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Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля, совершенное в Анкаре 10 мая 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 22 сентября 2023 года

№ 26-VІIІ ЗРК