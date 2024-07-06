Закон Республики Казахстан

Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) торговля людьми – купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, в том числе несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации, в том числе путем применения насилия или угрозы его применения или иных способов принуждения, обмана или злоупотребления доверием, использования служебного положения, материальной или иной зависимости;

2) единая система противодействия торговле людьми – совокупность деятельности субъектов противодействия торговле людьми по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, а также оказанию помощи жертвам торговли людьми, обеспечению и защите их прав, свобод и законных интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) уполномоченные государственные органы в сфере противодействия торговле людьми (далее – уполномоченные государственные органы) – органы внутренних дел и центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения;

4) субъекты противодействия торговле людьми – уполномоченные государственные органы, иные государственные органы, организации здравоохранения и образования, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, некоммерческие организации, физические или юридические лица, осуществляющие туристскую деятельность, а также оказывающие трудовое посредничество, международные организации, аккредитованные на территории Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции противодействие торговле людьми;

5) субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги жертвам торговли людьми, – юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг и финансируемые из бюджетных средств;

6) реабилитация жертв торговли людьми – действия по восстановлению психологического и (или) физического состояния жертвы до состояния, предшествовавшего нанесению вреда;

7) жертва торговли людьми – лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми независимо от наличия факта досудебного расследования по данному поводу, а равно лицо, признанное в соответствии

с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан потерпевшим от преступлений, связанных с торговлей людьми;

8) идентификация жертвы торговли людьми – процедура признания лица жертвой торговли людьми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) потенциальная жертва торговли людьми – лицо, находящееся в уязвимом положении вследствие материальной, психологической или иной зависимости, несовершеннолетия или пожилого возраста, сиротства или отсутствия родительского попечения, инвалидности, психического и иного заболевания, злоупотребления психоактивными веществами, безработицы, бездомности (лица без определенного места жительства), неурегулированного правового статуса, создающем условия к совершению в отношении него преступлений, связанных с торговлей людьми, а также предполагаемая (возможная) жертва торговли людьми до прохождения идентификации в качестве жертвы торговли людьми.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Казахстан, кандасов, а также постоянно проживающих либо временно пребывающих на территории Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о противодействии торговле людьми

1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии торговле людьми основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Основные цели и задачи настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов жертв торговли людьми, интересов общества и государства в сфере противодействия торговле людьми.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) организация и координация деятельности единой системы противодействия торговле людьми;

2) оказание помощи жертвам торговли людьми, обеспечение их безопасности;

3) предупреждение и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми;

4) укрепление взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми;

5) создание организационно-правовых основ международного сотрудничества по противодействию торговле людьми и выполнению своих международных обязательств.

Статья 5. Основные принципы настоящего Закона

Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) гуманность;

3) приоритет обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

4) приоритет предупредительных мер;

5) комплексность, системность, непрерывность противодействия торговле людьми совместными усилиями субъектов противодействия торговле людьми;

6) неотвратимость наказания за совершение преступлений, связанных

с торговлей людьми;

7) недопустимость дискриминации жертв торговли людьми, в том числе по вопросам гендерного подхода и интересов детей, обеспечения их безопасности и оказания им помощи;

8) обеспечение конфиденциальности информации о лице и сведений, которые позволяют установить статус жертвы торговли людьми.

Глава 2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 6. Задачи уполномоченных государственных органов и иных государственных органов в сфере противодействия торговле людьми

Задачами уполномоченных государственных органов являются формирование, а также совместно с иными государственными органами реализация государственной политики в сфере противодействия торговле людьми.

Статья 7. Компетенция уполномоченных государственных органов

1. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции:

1) формируют и реализуют государственную политику в сфере противодействия торговле людьми, координируют деятельность субъектов противодействия торговле людьми;

2) взаимодействуют с иными субъектами противодействия торговле людьми, Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан и Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) координируют и осуществляют работу по планированию, организации и реализации мер по противодействию торговле людьми, в том числе по предупреждению, оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми, перенаправлению жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты в сфере предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) обобщают практику применения законодательства Республики Казахстан в сфере выявления, предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, а также разрабатывают и вносят предложения по его совершенствованию;

6) организуют подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников субъектов противодействия торговле людьми;

7) обеспечивают защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства в процессе осуществления противодействия торговле людьми;

