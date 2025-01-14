Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации, общественного участия, госнаград и исключения излишней законодательной регламентации

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

абзац второй части четвертой статьи 45 исключить.

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

статью 7 дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) обеспечивает общество и государство объективной информацией о состоянии системы здравоохранения путем размещения официальной статистической и иной информации в открытом доступе, определяемой согласно единому перечню открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;».

3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

пункт 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«3. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы размещает на официальном интернет-ресурсе:

1) ежегодно до 1 мая за предыдущий год:

утвержденные целевые показатели качества окружающей среды и фактические результаты всех соответствующих индикаторов;

информацию о ходе реализации на местном уровне государственной экологической политики;

сведения об общей сумме платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в местный бюджет;

2) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета на такие мероприятия;

сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду.».

4. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан»:

1) в статье 2 слова «и Почетная грамота Республики Казахстан» исключить;

2) часть третью статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Посмертное награждение государственными наградами Республики Казахстан может производиться за мужество, отвагу, героизм, проявленные при защите интересов страны и в случаях, связанных со спасением человеческих жизней.»;

3) абзац первый части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Орденом «Даңқ» награждаются лица высшего офицерского состава Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов Республики Казахстан, а также лица высшего начальствующего состава органов прокуратуры, внутренних дел Республики Казахстан:»;

4) в абзаце первом части первой статьи 14 слова «национальной безопасности,» исключить;

5) части первые статей 28 и 29 после слов «награждаются матери,» дополнить словами «имеющие гражданство Республики Казахстан,»;

6) раздел VII исключить;

7) в части второй статьи 36 слова «Законом Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» заменить словами «Социальным кодексом Республики Казахстан»;

8) в статье 42:

слова «а также Почетной грамоты, имеющих по внешнему виду сходство» заменить словами «полностью или в какой-либо части схожих по внешнему виду, наименованию»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Награждение негосударственными наградами от имени Республики Казахстан, народа Казахстана и Главы государства не допускается.».

5. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»:

1) преамбулу исключить;

2) в статье 1:

подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:

«1-1) вывеска – информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него и (или) на входе ограждения занимаемой территории, а также крышах и фасадах в пределах зданий, пристроек к ним и временных сооружений физических и юридических лиц в местах их фактического нахождения и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг;»;

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) аутентичный перевод текста – перевод текста на другой язык, неизменно сохраняющий смысл и содержание оригинала;»;

3) дополнить статьями 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:

«Статья 3-1. Основная цель законодательства Республики Казахстан о языках

Основной целью законодательства Республики Казахстан о языках является регулирование правовых основ функционирования языков.

Статья 3-2. Основные задачи государственного регулирования в сфере развития языков

Основными задачами государственного регулирования в сфере развития языков являются:

1) обеспечение одинаково уважительного отношения к государственному языку и языкам народа Казахстана;

2) обеспечение расширения применения казахского языка как государственного языка;

3) создание условий для изучения и развития языков народа Казахстана.

Статья 3-3. Принципы языковой политики

Принципами языковой политики являются:

1) обеспечение прав и законных интересов граждан Республики Казахстан в сфере развития языков;

2) свободное использование языков народа Казахстана.»;

4) статью 21 дополнить частями восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой следующего содержания:

«Размещение вывески допускается при условии направления уведомления о размещении вывески в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Уведомление направляется в:

1) местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения – при размещении вывески в городах республиканского значения, столице, городах областного значения;

2) местные исполнительные органы районов – при размещении вывески в городах районного значения, селах, поселках.

Уведомление направляется не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты размещения вывески.

К уведомлению прилагаются:

1) форма сведений, содержащих информацию о месте размещения вывески;

2) эскиз вывески.

Местные исполнительные органы вправе дать обязательные для устранения письменные мотивированные замечания к представленным материалам.

В случае представления местными исполнительными органами замечаний вывеска может быть размещена только при условии устранения замечаний.

