классификация спортсменов с инвалидностью, подготовка классификаторов и спортивных судей по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта»;

пункты 1, 2 и 3-1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях создания равных состязательных условий на спортивных соревнованиях по паралимпийским видам спорта организаторы обязаны обеспечивать проведение классификации спортсменов с инвалидностью, заявленных на участие в соответствующих соревнованиях, по уровню их функциональных возможностей, включая покрытие расходов классификаторов.

2. Порядок и условия проведения классификации спорт­сменов с инвалидностью разрабатываются аккредитованными спортивными федерациями по паралимпийским видам спорта по согласованию с Национальным паралимпийским комитетом Республики Казахстан в соответствии с требованиями Международного паралимпийского комитета и соответствующих международных спортивных организаций по паралимпийским видам спорта.»;

«3-1. При проведении классификации спортсменов с инвалидностью организаторами привлекаются классификаторы из Республики Казахстан или иностранных государств.»;

10) пункт 11 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«11. Организаторы спортивных и спортивно-массовых мероприятий не позднее десяти календарных дней до дня проведения мероприятия обязаны информировать местные исполнительные органы о предполагаемом количестве зрителей, за один календарный день – о количестве проданных билетов, выданных пропусков, в том числе на транспортные средства, а также мест парковок для специальной техники органов внутренних дел и здравоохранения, транспортных средств лиц с инвалидностью.»;

11) пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«3. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения занятий и спортивных соревнований, должны соответствовать техническим, санитарным правилам и гигиеническим нормативам, правилам эксплуатации спортивных сооружений и пожарной безопасности и быть доступными для лиц с инвалидностью.»;

12) статью 48 изложить в следующей редакции:

«Статья 48. Льготные услуги в области физической культуры

Перечень категорий граждан, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами бесплатно или на льготных условиях, за исключением лиц с инвалидностью, а также размер льгот устанавливаются уполномоченным органом в области физической культуры и спорта, решениями местного исполнительного органа района, города областного значения и администраций физкультурно-спортивных организаций.».

61. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»:

подпункт 1) пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«1) осуществление психолого-педагогической, медико-социальной, юридической помощи и консультирование молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вернувшейся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, прошедшей лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также молодежи из числа лиц с инвалидностью;».

62. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»:

1) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем специальных социальных услуг»

Минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем специальных социальных услуг» содержит нормативы специальных социальных услуг, предоставляемых для детей с инвалидностью, имеющих психоневрологические патологии и нарушение опорно-двигательного аппарата, лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет, имеющих психоневрологические заболевания, лиц с инвалидностью первой и второй групп, лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, лиц без определенного места жительства, лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.»;

2) подпункт 2) пункта 2 статьи 32 изложить в следую­щей редакции:

«2) минимальный социальный стандарт «Обеспечение доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры».»;

3) статью 34 изложить в следующей редакции:

«Статья 34. Минимальный социальный стандарт «Обеспечение доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры»

Минимальный социальный стандарт «Обеспечение доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры» содержит нормы доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры за счет бюджетных средств.»;

4) подпункт 2) статьи 36 изложить в следующей редакции:

«2) пользования спортивными сооружениями, находящимися в государственной собственности, лицами с инвалидностью в соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан».».

63. В Закон Республики Казахстан от 15 июня 2015 года «О миротворческой деятельности Республики Казахстан»:

подпункты 1), 2) и 3) пункта 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1) лицу с инвалидностью первой группы – тридцатимесячной заработной платы;

2) лицу с инвалидностью второй группы – восемнадцатимесячной заработной платы;

3) лицу с инвалидностью третьей группы – шестимесячной заработной платы.».

64. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»:

1) в подпункте 7) пункта 2 статьи 9 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

2) в части первой пункта 1 статьи 12 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

3) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1. Обладатели информации создают интернет-ресурсы с учетом обеспечения доступности для лиц с инвалидностью.

