Закон Республики Казахстан

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Cтатья 1. Сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при осуществлении геодезической и картографической деятельности, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) атлас – картографическое произведение, состоящее из многих карт, объединенных общей программой;

2) высотная система отсчета – система отсчета для определения высот точек земной поверхности относительно исходной уровненной поверхности;

3) единая цифровая картографическая основа – электронный информационный ресурс, который является составной картографической частью Национальной инфраструктуры пространственных данных и систематизированной совокупностью базовых пространственных данных о территории Республики Казахстан;

4) географическая информационная система – информационная система, обеспечивающая сбор, обработку, анализ, моделирование, хранение, распространение и иное использование пространственной информации о Земле, об объектах земной поверхности, природных, техногенных и общественных процессах;

5) географические информационные ресурсы – совокупность электронных баз пространственных данных и метаданных;

6) геодезия – область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и их изменений во времени, осуществляемой в целях составления карт и планов, а также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной поверхности;

7) уполномоченный орган в сфере геодезии, картографии и пространственных данных (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

8) геодезическая и картографическая деятельность – научно-техническая, производственная, управленческая и иная деятельность по выполнению работ, оказанию услуг в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, а также по получению геодезических и картографических материалов и пространственных данных;

9) геодезическая сеть – совокупность геодезических пунктов, положение которых на земной поверхности определено на основании геодезических измерений в общей для них системе отсчета геодезических координат;

10) геодезический пункт – инженерная конструкция, закрепляющая точку земной поверхности с определенными координатами и (или) высотами, и (или) значениями силы тяжести;

11) геопортал – информационная система, обеспечивающая доступ к пространственным данным и геосервисам пространственных данных посредством средств телекоммуникаций;

12) гидрографические работы – комплекс работ, проводимый для получения детальной информации о ситуации на водных объектах, а также сбора данных об их рельефе и водной поверхности;

13) гравиметрическая система отсчета – система отсчета для определения абсолютных или относительных измерений ускорения силы тяжести;

14) гравиметрическая сеть – совокупность геодезических пунктов с известными значениями ускорения силы тяжести в общей для них гравиметрической системе отсчета;

15) датум – набор параметров эллипсоида или квазигеоида, зафиксированный в определенный момент времени;

16) местная координатная система отсчета – координатная система отсчета проекции, устанавливаемая в отношении ограниченной территории;

17) дистанционное зондирование Земли – процесс получения информации о поверхности Земли путем наблюдения и измерения из космического и воздушного пространства собственного и отраженного излучения элементов суши, океана и атмосферы;

18) геодинамические исследования Земли – изучение современных движений и деформаций земной коры;

19) план – чертеж, изображающий на плоскости определенную местность, сооружения методом прямой горизонтальной проекции;

20) интероперабельность – принцип взаимосовместимости, выражающий способность пространственных данных, метаданных, технических и программных средств к функциональному и информационному взаимодействию;

21) карта – уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности, других естественных небесных тел или их частей на плоскости, полученное в соответствии с установленными требованиями в определенной проекции, а также с использованием условных знаков;

22) карта-схема – упрощенно-обобщенное картографическое изображение;

23) картография – область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по изучению, созданию и использованию картографических произведений;

24) картографические материалы – картографические произведения и другие графические, цифровые, текстовые документы, используемые для составления карт;

25) картографическая продукция – полученные в результате картографической деятельности уменьшенные, измеримые и обобщенные изображения на бумажных и электронных носителях поверхности Земли и небесных тел, построенные по определенным математическим законам и в принятой системе условных знаков;

26) картографическая проекция – математически определенный способ отображения поверхности Земли;

27) квазигеоид – математическая строгая модель, вычисленная на основе наземных геодезических измерений и значений потенциалов силы тяжести без привлечения данных по распределению масс, поверхность которой аппроксимирует физическую поверхность Земли;

28) пространственные данные – информация, содержащая сведения о местоположении объектов местности, предоставленная в определенной форме и координатной системе отсчета;

29) геосервисы пространственных данных (далее – геосервисы) – электронный информационный ресурс, предоставляющий пользователю инструменты для осуществления операций с пространственными данными и (или) метаданными и существующий в виде самостоятельного продукта или подключаемого сервиса;