В случае непредоставления местными исполнительными органами ответа в течение четырех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель вправе разместить вывеску в заявленные им сроки.»;

5) статью 24-2 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области ономастики в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

6) в статье 25:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в сфере развития языков в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере развития языков в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

7) статью 25-2 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) осуществляет прием и рассмотрение уведомлений о размещении вывески в городе республиканского значения, столице в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;»;

8) статью 25-3 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществляет прием и рассмотрение уведомлений о размещении вывески в городе областного и районного значения, селе, поселке в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О разрешениях и уведомлениях»;».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) в графах 2 и 3 строки 30 приложения 2 слова «, информационных агентств и сетевых изданий» заменить словами «и интернет-изданий»;

2) приложение 3 дополнить пунктом 63 следующего содержания:

«63. Уведомление о размещении вывески.».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»:

1) в статье 1:

подпункт 1) дополнить словами «, составленные или полученные обладателями информации и имеющиеся в их распоряжении»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) проактивное распространение информации – распространение информации, за исключением информации с ограниченным доступом, без запроса пользователя информации и по инициативе обладателя информации в интересах обеспечения прозрачности своей деятельности и (или) участия общественности в принятии актов и решений, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц;»;

подпункт 7) дополнить словами «, за исключением информации с ограниченным доступом»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) общественно значимая информация – информация, представляющая общественный интерес, установленная статьей 6 настоящего Закона;»;

в подпункте 8) слова «с пометкой «Для служебного пользования» заменить словами «ограниченного распространения»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) интернет-портал оценки эффективности деятельности государственных органов – объект информатизации, обеспечивающий размещение информации об оценке деятельности государственных органов, отчетов о достижении целевых индикаторов планов развития государственных органов и планов развития области, города республиканского значения, столицы, разрабатываемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также публичное обсуждение деятельности государственных органов;»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель и задачи обеспечения доступа к информации

1. Основной целью обеспечения доступа к информации является создание правовых основ для обеспечения эффективной реализации конституционного права каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом.

2. Основные задачи обеспечения доступа к информации:

1) создание правовых, экономических и социальных условий для свободного и равного доступа к информации;

2) охрана и защита права каждого на доступ к информации;

3) регулирование общественных отношений между обладателями и пользователями информации;

4) установление механизмов реализации права на доступ к информации и ответственности за незаконное ограничение данного права;

5) своевременное и полное информирование пользователей информации;

6) определение организационно-технических и иных требований для обеспечения обладателями информации доступа к информации.»;

3) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Основные принципы обеспечения доступа к информации

1. Информация, находящаяся во владении обладателей информации, является открытой (презумпция открытости), за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона.

2. Обеспечение доступа к информации основывается на следующих основных принципах:

1) законности;

2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информации;

3) достоверности и полноты;

4) актуальности и своевременности;

5) равного доступа к информации;

6) неразглашения государственных секретов и иных охраняемых законом тайн;

7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны;

8) соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц;

9) учета потребностей лиц с инвалидностью;

10) проактивного распространения информации;

11) ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о доступе к информации.»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Ограничение права на доступ к информации

1. Право на доступ к информации ограничивается только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

2. Ограничение доступа к информации должно осуществляться только на определенный срок, необходимый для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. В случае если требованиям пункта 1 настоящей статьи соответствует только часть информации, то ограничивается доступ только к данной части.

4. Срок ограничения может быть пересмотрен в том случае, если цели, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не были достигнуты в установленный срок.»;

5) в статье 6:

заголовок и абзац первый изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Общественно значимая информация, доступ к которой не подлежит ограничению

Не подлежит ограничению доступ к следующей общественно значимой информации:»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) о контроле, государственном аудите и финансовом контроле за расходованием средств из республиканского и местного бюджетов, активов государства, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;»;

дополнить подпунктами 13), 14) и 15) следующего содержания:

«13) о выполнении пунктов инвестиционного плана государственного органа и других документов Системы государственного планирования Республики Казахстан;

14) о принадлежности объектов электрических сетей, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;

15) статистическим данным о состоянии сферы цифровых активов.»;

6) в статье 6-2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган в области доступа к информации:

