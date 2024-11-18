Законопроект по господдержке инновационной деятельности презентовали в Мажилисе

Презентация законопроекта состоялась в Комитете Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию под председательством Нуртая Сабильянова

Фото: пресс-служба Мажилиса

Законодательные поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности представили сегодня в Мажилисе. В обсуждении приняли участие депутаты, представители центральных государственных органов и маслихатов городов Астаны, Алматы, Института парламентаризма, НПП «Атамекен», а также казахстанской партии зеленых «Байтақ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Выступивший с докладом первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин отметил, что предлагается законодательно урегулировать процесс объединения Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» и Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».

«Основная цель этих мер - усилить синергию для развития инновационной и ИКТ-экосистемы. В рамках этой работы предусмотрено объединение полномочий в едином Автономном кластерном фонде «Парк инновационных технологий», уточнение функций, корректировка ключевых понятий и оптимизация управления. Все изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с потребностями новой структуры. Реализация данного блока обеспечит консолидацию инструментов поддержки, устранение дублирующих функций, достижение ключевых показателей эффективности к 2025 году и позволит масштабировать успешные практики «Astana Hub» в сфере ИТ на другие инновационные направления», - уточнил Каныш Тулеушин.

При этом основными источниками финансирования «Astana Hub» являются средства из республиканского бюджета для выполнения госзадания и сборы от участников Технопарка. Поскольку Фонд является некоммерческой организацией, законопроектом предлагается заменить термин «сборы и платежи» на «членские взносы», отражая их фактическое назначение.

Эти изменения позволят сократить расходы государства на госзадание и обеспечить самоокупаемость «Astana Hub», что обеспечит устойчивую поддержку участников и развитие ИТ-экосистемы страны, пояснил разработчик.

Еще один блок поправок направлен на централизованный доступ к информации и мерам поддержки, усиление взаимодействия и сотрудничества между учеными, инноваторами, государственными органами, бизнесом, недропользователями и международными партнерами.

Отдельная часть законодательных инициатив касается дальнейшего развития рынка венчурного капитала. Важной нормой при этом выступает проведение оценки эффективности софинансирования венчурных фондов, основанной на доходности (убыточности) их активов, то есть всего портфеля проектов. Это позволит не только сравнить казахстанскую инновационную политику с практиками развитых экономик, но и выявить её сильные и слабые стороны и усилить поддержку стартапов и инноваций, привлечь дополнительные инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на вопросы по налоговым льготам для отечественных и международных ИТ-компаний, которые являются резидентами «Astana Hub», развитию венчурных фондов, эффективности технопарка и другие.

Прозвучал ряд замечаний относительно определенной непрозрачности работы технопарка «Astana Hub». Как отметил депутат Анас Баккожаев, технопарк был создан около 10 лет назад, но за это время не были выполнены обещания, данные при его создании.

Отвечая на вопрос депутата, Каныш Тулеушин заявил, что на сегодня в «Astana Hub» работают 1,5 тысячи резидентов, из которых 400 - иностранные компании. Ежегодно на поддержку технопарка выделяется около 4 миллиардов тенге, из которых половина идет на оплату аренды.

«Если мы посмотрим на результат деятельности, который измеряется созданием рабочих мест, оплаты соцналогов, инвестициями в IT-отрасль, экспортом, где Казахстан получает твердую валюту в долларах, то Казахстан показывает положительные результаты», – заявил Тулеушин.

Поступившие предложения будут рассмотрены при дальнейшей работе над законопроектом в рабочей группе во главе с депутатом Айтуаром Кошмамбетовым.