30) инфраструктура пространственных данных – технология, стандарты и географические информационные ресурсы, предназначенные для сбора, обработки, анализа, моделирования, хранения, распространения, предоставления и эффективного использования пространственных данных;

31) пространственный объект – абстрактное представление объекта реального мира с его местоположением или принадлежностью к географической области;

32) преобразование координат – переход из одной координатной системы отсчета в другую координатную систему отсчета, которые основаны на одинаковых датумах;

33) трансформирование координат – переход из одной координатной системы отсчета, связанной с одним датумом, в другую координатную систему отсчета с другим датумом;

34) координатная система отсчета – геодезическая система координат, связанная с Землей с помощью датума;

35) дежурная справочная карта Республики Казахстан – географический информационный ресурс, отображающий геодезическую и картографическую изученность местности, трехмерные пространственные данные открытого и ограниченного пользования, учитывающий происходящие изменения границ административно-территориальных единиц, а также изменения географических объектов и их наименований, подлежащие учету и отображению на обновляемых и вновь создаваемых картах и планах территории Республики Казахстан;

36) масштаб – отношение длины линии на карте или плане к горизонтальной ее проекции на местности;

37) делимитация – определение положения и направления Государственной границы Республики Казахстан по соглашению между сопредельными государствами, оформленное международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, и графически изображенное на картах, прилагаемых к данному международному договору;

38) государственная геодезическая сеть – геодезическая сеть, используемая в целях установления и (или) распространения государственной координатной системы отсчета;

39) государственная гравиметрическая сеть – гравиметрические сети, используемые в целях установления и (или) распространения единой гравиметрической основы;

40) государственная система отсчета – совокупность государственных координатных, высотных и гравиметрических систем отсчета;

41) государственная нивелирная сеть – нивелирная сеть, используемая в целях установления и (или) распространения государственной системы отсчета высот;

42) метаданные – информация, описывающая наборы пространственных данных и геосервисов;

43) нивелирная сеть – совокупность геодезических пунктов, высоты которых определены в общей для них системе отсчета высот;

44) тематические карта, план, атлас, карта-схема – картографические произведения, основное содержание которых определяется конкретной темой, сюжетом, природными или общественными явлениями либо их сочетанием;

45) топографический план – картографическое отображение на плоскости в ортогональной проекции в определенном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого кривизна уровненной поверхности не учитывается;

46) топографическая карта – подробное картографическое изображение местности в определенном масштабе с применением классификаторов и условных знаков, позволяющее определять как плановое, так и высотное положение точек земной поверхности;

47) постоянно действующая референцная станция – расположенный в точке с известными пространственными координатами комплекс радиоэлектронных и технических средств, с помощью которых осуществляется прием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем для последующей обработки и передачи корректирующей информации пользователям;

48) Национальный фонд пространственных данных – совокупность пространственных данных в цифровом и (или) аналоговом виде, подлежащих учету, длительному хранению в целях их дальнейшего использования субъектами геодезической и картографической деятельности, имеющая общегосударственное, межотраслевое значение, специальное и (или) отраслевое значение;

49) демаркация – определение и обозначение Государственной границы Республики Казахстан на местности, оформленные международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

1. Законодательство Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Объекты и субъекты геодезической

и картографической деятельности

Объектами геодезической и картографической деятельности являются территория Республики Казахстан, территория земного шара, воздушное и космическое пространства, включая естественные небесные тела и искусственные спутники Земли.

Субъектами геодезической и картографической деятельности являются центральные государственные органы и местные исполнительные органы Республики Казахстан в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, а также физические и юридические лица.

Статья 5. Принципы осуществления геодезической и картографической деятельности

Государственное регулирование общественных отношений в сфере геодезии, картографии и пространственных данных основывается на следующих принципах:

системности и непрерывности осуществления геодезической и картографической деятельности;

полноты, достоверности и актуальности наборов пространственных данных;

единства измерений при выполнении геодезических, картографических, топографических и гравиметрических работ;

использования единых стандартов;

доступности и открытости пространственных данных, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения и иной охраняемой законом информации;

использования утвержденных систем отсчета;

интероперабельности;

стимулирования развития сферы геодезии, картографии и пространственных данных.

