Залог успешного государства

фото Юрия Беккера

В Алматы под эгидой Евро­союза и Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) начал работу пятый Форум гражданского общества Европейский союз – Цент­ральная Азия. Мероприятие служит важной платформой для поддержки реа­лизации Стратегии ЕС по ЦА и инициативы Global Gateway в регионе.

Организаторами отмечена особая роль Казахстана, которая отражает стремление республики к содействию региональному сотрудничеству и инклю­зивному развитию. По их словам, являясь инициатором многостороннего взаимодействия в Центральной Азии, республика предоставляет платформу, на которой гражданское общество, правительства и международные организации могут объединиться для достижения значимых результатов.

Для участия в нынешнем форуме в Алматы прибыли 150 высокопоставленных представителей различных институтов ЕС, агентств ООН, правительств и организаций гражданского общества (ОГО) из всех пяти стран Центральной Азии, а также ученые и эксперты.

Приветствуя участников форума, посол ЕС в РК Алешка Симкич обозначила важную роль демократических институтов Евросоюза в развитии граж­данского общества. При этом она отметила большой прогресс Казахстана в проведении позитивных реформ, направленных на более широкое вовлечение гражданского общества в процесс госуправления.

Алешка Симкич подтвердила долго­срочные обязательства ЕС по содействию сильному, активному и устойчивому гражданскому обществу в Центральной Азии в соответствии с программами сот­рудничества, направленными на укрепление региональной стабильности, социальной интеграции и устойчивого развития, подчеркнув важность решения проблем в таких сферах, как цифровая транс­формация и изменение климата, расширение прав и возможностей молодежи и женщин.

Спикерами форума подчерк­нуто, что в период после проведения первого граж­данского форума Центральная Азия – Европейский союз (2021 год) в регионе произошел ощутимый прогресс. В частности, Казахстан добился значительных успехов в усилении защиты прав человека и инициировал целый ряд политических реформ, направленных на модернизацию политического ландшафта и укреп­ление демократии.

Казахстан и его региональные парт­неры понимают, что сотрудничество между правительствами, ОГО и меж­дународными заинтересованными сторонами является ключом к достижению устойчивого и инклюзивного развития.

В качестве основных тем форума 2025 года организаторами определены такие направления: женщины и гендерное равенство – продвижение гендерно-инклюзивной политики и инициатив по расширению прав и возможностей; вовлечение молодежи – обеспечение значимого участия молодых людей в принятии решений на региональном уровне; цифровой переход и транспорт­ная связность – изучение возможностей для цифровой трансформации и развития инфраструктуры; изменение климата и окружающая среда – решение проблем устойчивости и содействие «зеленым» инициативам.

Выступая с приветственным словом, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко отметил, что Правительство Казахстана уделяет особое значение развитию институтов гражданского общества. Постоянный диалог между властью и обществом, а также политическая активность граж­дан являются основой концепции «Слышащего государства»

Касым-Жомарта Токаева.

– Я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим партнерам из Европейского союза, Управления ООН по обслуживанию проектов и Датского института по правам человека за совместную организацию этого важного мероприятия. Граж­данское общество – это коллективный голос народа, сила, обогащающая социальный и культурный ландшафт страны. Оно защищает права уязвимых слоев населения, способствует социальной справедливости и дает граж­данам возможность стать проводниками перемен, – отметил Роман Василенко.

В свою очередь вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова рассказала в своем выступлении о роли гражданского общества в политическом, экономическом и социальном развитии Казахстана. Она подчеркнула, что сильное гражданское общество является залогом эффективного государства.

По ее словам, за годы независимости общественный сектор в нашей стране сформировался в полноценного парт­нера органов власти, и сегодня в рес­публике внедряются новые подходы и стандарты, ориентированные на более широкое вовлечение казахстанцев в управление делами государства. В Казахстане принят Закон «Об общест­венном контроле», внедрен институт петиций, расширены права граждан на свободу объединений.

По мнению Айзады Курмановой, соз­дание Национального курултая повысило уровень доверия граждан к государству. Работа данной общественной структуры уникальна. Предложения, озвученные в ходе работы площадки, стали основой для политических и социокультурных реформ на долго­срочный период.

При этом, касаясь темы выборного законодательства, Айзада Курманова отметила, что оно претерпело кардинальную модернизацию. В партийных списках утверждена тридцатипроцент­ная квота для женщин и молодежи. Не остались в стороне и люди с ограниченными возможностями.

Реализация концепции «слышащего государства», инициированной Главой государства, участие гражданского сектора в решении актуальных вопросов способствовали укреплению гражданской активности. Волонтерство стало нормой в обществе. Сегодня добровольцы активно участвуют в общественной жизни страны, не остаются в стороне от происходящих событий, требующих объединения, сплоченности.

Благотворительность в стране приняла общенациональный масштаб, она не ограничивается только помощью малообеспеченным и нуждающимся, а способствует развитию социальной сферы, благодаря чему строятся новые школы, детские сады, реабилитационные центры, лагеря отдыха, спортивные комплексы...

Реализация совместных проектов позволила расширить географию и отраслевую представленность проект­ного сотрудничества государства и общества. Сегодня более 2,5 тыс. НПО пользуются механизмами господдержки. Ежегодно реализуются более трех тысяч проектов, направленных на решение социальных задач.

В регионах создаются центры активного долголетия, развивается региональная сеть центров поддержки многодетных матерей и структур по профилактике семейно-бытового насилия, центров «Бақытты отбасы». Развивается система национального и регионального диалога с НПО. Важным примером такого взаимодействия служат проекты, реализуемые в парт­нерстве с НПО из стран Центральной Азии и направленные на решение трансграничных вопросов.

Например, совместные инициа­тивы по охране окружающей среды, в области образования показывают, как региональное сотрудничество может приносить ощутимую пользу.

В стране каждые два года проводится Гражданский форум, на котором Правительство отчитывается перед гражданским сектором и намечает совместные планы действий на ближайшие два года.

В этом году на XII Гражданском форуме Казахстана, который планируется провести осенью, намечено обсудить вопросы, касающиеся актуализации Концепции развития граж­данского общества. Успешно функционирует Координационный совет по взаимодействию с НПО, который на 90% состоит из представителей неправительственного сектора.

В ходе проходящего мероприятия большое внимание уделено обсуждению цифровой транс­формации, вопросов изменения климата, активного вовлечения в процессы решения возникающих проблем молодежи, расширения прав и возможностей женщин. Реализация соответствующих проектов, по мнению спикеров форума, будет способствовать продвижению приоритетов Стратегии ЕС в отношении Центральной Азии и инициативы Global Gateway.

В рамках форума проходят пленарные заседания, интерактивные дискуссии и встречи профильных рабочих групп, организованные в сотрудничестве с Датским институтом по правам человека (DIHR).

В ходе пресс-конференции, проведенной на полях мероприятия, был сделан подробный обзор основных направлений работы форума, включая то, как Европейский союз и UNOPS стремятся поддерживать потребности и приоритеты регионального развития посредством расширения участия граж­данского общества.

Фонд ЕС по развитию граж­данского общества в регионе предоставляет техническую и финансовую поддерж­ку ОГО, способствуя диалогу и партнерству с правительствами, международными организациями и другими заинтересованными сторонами для эффективного решения региональных проблем.

По мнению участников форума, его результаты послужат основой и руководством для будущих инициатив гражданского общества в Центральной Азии. Участвуя в семинарах, тематических дискуссиях и сетевом взаимодействии, ОГО и заинтересованные стороны будут работать над созданием долгосрочных партнерств, которые улучшат социальные, экономические и экологические результаты.