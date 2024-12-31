Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) часть первую пункта 4 статьи 24 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) деятельность товарных бирж.»;

2) подпункт 4) статьи 90-6 дополнить словами «и товарных бирж»;

3) пункт 3 статьи 135 изложить в следующей редакции:

«3. Надзор осуществляется органами контроля и надзора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.»;

4) в статье 153:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 153. Меры, принимаемые должностными лицами государственных органов и местных исполнительных органов, в том числе органов контроля и надзора»;

часть первую пункта 1 после слов «предусмотренных законодательством Республики Казахстан,» дополнить словами «с учетом положений, установленных пунктами 1-1 и 1-2 настоящей статьи,»;

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. При принятии мер запретительно-ограничительного характера, в том числе оперативного реагирования, в отношении субъектов частного предпринимательства должностное лицо (должностные лица) государственного органа и местного исполнительного органа уведомляет (уведомляют) прокурора.

1-2. По согласованию с прокурором государственными органами и местными исполнительными органами принимаются меры запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, по вопросам:

приостановления деятельности субъекта (объекта либо его отдельного участка), действия, процесса;

приостановления действия, лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению;

отказа в выдаче разрешения либо продлении срока его действия;

отмены (отзыва) решения государственного органа, местного исполнительного органа, организации квазигосударственного сектора, вынесенного ранее в пользу инвестора;

расторжения государственным органом, местным исполнительным органом в одностороннем порядке контракта либо соглашения.

Государственные органы и местные исполнительные органы не вправе принимать меры запретительно-ограничительного характера, указанные в части первой настоящего пункта, без согласования с прокурором.

О принятом по итогам согласования с прокурором решении государственные органы и местные исполнительные органы уведомляют инвестора, включенного в реестр инвесторов.

Порядок согласования прокурором мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.»;

5) статью 174 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) необоснованный отказ или уклонение от реализации товара на товарных биржах в случаях, когда такая реализация является обязательной в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

6) пункт 6 статьи 193 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Ограничения, предусмотренные подпунктом 2) части первой настоящего пункта, не распространяются на оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».»;

7) статью 276 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Решения государственных органов и местных исполнительных органов о проведении проверок в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, принимаются после обязательного согласования их с прокурором.

Порядок согласования определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.»;

8) дополнить статьей 282-3 следующего содержания:

«Статья 282-3. Реестр инвесторов

1. Для использования данных об инвестиционной деятельности на территории Республики Казахстан уполномоченный орган по инвестициям ведет реестр инвесторов.

2. Реестром инвесторов является электронная база данных, содержащая сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории Республики Казахстан.

3. Реестр инвесторов формируется на Национальной цифровой инвестиционной платформе, являющейся единой информационной системой комплексного сопровождения инвестиционных проектов, создание, управление и техническая поддержка которой осуществляется уполномоченным органом по инвестициям.

4. Государственные органы и местные исполнительные органы, а также организации квазигосударственного сектора обеспечивают представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах, а также интеграцию объектов информатизации с реестром инвесторов на Национальной цифровой инвестиционной платформе.

5. Порядок формирования, ведения и использования реестра инвесторов, организации работы Национальной цифровой инвестиционной платформы, интеграции объектов информатизации государственных органов и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора определяется уполномоченным органом по инвестициям.».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

статью 8 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Государственные органы реализуют право обращения в суд с иском, затрагивающим права и законные интересы инвесторов, включенных в реестр инвесторов, после обязательного согласования с прокурором.

Порядок согласования определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.».

3. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»:

1) подпункт 16) статьи 1 исключить;

2) в статье 29-1:

часть вторую пункта 2-1 исключить;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Законами Республики Казахстан устанавливаются случаи обязательного проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках.

Правила проведения закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках утверждаются уполномоченным органом.».

4. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

1) в текст Закона внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

2) преамбулу исключить;

3) в статье 1:

подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:

«1-1) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;»;

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;»;

подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

«2-1) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;»;

подпункты 3), 5) и 6) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) биржевой товар – стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей;»;

дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

«8-1) биржевая торговля – предпринимательская деятельность по реализации (приобретению) биржевых товаров и срочных контрактов, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

8-2) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;»;

подпункты 9-1), 11-2) и 14-2) изложить в следующей редакции:

«9-1) гарантийный фонд – денежный фонд, формируемый клиринговым центром товарной биржи за счет взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;»;

«11-2) режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;»;

«14-2) резервный фонд – денежный фонд, формируемый товарной биржей за счет собственных средств в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;»;

в подпункте 15) слово «координацию» заменить словами «межотраслевую координацию»;

подпункты 16-1), 16-2) и 16-3) исключить;

подпункт 17) после слова «брокеры,» дополнить словами «а также»;

4) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цели и принципы регулирования в сфере деятельности товарных бирж

1. Основными целями регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

1) обеспечение открытого и эффективного функционирования товарных бирж;

2) защита прав участников биржевой торговли и добросовестная конкуренция;

3) обеспечение исполнения сделок, заключенных на товарной бирже.

