Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче Нормативные правовые акты 18 марта 2025 г. 3:02 52 О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче Ратифицировать Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче, совершенное в Дохе 14 февраля 2024 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 17 марта 2025 года № 174-VIII ЗРК