Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон

на Каспийском море

Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, совершенный в Ашхабаде 25 октября 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 2 ноября 2022 года

№ 150-VІI ЗРК