2. Основными принципами регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

1) законность осуществления биржевой торговли;

2) обеспечение равных возможностей и ответственности участников биржевой торговли;

3) прозрачность и доступность информации.»;

5) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере деятельности товарных бирж

Правительство Республики Казахстан в сфере деятельности товарных бирж:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;

2) определяет на конкурсной основе товарные биржи, осуществляющие торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, и устанавливает критерии к ним;

3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

6) в статье 4:

подпункт 2) дополнить словами «, клиринговых центров товарных бирж, брокеров, дилеров»;

подпункт 2-2) изложить в следующей редакции:

«2-2) разрабатывает и утверждает перечень биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;»;

дополнить подпунктом 2-3) следующего содержания:

«2-3) разрабатывает и утверждает перечень социально значимых биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;»;

подпункт 3-4) исключить;

подпункт 3-5):

после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает»;

дополнить словами «, брокеров и клиринговых центров товарных бирж»;

дополнить подпунктом 3-7) следующего содержания:

«3-7) проводит анализ и мониторинг деятельности товарных бирж;»;

подпункты 10-3) и 10-4) исключить;

дополнить подпунктом 10-6) следующего содержания:

«10-6) устанавливает максимальные размеры вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров;»;

7) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж

1. Лицензирование деятельности товарных бирж, клиринговых центров товарных бирж и брокеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с учетом положений настоящего Закона.

2. Антимонопольный орган вправе приостановить действие лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи на срок от одного до шести месяцев в следующих случаях:

1) систематического (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о товарных биржах, и (или) неустранения нарушений, указанных в предписании антимонопольного органа;

2) несоответствия квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, брокеров, клиринговых центров товарных бирж;

3) неосуществления товарной биржей, брокером, клиринговым центром товарной биржи лицензионной деятельности в течение шести последовательных календарных месяцев;

4) осуществления деятельности, запрещенной настоящим Законом;

5) отказа в предоставлении документов и информации, истребованных антимонопольным органом в пределах его компетенции в связи с проверкой деятельности товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

6) установления факта предоставления недостоверной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии;

7) систематического (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В решении о приостановлении действия лицензии должны быть указаны причины и срок приостановления.

Действие лицензии считается приостановленным c даты вынесения решения о приостановлении с обязательным уведомлением товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи.

Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление деятельности на период приостановления.

3. Возобновление действия лицензии в случае его приостановления осуществляется антимонопольным органом в порядке, установленном пунктами 3 и 7 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

4. Лишение (отзыв) лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи осуществляется в судебном порядке по одному из следующих оснований:

1) неустранение причин приостановления действия лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

2) неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи;

3) наличие в отношении товарной биржи, брокера, клирингового центра товарной биржи вступившего в законную силу решения суда о запрещении или прекращении деятельности.

Информация о лишении (отзыве) лицензии публикуется на интернет-ресурсе антимонопольного органа.»;

8) в статье 6:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные Правительством Республики Казахстан на основании конкурса.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Минимальный размер уставного капитала товарной биржи составляет не менее двух миллиардов тенге.

При этом не менее одного миллиарда тенге вносится деньгами.»;

9) в пункте 2 статьи 10:

подпункт 2) исключить;

подпункты 6) и 8) изложить в следующей редакции:

«6) порядок проведения биржевых торгов;»;

«8) условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров (требования к участникам биржевой торговли, максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии, диапазон ценовых заявок, объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара, и иные условия);»;

подпункт 9) исключить;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) порядок учета и регистрации биржевых и внебиржевых сделок;»;

подпункты 20) и 23) исключить;

10) в пункте 3 статьи 11 слова «аффилированные с товарной биржей юридические лица» заменить словами «лица, прямо или косвенно владеющие десятью и более процентами голосующих акций такой товарной биржи»;

11) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«1. Работниками товарной биржи являются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с товарной биржей и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Работнику товарной биржи запрещается одновременно состоять в трудовых отношениях с членами товарной биржи, иными товарными биржами и членами иных товарных бирж.»;

12) в статье 13-2:

подпункт 1) пункта 1 исключить;

пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) хранить сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже, а также результаты биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе на протяжении всего периода действия лицензии;»;

13) статью 13-3 исключить;

14) в статье 14:

в пункте 2:

в подпункте 1) слово «гарантийных» исключить;

подпункт 2-1) исключить;

в пункте 3 слова «и дилерами» исключить;

15) в статье 15:

в пункте 5:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) краткие наименования биржевых товаров, допущенных к биржевой торговле, и их коды в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Порядок включения товаров в перечень биржевых товаров определяется уполномоченным органом.