1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует и реализует государственную политику в области доступа к информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) осуществляет государственный контроль в области доступа к информации;

3) оказывает практическую и методическую помощь обладателям информации по вопросам доступа к информации;

4) взаимодействует с обладателями и пользователями информации по вопросам доступа к информации;

5) утверждает единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;

6) утверждает правила информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию;

7) представляет ежегодно не позднее 1 июня Президенту Республики Казахстан годовой отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан;

8) размещает на своем интернет-ресурсе годовой отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан;

9) определяет размеры фактических затрат на копирование или печать и порядок их оплаты обладателю информации, а также порядок освобождения социально уязвимых слоев населения от оплаты фактических затрат на копирование или печать;

10) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области доступа к информации в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательства Республики Казахстан;

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

подпункт 3) пункта 2 исключить;

7) в статье 9:

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечивать в рамках своих полномочий организационно-технические и другие условия, необходимые для эффективного и своевременного доступа к информации, создаваемой и (или) собираемой в процессе его деятельности;»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Обладатели информации, указанные в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, обязаны:

1) иметь уполномоченное структурное подразделение или назначить уполномоченное лицо по вопросам доступа к информации, осуществляющее внутренний мониторинг, координацию и контроль за обеспечением доступа к информации, находящейся во владении обладателя информации;

2) при принятии решения об ограничении права на доступ к информации руководствоваться статьей 5 настоящего Закона;

3) проактивно распространять информацию, которая создается и (или) собирается в процессе их деятельности, за исключением информации с ограниченным доступом.

Проактивное распространение информации осуществляется в виде размещения по собственной инициативе открытых данных, не входящих в единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных, исходя из анализа часто запрашиваемой и востребованной информации.»;

8) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «и создают условия свободного доступа к ним лиц с инвалидностью» исключить;

9) в статье 13:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«О данном решении пользователи информации извещаются не позднее чем за три рабочих дня путем размещения данной информации на интернет-ресурсе обладателя информации, в масс-медиа и помещении, занимаемом обладателем информации.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Палаты Парламента Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан, коллегиальные органы центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) обеспечивают трансляцию открытых заседаний, в том числе на интернет-ресурсах.»;

10) в статье 16:

в части первой пункта 1 слова «с учетом обеспечения доступности для лиц с инвалидностью» исключить;

абзац первый и подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Обладатели информации, указанные в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах с указанием даты размещения и обновления:

1) общую информацию о деятельности:

организационную структуру, сведения о руководителях и их заместителях, их должностных обязанностях в курируемых сферах, о трудовой деятельности и образовании;

контактные данные;

перечень структурных подразделений и подведомственных организаций, их задачи и функции, а также сведения о руководителях и их заместителях, их должностных обязанностях в курируемых сферах, о трудовой деятельности и образовании;

перечень территориальных органов, их задачи и функции, а также сведения о руководителях и их заместителях, их должностных обязанностях в курируемых сферах, о трудовой деятельности и образовании;

нормативные правовые акты, регламентирующие компетенцию, полномочия, задачи и функции;

официальные новости, пресс-релизы;

ленту новостей;

информацию о назначении на должности и освобождении от должностей руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, территориальных органов, дочерних организаций;»;

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«1) общая информация о деятельности:

история;

организационная структура (перечень подразделений с указанием руководителей);

сведения о руководстве (должностные обязанности в курируемых сферах, сведения о трудовой деятельности и образовании);

виды деятельности;

стратегия развития, план развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний;

информация о деятельности консультативно-совещательных органов (при наличии);

контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов) справочных служб, структурных подразделений, территориальных представительств и дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

информация о приобретении (отчуждении) активов, кадровых изменениях в руководящем составе (в том числе дочерних и зависимых организаций);»;

пункт 14-1 исключить;

11) в статье 17:

в пункте 1 слова «с учетом обеспечения доступности для лиц с инвалидностью» исключить;

части первую и третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. На интернет-портале открытых данных обладателями информации, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 7) статьи 8 настоящего Закона, размещаются и своевременно актуализируются открытые данные.»;

