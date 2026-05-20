Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, совершенное в Астане 16 июня 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 мая 2026 года

№ 293-VІIІ ЗРК