Закон Республики Казахстан Законы 25 сентября 2023 г. 3:30 0 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля Официальный отдел Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля, совершенное в Анкаре 10 мая 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 22 сентября 2023 года № 26-VІIІ ЗРК