Экономика
Законопроект по вопросам закупок субъектов квазигоссектора разработали в Казахстане
Жанат Тукпиев
В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора", передает Kazpravda.kz.  

"Проект закона разработан в целях приведения отдельных норм законодательства в соответствие с проектом Закона РК "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора". Предполагается внесение изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс и законы РК "Об акционерных обществах", "О государственном имуществе", "О Фонде национального благосостояния", – сказал вице-министр финансов РК Канат Баедилов.

По его словам, законопроектом предполагается расширение компетенции советов директоров национальных управляющих холдингов по вопросам определения количественного состава, срока полномочий, порядка работы централизованной службы по контролю за закупками, назначения и прекращения полномочий ее руководителя и работников, определения размера и иных условий оплаты труда ее работников.

Баедилов добавил, что реализация проекта закона не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических и (или) правовых последствий.

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