8) информируют общественность о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

9) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, в пределах своей компетенции:

1) формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты жертв торговли людьми, координирует деятельность субъектов противодействия торговле людьми;

2) взаимодействует с иными субъектами противодействия торговле людьми, Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан и Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) координирует и осуществляет работу по планированию, организации и реализации мер по противодействию торговле людьми, в том числе по предупреждению, оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми, перенаправлению жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере социальной защиты и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан в сфере социальной защиты и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, а также разрабатывает и вносит предложения по его совершенствованию;

6) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников субъектов противодействия торговле людьми;

7) обеспечивает защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, интересов общества и государства в процессе осуществления противодействия торговле людьми;

8) информирует общественность о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция иных государственных органов в сфере противодействия торговле людьми

1. Иные государственные органы, осуществляющие в пределах своей компетенции противодействие торговле людьми:

1) принимают меры по предупреждению торговли людьми;

2) участвуют в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) участвуют в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) информируют органы внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;

5) информируют общественность о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Помимо компетенций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи:

1) Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в пределах своей компетенции:

содействует правоохранительным органам Республики Казахстан в защите граждан и соблюдении законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в пограничном пространстве;

совместно с другими государственными органами и организациями принимает участие в мероприятиях по предупреждению торговли людьми;

2) уполномоченный орган в области здравоохранения в пределах своей компетенции:

координирует работу по предоставлению жертвам торговли людьми гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно перечню медицинских услуг, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения;

совместно с другими государственными органами и организациями принимает участие в мероприятиях по предупреждению торговли людьми;

3) уполномоченный орган в области образования в пределах своей компетенции:

формирует в рамках учебно-воспитательного процесса знания, умения и навыки у обучающихся и воспитанников организаций образования по вопросам предупреждения торговли людьми;

совместно с другими государственными органами и организациями принимает участие в мероприятиях по предупреждению торговли людьми;

4) уполномоченный орган в сфере внешней политики в пределах своей компетенции:

обеспечивает реализацию внешнеполитического курса Республики Казахстан в области международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми;

обеспечивает защиту прав и интересов граждан Республики Казахстан, ставших жертвами торговли людьми за границей;

принимает меры по обеспечению соответствующими документами и возвращению в Республику Казахстан граждан Республики Казахстан, в том числе несовершеннолетних, беженцев, признанных Республикой Казахстан, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, ставших жертвами торговли людьми за границей;

5) центральный исполнительный орган, осуществляющий функции государственного управления в области туристской деятельности, в пределах своей компетенции совместно с другими государственными органами и организациями принимает участие в мероприятиях по предупреждению торговли людьми;

6) уполномоченный орган в области масс-медиа в пределах своей компетенции:

содействует обеспечению правовой пропаганды в сфере противодействия торговле людьми в масс-медиа;

способствует освещению в масс-медиа деятельности субъектов противодействия торговле людьми.

Статья 9. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере

противодействия торговле людьми

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции:

1) принимают меры по предупреждению торговли людьми;

2) участвуют в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) участвуют в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) организуют подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников субъектов противодействия торговле людьми;

5) организуют работу с некоммерческими организациями по противодействию торговле людьми, в том числе путем размещения государственного социального заказа;

6) направляют ходатайство в органы внутренних дел для оформления разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, сроком до шести месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев, для получения специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Компетенция иных субъектов противодействия торговле людьми

Организации здравоохранения:

1) предоставляют идентифицированным жертвам торговли людьми гарантированный объем бесплатной медицинской помощи согласно перечню медицинских услуг, определяемому уполномоченным органом

в области здравоохранения;

2) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Организации образования:

1) предоставляют несовершеннолетним жертвам торговли людьми специальные социальные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;

2) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Некоммерческие организации:

1) принимают меры по предупреждению торговли людьми;

2) участвуют в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации с использованием международного опыта;

3) участвуют в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) информируют органы внутренних дел о фактах обращения жертв торговли людьми;

5) взаимодействуют с иными субъектами противодействия торговле людьми;

6) осуществляют идентификацию жертв торговли людьми в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;

7) предоставляют жертвам торговли людьми специальные социальные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;

8) обращаются в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы с заявлением о ходатайстве для оформления разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, сроком до шести месяцев

с возможностью продления, но не более трех месяцев, для получения специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) содействуют возвращению иностранцев, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, в страну гражданства;

10) осуществляют иные права и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги жертвам торговли людьми, осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 3) – 8) части первой настоящего пункта.