Статья 6. Направления геодезической и картографической деятельности

1. В зависимости от назначения выполняемых работ геодезическая и картографическая деятельность подразделяется на:

1) деятельность государственного назначения, результаты которой имеют общегосударственное и межотраслевое значение;

2) деятельность специального и (или) отраслевого назначения, необходимость проведения которой определяется потребностями субъектов геодезической и картографической деятельности.

2. Геодезическая и картографическая деятельность государственного назначения включает в себя:

1) определение фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли;

2) определение параметров государственных систем отсчета, картографических проекций топографических карт и планов;

3) геодинамическое исследование Земли;

4) создание, развитие, обеспечение сохранности и поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических сетей, к которым относятся пункты фундаментальной астрономо-геодезической сети, высокоточной геодезической сети, спутниковой геодезической сети, астрономо-геодезической сети, геодезической сети сгущения, нивелирных сетей всех классов, фундаментальной гравиметрической сети и гравиметрических сетей первого класса, плотность и точность которых обеспечивают создание топографических карт и планов, карт квазигеоида, решение оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

5) создание, обновление и издание топографических карт и планов, в том числе планов населенных пунктов, в графической, цифровой, фотографической, электронной и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, межотраслевых, оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

6) геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии Государственной границы Республики Казахстан, а также делимитации морских пространств Республики Казахстан;

7) картографирование шельфа морей, озер, рек, водохранилищ и создание топографических, морских навигационных карт, пособий, лоций морей, судоходных рек и водоемов;

8) проведение геодезических, картографических, топографических и гидрографических работ в интересах государства, его обороны и национальной безопасности, а также обеспечения безопасности общего мореплавания на морях, судоходных реках и водоемах;

9) дистанционное зондирование Земли, в том числе территории иностранных государств и Мирового океана, для решения общегосударственных, межотраслевых, оборонных и научно-исследовательских задач;

10) формирование и ведение Национального фонда пространственных данных;

11) создание, развитие и сопровождение географических информационных систем и ресурсов, геопорталов, геосервисов, направленных на выполнение государственных функций и задач;

12) составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт, планов и атласов межотраслевого назначения, карт-схем, учебных картографических пособий;

13) стандартизацию, учет и упорядочение употребления географических названий, создание и ведение базы данных географических названий Республики Казахстан;

14) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрение современных технологий;

15) разработку и утверждение нормативных правовых актов и нормативных технических документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

16) метрологическое обеспечение геодезических, картографических и гравиметрических работ;

17) создание и развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных;

18) создание и обновление местных координатных систем отсчета.

3. Геодезическая и картографическая деятельность специального и (или) отраслевого назначения включает в себя:

1) создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, надземных и подземных сооружений и сетей, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;

2) создание и издание тематических карт, планов, атласов, карт-схем в графической, цифровой, фотографической, электронной и иных формах;

3) создание, развитие и сопровождение географических информационных систем и ресурсов, геопорталов, геосервисов, направленных на выполнение специальных и (или) отраслевых задач;

4) дистанционное зондирование Земли, геодезические, картографические и другие специальные работы при проектировании и изысканиях, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений линейного и площадного типа, подземных сооружений и сетей, ведение кадастров и иных изысканий и специальных работ;

5) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям, указанным в настоящем пункте;

6) инженерно-геодезические работы;

7) создание и развитие тематических пространственных данных.

Статья 7. Геодезическая и картографическая деятельность в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Республики Казахстан

Геодезическая и картографическая деятельность в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется Министерством обороны Республики Казахстан и уполномоченным органом в соответствии с согласованным планом работ.

Статья 8. Метрологическое обеспечение геодезической и картографической деятельности

1. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по обеспечению единства и точности средств геодезических измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

2. Метрологическое обеспечение геодезической и картографической деятельности включает систему стандартов, эталонов, методик, которые обеспечивают единство геодезических измерений и являются обязательными для всех субъектов геодезической и картографической деятельности.

