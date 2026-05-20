Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) в статье 27:

пункт 1 дополнить подпунктом 1-18) следующего содержания:

«1-18) разрабатывает и представляет на утверждение в соответствующий маслихат правила содержания животных, правила содержания и выгула домашних животных, правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, предложения по установлению границ санитарных зон содержания животных;»;

пункт 1-9 дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«7-1) определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудует места для выгула домашних животных;

7-2) организует информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных;

7-3) организует регулирование численности бродячих животных;»;

2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 1-12), 1-13) и 1-14) следующего содержания:

«1-12) определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудует места для выгула домашних животных;

1-13) организует информационное обеспечение деятельности приютов для животных и социальную рекламу, направленную на передачу животных новым владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных, информирование о необходимости стерилизации домашних животных;

1-14) организует регулирование численности бродячих животных;».

2. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии»:

1) в статье 10:

подпункты 4-3) и 4-9) пункта 1 исключить;

подпункты 23) и 27) пункта 1-1 исключить;

подпункт 1) пункта 2 исключить;

2) абзац седьмой части первой пункта 4 статьи 11 исключить.

3. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «Об ответственном обращении с животными»:

1) по всему тексту внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

2) преамбулу исключить;

3) в статье 1:

в подпункте 1) слова «государственная ветеринарная организация, созданная местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы» заменить словами «государственные юридические лица, созданные местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) пункт временного содержания животных – имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания найденных, отловленных безнадзорных и бродячих животных, домашних животных (животных-компаньонов), переданных владельцами или ответственными лицами в связи с отказом от их содержания, а также изъятых или конфискованных у физических или юридических лиц;»;

дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) бродячие животные – собаки и кошки, которые не имеют владельца;»;

подпункт 18) исключить;

в подпункте 26) слово «болюсы,» исключить;

дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

«28-1) меры экстренного реагирования – совокупность мероприятий, в том числе действия, направленные на незамедлительное устранение и (или) минимизацию последствий проявления агрессии животными с целью обеспечения безопасности человека, животных, общественного порядка и (или) предотвращения угрозы жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических и (или) юридических лиц;»;

4) статью 3 изложить в следующий редакции:

«Статья 3. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Целями настоящего Закона являются обеспечение защиты и безопасности животных, укрепление нравственности, соблюдение гуманности, а также защита прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) формирование у владельцев ответственности за жизнь, здоровье и благополучие животных;

2) обеспечение системы мер по защите животных;

3) воспитание у населения нравственного, гуманного и осознанного отношения к животным.

3. Правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными основывается на принципах:

1) признания животных существами, способными испытывать боль и физические страдания;

2) недопустимости жестокого обращения, причинения боли, физических страданий и безосновательного лишения жизни животных;

3) гармоничного сосуществования человека и животных, основанного на уважении, заботе и балансе интересов общества и природы.»;

5) в статье 4:

подпункт 4) пункта 2 после слов «приюты для животных» дополнить словами «, пункты временного содержания животных»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Если дальнейшее использование животного по целевому назначению невозможно, владелец животного или ответственное лицо обязаны обеспечить содержание такого животного до его естественной смерти либо передать его в приют для животных, пункт временного содержания животных, физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия. При передаче животного в пункт временного содержания животных владелец или ответственное лицо обязаны обеспечить его содержание до определения юридической судьбы животного.

В случае, если состояние здоровья животного в силу возрастных изменений, наличия хронических заболеваний, посттравматического состояния подразумевает ухудшение качества жизни животного, связанное с регулярными болевыми ощущениями либо нарушением систем органов или тяжелыми функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, по заключению ветеринарного врача владелец животного вправе принять решение об эвтаназии.»;

6) в статье 7:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области ответственного обращения с животными в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в пределах своей компетенции;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) разрабатывает и утверждает правила деятельности и учета приютов для животных, а также пунктов временного содержания животных;»;

подпункт 7) исключить;

подпункты 10) и 14) изложить в следующей редакции:

