Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии

Ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии, совершенный в Вашингтоне 23 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 мая 2026 года

№ 294-VІIІ ЗРК