4. Физические и юридические лица:

1) осуществляющие туристскую деятельность, принимают информационные меры, направленные на предотвращение использования туризма в целях незаконной миграции и транзита в третьи страны, сексуальной, трудовой и иной эксплуатации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о туристской деятельности;

2) оказывающие трудовое посредничество, не допускают эксплуатации детского труда, вербовки людей для сексуальной и (или) иной эксплуатации, консультируют обратившихся лиц по вопросам занятости населения, формируют сведения о работодателях, имеющих вакансии, и лицах, желающих трудоустроиться, организовывают профессиональную подготовку и переподготовку обратившихся лиц с последующим трудоустройством, а также осуществляют иные права и обязанности в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

Статья 11. Компетенция межведомственной и региональных комиссий по противодействию торговле людьми

1. Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми является консультативно-совещательным органом при уполномоченных государственных органах, региональные комиссии по противодействию торговле людьми являются консультативно-совещательными органами при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения и столицы.

2. Рабочим органом межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми являются структурные подразделения уполномоченных государственных органов, рабочими органами региональных комиссий

по противодействию торговле людьми – структурные подразделения местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы.

3. Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми координирует деятельность региональных комиссий по противодействию торговле людьми.

4. Положение о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, предусматривающее состав, полномочия и порядок деятельности, утверждается совместным правовым актом уполномоченных государственных органов.

5. Положения о региональных комиссиях по противодействию торговле людьми, предусматривающие состав, полномочия и порядок их деятельности, утверждаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по согласованию с местными представительными органами в соответствии с типовым положением

о региональной комиссии по противодействию торговле людьми, утвержденным совместным правовым актом уполномоченных государственных органов.

Статья 12. Основы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми

1. Государственные органы, осуществляющие противодействие торговле людьми, сотрудничают в сфере противодействия торговле людьми с компетентными органами иностранных государств, международными правоохранительными организациями, а также международными и некоммерческими организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами, участницей которых является Республика Казахстан.

2. Основными направлениями международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми являются:

1) разработка и заключение международных договоров Республики Казахстан в сфере противодействия торговле людьми, в том числе по вопросам защиты и реабилитации жертв торговли людьми;

2) взаимодействие с компетентными органами иностранных государств, в том числе через представителей Министерства внутренних дел Республики Казахстан, находящихся за пределами Республики Казахстан,

в целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, а также защиты прав потерпевших;

3) совместное создание и развитие информационных систем и средств оперативного оповещения, реагирования и контроля, направленных на повышение эффективности противодействия торговле людьми;

4) обмен опытом, повышение квалификации сотрудников.

3. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми, осуществляется в соответствии с международными договорами, участницей которых является Республика Казахстан, а в случае их отсутствия – на основе принципа взаимности в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕСЕЧЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Статья 13. Меры по предупреждению торговли людьми

Меры по предупреждению торговли людьми включают:

1) организационные меры – разработка, утверждение и реализация нормативных правовых актов Республики Казахстан, подготовка и распространение информационных материалов, проведение на системной основе мероприятий по профилактике торговли людьми;

2) правовые меры – повышение правовой грамотности населения в противодействии торговле людьми, правовая защита потенциальных жертв торговли людьми;

3) исследовательские меры – поисковые, комплексные, аналитические работы, анализ правоприменительной практики, научные исследования, связанные с изучением проблемы торговли людьми;

4) информационные меры – просветительская деятельность по повышению осведомленности граждан Республики Казахстан, кандасов, иностранцев и лиц без гражданства о правах жертв торговли людьми, мерах их защиты и помощи, требованиях законодательства Республики Казахстан, а также противодействии торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, их эксплуатации, нетерпимости к проституции и порнографии;

5) социально-экономические меры – подготовка и реализация социальных проектов, направленных на предупреждение торговли людьми, устранение и сокращение причин и условий, способствующих торговле людьми, а также оказание мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) иные меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми.

Статья 14. Оценка рисков в сфере противодействия торговле людьми

1. Оценка рисков в сфере противодействия торговле людьми осуществляется уполномоченными государственными органами в целях определения угроз и возможностей решения проблемы торговли людьми, выявления недостатков реализации мер по противодействию торговле людьми.