Статья 9. Уведомление в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

1. Производство геодезических, картографических и аэросъемочных работ осуществляется путем уведомления в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

2. К уведомлению о производстве геодезических и (или) картографических работ прилагаются:

1) копия подтверждающего документа о наличии собственного или арендованного комплекта поверенных приборов, оборудования и инструментов, позволяющих выполнять геодезические и (или) картографические работы, либо договора на оказание услуг в сфере геодезии, картографии и пространственных данных с лицами, имеющими комплект поверенных приборов, оборудования и инструментов, с указанием заводских номеров;

2) копия диплома о высшем или послесреднем образовании в сфере геодезии, картографии и пространственных данных специалиста, состоящего в штате.

3. Субъекты геодезической и картографической деятельности для осуществления аэросъемочных работ обязаны приложить к уведомлению картограмму территории, на которой планируется проведение аэросъемочных работ, с указанием ее географических координат, масштаба и заказчика аэросъемочных работ.

Аэросъемочные работы осуществляются с учетом требований, установленных законами Республики Казахстан.

Статья 10. Финансирование геодезической и картографической деятельности

1. Геодезическая и картографическая деятельность государственного назначения финансируется за счет бюджетных средств.

2. Геодезическая и картографическая деятельность специального и (или) отраслевого назначения осуществляется за счет бюджетных средств, а также средств физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Субъекты геодезической и картографической деятельности, являющиеся заказчиками и (или) исполнителями работ, финансируемых за счет бюджетных средств, обязаны использовать ранее созданные пространственные данные.

4. Субъекты геодезической и картографической деятельности, осуществляющие ведение государственных информационных систем, баз данных, кадастров, географических информационных систем и ресурсов, геопорталов, геосервисов, финансируемых за счет бюджетных средств, обязаны использовать единую цифровую картографическую основу.

Статья 11. Государственная собственность в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

Пункты государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей, государственных гравиметрических сетей, геодезическая и картографическая продукция, а также гидрографические, аэрокосмосъемочные и гравиметрические материалы и данные, полученные в результате геодезической и картографической деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств, являются государственной собственностью Республики Казахстан.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ,

КАРТОГРАФИИ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Статья 12. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

К компетенции Правительства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных относятся:

1) разработка основных направлений государственной политики в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

2) установление государственных систем отсчета и картографических проекций;

3) утверждение правил представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных;

4) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа

К компетенции уполномоченного органа относятся:

1) реализация государственной политики в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

2) разработка и утверждение правил об охране, сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов;

3) организация создания и развития государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей;

4) создание и обновление топографических карт и планов;

5) координация деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности;

6) организация выполнения геодезических и картографических работ государственного назначения;

7) создание и развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных;

8) рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовка предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

9) разработка и утверждение методики определения стоимости аэросъемочных, геодезических и картографических работ, выполняемых за счет бюджетных средств;

10) установление местных координатных систем отсчета;

11) разработка и утверждение параметров трансформирования и преобразования между государственной, международными, местными координатными системами отсчета;

12)разработка и утверждение правил формирования, сбора, хранения, использования и выдачи сведений Национального фонда пространственных данных;

13) разработка и утверждение правил установления и использования местных координатных систем отсчета;

14) разработка и утверждение правил о техническом обеспечении проведения делимитации и демаркации Государственной границы Республики Казахстан по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;

15) разработка и утверждение периодичности обновления картографической продукции, создаваемой за счет бюджетных средств;

16) разработка и утверждение инструкции по созданию картографической продукции за счет бюджетных средств;

17) разработка и утверждение инструкции по созданию и обновлению Национальной инфраструктуры пространственных данных;

18) разработка и утверждение правил по использованию Национальной инфраструктуры пространственных данных;

19) разработка и утверждение отраслевой системы поощрения;

20) ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

21) разработка и утверждение правил учета, хранения, размножения и использования данных и материалов геодезических, картографических и аэрокосмосъемочных работ с учетом интересов национальной безопасности Республики Казахстан;

22) разработка и утверждение перечня геодезических, картографических и аэрокосмосъемочных работ, выполняемых за счет бюджетных средств;

23) разработка и утверждение правил взаимодействия Национальной инфраструктуры пространственных данных с информационными системами государственных органов;

24) разработка и утверждение правил определения и использования параметров трансформирования и преобразования между государственной, международными, местными координатными системами отсчета;

