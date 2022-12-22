Закон Республики Казахстан

О геодезии, картографии и пространственных данных
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Cтатья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при осуществлении геодезической и картографической деятельности, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) атлас – картографическое произведение, состоящее из многих карт, объединенных общей программой;
2) высотная система отсчета – система отсчета для определения высот точек земной поверхности относительно исходной уровненной поверхности;
3) единая цифровая картографическая основа – электронный информационный ресурс, который является составной картографической частью Национальной инфраструктуры пространственных данных и систематизированной совокупностью базовых пространственных данных о территории Республики Казахстан;
4) географическая информационная система – информационная система, обеспечивающая сбор, обработку, анализ, моделирование, хранение, распространение и иное использование пространственной информации о Земле, об объектах земной поверхности, природных, техногенных и общественных процессах;
5) географические информационные ресурсы – совокупность электронных баз пространственных данных и метаданных;
6) геодезия – область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и их изменений во времени, осуществляемой в целях составления карт и планов, а также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной поверхности;
7) уполномоченный орган в сфере геодезии, картографии и пространственных данных (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;