Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) часть первую пункта 4 статьи 24 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) деятельность товарных бирж.»;

2) подпункт 4) статьи 90-6 дополнить словами «и товарных бирж»;

3) пункт 3 статьи 135 изложить в следующей редакции:

«3. Надзор осуществляется органами контроля и надзора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.»;

4) в статье 153:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 153. Меры, принимаемые должностными лицами государственных органов и местных исполнительных органов, в том числе органов контроля и надзора»;

часть первую пункта 1 после слов «предусмотренных законодательством Республики Казахстан,» дополнить словами «с учетом положений, установленных пунктами 1-1 и 1-2 настоящей статьи,»;

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. При принятии мер запретительно-ограничительного характера, в том числе оперативного реагирования, в отношении субъектов частного предпринимательства должностное лицо (должностные лица) государственного органа и местного исполнительного органа уведомляет (уведомляют) прокурора.

1-2. По согласованию с прокурором государственными органами и местными исполнительными органами принимаются меры запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, по вопросам:

приостановления деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса;

приостановления действия, лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению;

отказа в выдаче разрешения либо продлении срока его действия;

отмены (отзыва) решения государственного органа, местного исполнительного органа, организации квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора;

расторжения государственным органом, местным исполнительным органом в одностороннем порядке контракта либо соглашения.

Государственные органы и местные исполнительные органы не вправе принимать меры запретительно-ограничительного характера, указанные в части первой настоящего пункта, без согласования с прокурором.

О принятом по итогам согласования с прокурором решении государственные органы и местные исполнительные органы уведомляют инвестора, включенного в реестр инвесторов.

Порядок согласования прокурором мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.»;

5) статью 174 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) необоснованный отказ или уклонение от реализации товара на товарных биржах в случаях, когда такая реализация является обязательной в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

6) пункт 6 статьи 193 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Ограничения, предусмотренные подпунктом 2) части первой настоящего пункта, не распространяются на оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».»;

7) статью 276 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Решения государственных органов и местных исполнительных органов о проведении проверок в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, принимаются после обязательного согласования их с прокурором.

Порядок согласования определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.»;

8) дополнить статьей 282-3 следующего содержания:

«Статья 282-3. Реестр инвесторов

1. Для использования данных об инвестиционной деятельности на территории Республики Казахстан уполномоченный орган по инвестициям ведет реестр инвесторов.

2. Реестром инвесторов является электронная база данных, содержащая сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории Республики Казахстан.

3. Реестр инвесторов формируется на Национальной цифровой инвестиционной платформе, являющейся единой информационной системой комплексного сопровождения инвестиционных проектов, создание, управление и техническая поддержка которой осуществляется уполномоченным органом по инвестициям.

4. Государственные органы и местные исполнительные органы, а также организации квазигосударственного сектора обеспечивают представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах, а также интеграцию объектов информатизации с реестром инвесторов на Национальной цифровой инвестиционной платформе.

5. Порядок формирования, ведения и использования реестра инвесторов, организации работы Национальной цифровой инвестиционной платформы, интеграции объектов информатизации государственных органов и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора определяется уполномоченным органом по инвестициям.».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

статью 8 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Государственные органы реализуют право обращения в суд с иском, затрагивающим права и законные интересы инвесторов, включенных в реестр инвесторов, после обязательного согласования с прокурором.

Порядок согласования определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.».

3. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

1) подпункт 16) статьи 1 исключить;

2) в статье 29-1:

часть вторую пункта 2-1 исключить;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Законами Республики Казахстан устанавливаются случаи обязательного проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках.

Правила проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках утверждаются уполномоченным органом.».

4. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

1) в текст Закона внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

2) преамбулу исключить;

3) в статье 1:

подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:

«1-1) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;»;

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;»;

подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

«2-1) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;»;

подпункты 3), 5) и 6) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) биржевой товар – стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей;»;

дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

«8-1) биржевая торговля – предпринимательская деятельность по реализации (приобретению) биржевых товаров и срочных контрактов, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

8-2) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;»;

подпункты 9-1), 11-2) и 14-2) изложить в следующей редакции:

«9-1) гарантийный фонд – денежный фонд, формируемый клиринговым центром товарной биржи за счет взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;»;

«11-2) режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;»;

«14-2) резервный фонд – денежный фонд, формируемый товарной биржей за счет собственных средств в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;»;

в подпункте 15) слово «координацию» заменить словами «межотраслевую координацию»;

подпункты 16-1), 16-2) и 16-3) исключить;

подпункт 17) после слова «брокеры,» дополнить словами «а также»;

4) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели и принципы регулирования в сфере деятельности товарных бирж

1. Основными целями регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

1) обеспечение открытого и эффективного функционирования товарных бирж;

2) защита прав участников биржевой торговли и добросовестная конкуренция;

3) обеспечение исполнения сделок, заключенных на товарной бирже.

