Закон Республики Казахстан Законы 31 января 2024 г. 16:30 0 О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, совершенный в Москве 31 марта 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 30 января 2024 года № 56-VІIІ ЗРК