2. Правила проведения оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми утверждаются совместным нормативным правовым актом уполномоченных государственных органов.

3. Результаты оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми и выработанные рекомендации, направленные на совершенствование деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению торговли людьми, рассматриваются на заседании межведомственной комиссии по противодействию торговле

людьми и доводятся до субъектов противодействия торговле людьми, а также учитываются при разработке плана мероприятий, стратегических, программных и иных документов.

Статья 15. Выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми

1. В целях выявления и пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми, на постоянной основе осуществляются профилактические, оперативно-розыскные и иные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. В рамках выявления, пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми, осуществляются идентификация жертв торговли людьми и перенаправление для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Раскрытие и досудебное расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, осуществляются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ОКАЗАНИЕ ИМ ПОМОЩИ

Статья 16. Идентификация и статус жертвы торговли людьми

1. Идентификация потенциальной жертвы торговли людьми осуществляется для присвоения статуса жертвы торговли людьми, оказания необходимой защиты и помощи, а также предотвращения риска повторного вовлечения в торговлю людьми.

2. Идентификация жертвы торговли людьми проводится органами внутренних дел совместно с местным исполнительным органом районов, городов областного, республиканского значения, столицы, определяющим направление в сфере социальной защиты и занятости населения, субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги жертвам торговли людьми, некоммерческой организацией в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Присвоение статуса жертвы торговли людьми осуществляется по результатам идентификации жертвы торговли людьми в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

Статья 17. Права и обязанности лица, идентифицированного в качестве жертвы торговли людьми

1. Потенциальная жертва торговли людьми имеет право обратиться за прохождением идентификации в качестве жертвы торговли людьми.

2. Лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми, имеет право:

1) получать информацию о правах и обязанностях, защите и помощи, оказываемой субъектами противодействия торговле людьми и субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги жертвам торговли людьми;

2) на соблюдение конфиденциальности персональных данных и их защиту в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

3) обращаться за получением специальных социальных услуг;

4) в качестве лица (семьи), нуждающегося (нуждающейся) в специальных социальных услугах, обращаться за социальной помощью, предоставляемой по решениям местных представительных органов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) получать гарантированный объем бесплатной медицинской помощи согласно перечню медицинских услуг, определяемому уполномоченным органом в области здравоохранения;

6) получать гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования, а также принимать комплексную социальную юридическую помощь в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) на государственную защиту при признании органом, обеспечивающим безопасность защищаемых лиц, лицом, подлежащим государственной защите в ходе уголовного процесса, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»;

8) на участие педагога и (или) психолога при допросе несовершеннолетнего лица в качестве свидетеля или потерпевшего

в рамках досудебного расследования и рассмотрения уголовного дела в суде;

9) получать компенсацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим;

10) получать содействие в организации доступа к представительствам и консульствам страны происхождения (страны гражданства);

11) на временное проживание на территории Республики Казахстан для получения иностранцем или лицом без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертвы торговли людьми на территории Республики Казахстан, гарантированного объема специальных социальных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;

12) на принятие решения об обращении в правоохранительные органы и о сотрудничестве с ними в течение периода предоставления ему специальных социальных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите, но не менее тридцати календарных дней, как иммигранта, выявленного и идентифицированного в качестве жертвы торговли людьми на территории Республики Казахстан;

13) обращаться в органы внутренних дел для получения визы на выезд из Республики Казахстан в страну гражданства иностранца или постоянного проживания лица без гражданства в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области миграции населения;

14) на осуществление трудовой деятельности без разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы до завершения производства по конкретному уголовному делу, связанному с торговлей людьми, в соответствии с законами Республики Казахстан;

15) в качестве лица, ищущего убежище, обращаться за присвоением статуса беженца либо лица без гражданства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

16) обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), связанное с принятием административного акта, в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

17) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан.

3. Лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми, обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан о противодействии торговле людьми;

2) при взаимодействии с субъектами противодействия торговле людьми для защиты и получения помощи предоставлять полную и достоверную информацию о себе с учетом психологического состояния и состояния здоровья.