25) разработка и утверждение правил установки постоянно действующих референцных станций;

26) разработка и утверждение правил отнесения к государственным геодезическим сетям и применения постоянно действующих референцных станций;

27) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и внедрение современных технологий;

28) разработка и утверждение инструкции по нивелированию;

29) разработка и утверждение инструкции по созданию и развитию государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей;

30) разработка правил представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных;

31) разработка государственных систем отсчета и картографических проекций;

32) разработка и утверждение перечня базовых пространственных данных;

33) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Компетенция местного исполнительного органа городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

К компетенции местного исполнительного органа городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных относятся:

1) организация работ по созданию и обновлению картографической продукции населенных пунктов по согласованию с уполномоченным органом согласно утвержденной периодичности обновления картографической продукции;

2) обеспечение сохранности картографической продукции населенных пунктов и передачи экземпляра в Национальный фонд пространственных данных;

3) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Международное сотрудничество в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

1. Республика Казахстан осуществляет международное сотрудничество в сфере геодезии, картографии и пространственных данных исходя из стремления к развитию взаимовыгодных отношений.

2. Уполномоченный орган представляет Республику Казахстан в международных организациях в пределах своей компетенции.

Статья 16. Государственная система нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

1. Государственное регулирование геодезической и картографической деятельности, осуществляемой на территории Республики Казахстан, обеспечивается действием настоящего Закона, а также государственной системой нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

2. Государственная система нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных включает:

1) нормативные правовые акты;

2) нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования и нормативные технические документы добровольного применения к точности выполняемых геодезических, топографических и картографических работ:

геодезические, картографические инструкции, нормы и правила;

условные знаки карт и планов, классификаторы;

3) нормативные технические документы добровольного применения по стандартизации в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;

4) введенные в действие на территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами межгосударственные стандарты и правила в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

3. Объектами государственной системы нормативных документов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных являются:

1) масштабный ряд государственных топографических карт 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;

2) масштабный ряд государственных топографических планов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

3) государственная геодезическая сеть.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 17. Координатная система отсчета, высотная система отсчета и гравиметрическая система отсчета

1. Геодезические и картографические работы выполняются с использованием государственных, местных координатных систем отсчета, высотных систем отсчета и гравиметрических систем отсчета.

2. Параметры фигуры и гравитационного поля Земли, иные параметры определяются в рамках установления государственных координатной, высотной, гравиметрической систем отсчета.

3. Все субъекты геодезической и картографической деятельности обязаны применять утвержденные параметры преобразования между государственной и местными координатными системами отсчета.

Осуществление перевода пространственных данных и картографических материалов центральных государственных и местных исполнительных органов из предшествующих государственной и местных систем координат во вновь принимаемые координатные системы отсчета выполняется владельцами пространственных данных и картографических материалов.

Статья 18. Пространственные данные

Пространственные данные состоят из базовых пространственных данных и тематических пространственных данных.

Базовыми пространственными данными является совокупность общедоступных стандартизированных пространственных данных как унифицированной основы для интеграции и совместного использования в географических информационных системах.

К тематическим пространственным данным относятся пространственные данные, создаваемые субъектами геодезической и картографической деятельности в процессе научной, производственной или иной деятельности.

Базовые пространственные данные являются исходными данными для использования субъектами геодезической и картографической деятельности.

Статья 19. Передача информации об объектах местности

1. Метаданные пространственных данных и геосервисов, создаваемых за счет бюджетных средств, должны размещаться на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных.

2. Центральные государственные органы и местные исполнительные органы, являющиеся владельцами пространственных данных об объектах местности, подлежащих отображению на специальных, топографических картах и планах, передают копии картографических и геодезических материалов по запросам субъектов геодезической и картографической деятельности, выполняющих геодезические и картографические работы соответствующей территории за счет бюджетных средств, в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Статья 20. Национальный фонд пространственных данных

1. Национальный фонд пространственных данных находится в ведении уполномоченного органа и ведется государственным предприятием.

2. Фонд пространственных данных Министерства обороны Республики Казахстан находится в ведении Министерства обороны Республики Казахстан.