«Обладатели информации вправе также размещать информацию на интернет-портале открытых данных в целях проактивного распространения информации.»;

в пункте 5 слова «стратегических планов и программ развития территорий» заменить словами «планов развития государственных органов и планов развития области, города республиканского значения, столицы, разрабатываемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;

12) дополнить статьями 17-2 и 19-1 следующего содержания:

«Статья 17-2. Обеспечение доступа лиц с инвалидностью к информации

1. Государство обеспечивает лицам с инвалидностью доступ к информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан посредством:

1) выпуска периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для лиц с инвалидностью, в том числе издаваемой рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2) сурдоперевода или перевода в виде субтитров не менее одной телепрограммы новостного характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) соответствия интернет-ресурсов обладателей информации национальному стандарту по обеспечению доступности веб-контента для лиц с инвалидностью;

4) адаптированности интернет-ресурсов государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора для использования лицами с инвалидностью с нарушениями зрения и (или) слуха;

5) свободного доступа к информационным стендам и (или) другим техническим средствам аналогичного назначения с информацией о деятельности обладателей информации;

6) размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения и территориальных подразделений его ведомств актуальной и полной информации о мерах социальной защиты лиц с инвалидностью.

2. В качестве средства межличностного общения используется перевод на жестовый язык, который применяется также в программах обучения организаций образования для детей с нарушением слуха.»;

«Статья 19-1. Государственный контроль в области доступа к информации

1. Государственный контроль в области доступа к информации осуществляется уполномоченным органом в области доступа к информации в форме дистанционного контроля и внеплановых проверок в соответствии с настоящей статьей на предмет соответствия деятельности субъектов контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о доступе к информации.

2. Субъектами контроля в области доступа к информации (далее – субъекты контроля) являются обладатели информации, указанные в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, за исключением Парламента Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, судов и уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования.

3. Объектами государственного контроля в области доступа к информации являются:

1) информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения с информацией о деятельности;

2) интернет-ресурсы обладателей информации;

3) компоненты веб-портала «электронного правительства»;

4) онлайн-трансляции открытых заседаний, записи и (или) ссылки на записи открытого заседания, сохраненные на общедоступном интернет-ресурсе;

5) протоколы и стенограммы открытых заседаний;

6) материалы, документы и сведения, относящиеся к предмету дистанционного контроля и (или) внеплановой проверки, на бумажных и (или) электронных носителях либо их копии.

4. Дистанционный контроль проводится без посещения субъекта контроля уполномоченным органом в области доступа к информации на основе анализа и данных информационных систем, электронных информационных ресурсов, открытых источников, масс-медиа, а также других сведений о деятельности субъекта контроля.

5. Целями дистанционного контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам дистанционного контроля.

6. Дистанционный контроль проводится не чаще одного раза в квартал.

7. При выявлении нарушений по результатам дистанционного контроля на имя первого руководителя либо лица, его замещающего, оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений в срок не позднее трех рабочих дней со дня выявления нарушений.

8. В рекомендации об устранении нарушений уполномоченным органом в области доступа к информации указываются:

1) номер, дата и место составления рекомендации;

2) выявленные нарушения со ссылкой на конкретные нормы настоящего Закона и иных нормативных правовых актов в области доступа к информации;

3) рекомендации и меры, которые необходимо принять субъекту контроля для устранения нарушений;

4) сроки для устранения нарушений, не превышающие тридцати календарных дней со дня вручения рекомендации;

5) фамилия и инициалы, подпись должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа в области доступа к информации.

9. Рекомендация об устранении нарушений направляется одним из нижеперечисленных способов и считается врученной в следующих случаях:

1) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

2) электронным способом – с даты уведомления о доставке посредством системы электронного документооборота.

10. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в уполномоченный орган в области доступа к информации возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

Уполномоченный орган в области доступа к информации рассматривает возражение субъекта контроля и в течение пяти рабочих дней предоставляет мотивированный ответ.

Мотивированный ответ пересмотру не подлежит.