Статья 18. Перенаправление жертв торговли людьми

1. Перенаправление жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг определяет систему сотрудничества, в рамках которой субъекты противодействия торговле

людьми в пределах своей компетенции участвуют в выявлении, перенаправлении, защите и оказании помощи жертвам торговли людьми, в том числе потенциальным, для обеспечения всесторонней и доступной системы поддержки жертвам торговли людьми.

2. Порядок перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг утверждается совместным нормативным правовым актом уполномоченных государственных органов по согласованию с иными государственными органами в сфере противодействия торговле людьми.

Статья 19. Возвращение граждан Республики Казахстан, в том числе несовершеннолетних, беженцев, признанных

Республикой Казахстан, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, ставших жертвами торговли людьми

Загранучреждения Республики Казахстан сотрудничают с Министерством внутренних дел Республики Казахстан и иными субъектами противодействия торговле людьми в целях выдачи в кратчайшие сроки свидетельства на возвращение в Республику Казахстан и обеспечения возвращения граждан Республики Казахстан, в том числе несовершеннолетних, беженцев, признанных Республикой Казахстан, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, ставших жертвами торговли людьми, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Возвращение иностранцев и лиц без гражданства, идентифицированных в качестве жертв торговли

людьми на территории Республики Казахстан

1. Возвращение иностранцев и лиц без гражданства, идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан, осуществляется в страну происхождения (в страну гражданства) добровольно после завершения предоставления специальных социальных услуг и (или) производства по уголовному делу.

2. Иностранцам и лицам без гражданства, признанным потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми, оказывается содействие в возвращении в страну происхождения (страну гражданства) в рамках специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. При наличии опасения, что возвращение жертв торговли людьми ставит под угрозу их безопасность, они с их согласия не подлежат возвращению и выдворению из Республики Казахстан и могут обратиться за получением статуса беженца либо лица без гражданства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ОКАЗАНИЕ

ИМ ПОМОЩИ

Статья 21. Защита прав несовершеннолетних жертв торговли людьми

1. Защита прав несовершеннолетних жертв торговли людьми и оказание им помощи обеспечиваются с учетом их законных интересов и мнения.

2. Если возраст жертвы торговли людьми точно не определен и есть основания полагать, что жертва является несовершеннолетним лицом, то действует презумпция, согласно которой это лицо считается несовершеннолетним и подлежит соответствующему обращению до выяснения его возраста.

3. Если жертвой торговли людьми является несовершеннолетнее лицо, находящееся без сопровождения, то осуществляются действия в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

Статья 22. Предупреждение торговли несовершеннолетними

Субъекты противодействия торговле людьми принимают меры по:

профилактической работе с несовершеннолетними и их законными представителями;

повышению уровня осведомленности о противодействии торговле людьми среди лиц, работающих с несовершеннолетними в области образования, воспитания и развития, организациях отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, предоставления специальных социальных услуг, культуры и искусства;

разработке и внедрению в организации образования программ по противодействию торговле людьми;

освещению в информационной сфере вопросов предупреждения торговли людьми или преступлений, связанных с торговлей людьми, а также устранению причин и условий, способствующих торговле несовершеннолетними.

Статья 23. Возвращение или определение несовершеннолетней жертвы торговли людьми

1. В случае выявления в Республике Казахстан несовершеннолетней жертвы торговли людьми, являющейся иностранцем или лицом без гражданства, органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка содействуют в получении сведений о наличии и месте проживания родителей (родителя) либо иных законных представителей, при необходимости определяют ребенка в организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка.

При решении вопроса о возвращении в страну происхождения (в страну гражданства) или об оставлении несовершеннолетнего в Республике Казахстан решение принимается только с согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, данного им в присутствии родителей (родителя) либо иных законных представителей или представителя органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.

2. Несовершеннолетняя жертва торговли людьми подлежит возвращению в страну происхождения (в страну гражданства) при условии, что родители (родитель) либо иные законные представители или компетентные органы страны происхождения (страны гражданства) несовершеннолетнего согласились взять на себя ответственность за него и предоставить ему надлежащую помощь и защиту.

3. В случае, если такое возвращение ставит под угрозу ее безопасность и не соответствует ее интересам, несовершеннолетняя жертва торговли людьми подлежит определению в организацию, осуществляющую функции

по защите прав ребенка, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии торговле людьми

Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии торговле людьми влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 25. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июля 2024 года

№ 110-VІIІ ЗРК