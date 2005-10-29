Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по созданию казахстанского спутника связи и вещания «KAZSAT»

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по созданию казахстанского спутника связи и вещания «KAZSAT», совершенное в Москве 18 января 2005 года.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 26 октября 2005 года № 85-III ЗРК