2. Основными принципами регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

1) законность осуществления биржевой торговли;

2) обеспечение равных возможностей и ответственности участников биржевой торговли;

3) прозрачность и доступность информации.»;

5) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере деятельности товарных бирж

Правительство Республики Казахстан в сфере деятельности товарных бирж:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;

2) определяет на конкурсной основе товарные биржи, осуществляющие торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, и устанавливает критерии к ним;

3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

6) в статье 4:

подпункт 2) дополнить словами «, клиринговых центров товарных бирж, брокеров, дилеров»;

подпункт 2-2) изложить в следующей редакции:

«2-2) разрабатывает и утверждает перечень биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;»;

дополнить подпунктом 2-3) следующего содержания:

«2-3) разрабатывает и утверждает перечень социально значимых биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;»;

подпункт 3-4) исключить;

подпункт 3-5):

после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает»;

дополнить словами «, брокеров и клиринговых центров товарных бирж»;

дополнить подпунктом 3-7) следующего содержания:

«3-7) проводит анализ и мониторинг деятельности товарных бирж;»;

подпункты 10-3) и 10-4) исключить;

дополнить подпунктом 10-6) следующего содержания:

«10-6) устанавливает максимальные размеры вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров;»;

7) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж

1. Лицензирование деятельности товарных бирж, клиринговых центров товарных бирж и брокеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с учетом положений настоящего Закона.

2. Антимонопольный орган вправе приостановить действие лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи на срок от одного до шести месяцев в следующих случаях:

1) систематического (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о товарных биржах, и (или) неустранения нарушений, указанных в предписании антимонопольного органа;

2) несоответствия квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, брокеров, клиринговых центров товарных бирж;

3) неосуществления товарной биржей, брокером, клиринговым центром товарной биржи лицензионной деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев;

4) осуществления деятельности, запрещенной настоящим Законом;

5) отказа в предоставлении документов и информации, истребованных антимонопольным органом в пределах его компетенции в связи с проверкой деятельности товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

6) установления факта предоставления недостоверной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии;

7) систематического (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В решении о приостановлении действия лицензии должны быть указаны причины и срок приостановления.

Действие лицензии считается приостановленным c даты вынесения решения о приостановлении с обязательным уведомлением товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи.

Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление деятельности на период приостановления.

3. Возобновление действия лицензии в случае его приостановления осуществляется антимонопольным органом в порядке, установленном пунктами 3 и 7 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

4. Лишение (отзыв) лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи осуществляется в судебном порядке по одному из следующих оснований:

1) неустранение причин приостановления действия лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

2) неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

3) наличие в отношении товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи вступившего в законную силу решения суда о запрещении или прекращении деятельности.

Информация о лишении (отзыве) лицензии публикуется на интернет-ресурсе антимонопольного органа.»;

8) в статье 6:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные Правительством Республики Казахстан на основании конкурса.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Минимальный размер уставного капитала товарной биржи составляет не менее двух миллиардов тенге.

При этом не менее одного миллиарда тенге вносится деньгами.»;

9) в пункте 2 статьи 10:

подпункт 2) исключить;

подпункты 6) и 8) изложить в следующей редакции:

«6) порядок проведения биржевых торгов;»;

«8) условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров (требования к участникам биржевой торговли, максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии, диапазон ценовых заявок, объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара, и иные условия);»;

подпункт 9) исключить;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) порядок учета и регистрации биржевых и внебиржевых сделок;»;

подпункты 20) и 23) исключить;

10) в пункте 3 статьи 11 слова «аффилированные с товарной биржей юридические лица» заменить словами «лица, прямо или косвенно владеющие десятью и более процентами голосующих акций такой товарной биржи»;

11) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1. Работниками товарной биржи являются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с товарной биржей и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Работнику товарной биржи запрещается одновременно состоять в трудовых отношениях с членами товарной биржи, иными товарными биржами и членами иных товарных бирж.»;

12) в статье 13-2:

подпункт 1) пункта 1 исключить;

пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) хранить сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже, а также результаты биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе на протяжении всего периода действия лицензии;»;

13) статью 13-3 исключить;

14) в статье 14:

в пункте 2:

в подпункте 1) слово «гарантийных» исключить;

подпункт 2-1) исключить;

в пункте 3 слова «и дилерами» исключить;

15) в статье 15:

в пункте 5:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) краткие наименования биржевых товаров, допущенных к биржевой торговле, и их коды в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Порядок включения товаров в перечень биржевых товаров определяется уполномоченным органом.

Товарным биржам запрещается организация биржевых торгов товарами, не включенными в перечни биржевых товаров и социально значимых биржевых товаров.»;

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7. Мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, проводится государственными органами, осуществляющими руководство в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.

8. Сведения о сделках, заключенных на товарной бирже, являются общедоступными.»;

16) в статье 15-1:

в заголовке слово «Режимы» заменить словом «Режим»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.»;

пункт 3 исключить;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: