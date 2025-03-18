Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче

Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче, совершенное в Дохе 14 февраля 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 17 марта 2025 года

№ 174-VIII ЗРК