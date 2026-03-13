Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, совершенное в Астане 28 февраля 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 марта 2026 года

№ 271-VІIІ ЗРК