11. Информация по исполнению рекомендации об устранении нарушений направляется субъектом контроля в уполномоченный орган в области доступа к информации в срок не позднее двух рабочих дней со дня исполнения рекомендации.

К предоставленной информации субъект контроля прилагает материалы (при необходимости), доказывающие факт устранения нарушения.

12. После получения информации об устранении нарушений, указанных в рекомендации, уполномоченный орган в области доступа к информации принимает одно из следующих решений:

1) об исполнении рекомендации;

2) о неисполнении либо частичном исполнении рекомендации.

13. Основаниями для назначения внеплановой проверки служат:

1) неисполнение либо частичное исполнение рекомендаций об устранении нарушений;

2) непредоставление информации по исполнению рекомендаций об устранении нарушений;

3) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан о доступе к информации при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;

4) требование прокурора по конкретным фактам причинения либо угрозы причинения вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

5) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

14. Внеплановая проверка назначается без уведомления субъекта контроля в течение пяти рабочих дней с момента возникновения одного из оснований, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи.

15. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении внеплановой проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц уполномоченного органа в области доступа к информации, прибывших для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

отсутствия документов, предусмотренных частью первой пункта 20 настоящей статьи;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

3) по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней обратиться в уполномоченный орган в области доступа к информации с заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

4) обжаловать акт о результатах проверки, а также действия (бездействие) должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа в области доступа к информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) не исполнять не основанные на законе запреты должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа в области доступа к информации, ограничивающие деятельность проверяемого субъекта контроля;

6) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа в области доступа к информации, проводимые им (ими) в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица (должностных лиц).

16. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении внеплановой проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностному лицу (должностным лицам) уполномоченного органа в области доступа к информации на территорию и в помещения проверяемого субъекта контроля с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режимов;

2) представлять должностному лицу (должностным лицам) уполномоченного органа в области доступа к информации документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проведенной проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении акта о назначении проверки в день начала проверки и акта о результатах проведенной проверки в день завершения;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

5) обеспечить пребывание руководителя либо его уполномоченного лица по месту нахождения проверяемого субъекта контроля в назначенные сроки проверки.

17. Должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа в области доступа к информации при проведении внеплановой проверки или дистанционного контроля имеет (имеют) право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого субъекта контроля в соответствии с предметом проверки с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режимов;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки

или рекомендации об устранении нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки или дистанционного контроля;

3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и иных организаций;

4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку.

18. Должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа в области доступа к информации при проведении внеплановой проверки или дистанционного контроля обязано (обязаны):

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемого субъекта контроля;

2) проводить проверку или дистанционный контроль на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемого субъекта контроля в период проведения проверки;

4) не препятствовать проверяемому субъекту контроля либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки или дистанционного контроля;

5) предоставлять проверяемому субъекту контроля необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки или дистанционного контроля;

6) вручить проверяемому субъекту контроля акт о результатах проверки или рекомендацию об устранении нарушений не позднее срока завершения проверки или дистанционного контроля, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) или рекомендации об устранении нарушений (при наличии);

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки или дистанционного контроля;

8) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

19. Внеплановая проверка проводится на основании акта о назначении внеплановой проверки.

20. Должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа в области доступа к информации при проведении внеплановой проверки субъектов контроля предоставляет (предоставляют):

1) акт о назначении внеплановой проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту.

В акте о назначении внеплановой проверки указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование уполномоченного органа в области доступа к информации;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность уполномоченного на проведение внеплановой проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и организаций, привлекаемых для проведения внеплановой проверки;

5) наименование субъекта контроля и его место нахождения;

6) предмет назначенной внеплановой проверки;

7) срок проведения внеплановой проверки;

8) основания проведения внеплановой проверки;

9) права и обязанности субъекта контроля, предусмотренные пунктами 15 и 16 настоящей статьи;

10) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, печать уполномоченного органа в области доступа к информации;

11) подпись руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта.

21. Акты о назначении, приостановлении, возобновлении, прекращении и продлении внеплановых проверок подписываются должностным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа в области доступа к информации и вручаются руководителю субъекта контроля либо уполномоченному им лицу для ознакомления.