Созданные интернет-ресурсы должны соответствовать национальному стандарту.»;

4) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Пользователи информации могут получать и использовать информацию, размещаемую в соответствии с настоящим Законом обладателями информации на компонентах веб-портала «электронного правительства» с учетом обеспечения доступности для лиц с инвалидностью, а также участвовать в ее обсуждении при условии регистрации на веб-портале «электронного правительства» либо авторизации на компонентах веб-портала «электронного правительства».».

65. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»:

подпункт 3) статьи 22 изложить в следующей редакции:

«3) лица с инвалидностью, нуждающиеся в занятиях физической культурой и спортом, создании благоприятных условий проживания;».

66. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

подпункты 6), 6-1) и 12) части первой пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;

6-1) неработающие лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы;»;

«12) лица с инвалидностью;».

67. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

в части четвертой пункта 2 статьи 41 слова «инвалидами», «детей-инвалидов» заменить соответственно словами «лицами с инвалидностью», «детей с инвалидностью».

68. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»:

1) в подпункте 54) пункта 3 статьи 39 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

2) в статье 51:

слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

слова «реабилитации инвалида» заменить словами «абилитации и реабилитации лица с инвалидностью».

69. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения»:

1) подпункт 28) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«28) специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью – рабочие места, оборудованные с учетом индивидуальных возможностей лица с инвалидностью;»;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Законодательство Республики Казахстан о занятости населения распространяется на граждан Республики Казахстан, кандасов, иностранцев, лиц без гражданства, проживающих в Республике Казахстан, и иностранцев, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан.»;

3) подпункт 14) статьи 3 изложить в следующей редакции:

«14) проведения финансовой, налоговой и инвестиционной политики, согласованной с государственной политикой в сфере занятости населения, стимулирующей создание рабочих мест и специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.»;

4) подпункты 7), 8) и 12) статьи 7 изложить в следую­щей редакции:

«7) разрабатывает и утверждает порядок квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью;

8) разрабатывает и утверждает стандарты рабочего места лица с инвалидностью;»;

«12) разрабатывает и утверждает порядок и условия субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью;»;

5) подпункт 6) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«6) установления квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере от двух до четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда;»;

6) подпункт 4) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4) организует работу по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;»;

7) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«3. Для лица с инвалидностью подходящей считается работа при условии обеспечения доступа к ней с учетом степени ограничений его жизнедеятельности, а для лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до семи лет, – в режиме гибкого и неполного рабочего времени.»;

8) в статье 17:

подпункт 6) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) организацию специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;»;

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) лиц с инвалидностью, не имеющих медицинских противопоказаний для трудовой деятельности;»;

9) в статье 19:

подпункты 1) и 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) лица с инвалидностью;

2) родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей с инвалидностью;»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. На профессиональное обучение направляются жертвы торговли людьми – иностранцы, получившие разрешение на временное проживание на территории Республики Казахстан, в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения по согласованию с уполномоченным органом в области образования.»;

10) подпункты 3) и 7) пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«3) лица с инвалидностью;»;

«7) лица, осуществляющие уход за детьми в возрасте до семи лет, ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп;»;

11) подпункт 2) пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«2) лица с инвалидностью, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и (или) безопасности труда других лиц;»;

12) в статье 25 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

13) в статье 27:

в подпункте 1) пункта 1 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Общественным объединениям лиц с инвалидностью, а также организациям, где численность лиц с инвалидностью составляет более двадцати процентов от среднегодовой численности работников, квота не устанавливается.»;

14) в статье 28:

подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«7) создания специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;»;

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) получать субсидию на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;».

70. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

подпункт 1) статьи 24 изложить в следующей редакции:

«1) организации почтовой сети и обслуживания операторами почты пользователей услуг оператора почты, в том числе беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к услугам почтовой связи;».

71. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О пробации»:

1) подпункт 2) части первой пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2) лиц с инвалидностью;»;

2) подпункт 3) пункта 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«3) с социальными службами для содействия пожилым лицам, лицам с инвалидностью и лицам без определенного места жительства в получении социальных услуг.».

72. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности»:

подпункт 2) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2) социальное обслуживание престарелых, лиц с инвалидностью, организация доступности среды для лиц с инвалидностью, содействие в работе по социальной адаптации, интеграции и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;».

73. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

в части первой пункта 2 статьи 19:

подпункты 4) и 6) изложить в следующей редакции:

«4) лицам с инвалидностью первой и второй групп;»;

«6) престарелым и лицам с инвалидностью, проживающим в медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью;»;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) лицам, в одиночку воспитывающим детей с инвалидностью либо имеющим на попечении совершеннолетних лиц с инвалидностью.».

74. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании»:

1) часть четвертую пункта 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Срок обращения за назначением социальной выплаты на случай потери кормильца не может превышать срок достижения двадцатитрехлетнего возраста детьми, в том числе усыновленными (удочеренными), братьями, сестрами и внуками, состоявшими на иждивении умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, на дату обращения за назначением социальной выплаты, за исключением лиц, которым установлена инвалидность до достижения возраста восемнадцати лет.»;

2) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2. Освидетельствование и установление степени утраты общей трудоспособности лица осуществляются путем проведения медико-социальной экспертизы подразделением МСЭ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите лиц с инвалидностью.»;

3) в статье 21:

часть первую подпункта 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) дети, в том числе усыновленные (удочеренные), братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет и старше этого возраста, если им установлена инвалидность до достижения восемнадцати лет.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Лицам с инвалидностью с детства первой или второй группы социальные выплаты назначаются на срок установления инвалидности.»;

4) подпункт 1) пункта 3 статьи 27 изложить в следую­щей редакции:

«1) со дня окончания срока установления инвалиднос­ти лицам с инвалидностью с детства первой или второй группы, состоявшим на иждивении умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, до переосвидетельствования;»;

5) подпункт 3) пункта 3 статьи 28 изложить в следую­щей редакции:

«3) со дня достижения лицом, состоявшим на иждивении умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, восемнадцатилетнего возраста (за исключением лиц, которым установлена инвалидность до достижения восемнадцати лет), а в случае обучения указанного лица по очной форме обучения в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования – двадцатитрехлетнего возраста;».

75. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года «О ветеранах»:

1) подпункт 2) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2) лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а именно военнослужащие действующей армии и флота, партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны, а также рабочие и служащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны на фронте, в районе военных действий, на прифронтовых участках железных дорог, сооружениях оборонительных рубежей, военно-морских баз и аэродромов.»;

2) подпункты 6), 7) и 8) статьи 5 изложить в следующей редакции

«6) военнослужащие Республики Казахстан, выполнявшие задачи согласно межгосударственным договорам и соглашениям по усилению охраны границы Содружества Независимых Государств на таджикско-афганском участке в период с сентября 1992 года по февраль 2001 года;

7) военнослужащие Республики Казахстан, принимавшие участие в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке в период с августа 2003 года по октябрь 2008 года;

8) военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, принимавшие участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе в период с 1986 по 1991 годы.»;

3) подпункт 2) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2) лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а именно:

военнослужащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза ССР, исполнении иных обязанностей воинской службы в другие периоды, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении воинской службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;

лица начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего Союза ССР и органов внутренних дел, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия;

рабочие и служащие соответствующих категорий, обслуживавшие действовавшие воинские контингенты в других странах и которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья либо заболевания, полученных в период ведения боевых действий;

лица из числа бойцов и командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, действовавших в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года на территории Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в этих батальонах, взводах, отрядах;

лица, которым инвалидность установлена вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, ядерных испытаний, и их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей.»;

4) в статье 8:

абзац восьмой подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших лиц с инвалидностью, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, граж­данина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак;»;

5) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4. Лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

6) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«4. Ветеранам, указанным в подпункте 2) статьи 6 настоящего Закона, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

76. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года «О техническом регулировании»:

в подпункте 1) пункта 6 статьи 20 слово «инвалидов» заменить словами «лиц с инвалидностью».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 10, подпункта 2), абзаца восемнадцатого подпунк­та 4) пункта 34 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 27 июня 2022 года

№ 129-VІI ЗРК