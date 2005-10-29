Закон Республики Казахстан
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О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по созданию казахстанского спутника связи и вещания «KAZSAT»Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по созданию казахстанского спутника связи и вещания «KAZSAT», совершенное в Москве 18 января 2005 года.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВАстана, Акорда, 26 октября 2005 года № 85-III ЗРК