«10) разрабатывает и утверждает перечень животных, содержание, разведение и оборот которых запрещены или ограничены, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 10 настоящего Закона;»;

«14) разрабатывает и утверждает правила стерилизации бродячих животных, за исключением собак;»;

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты

в области ответственного обращения с животными;»;

7) в статье 9:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова «разрабатывают» дополнить словами «и представляют в соответствующий маслихат»;

подпункт 5) после слова «разрабатывают» дополнить словами «и представляют в соответствующий маслихат»;

подпункт 7) дополнить словами «и пунктов временного содержания животных»;

пункт 1-1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) организуют меры экстренного реагирования в соответствии с правилами отлова, временного содержания и умерщвления животных;»;

пункт 1-2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) организуют меры экстренного реагирования в соответствии с правилами отлова, временного содержания и умерщвления животных;»;

8) в статье 10:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Не допускаются содержание и использование животных, включенных в перечень животных, содержание, разведение и оборот которых запрещены или ограничены, за исключением случаев:

1) временного содержания в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе пострадавших и (или) травмированных животных, включенных в перечень животных, содержание, разведение и оборот которых запрещены или ограничены, находящихся в состоянии, не позволяющем возвратить их в среду обитания, до момента их передачи в приюты для животных, зоологические питомники, реабилитационные центры для животных, научные организации, а также в организации, осуществляющие реабилитацию и реинтродукцию диких животных;

2) содержания животных в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе на время лечения животных и искусственного выкармливания детенышей, молодняка животных сотрудниками научных организаций, приютов для животных, зоологических питомников, реабилитационных центров для животных, организаций, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, при наличии соответствующих решений указанных организаций;

3) содержания и использования животных в организациях, основной целью деятельности которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира, в зоологических питомниках, организациях, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, научных организациях;

4) иных случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.»;

в пункте 4 слова «за счет бюджетных средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также иных» заменить словами «, за исключением собак, за счет»;

9) пункт 1 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:

«Учет собак и кошек осуществляется с использованием чипа как обязательного изделия (средства) учета домашних животных.»;

10) в статье 13:

заголовок после слова «разведению» дополнить словами «и обороту»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Разведение и оборот домашних животных осуществляются только при наличии их учета в соответствии с настоящим Законом.»;

11) пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) при регулировании численности бродячих животных

(за исключением кошек) в порядке и сроки, установленные местными представительными органами столицы, областей, городов республиканского значения;

7) в отношении безнадзорных животных (за исключением кошек), поступивших в приюты для животных и (или) пункты временного содержания животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы владельцем или ответственным лицом, а также иными физическими, юридическими лицами по истечении сроков, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.»;

12) статью 22 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Владелец и (или) ответственное лицо, допустившие нарушение требований к выгулу домашних животных, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических и (или) юридических лиц, обязаны возместить причиненный вред в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В случае нарушения правил содержания и выгула домашних животных, повлекшего тяжкий, средней тяжести вред здоровью человека, владелец такого животного обязан провести эвтаназию в порядке, установленном настоящим Законом.»;

13) в статье 23:

в пункте 1:

в подпункте 6) слова «путем стерилизации» заменить словами «в порядке, установленном настоящим Законом,»;

в подпункте 7) слова «бюджетных средств и иных» исключить;

в пункте 2:

подпункт 1) дополнить словами «, а также их учет»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) эвтаназию в случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона;»;

14) в статье 25:

пункт 1 после слова «стерилизации» дополнить словами «, применяемой в отношении кошек, эвтаназии в случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона»;

пункт 2 после слова «препаратов» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом»;

15) в статье 26:

в пункте 1 слова «правилами деятельности приютов для животных» заменить словами «настоящим Законом»;

в пункте 5:

подпункт 4) после слова «животных» дополнить словами «, за исключением собак,»;

в подпункте 5) слова «, включая вакцинацию» исключить;

16) пункт 3 статьи 28 дополнить словами «, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об общественном контроле».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев второго – седьмого подпункта 8) и подпункта 10) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 мая 2026 года

№ 292-VІIІ ЗРК