Товарным биржам запрещается организация биржевых торгов товарами, не включенными в перечни биржевых товаров и социально значимых биржевых товаров.»;

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7. Мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, проводится государственными органами, осуществляющими руководство в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.

8. Сведения о сделках, заключенных на товарной бирже, являются общедоступными.»;

16) в статье 15-1:

в заголовке слово «Режимы» заменить словом «Режим»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.»;

пункт 3 исключить;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Биржевые торги проводятся с учетом:»;

пункты 5, 6 и 7 исключить;

17) статью 16-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 16-1. Фонды товарной биржи и клирингового

центра товарной биржи по обеспечению исполнения биржевых сделок

В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок товарная биржа создает резервный фонд, а клиринговый центр товарной биржи создает гарантийный фонд.

Минимальный размер резервного фонда товарной биржи составляет не менее двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

Минимальный размер взноса в гарантийный фонд устанавливается клиринговым центром товарной биржи по согласованию с товарной биржей в зависимости от торговых секций, доступом к которым обладает соответствующий член товарной биржи.

Товарные биржи, осуществляющие торговлю социально значимыми биржевыми товарами, в течение одного года с даты начала торговли такими товарами обеспечивают увеличение размера резервного фонда не менее чем до стотысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

Правила формирования и использования резервного и гарантийного фондов утверждаются уполномоченным органом.»;

18) в статье 17:

пункты 2 и 5 изложить в следующей редакции:

«2. Клиринговым центром товарной биржи является юридическое лицо, имеющее лицензию на право занятия клиринговой деятельностью, с которым товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании.

Клиринговые центры вправе осуществлять клиринговое обслуживание одной или нескольких товарных бирж, электронных торговых площадок, а также внебиржевых сделок.

Запрещается клиринговое обслуживание товарной биржи несколькими клиринговыми центрами.»;

«5. Для осуществления своей деятельности клиринговый центр товарной биржи обязан иметь аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности, включая автоматизированный контроль допуска участников биржевой торговли к биржевым торгам в зависимости от суммы внесенного ими биржевого обеспечения, соответствующий требованиям, установленным уполномоченным органом.»;

пункт 7-1 исключить;

дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

«7-2. Для клирингового обслуживания биржевых сделок клиринговый центр товарной биржи открывает каждому участнику биржевых торгов торговые счета с раздельными регистрами по учету биржевого обеспечения и денег, внесенных для оплаты товара по биржевой сделке.

Деньги участников биржевых торгов подлежат хранению на отдельном банковском счете клирингового центра товарной биржи.

Клиринговый центр товарной биржи ведет раздельный учет денег брокера и его клиентов.

Клиринговый центр товарной биржи ведет учет заблокированного биржевого обеспечения по каждой совершенной сделке.»;

19) главу 4 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Реестр недобросовестных участников биржевых торгов

1. Реестр недобросовестных участников биржевых торгов представляет собой перечень:

1) покупателей, предоставивших недостоверную информацию по предъявляемым требованиям и (или) документам, влияющим на ценовое предложение;

2) продавцов и покупателей, не исполнивших свои обязательства по подписанию договоров по заключенным биржевым сделкам;

3) продавцов и покупателей, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

2. Формирование и ведение реестра недобросовестных участников биржевых торгов осуществляются антимонопольным органом.

3. Срок нахождения в реестре составляет двадцать четыре месяца со дня принятия антимонопольным органом решения о признании их недобросовестными участниками биржевых торгов.

Решение о внесении участника в реестр недобросовестных участников биржевых торгов может быть обжаловано им в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

4. Продавцы или покупатели, включенные в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, не допускаются к участию в биржевых торгах.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников биржевых торгов, исключаются из указанного реестра не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного частью первой пункта 3 настоящей статьи, а также в случае отмены решения антимонопольного органа о признании участника недобросовестным участником биржевых торгов.»;

20) в статье 19:

в заголовке слова «брокера и дилера» заменить словами «членов товарной биржи»;

в пункте 1:

в части первой слова «Брокерская и дилерская деятельность» заменить словами «Деятельность брокера, дилера, маркет-мейкера»;

часть третью исключить;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Субъект рынка, занимающий доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, участвует в биржевых торгах в качестве дилера.»;

в пункте 1-1:

в абзаце первом слова «брокерской и дилерской» исключить;

в подпункте 1) слова «брокерской и дилерской деятельности» заменить словами «деятельности дилера, маркет-мейкера»;

в подпункте 2) слова «брокерской и дилерской деятельности» заменить словами «деятельности брокера, дилера, маркет-мейкера в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) приостановления действия лицензии, лишения (отзыва) лицензии брокера.»;

подпункт 3) исключить;

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Членам товарной биржи запрещается использовать технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к электронной торговой системе товарной биржи составляет два и более обращения в секунду, для выставления заявок и заключения сделок.

Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Автоматизированные программно-технические средства сбора, подготовки заявок к вводу и направления их в электронную торговую систему товарной биржи, а также получения и обработки информации из торговой системы, работающей в режиме, обеспечивающем контроль со стороны членов товарной биржи за всеми действиями, совершаемыми с ее использованием, в обязательном порядке сертифицируются решением товарной биржи.

Сделки, заключенные участниками торгов c использованием подобных программно-технических средств, не сертифицированных товарной биржей, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Биржевые товары по аннулированным товарной биржей сделкам повторно выставляются на торги в рамках следующей и (или) дополнительной торговой сессии с соблюдением требований настоящего Закона.»;

в пункте 2 слова «Брокер и дилер» заменить словами «Брокер, дилер и маркет-мейкер»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Взаимодействие товарной биржи и маркет-мейкера осуществляется на основании соглашения, а также внутренних документов товарной биржи.

Маркет-мейкер участвует в биржевых торгах и осуществляет поддержание цен, спроса, предложения или объема биржевых торгов.

Маркет-мейкер должен иметь непрерывный опыт участия в биржевых торгах в качестве дилера не менее трех лет.

Деятельность маркет-мейкера осуществляется только на биржевых торгах срочными контрактами, базовым активом которых являются биржевые товары.

Условия и ограничения деятельности маркет-мейкеров устанавливаются правилами биржевой торговли.»;

21) в статье 19-1:

в пункте 3:

слова «товарные биржи,» исключить;

слова «Товарные биржи, брокеры» заменить словом «Брокеры»;

в подпункте 1) части первой пункта 7 слова
«, товарной биржи» исключить;

22) статью 21-1 исключить;

23) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«2. Маркет-мейкеры, брокеры, дилеры и работники товарной биржи обязаны не допускать действий (бездействия), которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка.»;

24) в статье 25:

пункт 1 после слов «в форме» дополнить словами «проверки на соответствие квалификационным требованиям по выданным лицензиям,»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Государственный контроль за соблюдением товарными биржами, брокерами, клиринговыми центрами товарных бирж законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.».

5. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) подпункт 2) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2) биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры товарных бирж;»;

2) абзац четвертый пункта 3-2 статьи 11 дополнить словами «, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, и клиринговых центров товарных бирж».

6. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

часть первую пункта 5 статьи 30 дополнить словами «, за исключением обучающихся с применением дистанционного обучения и (или) онлайн-обучения».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в приложении 1:

пункты 1 и 2 графы 3 строки 46 исключить;

дополнить строками 46-1 и 46-2 следующего содержания:

«

».

8. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

в статье 23:

в пункте 2:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) на товарных биржах в качестве покупателя биржевого товара.»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Приобретение биржевых товаров осуществляется через товарные биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Субъект естественной монополии осуществляет закупки через электронные торговые площадки в соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности.».

9. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства»:

в подпункте 5) пункта 1 статьи 2 цифры «2025» заменить цифрами «2030».

10. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках»:

в подпункте 6) статьи 1:

слова «, социально-предпринимательскими корпорациями» исключить;

после слова «выкупа,» дополнить словами «социально-предпринимательскими корпорациями,».

11. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг»:

подпункты 5) и 6) пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«5) абзацев сорокового и сорок первого подпункта 2) и абзаца семнадцатого подпункта 24) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года;

6) абзацев двадцать шестого и двадцать седьмого подпункта 2), абзацев третьего и четвертого подпункта 6), абзацев второго, третьего, четвертого и пятого подпункта 22), абзацев тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого подпункта 24) пункта 4, абзацев второго, третьего, четвертого, пятнадцатого и шестнадцатого подпункта 10), абзацев второго и третьего подпункта 12) пункта 6, абзацев второго и третьего подпункта 1) и подпункта 2) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пунктов 9, 10 и 11 статьи 1, которые вводятся в действие с 31 декабря 2024 года;

2) подпунктов 3), 4), 6), 7) и 8) пункта 1, пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) подпункта 7), абзаца третьего подпункта 18), абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 20) пункта 4 и пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года;

4) подпункта 5), абзацев пятого и шестого подпункта 6), абзацев второго и третьего подпункта 8), подпункта 9) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных днейпосле дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 30 декабря 2024 года

№ 149-VІIІ ЗРК

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