3. При ведении Национального фонда пространственных данных государственное предприятие осуществляет:

1) выдачу субъектам геодезической и картографической деятельности сведений о геодезической и картографической изученности местности на участках планируемых работ;

2) прием и проверку на интероперабельность пространственных данных, метаданных и их размещение на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных;

3) ведение дежурной справочной карты Республики Казахстан;

4) учет геодезических пунктов, контроль целостности сети постоянно действующих референцных станций;

5) выдачу субъектам геодезической и картографической деятельности сведений высокоточного спутникового позиционирования посредством постоянно действующих референцных станций государственных геодезических сетей;

6) ведение базы данных географических названий Республики Казахстан;

7) учет, сбор, хранение и обеспечение сохранности материалов и данных, отнесенных к составу Национального фонда пространственных данных;

8) ведение базы данных границ административно-территориальных единиц.

Центральные государственные органы и местные исполнительные органы обязаны представлять копии решений об изменении границ, переименовании административно-территориальных единиц и географических объектов в Национальный фонд пространственных данных.

4. Взаимодействие Национального фонда пространственных данных с субъектами геодезической и картографической деятельности и представление сведений осуществляются через географическую информационную систему и (или) в бумажном виде.

5. Пространственные данные в цифровом и (или) аналоговом виде Национального фонда пространственных данных, отнесенные в установленном порядке к составу Национального архивного фонда Республики Казахстан, хранятся в соответствии с Законом Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах».

6. Пространственные данные в цифровом и (или) аналоговом виде, полученные в результате геодезической и картографической деятельности за счет бюджетных средств и отнесенные к составу Национального фонда пространственных данных, находятся в государственной собственности и не подлежат отчуждению, а также не могут быть вывезены на постоянное хранение в другие государства.

7. Цены на услуги по представлению сведений Национального фонда пространственных данных устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом в порядке, предусмотренном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Центральным государственным органам и местным исполнительным органам указанные услуги предоставляются бесплатно.

8. Субъекты, осуществляющие геодезическую и картографическую деятельность, обязаны безвозмездно представлять один экземпляр копий материалов и данных, созданных ими за счет бюджетных средств, в Национальный фонд пространственных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

Перечень материалов и данных, порядок их представления в Национальный фонд пространственных данных устанавливаются правилами формирования, сбора, хранения, использования и выдачи сведений Национального фонда пространственных данных.

9. Работа с материалами и данными Национального фонда пространственных данных, содержащими сведения, составляющие государственные секреты, осуществляется с соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

10. Субъекты геодезической и картографической деятельности обязаны обеспечивать сохранность полученных сведений, составляющих государственные секреты, не разглашать и возвращать их в сроки, установленные уполномоченным органом.

Статья 21. Национальная инфраструктура пространственных данных

1. Национальная инфраструктура пространственных данных включает в себя:

1) нормативные технические документы, межгосударственные стандарты, устанавливающие общие правила создания, сбора, хранения, идентификации, представления и распространения базовых и тематических пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем;

2) государственные геодезические, нивелирные и гравиметрические сети;

3) наборы пространственных данных;

4) метаданные;

5) информационную систему государственного геодезического обеспечения, обеспечивающую доступ к данным постоянно действующих референцных станций для субъектов геодезической и картографической деятельности;

6) единую цифровую картографическую основу;

7) государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных.

2. Национальная инфраструктура пространственных данных формируется с учетом требований обеспечения интероперабельности посредством применения единых форматов обмена и представления наборов пространственных данных в соответствии с правилами представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных.

Статья 22. Наборы пространственных данных

1. Наборы пространственных данных включаются в Национальную инфраструктуру пространственных данных в порядке, установленном правилами представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных. К каждому набору пространственных данных и сервисам для этих наборов обязательно прилагаются метаданные.

2. Доступ к наборам пространственных данных обеспечивается посредством геосервисов либо путем передачи пространственных данных пользователю в порядке, определенном уполномоченным органом.

3. Наборы базовых пространственных данных и наборы тематических пространственных данных, формируемые за счет бюджетных средств, являются основополагающими компонентами Национальной инфраструктуры пространственных данных.

4. Наборы тематических пространственных данных создаются и обновляются с учетом наборов базовых пространственных данных.

Наборы тематических пространственных данных, включаемые в Национальную инфраструктуру пространственных данных, формируются из сведений государственных электронных информационных ресурсов, состава государственных кадастров, регистров, реестров, баз данных, в том числе государственных географических информационных систем и ресурсов.

5. Наборы базовых и тематических пространственных данных, включенные в Национальную инфраструктуру пространственных данных, являются обязательными к использованию при создании и (или) обновлении государственных географических информационных систем и ресурсов.

6. Наборы базовых и тематических пространственных данных, сформированные из сведений иных информационных источников, могут включаться в состав Национальной инфраструктуры пространственных данных по заявкам владельцев таких наборов, направляемым Национальному фонду пространственных данных.

7. Ответственность за полноту, достоверность и актуальность наборов пространственных данных, включенных в Национальную инфраструктуру пространственных данных, несут cубъекты геодезической и картографической деятельности, представившие сведения в Национальный фонд пространственных данных.

Ответственность за интероперабельность пространственных данных и их размещение на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных несет государственное предприятие, уполномоченное на ведение Национального фонда пространственных данных.

Статья 23. Метаданные

1. Метаданные формируются на наборы пространственных данных, включенные в состав Национальной инфраструктуры пространственных данных, и геосервисы для этих наборов.

2. Размещение метаданных на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных и доступ к ним обеспечивает государственное предприятие, уполномоченное на ведение Национального фонда пространственных данных.

Статья 24. Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных

1. Ведение, программно-техническое сопровождение и модернизацию комплекса программно-технических средств государственного геопортала Национальной инфраструктуры пространственных данных обеспечивает уполномоченный орган.

2. Собственники наборов пространственных данных, включенных в состав Национальной инфраструктуры пространственных данных, обязаны разместить наборы пространственных данных с помощью геосервисов и иных способов, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, на своих веб-порталах, а также обеспечить к ним доступ пользователей и Национального фонда пространственных данных. В случае отсутствия у собственника наборов пространственных данных своего веб-портала он вправе обратиться в уполномоченный орган для размещения сформированных им наборов пространственных данных и выполнения других действий с этими наборами.

Статья 25. Сервисы пространственных данных

В составе геопорталов создаются и обслуживаются следующие сервисы пространственных данных:

1) сервисы поиска, которые обеспечивают выявление пространственных данных и сервисов пространственных данных в информационных сетях;

2) сервисы просмотра, которые обеспечивают отображение пространственных данных и метаданных;

3) сервисы доступа, которые обеспечивают непосредственный доступ к пространственным данным или получение их копий;

4) сервисы координатных операций, которые обеспечивают трансформирование и преобразование координат пространственных данных из одной системы координат или картографической проекции в другую;

5) сервисы трансформирования данных, которые интероперабельны с другими сервисами таким образом, чтобы геосервисы могли эксплуатироваться в соответствии с настоящим Законом.

Статья 26. Единая цифровая картографическая основа

1. Уполномоченный орган обеспечивает создание и обновление единой цифровой картографической основы.

2. Требования к единой цифровой картографической основе устанавливаются уполномоченным органом.

3. Единая цифровая картографическая основа предоставляется центральным государственным органам, местным исполнительным органам, физическим и юридическим лицам посредством объектов информатизации.

4. Единая цифровая картографическая основа является обязательной картографической основой всех информационных систем государственных органов, включая их кадастры, географические информационные системы и ресурсы, геопорталы, геосервисы.

5. В целях обновления сведений единой цифровой картографической основы также могут использоваться сведения, содержащиеся во всех информационных системах государственных органов, включая их кадастры, географические информационные системы и ресурсы, геопорталы, геосервисы.

6. Порядок взаимодействия при ведении единой цифровой картографической основы с информационными системами государственных органов, включая их кадастры, географические информационные системы и ресурсы, геопорталы, геосервисы, в целях обновления сведений единой цифровой картографической основы определяется уполномоченным органом.

