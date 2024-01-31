Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, совершенный в Москве 31 марта 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 января 2024 года

№ 56-VІIІ ЗРК