22. Течение срока внеплановых проверок приостанавливается на срок действия чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений, а также в случае реорганизации субъекта контроля.

Внеплановая проверка возобновляется в течение десяти рабочих дней со дня прекращения действия чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений, а также определения правопреемника реорганизованного субъекта контроля.

Течение срока внеплановой проверки прекращается в случае ликвидации субъекта контроля.

23. Срок проведения внеплановой проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, поставленных задач и не должен превышать десять рабочих дней.

24. Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен только один раз руководителем уполномоченного органа в области доступа к информации либо лицом, его замещающим, не более чем на пять рабочих дней.

Продление срока проведения внеплановой проверки оформляется дополнительным актом о продлении внеплановой проверки с уведомлением субъекта контроля, в котором указываются номер, дата регистрации предыдущего акта о назначении внеплановой проверки и причина продления.

Уведомление о продлении срока внеплановой проверки вручается субъекту контроля уполномоченным органом в области доступа к информации за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

25. Началом проведения внеплановой проверки считается дата вручения субъекту контроля либо его уполномоченному лицу акта о назначении внеплановой проверки.

26. По результатам внеплановой проверки должностным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа в области доступа к информации составляется в трех экземплярах акт о результатах внеплановой проверки.

Первый экземпляр акта о результатах внеплановой проверки в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у субъекта контроля, на бумажном носителе под роспись или в электронной форме передается субъекту контроля для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается в уполномоченном органе в области доступа к информации, проводившем проверку.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам внеплановой проверки субъект контроля излагает их в письменном виде. Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах внеплановой проверки, о чем делается соответствующая отметка.

27. В акте о результатах внеплановой проверки указываются:

1) номер, дата, время и место составления акта;

2) наименование уполномоченного органа в области доступа к информации;

3) дата и номер акта о назначении внеплановой проверки;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность должностного лица уполномоченного органа в области доступа к информации, проводившего внеплановую проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и организаций, привлекаемых для проведения внеплановой проверки;

6) наименование субъекта контроля и его место нахождения;

7) предмет внеплановой проверки;

8) срок и период проведения внеплановой проверки;

9) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

11) подпись должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа в области доступа к информации, проводившего (проводивших) внеплановую проверку.

28. В случае отсутствия нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о доступе к информации, при проведении внеплановой проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

29. Сроки устранения выявленных нарушений, указанных в акте о результатах внеплановой проверки, определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не более тридцати календарных дней со дня вручения акта о назначении внеплановой проверки.

30. Неисполнение в установленный срок акта о результатах внеплановой проверки влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

31. Акт о результатах внеплановой проверки может быть обжалован в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Обжалование не приостанавливает исполнение акта о результатах внеплановой проверки.

32. Акт о результатах внеплановой проверки, признанный вышестоящим государственным органом либо судом недействительным, не может являться доказательством нарушения субъектом контроля требований законодательства Республики Казахстан о доступе к информации.

33. К грубым нарушениям требований к организации и проведению внеплановых проверок относятся:

1) отсутствие оснований проведения внеплановой проверки;

2) отсутствие акта о назначении внеплановой проверки;

3) назначение внеплановой проверки по вопросам, не входящим в компетенцию уполномоченного органа в области доступа к информации;

4) нарушение срока проведения внеплановой проверки, предусмотренного настоящей статьей.

34. Завершением срока внеплановой проверки считается день вручения субъекту контроля акта о результатах внеплановой проверки не позднее срока окончания внеплановой проверки, указанного в акте о назначении внеплановой проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии).».

8. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

в статье 16:

пункты 1, 2, 3 и 4 исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Правительство Республики Казахстан на ежегодной основе утверждает разрабатываемый Министерством юстиции Республики Казахстан План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан.»;

пункт 6 исключить;

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан должен содержать указание на:».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 4, подпункта 1) пункта 6 и пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней

после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 13 января 2025 года

№ 157-VІIІ ЗРК