Статья 27. Авторское право на картографическую продукцию

Авторское право на картографическую продукцию, относящуюся к сфере геодезии, картографии и пространственных данных, и отношения, возникающие в связи с ним, регулируются законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

Глава 4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Статья 28. Государственный контроль за геодезической

и картографической деятельностью

1. Государственный контроль за геодезической и картографической деятельностью в Республике Казахстан осуществляется уполномоченным органом и местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в пределах своей компетенции в целях обеспечения соблюдения субъектами геодезической и картографической деятельности законодательства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

Государственный контроль за геодезической и картографической деятельностью осуществляется в форме:

1) проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

2) профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля в соответствии с настоящим Законом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган организует и проводит государственный контроль за:

1) соблюдением требований нормативных технических документов к выполнению геодезических и картографических работ и их результатам;

2) отображением Государственной границы Республики Казахстан на картографических материалах;

3) соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан о наименованиях географических объектов правил употребления наименований географических объектов в документах, картографических и иных материалах;

4) своевременным представлением одного экземпляра копий материалов и данных, созданных за счет бюджетных средств, в Национальный фонд пространственных данных;

5) соблюдением порядка учета, хранения, размножения и использования данных и материалов геодезических, картографических, аэрокосмосъемочных работ.

3. Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов осуществляют контроль за обеспечением сохранности геодезических пунктов.

Статья 29. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля проводится уполномоченным органом, местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов в отношении субъектов геодезической и картографической деятельности.

2. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля являются своевременное пресечение нарушений установленных требований к субъектам геодезической и картографической деятельности, предоставление субъектам государственного контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом, местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, и снижение административной нагрузки на них.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля проводится путем анализа и сбора материалов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе из Национального фонда пространственных данных.

В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля должностные лица уполномоченного органа, местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов, осуществляющих профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений направляют рекомендацию об устранении нарушений субъекту государственного контроля без возбуждения дела об административном правонарушении, но с обязательным разъяснением субъекту государственного контроля порядка их устранения.

Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной (полученной) в следующих случаях:

1) нарочно – с отметкой о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – посредством отправки уполномоченным органом, местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов на электронный адрес субъекта государственного контроля, указанный в документах, ранее представленных субъектом государственного контроля;

4) текстовым сообщением – на абонентское устройство сотовой связи.

4. Субъект государственного контроля, получивший рекомендацию об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее получения, предоставить в уполномоченный орган, местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов информацию по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан с указанием конкретных сроков ее исполнения.

Субъект государственного контроля после истечения срока исполнения рекомендации об устранении нарушений обязан в течение трех рабочих дней в письменном виде предоставить в уполномоченный орган, местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов информацию об устранении нарушений.

5. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) государственного контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля.

6. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля проводится не чаще двух раз в год.

Статья 30. Охрана пунктов государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей

1. Пункты государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей, в том числе наземные знаки и центры этих пунктов, являются государственной собственностью и находятся под охраной государства.

Снос или перезакладка (перенос) геодезических пунктов проводится только с разрешения уполномоченного органа.

Уполномоченный орган обязан отказать в сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов при отсутствии плотности геодезических пунктов, перспектив развития и обновления существующей геодезической сети.

2. Предоставление земельных участков для размещения на них геодезических пунктов осуществляется в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

3. Собственники и землепользователи земельных участков, на территории которых размещены геодезические пункты, обязаны:

1) сообщать в уполномоченный орган и местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов о случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов в порядке, определяемом уполномоченным органом;

2) предоставлять возможность подъезда (подхода) к геодезическим пунктам при проведении геодезических и картографических работ.

4. Субъекты геодезической и картографической деятельности при выполнении геодезических и картографических работ обязаны обеспечить сохранность геодезических пунктов.

5. Уничтожение или повреждение геодезических пунктов, постоянно действующих референцных станций влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

6. Возмещение вреда, причиненного пунктам государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей, осуществляется лицами, причинившими вред, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных

Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 32. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 1 статьи 9 в части уведомления о производстве аэросъемочных работ и пункта 3 статьи 9 настоящего Закона, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 4 статьи 10, пункта 1 статьи 19, подпунктов 2) и 5) пункта 3 статьи 20, статей 21, 22, 23, 24, 25 и 26 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О геодезии и картографии».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 декабря 2022 года

№ 166-VІI ЗРК